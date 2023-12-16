Москва. Было — стало - 40

Большая Полянка. 1929 год. Храм Святых Космы и Дамиана, что в Кадашах, — один из красивейших в старой Москве. Внутри стоял пятиярусный золочёный иконостас. Рядом с храмом высокая колокольня (часть звонницы влезла в старинный кадр слева).

В 1930 году храм был закрыт. С того времени его начали постепенно разбирать. К 1933-му от церкви осталось пустое место. Золочёный иконостас был сожжён на драгметалл. В 1939-м на пустыре встал крупноблочный жилой дом. Проект архитекторов Андрея Константиновича Бурова и Бориса Николаевича Блохина (№4/10 по Большой Полянке).

В 1930-е годы Большая Полянка была расширена за счёт сноса нечётной стороны. Чётная сторона уцелела фрагментарно.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 94 года. Соймоновский проезд. Жилой дом рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества Белорусско-Балтийской железной дороги. 1930 год. Квартиры здесь получали только сотрудники железной дороги. Например, в одной жил сотрудник железнодорожной газеты «Гудок» Илья Арнольдович Ильф. Один из двух авторов «Двенадцати стульев». В этой же квартире он с Евгением Петровичем Петровым работали над «Золотым телёнком».

Дом был капитально перестроен и надстроен в 2000-е годы и теперь едва узнается. Охранного статуса у здания нет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 94 года. Вид на 1-ю Мещанскую улицу, что с 1957 года называется Проспект Мира. Многоэтажный жилой корпус на углу с улицей Бочкова был возведён в 1954 году. Руководил группой проектировщиков главный архитектор Москвы Иосиф Игнатьевич Ловейко.

На чёрно-белом снимке можно разглядеть старинную застройку 1-й Мещанской. Она пошла под снос в конце 1970-х. С левого края в кадр лезет белый одноэтажный домик — старая нефтелавка, куда местные ходили за керосином.

На проспекте когда-то росли деревья...

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 70 лет. Угол Каланчёвской улицы и 1-го Дьяковского переулка (ныне Орликов переулок). Перед вами образец конструктивизма. У него много разных имён (Дом техники, ЦНИИ информации), но построен он как «Оргаметалл». Здесь сидел гострест по рационализации производства в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности.

Здание возведено в декабре 1927 года. Архитекторы Освальд Освальдович Шнейдратус и Давид Исидорович Френкель. В первые же годы «Оргаметалл» был надстроен не один раз. Трест работал на оборонную промышленность и был закрытым, секретным предприятием. Непритязательный цвет фасада делает его почти не заметным при прогулке. Даже не скажешь, что зданию почти 100 лет.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 92 года. Ресторан «Ракушка», 1970-е. Она же «Жемчужница» из романа братьев Стругацких «Хромая судьба». Также известна как «КАФЕ» из кинофильма «Возле этих окон». В своё время, в 70-е годы, была очень популярным местом. Сюда приезжали дипломаты, писатели, профессора и студенты, чтобы выпить пива и попробовать раков и креветок. Но веселье заканчивалось дебошами и контейнерами с этими самыми креветками под окнами соседнего дома, поэтому местные жители «Ракушку» не полюбили.

В ходе антиалкогольной кампании 1985-1987 годов «Ракушка» закрылась и все эти годы переходила из рук в руки, пока не пришла в запустение. Сейчас это живописные руины, напоминающие «белофинский дот «Миллионный», разбитый прямым попаданием тысячекилограммовой бомбы». Рядом находится школа, поэтому возродить морской дух заведения невозможно, но дать этим стенам новую жизнь в наших силах. Храм Косьмы и Дамиана, что на Маросейке. Примерно 1925 год. Под колокольней видна вывеска в новой орфографии:

Красильня

Хим. Чистка

Свой труд

Над храмовыми воротами красуется надпись ПРАЧЕЧНАЯ. Сам храм, судя по всему, уже закрыт. В 1929-м была снесена ограда. В 1930-е власти Москвы намеревались Косьму и Дамиана снести полностью. Но, по счастью, не случилось. Пишут, что в 1960-х годах в храме работала макетная мастерская и клуб автомототуристов.

Храм был построен в декабре 1793 года, но отделка и роспись затянулись на 10 лет. Архитектор Матвей Фёдорович Казаков. Храмовая ограда была восстановлена в 1972 году. Только высотный чёрный корпус несколько испортил вид.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 98 лет. Выступление Владимира Ильича Ленина на митинге. Театральная площадь, напротив Малого театра. Колоризированная фотография мая 1920 года. Вдалеке видны гостиница «Метрополь» и Третьяковские ворота. На ступенях деревянной трибуны стоят Лев Давыдович Троцкий и Лев Борисович Каменев.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 103 года. Вид на Китай-Город и Китайгородскую стену с Раушской набережной. 1884 год. Современный кадр повторён с той же точки спустя 139 лет. От прежнего вида не осталось почти ничего. Кроме некоторых храмов.

Впрочем, один храм, что стоит ближе всех к фотографу, — во имя Николая Чудотворца, именуемого «Мокрым», был снесён. По центру кадра высится колокольня Знаменского монастыря. Она сохранилась. На дальнем плане купола и шатры храмов, что и по сей день украшают Варварку и Никольский переулок.

На Москворецкой набережной раз год, перед Великим постом, на одну неделю собирался грибной (он же постный) рынок. Торговцы выстраивались от Москворецкого моста до Устьинского. Маринованные и солёные грибы можно было купить на весь год. Вход на станцию метрополитена «Комсомольская» в здании Казанского вокзала. 1935-й. В первые годы станцию также называли «Комсомольская площадь». Это был, наверное, один из самых простых вестибюлей Московского метро, встроенный в ещё не завершённый вокзал. Чтобы как-то выделить по-праздничному новый вход, архитектор Владимир Фёдорович Кринский придумал украсить две соседние арки тематическими транспарантами.

Огромные дуги, словно вставленные друг в друга, — это архитектурный парафраз движения метропоезда по тоннелю. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, были собраны макеты вагонов. Понятно, что долго такая бутафория продержаться не могла. На фотографиях 1936 года транспарантов уже нет. Но было красиво!

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 88 лет. Закрытый ныне кинотеатр «Арктика» был построен в 1967 году на улице Менжинского вместо маленького кинотеатра «Бабушкин» в парке культуры и отдыха имени Бабушкина.

Чёрно-белая фотография сделана в 1953-м (или 1954-м) году. То есть ещё до того, как подмосковный город Бабушкин стал частью любимой столицы. В августе 1960 года Бабушкин вошёл в состав Москвы, и маленький кинотеатр уже не соответствовал нормативам нового района города. «Бабушкин» был построен перед войной, а в начале 1950-х отремонтирован вместе с парком. В 1965 году уютное здание было разобрано.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 70 лет. Малая Бронная. Слева храм Воскресения Христова. Справа — средняя школа №2123. Она возведена в 1937 году почти на месте снесённой церкви.

Некогда главная улица Бронной слободы называлась Воскресенской по этому маленькому храму. Потом она стала Малой Бронной. Малая — не указание на длину улицы, напротив, Малая Бронная длиннее Большой Бронной. Малая в русском языке часто значит «изначальная, центральная».

Храм был возведён в 1690-e, горел в Большом пожаре 1812 года, перестроен в 1820-е. Колокольня была возведена чуть позже.

В советские годы храм был закрыт и разобран на кирпичи. В 1938 году открылась средняя школа на 880 учащихся; типовой проект архитектора Александра Васильевича Машинского. Сначала школа №125, с 1970-х №124, потом 110-я; сейчас №2123.

Разница между фотографиями около 140 лет. Двор Дома на набережной. Примерно 1932 год. Припаркованный Packard Twelve — дорогой американский автомобиль — напоминает, что здесь жила элита. В полукруглом корпусе, где сейчас Театр эстрады, тогда был клуб ВЦИК (до 1938 года ВЦИК — это советский парламент). В клубе были кружки по интересам. Говорят, что в кружок шахмат ходил Михаил Иванович Калинин, председатель президиума этого самого ВЦИК.

Кроме клуба в Доме работали почта, сберкасса, ясли, детсад, прачечная, спортзал, магазин, библиотека, теннис, кинотеатр «Ударник», даже мусоросжигательная печь в подвале. Это был крупнейший и роскошнейший жилой комплекс Москвы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 91 год. Московский планетарий был торжественно открыт 5 ноября 1929 года, то есть 94 года назад. При сравнении снимков, кажется, что это разные здания, или разные точки съёмки. В 2000-х планетарий был капитально реконструирован. Старый фундамент разобран, здание ювелирно поднято на домкратах на 6,3 метра. В результате, в несколько раз была увеличена площадь. Так что обе фотографии сделаны чуть с разных высот.

Это был первый планетарий в СССР. Ажиотаж вокруг него поднялся задолго до открытия. На первую экскурсию записались 50 тысяч москвичей. Очереди стояли невероятные. «Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий», — писал в те ноябрьские дни Маяковский.

Проектировали планетарий молодые архитекторы — 23-летний Михаил Барщ, 32-летний Михаил Синявский и 29-летний Георгий Зунблат. В позднее советское время купол со стороны Садовой-Кудринской был закрыт корпусом жилого дома. Эту проблему решили уже в наше время поднятием здания на новую высоту.

Разница между фотографиями около 90 лет. Зарядье. Старинная фотография сделана в Мокринском переулке во время страшного наводнения весной 1908 года. Современный кадр повторён спустя почти 115 лет.

Территория бывшего Зарядья так сильно поменялась за последние 60 лет, что найти прежние точки съёмки весьма трудно. Но здесь удалось благодаря храму Зачатия Святой Праведной Анны, что в Углу. Его купол и часть фасада видны на нижнем снимке. Мокринский переулок выходил прямиком на храм.

Это был крайний угол Зарядья, который сейчас очерчивают Москворецкая набережная и Никитский (ныне Китайгородский) проезд. Храм сильно изменился. Он единственное сохранившееся напоминание о том прежнем Зарядье, что мы видим на старинной фотографии. Советская Москва. Сущёвский Вал. 1950 год. Чёрно-белый фотоснимок опубликован в газете «За образцовые дороги». Современный кадр — с минимальным отступлением от прежней точки съёмки.

Слева на втором плане выделяется корпус знаменитого гаража «Интуриста». Возведён в 1934 году архитекторами Константином Степановичем Мельниковым и Валерием Ивановичем Курочкиным. К началу 1930-х Мельников уже построил Бахметьевский гараж, гараж Москоммунхоза и считался непрезвойденным специалистом. В основу «Интуриста» лёг типовой проект. Мельников оформлял фасад.

На дальнем плане видна трикотажная фабрика имени Ногина. Фабричная водонапорная башня хорошо видна на горизонте. 73 года назад автомобилей на Сущёвском Валу было минимум. Люди ходили прямо по проезжей части. Большая Алексеевская улица (ныне Солженицына, бывшая Большая Коммунистическая). На чёрно-белой фотографии сохранилась надпись: Таганское мужское училище.

Известно, что здание построено в конце 1790-х годов на деньги московского городского головы, именитого гражданина, купца I-й гильдии Василия Яковлевича Жигарева. Он же финансировал строительство храма Святого Мартина Исповедника Папы Римского, что стоит прямо напротив. В советские годы дом был жилым. Ныне здесь общественные пространства. Самое большое изменение за 110 лет — это сама улица.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Павелецкий вокзал был открыт 1 сентября 1900 года, или 123 года назад. Проектировали здание Николай Александрович Квашнин, главный архитектор Общества Рязанско-Уральской железной дороги, и Юлий Фёдорович Дидерихс (он же автор Виндавского вокзала).

Общество Рязанско-Уральской железной дороги владело крупнейшей частной железнодорожной сетью в Российской Империи. Компании не хватало только собственной ветки до Москвы и своего столичного вокзала. То и другое разрешил император Николай II.

Павелецкий вокзал пытались не один раз переименовать. Павелец — крохотный рабочий посёлок. Несолидно для Москвы! С 1912 года вокзал называли Саратовским, а в 1920-е — Ленинским. Но оба названия не прижились. В 1980-е здание было капитально реконструировано и расширено. Архитекторы Мострансстроя сохранили прежний стиль и совсем не испортили исторический облик.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Угол Домниковской и Каланчёвской улиц. По центру старинного кадра бывший доходный дом, известный в советской Москве угловым гастрономом на первом этаже. Магазин был чрезвычайно популярен у приезжих, валом валивших с трёх соседних вокзалов.

До строительства гостиницы «Ленинградская», дом был доминантой улицы. В 1970-е почти вся Домниковка была снесена. Ныне это улица Маши Порываевой. Старинную застройку сменил комплекс банковских зданий. Проезжая часть была существенно расширена.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 90 лет. Редкая фотография перекрёстка Домниковки и Каланчёвской улицы в 1951 году. Справа доходный дом, что мы рассматривали выше. В левой части кадра строительство будущей гостиницы «Ленинградская». Она будет закончена и сдана в 1954-м. Посмотрите какой узкой была Домниковская улица. На месте уничтоженной стариной застройки аккурат середина нынешней проезжей части.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 72 года. Дом РЖСКТ «Научный работник» на Зубовском бульваре (№ 16/20). Чёрно-белая фотография опубликована в журнале «Жилищная кооперация» в 1934 году. Дом только-только завершён; даже строительный забор не разобран. Современный кадр с той же точки 89 лет спустя.

РЖСКТ — рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество. Дом построен на деньги научных работников по проекту архитектора Андрея Николаевича Корноухова. Зданию почти 90 лет, а выглядит как современное.

В квартире № 46 жил свои последние годы великий русский инженер Владимир Григорьевич Шухов. Недалеко, на Смоленском бульваре, стоял бывший собственный дом Шухова. На Пречистенской набережной рядом с храмом Христа Спасителя. Древняя церковь Похвалы Пресвятой Богородицы, что в Башмаках. Она стояла на углу Всехсвятского проезда. Единственная московская церковь, освящённая во имя праздника прославления Девы Марии.

Этот уголок Москвы назывался Башмаки — по имени Дементия Минича Башмакова, думного дьяка руководившего тайным приказом. Он жил здесь. На деньги Башмакова храм был перестроен в начале 1700-х. На церковном погосте Башмаков был погребён. В храме была чудотворная икона Николая Чудотворца, из-за чего московский люд называл храм Николой в Башмаках. Снесён осенью 1932 года. За несколько месяцев до уничтожения храма Христа Спасителя. При расчистке территории была найдена могильная плита Малюты Скуратова.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 120 лет. Вид на Берсеневскую набережную во время наводнения весной 1926 года. Хорошо читается большая. белая вывеска: Гос. Конд. Ф-ка "КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ". Это бывший «Эйнем». Знаменитое (если не сказать легендарное) московское товарищество паровой фабрики шоколада, конфект и чайных печений. После революции «Эйнем» был национализирован, стал государственной кондитерской фабрикой № 1, а в 1922-м переименован в «Красный Октябрь». Фабрики здесь уже давно нет: производство перенесено. В бывших корпусах «Эйнема» теперь офисы и общественные пространства.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 97 лет. Большая Ордынка. Мариинское Епархиальное женское училище. Примерно 1909 год.

Дом на углу с Большим Толмачевским переулком некогда принадлежал Давыду Ивановичу Хлудову. Представитель известного купеческого рода, владелец бумагопрядильной фабрики в подмосковном Егорьевске. В конце жизни Хлудов раздал практически всё, чем владел. Сам умер в бедности. Больший дом на Ордынке он пожертвовал для призрения бедных детей из духовенства.

Сначала здесь было иконописное училище, а с 1885-го Мариинское. Сюда принимали поповских и дьяконских дочек. Готовили из них учительниц, а на самом деле будущих матушек — поповских жён.

В 1886-м на третьем этаже устроена домовая церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Известно, что в 1906-1907 учебном году здесь обучались 293 воспитанницы, из них 265 девочек духовного сословия, 29 — инославных. 213 жили в общежитии — пансионерки. Они получали стипендии от свечного завода и от московского Алексеевского женского монастыря. После революции училище закрыто. Здесь был рабфак, затем металлургический техникум, будущий Московский техникум автоматики и телемеханики. Теперь МАК.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 110 лет. Покровка. Храм Воскресения Словущего в Барашах. 1882 год. Современный кадр почти с той же точки 141 год спустя.

Храм был закрыт решением Президиума Мособлисполкома от 19 октября 1929 года. Община освободила здание в ноябре. Мосвласти полагали разместить в бывшем храме хлебохранилище, но от идеи пришлось отказаться. Затем храм передан рабфаку Института инженеров транспорта; был сильно перестроен. Колокольня снесена до первого яруса. В поздние советские годы здесь квартировало управление пожарной охраны Москвы и пенсионный отдел ГУВД Мосгорисполкома.

Церковь стояла на этом месте с седой древности. Нынешнее здание возводилось на основе храма XVII века. Строили долго; больше 40 лет. Закончили в 1773-м. Колокольня поставлена в 1740-е годы. На куполе красовалась золочёная корона, выточенная из дерева (её сбросили в 1930-м).

По легенде в храме тайно венчалась Елизавета Петровна с графом Разумовским. Хотя большинство историков полагают, что и венчание проходило в Перово. Зал станции «Серпуховская» (ныне «Добрынинская»). Чёрно-белая фотография — примерно 1951 год.

«Серпуховская» была открыта 1 января 1950-го. За прошедшие 73 года изменения минимальные — зал сохранился в высокой степени. Впрочем, почти сразу после открытия было заменено освещение, а в начале 1960-х в дальнем торце демонтирован мраморный барельеф с профилем Сталина и гербом СССР. Их заменила мозаика «Утро космической эры» художника Серафима Александровича Павловского. В вестибюле станции также была убрана скульптура Сталина, изменены мозаики с изображением вождя.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большая Грузинская улица. 1934 год. Совсем недавно рядом с зоопарком возведена новая средняя школа № 4. Архитекторы «Моспроекта» Анатолий Антонов, Сергей Семёнов и Владимир Симкин разработали здание на 2500 учеников. В общем-то это был типовой проект. Похожие школьные корпуса, разработанные упомянутыми архитекторами в 1930-е появились в нескольких районах Москвы.

Из-за своего расположения в самом центре города, а также из-за массивности здание ещё в советские годы было передано Министерству геологии СССР и несколько перестроено. Теперь это главный корпус Минприроды РФ. В бывшем школьном дворе находится старинный деревянный домик Владимира Ивановича Даля.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 90 лет Станция «Серпуховская» (ныне «Добрынинская»), мозаика в наземном вестибюле, которая в 1960-е была изменена. Перед вами фрагмент этой мозаики. Её создавали два художника — Григорий Иосифович Рублёв и Борис Вячеславович Иорданский. Сюжет банальный: советские люди несут на демонстрации портрет Сталина. После 1962 года, когда в стране началась повальная кампания десталинизации, панно убирать не стали, но Сталин был заменён на Юрия Гагарина. Картина получилась странной и даже несколько сюрреалистичной: граждане из 1940-х несут портрет человека, о котором страна узнала в 1961-м. Исторический анекдот в форме произведения искусства. И такое бывает! Доброслободская улица (бывший Чечёрский переулок) в 1980 году. Здание бывших Денисовских, или Доброслободских бань.

В 1880-х в Чечёрском переулке на месте старой деревянной бани был построен новый банный корпус в мавританском стиле. Здание до сих пор удивляет красотой форм. Часто спрашивают: не мечеть ли это. Переулок тогда назывался по московской речке Чечёре, впадавшей в Яузу. Как минимум с XVII века бани стояли на её берегу. В 1970-е переулок исчез из московской топонимики — объединён с Доброслободской улицей.

Архитектором называют Василия Мясникова, но встречается другое имя: Семён Эйбушиц. Денисовские бани служили москвичам несколько веков. Закрыты в начале 1990-х. В 2000-е здание фактически было отстроено заново. Сохранились лишь оригинальный фасад и фрагменты капитальных стен. Теперь здесь офис.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 40 лет. Красная площадь у Лобного места. Чёрно-белую фотокарточку сделал в 1909 году репортёр издания Harness Racing Hall of Fame мистер Мюррей Хоув. Он тогда сопровождал группу североамериканских чемпионов по рысистым бегам на выставочном туре по Европе и России и сделал десятки красивых фотографий Москвы.

Этот снимок мистер Хоув назвал просто «Голуби». Спустя 114 лет нас больше интересуют детали, чем птицы. Например, позади женщины в белом платке виден ящик, на котором еле-еле читаются два слова: ОБНОВЛЕНИЕ и УКРАШЕНИЕ — сбор пожертвований на храм. Мрачный торговец в картузе с белым фартуком за маленьким столиком, на котором бочонок и стаканы. Интересно, что он продаёт?

Обратите внимание на узкую светлую гладкую полосу посреди мостовой. Это пешеходная дорожка. В то время производство асфальта было очень небольшим, им заливали только пешеходные дорожки. Редкая фотография недостроенного здания главной конторы автомобильного завода АМО, сделанная в 1925 году. Конторский дом был заложен в 1916 году вместе с заводскими корпусами у Тюфелевой рощи у Симоновой слободы. Из-за войны и революций работы по строительству затянулись. К 1925 году контора стояла без кровли, окон. Здание было закончено и введено в эксплуатацию в 1926-м.

В 1925-м АМО был переименован в 1-й Государственный автомобильный завод (с 1931 года — завод имени Сталина, с 1956-го — имени Лихачёва). Это единственное сохранившееся историческое здание завода. Какое-то время здесь был музей АМО ЗИЛ. Ныне почему-то музей хоккейной славы.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 98 лет. Каланчёвская улица. 1914 год. На старинной фотокарточке слева временный, деревянный путепровод.

В 1909-м Министерство путей сообщения и московские власти решили поднять Алексеевскую соединительную линию на высокий путепровод, чтобы развести железную дорогу с гужевым и пешеходным движением.

К 1911 году была сооружена временная насыпь с деревянными пролётами. В 1913-м началось строительство капитального путепровода. Над проектом работал, в том числе, Алексей Викторович Щусев. Этот путепровод функционировал до 2020 года, затем был снесён. На его месте возведён новый с высокими и широкими стальными фермами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 109 лет. Чёрно-белая фотография: Эмиль Готье-Дюфайе. В сентябре 1901 года торжественно открылся Виндавский вокзал. Началось движение по Виндавской железной дороге. В тот день от вокзального перрона, под праздничные ворота, тронулся первый поезд Москва-Виндава.

Этот момент запечатлён на чёрно-белой фотокарточке. Снимок был опубликован в номере популярной газеты «Новости дня».

За 120 лет Виндавский вокзал сменил несколько имён. Он был Балтийским, Ржевским. Ныне — Рижский. С этого года движение здесь временно закрыто. Идёт реконструкция. Но в здании по-прежнему работает прекрасный и бесплатный музей железной дороги с великолепными макетами.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 122 года. Автор старинного снимка П. С. Логинов. Маросейка в 1913 году и 110 лет спустя. Если приглядеться, можно увидеть множество забавных деталей прошлой жизни. Например, маковка с православным крестом над крышей. Это домовый храм Елисаветы Праведной в Елисаветинской женской гимназии. Гимназия открыта в 1884-м в доме для воспитания сирот воинов, погибших в русско-турецкую войну. К 1913 году переехала в новое здание.

Если увеличить фотографию, то с правого края можно прочесть вывеску: Цейлонскiй чай. М.Л. Роживю. Главный склад.

Морис Людвигович Роживю держал много чайных магазинов-складов в Москве. На втором этаже прямо над фамилией Роживю видна шестиконечная звезда, более известная сегодня как звезда Давида. В старой России этот символ назывался вифлеемской звездой, использовался часто как символ Рождества; узнаваемой эмблемой Израиля и иудаизма он стал много позже.

Трамвай по Маросейке был запущен в 1908 году, в 1930-е рельсы были демонтированы, на улице появился троллейбус.

Старинный кадр: Эмиль Готье-Дюфайе. Знаменка. Дом, где в 1869 году жили 29-летний Пётр Ильич Чайковский и 34-летний Николай Григорьевич Рубинштейн. Первые годы два великих музыканта были неразлучны. Чайковский — беден, Рубинштейн приютил его на своей квартире на Моховой. Затем они переехали на Знаменку.

Через три года Чайковский переехал в квартиру с видом на Кудринскую площадь. Дом на Знаменке сохранился до позднего советского времени. Осенью 1977 года расселён, а затем снесён вместе с целым кварталом. Тогда началось строительство корпуса Генерального штаба. На месте дома Чайковского теперь растут ели.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Интересно, как со временем изменились московские названия. То, что сейчас называют Васильевским спуском и Спасской башней, ещё сто лет назад именовали Васильевской площадью и Спасскими воротами. Васильевская площадь исчезла из топонимики ещё в 1930-е годы и слилась с Красной площадью. В 1994 году, при Юрии Михайловиче Лужкове, она вернулась, но уже в виде спуска.

Спасские ворота тоже исчезли из употребления в советское время. Ворота предполагают свободный проезд, а Кремль с момента переезда правительства Ленина в Москву стал особо охраняемым объектом.

На стариной фотографии видны деревянные лавки в ряд. Сейчас бы сказали — ларьки. Васильевская площадь была торговой. С другой стороны выстроились в ряд таксисты той эпохи — ямщики. Справа чуть попадает в кадр здание Торговых рядов Васильевской площади.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. Спасо-Андроников монастырь и собор Спаса Нерукотворного Образа. Чёрно-белая фотография была опубликована в 1909 году в приложении к газете «Московский листок». На современном снимке тот же собор после реконструкции 1959-1960 годов.

Это один из самых древних сохранившихся московских храмов. За минувшие 600 лет он не раз пристраивался, перестраивался, и со временем растворился в позднейших напластованиях. Иконописец Андрей Рублёв расписывал собор весной 1428 года, то есть 595 лет назад.

В конце 1950-х советские реставраторы Леон-Андре Давид и Сергей Сергеевич Подъяпольский разработали радикальный проект реставрации храма. Предполагалось вернуть памятник к первоначальному облику, расчистив его «до исторической основы». Но для этого было необходимо снести все поздние пристройки. Формы храма, включая главу с куполом, делали по аналогии с образцами владимиро-суздальского зодчества. Получилось предполагаемое воссоздание. Но в целом храм сохранён!

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Прибытие в Москву трофейных пушек. Старинный фотоснимок опубликован в журнале «Искры» весной 1915 года. Обоз с тяжёлыми артиллерийскими орудиями выезжает с Николаевского вокзала. Слева в кадр чуть попадает здание таможни.

В марте 1915 года русская армия взяла австро-венгерскую крепость Перемышль. В плен сдались четыре армейских корпуса: девять генералов, почти 3000 офицеров, более 100 тысяч солдат и нижних чинов, включая нестроевых. В Москву в качестве трофеев были привезены пушки. По городу провели тысячи пленных австрияков. В Великую Отечественную войну по Москве так же водили пленных солдат и офицеров вермахта.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 118 лет. Этому зданию больше двух веков. Гостиница у Покровских ворот была построена по указанию императора Павла I. Он повелел на месте разобранных ворот Белого города возвести гостиницы. Ни одна из них не сохранилась, кроме той, что была построена у Покровских ворот.

Архитектор неизвестен; предполагают, что Василий Петрович Стасов. Двухэтажное здание строилось с 1801-го по 1802 год, то есть ему чуть больше 220 лет. Гостиница без перерыва работала вплоть до 1937 года.

По форме это каре с внутренним двориком. Со стороны Покровки дом обитаем. Оставшиеся три фасада, включая тот, что на фотографии, — пустое здание с заколоченными окнами. Памятник федерального значения.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 100 лет. Вокзал станции Царицыно-Дачное в самом начале 1900-х годов. Станция открылась в 1865-м. Тогда это было глубокое Подмосковье — 18 вёрст от города. Она упоминается в романе «Анна Каренина»: На Царицынской станции поезд был встречен стройным хором молодых людей, певших: «Славься». Опять добровольцы кланялись и высовывались...

Вокзал был сначала деревянным, но в 1908 году напротив него был построен новый, из кирпича, по проекту архитектора Владимира Константиновича Филиппова. Железная дорога изменила имя станции. Каждое лето сюда валом валили отдыхать дачники из Москвы. В 1904 году она получила второе название: Дачная. К 1960-м годам все старые дачи канули в Лету, и станции вернулось прежнее имя.