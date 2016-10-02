Что такое Русский народ? (с комментариями)

Нужно учиться у братьев евреев. Андрей ФУРСОВ. Что такое Русский народ?

Борис Донской 2 недели назад (изменено)

Андрей Ильич все верно сказал про ценности. Проблема в том что он как атеист (сатанист) отрицает источник происхождения этих ценностей. А между тем европейское и русское в том числе национальное строительство в первом тысячелетии совершалось по формуле: нация = христианство + этнокультурная принадлежность. Все многочисленные племена галлов, германцев, бритов, угро финнов, славян и всяких половцев с печенегами в итоге трансформировались из общинно родовых кланов в единые нации именно на фундаменте христианства.Так возникли нации, сформировав на фундаменте христианства все свои ценности в т.ч. наши русские (пусть и в несколько отличных этнокультурных трактовках) . И когда такие как Фурсов говорят о том, что некто наносит удар по русским ценностям, высмеивая в то же время христианство (что характерно не имея ни малейшего представления о самой его сути и в силу чего элементарно путая религиозную ересь с учением как таковым) это выглядит как провокация или дикое невежество. А между тем Андрей Ильич если из формулы национального строительства исключить христианство, то автоматически наступит фрагментация и исчезновение всех наций вместе с ценностями, что мы сейчас и наблюдаем в Европе и России. Да этот процесс займет некоторое время, но с исторической точки зрения весьма непродолжительное и вы по сути вовсю содействуете этому, осознанно или нет.

kolibri 4 месяца назад

Господин Фурсов, а почему вы не скажете о О ТОМ ЯВЛЕНИИ, которое стояло ЗА ПЕРЕСТРОЕЧНОЙ ШПАНОЙ и стоит уже СОТНИ ЛЕТ = СИОНИЗМ И ХабАД. Вы наивны или продажны? СИОНИЗМ в 1975 г был осужден в СССР и на ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ООН. А сейчас тишина, и главная УГРОЗА И ПРИЧИНЫ ВСЕХ ВОЙН-НАПРЯЖЕННОСТИ ТЩАТЕЛЬНО СКРЫВАЕТСЯ. А людям предлагается размытое понятие = УГРОЗА С ЗАПАДА. ЛЮДИ, ОЧНИТЕСЬ И ОСОЗНАЙТЕ ПРИЧИНЫ ВОЙН НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ...

АЛЕКСАНДР ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ 3 месяца назад

..... комиссары в 1917 г. полностью уничтожили национальную элиту России, а 1 МВ и 2 МВ развязанные теми же, главарями сионизма, ..... уничтожили лучших представителей русского народа - самых сильных, смелых, умных людей. Последующие годы ..... советской оккупации оболванили остальных, превратили в рабов считающих себя свободными и отупевшими от потреблядства!!!! В результате посмотрите по сторонам - одно быдло, русским народом это не назовешь. В добавок правящий класс (инородцев)заселяет Россию иммигрантами-инородцами, идет подмена этноса, и Россию уже не спасти. А кто еще из оставшихся РУССКИХ пытается донести правду до быдла, то нанятые тролли, работающие в интернете на спец.службы устраивают травлю!!! Эта ГЕНОЦИД русского народа!!!