Российские войска брошены на стратегическую стройку. Время не ждёт

В понедельник железнодорожные войска Российской Федерации приступили к прокладке второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Зачем для расширения легендарного БАМа потребовалось привлекать военных, как это связано с инцидентом в Суэцком канале и Китаем - расскажем в этом выпуске сразу после краткой сводки позитивных новостей.

Время новостей

Ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно стартовала с космодрома Байконур и вывела на орбиту пилотируемый космический корабль, который доставил на МКС экипаж длительной экспедиции.

«Уралвагонзавод» представил первый в России автономный вагон-рефрижератор, завод «Дробмаш» - первый компактный роторный экскаватор, а «Объединённая машиностроительная группа» - первый отечественный экскаватор, работающий на СПГ.

В Кургане открыт завод по производству полистирольной пленки.

В Череповце – производство комплектующих для судостроения.

В Москве - производство медицинских изделий, в Тольятти – производство средств медицинской защиты, на иркутском заводе «Фармасинтез» - новая производственная линия.

В Бурятии - шестая по счёту солнечная электростанция, а в Ставропольском крае - новая ветроэлектростанция.

В Красноярской крае открыто пеллетное производство.

В Татарстане – крупный молочный комплекс.

В Северной Осетии – завод по переработке молока.

В Тамбовской области – мясоперерабатывающее производство.

В Крыму – первая очередь тепличного комплекса.

Второй подход

В понедельник силы 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады по приказу министра обороны Сергея Шойгу приступили к прокладке второй ветки БАМа. Для возведения участка от Улака до Февральска длиной 340 километров задействуют десять бригад. Напомним, что БАМ – это стратегическая железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке протяжённостью 4300 км. Стратегическая, потому что в отличие от Транссиба находится дальше от границы с Китаем и обеспечивает стране железнодорожный выход к Тихому океану. В советское время БАМ был всесоюзной стройкой, но в 90-ые его развитие затормозилось, а целесообразность поставлено под вопрос в рамках господствующей тогда политэкономической модели.

Впрочем, этот период мы пережили и вернулись к большой стройке, которая за время краткого забвения стала нуждаться в обновлении. А позже было решено начать строить и вторую ветку, т.н. БАМ-2. Если в 90-ые считалось, что это экономически невыгодно, то теперь реальность внесла свои коррективы – вдоль трассы открыты новые месторождения полезных ископаемых и освоить их без доступа к современной железной дороге невозможно.

Но, несмотря на то, что за последнее десятилетие для модернизации БАМа было сделано много, эти темпы не соответствуют потребностям растущего грузопотока. Президент жёстко поставил задачу расширить пропускную способность магистралей до 180 млн тонн в год к 2024 году.

Правда, дело вовсе не только в ископаемых и армия тут как нельзя к месту.

Торговый путь

Вставший поперёк горла мировой торговли сухогруз Evergiven, показал насколько уязвимы существующие морские пути. Но дело даже не в нём. За последние несколько месяцев цены на морские контейнерные перевозки выросли в 5 раз. Это связано с оживлением мировой экономики после пандемии и сложившимся на рынке дефиците контейнеров. Растут тарифы на перевозку, а вслед за ними и конечная стоимость перевозимых товаров. И в ближайший год-два снижения тарифов рынок не ждёт. Это актуализирует вопрос об альтернативных путях и способах доставки.

Российский Севморпуть является одной из разумных альтернатив, но пока его инфраструктура недостаточно развита. Поэтому грузы начали перетекать на железную дорогу. Главный мировой продавец Китай в 2020 году увеличил отправку своих товаров в Европу железной дорогой на 50%. За первые месяцы текущего года – на 100%. В том числе через российский Транссиб, что позволило нам в текущем году зафиксировать исторический рекорд по мультимодальным перевозкам – это когда товар идет сначала морем до наших дальневосточных портов, потом контейнеры перегружаются на железную дорогу и далее по Транссибу следуют в Европу.

По этой причине и не только мощность Транссиба сегодня задействована на 100%, БАМ тоже не справляется с нагрузкой и если бы на сегодняшний день у нас был уже построен БАМ-2, то мы могли бы заработать только лишь на транзите гораздо больше.

И вот к делу подключается армия.

Время не ждёт

Ничего удивительного в привлечении военных нет. Нужно вспомнить, что с самого начала строительства БАМа военных задействовали в прокладке его самых сложных участков - ими уложена почти треть всей магистрали. А, вообще, военных строителей регулярно бросают на самые ответственные работы. Так в прошлом году они возводили ковидные госпитали по всей стране, несколько лет назад в рекордные сроки построили железную дорогу вокруг Донбасса, проложили трубопровод в Крым, не раз помогали ликвидировать последствия стихийных бедствий. Но в то же время призыв железнодорожных бригад на БАМ говорит и о высокой важности задачи и о том, что время действительно поджимает, а РЖД своими силами не справляется.

А поспешить нужно. По расчётам к 2024 году совокупная плата за перевозку контейнеров по нашей территории может давать около миллиарда долларов в год. Часть средств пойдёт в российский бюджет напрямую, часть в инвестиционные программы той же РЖД, что позволит создать новые рабочие места в регионе и оживить экономику. Увеличенная пропускная способность позволит и снизить затраты на транспортировку товаров внутри страны, что сделает их более доступными как для жителей центральной России, так и для Дальнего Востока.

Но есть и ещё один важный стратегический фактор.

Фактор мира

Один раз мы уже не успели с железной дорогой. Если бы в 1904 году Транссиб был бы уже достроен, то Российская империя успела бы перебросить войска на Дальний Восток, и не проиграла бы в войне с Японией, что могло бы полностью изменить ход нашей истории. Начавшаяся же в 1929 году советско-китайская война показала, что Транссиб уязвим из-за своего географического расположения, что и стало главной причиной начала работ над БАМом.

И вот теперь оказалось, что Китай заинтересован в БАМе не меньше нас. И дело тут не только в возможности отправлять товары в Европу. Китай чрезвычайно уязвим с моря. В случае конфликта с США, американцы могут заблокировать его выход к важнейшим морским транспортным артериям, поэтому Пекин стремится иметь как можно больше сухопутных альтернатив. Прямо сейчас в Южно-Китайском море проходят очередные учения ВМС США, что расценивается Китаем как грубая провокация.

Поэтому расширяя БАМ, Россия не только решает свои внутренние задачи, но и усиливает вес на международной арене, причём одновременно как в глазах Китая, так и в глазах его потенциальных противников. Ведь, как и тысячи лет назад – кто владеет путями, тот владеет миром.

Казарма как искусство

Продолжая тему военного строительства, хотим показать вам один интересный объект. Это казармы в Уссурийске 1902 года постройки. Специалисты Военно-строительного комплекса восстановили уникальный исторический объект, проделав трудоёмкую и кропотливую работу. В ходе реконструкции усилены фундаменты, восстановлены сводчатые потолки, полы, кровля, вентиляционные шахты, заменены оконные и дверные блоки, проложены современные инженерные сети. Военные строители не только сохранили первоначальный облик фасадов, но и создали внутри казарм в стиле «лофт» просторные и удобные спальные расположения, комнаты психологической разгрузки, спортивные залы, санитарные блоки с душевыми и помещениями бытового обслуживания. Получилось на наш взгляд стильно и современно.

Под ключ сданы уже 4 корпуса, каждая на 200 человек. В высокой степени готовности еще две казармы и столовая, рассчитанная на 1200 мест.

Теперь о героях.

Время Человека

В конце марта в подмосковных Химках произошёл взрыв газа в жилом доме, в результате которого погибло три человека, включая ребёнка. Но было в этой трагедии и место для подвига, о котором стало известно позже. В момент взрыва 25-летний Илья Смирнов смотрел телевизор со своей девушкой. Молодых людей засыпало штукатуркой и кирпичами, особенно сильно пострадала девушка. Илья смог освободить её из-под обломков и тут услышал крик из соседней квартиры: «Помогите, у меня здесь дети!». Парень кинулся на помощь, откопал сначала отца семейства, а потом его 12-летнего сына. Всё это время плиты перекрытий продолжали крениться и в любой момент могли рухнуть и раздавить людей. Но помощь была оказано вовремя.

Уже в больнице стало известно, что сам Илья получил серьёзные травмы, но сейчас его здоровью ничего не угрожает. По его словам случившееся позволило ему переосмыслить жизнь и больше ценить родных и близких.

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