Прогулки по Москве, ч. 82. Когда Москва была большой деревней

Вначале я покажу совершенно свежее фото. Покровский собор на Красной площади и Кремлёвский проезд после снегопада. Фото Юрия Дегтярева. Февральский снегопад у входа в Александровский сад.

Ну а теперь обратимся к снимкам Москвы, которую еще могут помнить живущие москвичи.

Москва! — Какой огромный

Странноприимный дом!

Всяк на Руси — бездомный.Мы все к тебе придём.Клеймо позорит плечи,За голенищем нож.Издалека-далечеТы всё же позовёшь.На каторжные клейма,На всякую болесть —Младенец ПантелеймонУ нас, целитель, есть.А вон за тою дверцей,Куда народ валит, —Там Иверское сердцеЧервонное горит.И льётся аллилуйяНа смуглые поля.Я в грудь тебя целую,Московская земля!

Марина Цветаева, 1916

В 50-х годах прошлого века столица начала активно расширяться. К ней были присоединены районы Фили, Мнёвники, Черемушки, Свиблово, Текстильщики, Кузьминки. А в 60-х годах она уже обрела четкую границу — МКАД, установленную 1 января 1961 года. Движение по кольцевой автодороге открыли на год позже — в 62-м. Москва расширялась, поглощая деревни и селения. Но несмотря на то, что они тогда оказались частью столицы, уклад там еще сохранялся деревенский.

Будущий Кутузовский проспект. Двор у Киевского вокзала. Здание Министерства иностранных дел. «Дом архитекторов» и еще не снесенный храм Благовещения Богородицы. Станция метро «Сокол», «Научно-производственное объединение «Алмаз»». Угол 2-й Песчаной и Чапаевского переулка. Улица Зои и Александра Космодемьянских. Гостиница «Украина». Село Крылатское. Вдалеке виднеется здание МГУ. Понтонный мост на Москве-реке, который соединял деревни Щукино и Строгино.

Прокладывают будущий Калининский (Новоарбатский) проспект. Конец 1950-х.

Бывшая дача в Покровском-Стрешневе (Авиационная улица). 6-й трамвай следует из Тушина к Соколу. Фото из архива Александра Шанина, 1968 год.



Бараки Астрадамского посёлка (что возле Тимирязевского леса), перед сносом:Фото 1963 года.

Пасторальный пейзаж в Дегунине. Лишь на горизонте справа угадываются новостройки у Коровинского шоссе. Фото из архива Ильи Дьякова, между 1963-1966 годами.



6-й проезд Марьиной Рощи: "Хазы" и "малины" повыведены, да и сами домики доживают... Фото: А.Зилов, 1967 год.

Бабушкин улица Коминтерна. Фрагмент панорамы Александра Алтынова, 1962 год.

Проспект Мира, у дома 173. Опустевшая изба на фоне городских построек - сюжет, закономерно привлёкший внимание иностранца. Фото: Стэн Вейман, 1963 год.

Барак в Текстильщиках (1-й Саратовский проезд). Пока жив барак, сохраняются "личные наделы" с огородиками и мини-сарайчиками (ледниками?)... Фото из архива Сергея Овсянникова, 1962 год.

Бараки в деревне Кожухово (ныне - улица Трофимова). Фото: В.Н.Пальянов, 1967 год.

Печатники, Шоссейная улица. Трубы в кадре - знак совсем скорых перемен. Печатники тоже станут "спальным районом". Фото 1966 года.

Будущая Нагатинская набережная.

Дом № 19 по Сокольническому переулку, 1981 Полевой переулок, дом № 5 в Сокольниках, 1924, из альбома Губарева Александра Александровича Село Алексеевское и вид на храм Тихвинской иконы Божьей матери, 1958-1960 гг.. Остатки села Алексеевского, 1961 Село Алексеевское, Тихвинская церковь, река Копытовка, 1962 год. Снимок сделан из точки, где сейчас новый выход из метро ВДНХ. Село Алексеевское и храм Тихвинской иконы Божией Матери,1967 Для лучшего понимания. К 1973 году ни Копытовки (ее уложили в трубу), ни этих домов уже не было. А вот в сторону стеллы с ракетой у ВДНХ

И на сегодня все.