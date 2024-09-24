Битва за Часов Яр: В чем особенности?

Приветствую всех, на связи "Автор".

Сегодняшнюю статью я хотел бы посвятить битве за Часов Яр и рассказать вам об особенностях этого сражения как непосредственный участник, попутно разъяснив о структуре обороны ВСУ и ходе боевых действий на данном этапе. Присаживайтесь поудобнее, я начинаю.

Часть 1: Почему Часов Яр так важен для армии России

Часов Яр - город в Артемовском районе Донецкой республики, ставший известным благодаря тому, что именно здесь родился выдающийся артист Иосиф Давыдович Кобзон. Но теперь город снова на слуху - в ходе проведения специальной военной операции, с 4 апреля 2024 года, здесь происходит сражение между армией России и ВСУ.

Проводя анализ местности и изучая карту оперативной обстановки, можно придти к очевидному выводу - Часов Яр имеет существенно важное стратегическое значение для продолжения наступательных действий армии России на Донбассе. Город расположен на высоте и его занятие позволяет "раскрыть цветок наступления" в сторону Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска. Ниже я приведу пример по высотам крупных прифронтовых городов:

Бахмут/Артемовск - 165-175м

Дружковка - 95-120м

Константиновка - 90-120м

Краматорск - 100-110м

Славянск - 80м

Часов Яр - 220-240м

Согласитесь, разница высот существенная, не так ли? Именно поэтому Часов Яр так важен для армии России. К тому же, занятие города способствует существенному расширению плацдарма за каналом "Северский Донец-Донбасс", что также благотворно скажется на наступлении российских войск в район оставшихся крупных городов Донецкой республики. Карта высот Часов Яра и его окрестностей (@z_arhiv)

Итак, бегло ознакомившись с картой высот на этом участке фрона, приходим к незамысловатому выводу (мне, сидя на диване, виднее) - контроль Часов Яра и последующая подтяжка артиллерии на участок поспособствует максимально быстрому заходу в нужные нам населенные пункты с последующим разгромом гарнизонов ВСУ, находящихся в них. Разумеется, командование противника это понимает, поэтому старается купировать продвижение наших войск всеми имеющимися у них силами. Об этом ниже: Карта Часов Яра с указанием районов города. P.S. Урочищем Орлова в статье называется лес южнее западной части н.п. Калиновка (к западу от канала "Северский Донец-Донбасс")

Часть 2: Какие подразделения противника представлены в Часов Яре:

Для общего представления по битве за населенный пункт, считаю уместным поведать вам о том, какой же гарнизон противника противостоит нашим подразделениям.

В первую очередь, "первая скрипка" в Часов Яре остается за 24 ОМСБр ВСУ. Несмотря на то, что подразделения бригады распределены на два оперативно-тактических направления ВСУ - Торецкое и Часовярское, большая часть бригады работает именно на направлении Часов Яра. Помимо пехотных подразделений, среди имеющихся сил и средств бригады, выделяются внутренние подразделения БПЛА (разведывательные и ударные, обитают в основном в частном секторе Новосеверного и Октябрьского районов Часов Яра, иногда встречаются в лесопосадках у города), а также ствольная и реактивная артиллерия, дислоцирующаяся в лесопосадках южнее и западнее Часов Яра. КП роты 24 ОМСБр ВСУ. На стене видны карты оперативной обстановки, захватывающие канал "Северский Донец-Донбасс", микрорайон "Канал", а также урочище Орлова и лес "Дружба".

Помимо 24 ОМСБр ВСУ, в окрестностях Часов Яра нам встречались подразделения 23 ОМСБр и подразделение ТрО, которые также работали на переднем крае у противника.

Если брать какие-либо спецподразделения, то "модные мальчики-тиктокеры" из националистического батальона "Kraken" действительно вели боевые действия в микрорайоне "Канал" примерно в апреле-мае 2024 г., еще до захода нашего подразделения на направление, но потом оттянулись в сторону Волчанска и больше в Часов Яре мы их не видели. Кстати, по анализу их видео, смею предположить, что они вели тикток-битву, непонятно куда стреляя, дабы сделать красивую картинку, ну, по их любимой традиции, как и в остальных тикток-войсках.

Есть на направлении и иные подразделения ГУР ВСУ - нами были замечены ичкерийские боевики, "Ulfhednar team", "Delta Knights Group", но эти ребята быстро сдулись и, по крайней мере, предпочитают больше не отсвечивать. На направлении также присутствовали и колумбийские наемники - в точку, где они "спалились", снимая тиктоки, относительно недавно прилетали ФАБы. Вероятнее всего, эти ребята тиктоки уже не поснимают. Резюмируя, можно сказать, что основное бремя обороны города на себя берет именно пехота, а также приданные ей подразделения ТрО, расквартированные по лесам севернее и южнее Часов Яра.

Важную роль в обороне города играют подразделения БПЛА ВСУ - сейчас практически в каждом батальоне имеется отдельный взвод БПЛА, а в каждой бригаде противника - отдельная рота. Действительно, проводя анализ по группам БПЛА противника, иногда голова начинает банально "закипать" - их очень много и все названия запомнить практически нереально. Из тех групп БПЛА, что встречались на нашем направлении, я могу выделить УБПЛА "Morana" и "Катенята" - те, что на слуху.

Среди номенклатуры аппаратуры, используемой подразделениями БПЛА ВСУ, имеются не только "мавики" и FPV-дроны, но и тяжелые сельскохозяйственные гексакоптеры, именуемые как "Баба Яга" и "Вампир". Как правило, такие гексакоптеры несут на себе серьезные "сбросы" - начиная от мин для 82мм миномета и заканчивая ТМ-62. На них нашими подразделениями объявлена охота и она приносит свои плоды. Вычислить месторасположение операторов БПЛА ВСУ несложно - мы имеем соответствующие наработки и по ряду признаков быстро определяем, где сидят обычные пехотинцы, а где "заряженные" БПЛАшники. Пользуясь случаем, передаю привет нескольким оппонентам (если живы остались), чьи места расположения мы смогли засечь, а после чего стерли их в пыль.

Часть 3: Система обороны ВСУ в Часов Яре

Данный текст я публиковал в своем авторском канале "На движениях", однако продублирую его сюда и кое-чем дополню:

Первым делом мы рассмотрим передовые позиции ВСУ. Начнем с леса "Дружба" южнее западной части н.п. Калиновка (♦️48.602027, 37.840905) и леса южнее микрорайона "Новое" (♦️48.577742, 37.857899)

Лес "Дружба" представляет собой лесной массив с десятью постройками внутри (бывший пионерлагерь). Противник использовал постройки как места для установки РЭБ и иного оборудования, а также как временное укрытие от БПЛА и артиллерии ВС РФ. Примыкающая рядом Октябрьская улица позволяла ВСУ до поры до времени организовать там точку подвоза и эвакуации, однако все это было вскрыто нашими подразделениями и уничтожено. Сам же малый укрепрайон в лесном массиве включает в себя сеть хорошо обустроенных окопов, блиндажей и перекрытых щелей, возле некоторых из них установлены НВЗ "Егоза" (в простонародье — "колючка"). Помимо вырытых позиций, у противника было некоторое преимущество в виде жилых построек в западной части н.п. Калиновка (к северу от леса), в которых были оборудованы передовые пункты управления, склады боекомплекта и пункты размещения личного состава. Тем не менее, благодаря грамотным действиям ВС РФ, эти позиции также были вскрыты, а личный состав, скрывавшийся в них, уничтожен. На сегодняшний день, противник пытается осуществлять попытки контратаки в лесу "Дружба", однако раз за разом терпит неудачу, отправляя на убой все больше и больше своих солдат. Ниже в приложении представлена карта с небольшими пояснениями. Карта леса "Дружба", примыкающего к каналу "Северский Донец-Донбасс"

На карте выше я указал две точки: Первая - пулеметное гнездо ВСУ, расположенное в техническом помещении канала "Северский Донец-Донбасс", вторая - тропа, по которой ДРГ ВСУ и группы подноса заходили в урочище Орлова ("островок"). Ниже я расскажу пару ситуаций с этими точками:

Во время захода штурмовых подразделений за канал, наши бойцы столкнулись с проблемой, когда пулемет ВСУ не давал нормально пробиться группам из Калиновки. Пулеметчик довольно долго огрызался, из-за чего было принято решение уничтожить точку ударом FPV. Две атаки и точка была уничтожена. Пулемет, кстати, чуть позже забрали и теперь он на стороне добра:)

В один из дней, когда автор статьи находился непосредственно на участке, силами воздушной разведки была обнаружена ДРГ ВСУ, совершавшая переход из леса "Дружба" через канал "Северский Донец-Донбасс". Ввиду того, что время суток было темное, было принято решение остановить передвигающуюся группу ВСУ при помощи "сбросов". По рации подняли наших и союзных дроноводов, и в течение десяти минут вышеуказанная группа была полностью уничтожена. Останки боевиков ВСУ раскидало по "островку", один попытался отползти в сторону "Дружбы", где впоследствии и скончался.

Это - часть ежедневных боевых будней наших подразделений. Может быть, когда-нибудь я напишу о том, как на этом участке фронта велись бои, но здесь у нас информационно-аналитическая статья, так что продолжаем.

Если рассматривать лес южнее микрорайона "Новое", то там все куда интереснее. Противником в этом районе была проделана колоссальная фортификационная работа, на вышеуказанном участке местности находится довольно-таки серьезный укрепрайон, включающий в себя хорошо оборудованные блиндажи, замаскированные стоянки техники и весьма широкую линию окопов. Именно на этом участке противник ожидал прорыва подразделений ЧВК "Вагнер" во время Бахмутской операции в 2023 году, поэтому был вынужден вложить определенное количество сил и средств для создания фортификационной линии. Также, по линии канала "Северский Донец-Донбасс", противник применял в своих целях трубу канала, по которой осуществлял передвижение и под которой также были вырыты окопы и небольшие блиндажи. Лес южнее микрорайона "Новое". В статье я предоставил общую картину обстановки.

Переместимся в частный сектор микрорайонов Октябрьский и Новое, где штурмовые подразделения ВС РФ начали вскрытые обороны противника.

Итак, первое, что использовал противник в микрорайонах Новое и Октябрьский — установил прикрытие своих позиций средствами РЭБ. Средства РЭБ расположены эшелонировано практически по всей территории двух микрорайонов, за исключением района вышки сотовой связи рядом с каналом, откуда оборудование было выбито нашими ударами еще в июне. При этом, самый мощный РЭБ ВСУ, с которым нам пришлось столкнуться в Часов Яре, находится в лесных массивах к северу и югу от самого населенного пункта (указано в карте выше).

За средствами РЭБ оборона микрорайонов «Новое» и «Октябрьский» строится на том, что противник пользуется удобным положением, находясь за каналом «Северский Донец-Донбасс» и активно использует в своих целях подвалы частного сектора, который и представляет собой два вышеуказанных микрорайона. Сама же линия окопов непосредственно на берегу канала, до недавнего времени использовалась подразделениями ВСУ для установки там позиций АГС и наблюдательных постов. Линия окопов была выбита нашими дроноводами, после чего противнику пришлось отступить в частный сектор и занять окопы в зеленых насаждениях по бокам железной дороги.

Логистику в этом районе противник осуществляет преимущественно пешими группами, иногда особо дерзкие пытаются подогнать для данных действий технику, тем не менее, преимущество отдается пешим группам с прикрытием подразделениями БПЛА.

Раз уж я заикнулся про БПЛА, то было бы уместно рассказать о воздушной обстановке на участке. Если вкратце - "аэродром". В воздухе постоянно дежурят "крылья", количество "мавиков" и FPV просто не поддается счету. Банальный поход в туалет сопровождается пиликаньем дрон-детектора и жужжанием самих дронов. То и дело бойцы находят сбитые коптеры, впоследствии отправляя их в тыловые подразделения для восстановления или разбора на запчасти.

Перемещаемся из частного сектора в центральную часть города. Она представляет из себя соединение Октябрьского и Новосеверного районов. Структура обороны ВСУ на этом участке представляет из себя, в первую очередь, огнеупорный завод (♦️48.592610, 37.833813) и трех/пятиэтажную застройку, расположенную южнее оного. Если рассматривать огнеупорный завод — то в начале битвы за город он являлся пунктом стоянки тяжелой техники и серьезным логистическим узлом для организации обороны населенного пункта. Сейчас, ввиду изменения характера боевых действий, огнеупорный завод и его цеха играют роль "ноля", не перестав быть пунктом подскока и логистическим узлом. Так выглядит Часовярский огнеупорный комбинат

Вместе с этим, городская застройка, которая находится южнее завода, используется подразделениями противника в качестве пунктов размещения личного состава в подвалах домов, мест для установки оборудования связи и РЭБ, а также стоянки техники и организации пунктов управления и узлов связи в тех же самых подвалах. Нашими подразделениями регулярно наблюдается движение автотранспорта противника по Днепровской и Центральной улицам, пикапы то и дело курсируют между домами, перевозя продовольствие и оборудование для оставшегося в городе гарнизона. Именно в подвальных помещениях центральной части города осуществляется первое звено руководства обороной, противником для этого вложено немало сил и средств.

Часть Новосеверного (и не только) района используется как место расквартирования подразделений БПЛА ВСУ. Как правило, в подвале того или иного дома находится сам пункт управления БПЛА, рядом на крыше стоят "выноса" и станции управления в совокупности со "Старлинком", а в соседнем доме находится пункт временной дислокации боевиков ВСУ. Примерно по такой схеме сейчас работает большая часть дроноводов противника, однако некоторые пункты управления БПЛА присутствуют и в пятиэтажной застройке в районе огнеупорного завода (улицы Центральная, Горького и Днепровская)

На сегодняшний день ВСУ провели эвакуацию некоторых гражданских из пятиэтажек, после чего сами заселились туда, оборудуя огневые точки в окнах и пункты временной дислокации личного состава в подвалах. Также, нам известно о пунктах управления ВСУ в пятиэтажках и частном секторе. Где - не скажу, но противник обязательно получит от нас "привет".

Часть 4. Характер боевых действий в городе.

Если рассматривать характер боевых действий на примере современных городских боев, то общая тактика существенно изменилась. К примеру, в Бахмуте штурмовые группы ЧВК "Вагнер" работали по одной тактике, практически классической, когда в небе из малой авиации присутствовали лишь разведывательные БПЛА, и, максимум - "мавики" со сбросами, то при штурме Авдеевки подразделениями армии ДНР и соединениями ЦВО использовалась уже другая тактика, так как обе стороны конфликта насытили свой арсенал FPV-дронами и модернизировали те же сбросы на "мавиках". В Часовярской битве, как и в ныне идущих сражениях за другие населенные пункты используется уже третья тактика - стороны практически достигли существенного насыщения подразделений средствами РЭБ и БПЛА, и именно они играют первую роль в успешном проведении наступательных и оборонительных операций.

Важно понимать, что на сегодняшний день общая тактика боевых действий скатилась примерно в такой формат: Дрон-разведчик+артиллерия+ударные дроны - первая роль в достижении результата, а вот штурмовая/оборонительная работа пеших или механизированных групп (которая по факту является самой важной для достижения контроля над той или иной точкой) уже отходит на второй план. Большинство потерь в современных боевых действиях приходится на связку "дрон-артиллерия", когда дрон-разведчик обнаруживает позиции противника, для начала туда наносится артиллерийский удар, а впоследствии происходит контрольная атака дроном-камикадзе, либо же дрон-разведчик с функцией бомбардировки малыми боеприпасами, изготовленными в кустарных условиях, может остановить пешую группу, произведя буквально пару сбросов.

Ввиду вышеуказанного характера, штурмовые и оборонительные группы предпочитают в основном укрываться в подвалах и блиндажах, дабы обезопасить себя от огромного количества "птиц", заполонившего небо. Несмотря на это, штурмовая работа и близкие огневые контакты все еще присутствуют. Например, частые огневые контакты случаются в лесных массивах, куда дронам тяжело добраться из-за густой растительности, или же при штурме/зачистке зданий. Но приоритет в войне на данном этапе остается именно за небом. Конечно, рано или поздно придумают РЭБ, перекрывающий необходимые для управления диапазоны частот и "птицы" на радиоуправлении потеряют свою актуальность, но уже сейчас активно применяются БПЛА на оптоволокне (здесь присутствует принцип работы ПТРК с "нитью"), которым наплевать на средства РЭБ. Да, современная война - это прежде всего война технологий и кто как можно быстрее придумает что-то новое - тот и будет "на коне".

Часть 5. Итоги

В написанной статье я не затронул ряд тем, по которым в данный момент мы проводим работу и реализуем уже наработанную информацию. По факту реализации, возможно, что-то расскажу в своих постах. В четырех частях я постарался кратко ознакомить вас, дорогих читателей, с обстановкой на линии боевого соприкосновения и рассказать про некоторые особенности современных боевых действий в Часов Яре, где я вместе с товарищами из A.V.C. Group принимаю участие в освобождении населенного пункта от укронацистов, параллельно не забывая писать небольшие информационно-аналитические посты. По моим прогнозам, активная фаза освобождения города будет идти еще порядка двух-трех месяцев, возможно и больше, так как противник серьезно цепляется за Часов Яр, ибо понимает, чем чревата его потеря. Впереди нам предстоит много аналитической и боевой работы, так как на очереди частный сектор, лес южнее микрорайона "Новое", огнеупорный завод и пятиэтажки.

В любом случае, взятие Часов Яра - вопрос времени. У противника тем временем вовсю отваливается Покровское оперативно-тактическое направление, попытка прорыва в Курскую область обернулась для ВСУ огромными потерями в живой силе и техники, так что желаем парням со смежных участков фронта воинской удачи и новых побед, а мы продолжаем работу по своему направлению.

"Автор" (AVC Group)

https://telegra.ph/Bitva-za-CHasov-YAr-V-chem-osobennosti-09-08