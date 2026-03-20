Прогулки по Москве, ч. 82. Когда Москва была большой деревней

Вначале я покажу совершенно свежее фото.Покровский собор на Красной площади и Кремлёвский проезд после снегопада. Фото Юрия Дегтярева.Февральский снегопад у входа в Александровский сад.
Ну а теперь обратимся к снимкам Москвы, которую еще могут помнить живущие москвичи.
Москва! — Какой огромный
Странноприимный дом!
Мы все к тебе придём.
Клеймо позорит плечи,
За голенищем нож.
Издалека-далече
Ты всё же позовёшь.
На каторжные клейма,
На всякую болесть —
Младенец Пантелеймон
У нас, целитель, есть.
А вон за тою дверцей,
Куда народ валит, —
Там Иверское сердце
Червонное горит.
И льётся аллилуйя
На смуглые поля.
Я в грудь тебя целую,
Московская земля!
Марина Цветаева, 1916
В 50-х годах прошлого века столица начала активно расширяться. К ней были присоединены районы Фили, Мнёвники, Черемушки, Свиблово, Текстильщики, Кузьминки. А в 60-х годах она уже обрела четкую границу — МКАД, установленную 1 января 1961 года. Движение по кольцевой автодороге открыли на год позже — в 62-м. Москва расширялась, поглощая деревни и селения. Но несмотря на то, что они тогда оказались частью столицы, уклад там еще сохранялся деревенский.
Будущий Кутузовский проспект.Двор у Киевского вокзала.Здание Министерства иностранных дел.«Дом архитекторов» и еще не снесенный храм Благовещения Богородицы.Станция метро «Сокол», «Научно-производственное объединение «Алмаз»».Угол 2-й Песчаной и Чапаевского переулка.Улица Зои и Александра Космодемьянских.Гостиница «Украина».Село Крылатское. Вдалеке виднеется здание МГУ.Понтонный мост на Москве-реке, который соединял деревни Щукино и Строгино.
Предположительно снято с единственной высокой точки в этом месте — колокольни церкви Тихвинской Божьей матери.Дегунино.6-й проезд Марьиной Рощи.Бабушкино, улица Коминтерна, 1962 год.Сокольники, Олений Вал, 1966 год.Измайлово, 1966 год.Гуси на Зеленом проспекте, 1962 год.Строительство станции метро «Выхино», 1966 год.Село Черемушки, сельская церковь, 1962 год.Деревня Семеновское на фоне новостроек на улице Архитектора Власова, 1965 год.Бабушка с коровой на Ленинском проспекте.Автобусный маршрут № 163, ходивший от станции метро «Калужская» до станции метро «Варшавская».Большая Тульская улица, 1956. Сейчас это двор «дома-корабля».Вид на Абельмановскую заставу, 1958Во дворе Большого Овчинниковского переулка, 1958Грузинский переулок, 1955. Вид из дома 54 по Большой Грузинской улице. Застройка снесена в 1960-70-х годаДеревня Тропарево в Москве, 1956 год. На этом месте сейчас высокоэтажный спальный район МосквыДети в песочницах на Тверском бульваре, 1954Дети играют в футбол возле Красной площади,1958Домики у Андреевской набережной. Ленинские горы, 1956Извозчики выезжают на Пушкинскую набережную Нескучного сада, 1950Каширское шоссе строится, 1958На Ленинском проспекте, 1959На Университетском проспекте, 1959йНа фоне строящегося Главного здания МГУ 1951Продажа книг на Ленинградском шоссе, 1950-еТрубочист прочищает дымоход на крыше дома в 3-м Лесном переулке, 1957Конец 1950-х. Только что построена гостиница "Украина".Прокладывают будущий Калининский (Новоарбатский) проспект. Конец 1950-х.
Бывшая дача в Покровском-Стрешневе (Авиационная улица). 6-й трамвай следует из Тушина к Соколу. Фото из архива Александра Шанина, 1968 год.
Бараки Астрадамского посёлка (что возле Тимирязевского леса), перед сносом:Фото 1963 года.
Пасторальный пейзаж в Дегунине. Лишь на горизонте справа угадываются новостройки у Коровинского шоссе. Фото из архива Ильи Дьякова, между 1963-1966 годами.
6-й проезд Марьиной Рощи: "Хазы" и "малины" повыведены, да и сами домики доживают... Фото: А.Зилов, 1967 год.
Бабушкин улица Коминтерна. Фрагмент панорамы Александра Алтынова, 1962 год.
Проспект Мира, у дома 173. Опустевшая изба на фоне городских построек - сюжет, закономерно привлёкший внимание иностранца. Фото: Стэн Вейман, 1963 год.
Барак в Текстильщиках (1-й Саратовский проезд). Пока жив барак, сохраняются "личные наделы" с огородиками и мини-сарайчиками (ледниками?)... Фото из архива Сергея Овсянникова, 1962 год.
Бараки в деревне Кожухово (ныне - улица Трофимова). Фото: В.Н.Пальянов, 1967 год.
Печатники, Шоссейная улица. Трубы в кадре - знак совсем скорых перемен. Печатники тоже станут "спальным районом". Фото 1966 года.
Будущая Нагатинская набережная.
Последние остатки села Черёмушки (вид с улицы Шверника). Ещё стоит обезглавленная сельская церковь... Фрагмент панорамы 1962 года.Село Семеновское фото 1950-х гг.Нагатинский затон. Фото 1950 г.Медведково. Фото 1955 г.Теплый Стан. Фото 1950-х гг.Кунцево. 1954 г.Мост между деревнями Щукино и Строгино. 1960 г.Измайлово 1950-е гг.Село Семёновское, рядом с Ленинским и Ломоносовским проспектом, 1961Дома села Семёновского на фоне новостроек 13-го квартала Юго-Запада, 1957 год.Фото нач. 1950-х гг. Собчинского В.В. из архива Яковлевой Т.В.Примерно возле современных домов 8, 10, 12 по Старомарьинскому шоссе.Примерно там жеСтаромарьинское шоссе.Футбол на Старомарьинском шоссе.6-й Лучевой просек. Строения первой дачиЛесная школа в Сокольниках, 1920Стромынка, 1956Вид из окна на Русаковскую улицу, 1975Вид из окна на церковь, 1975Двор дома, стоявшего на Сокольническом переулке, 1981Остатки дома по Сокольническому переулку, 1981Большая Остроумовская улица, дом № 21, вид с улицы, 1951Дом № 19 по Сокольническому переулку, 1981Полевой переулок, дом № 5 в Сокольниках, 1924, из альбома Губарева Александра АлександровичаСело Алексеевское и вид на храм Тихвинской иконы Божьей матери, 1958-1960 гг..Остатки села Алексеевского, 1961Село Алексеевское, Тихвинская церковь, река Копытовка, 1962 год. Снимок сделан из точки, где сейчас новый выход из метро ВДНХ.Село Алексеевское и храм Тихвинской иконы Божией Матери,1967Для лучшего понимания. К 1973 году ни Копытовки (ее уложили в трубу), ни этих домов уже не было.А вот в сторону стеллы с ракетой у ВДНХ
И на сегодня все.
