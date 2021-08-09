На сайте Минобороны РФ появился новый раздел, посвященный героизму бойцов Красной Армии

Что происходило в первые часы войны, почему провалилось молниеносное наступление фашистской Германии и как держали оборону три советских крепости летом 1941-го? На сайте Минобороны России появился новый раздел посвященный героизму бойцов Красной Армии — «День, о который разбился блицкриг».

Все слышали об операции «Барбаросса», но на самом деле блицкриг — молниеносный разгром Советского Союза — готовился уже в июле 1940-го. Изначально план назывался «Фриц», и его разработку Гитлер поручил одному из своих фаворитов — генералу Эриху Марксу. Первые же строки. Немецкая педантичность. Без лишних предисловий, сразу к делу:

«Целью кампании является: разгромить русские вооруженные силы и сделать Россию неспособной в обозримом будущем противодействовать Германии. Россию необходимо оккупировать до линии: нижнее течение Дона — среднее течение Волги — Северная Двина».

На захват Советского Союза в плане «Фриц» отводилось от двух до четырех месяцев. Немцы не ждали долгого сопротивления и не рассчитывали, что наш народ готов заплатить за свободу такую цену.

Собственно, вот она: в Центральном архиве Министерства обороны целый этаж занят стеллажами с донесениями о погибших. Почти 8 миллионов 700 тысяч солдат и офицеров — все имена здесь, в папках на бесконечных полках.

Ранее утро 22 июня — советские города, аэродромы и морские базы накрывает огненный град. В 7.15 утра в Генштабе вручную пишут первый боевой приказ — всеми силами обрушиться на врага. Есть мнение, что наши войска в начале войны только панически отступали. На самом деле блицкриг сорвался в первый же день.

«10-я армия. Отбив наступление противника на Белосток ведет бой на фронте Ломжа, Цехановец. Противник от Ломжа отходит на Остроленка».

В это время чуть южней на границе с Польшей, потрясая своим мужеством весь мир, насмерть стоят защитники Брестской крепости. Среди них скромный медик-лаборант рядовой Иван Губарь, позже представленный к ордену Красного Знамени.

«Оставшись с небольшой группой раненых бойцов в полуразрушенном здании, в течение пяти дней отбивался от наступавшего врага. 26 июня 1941 года Губарь был тяжело ранен осколком снаряда в кисть левой руки и при полном окружении противником с ранеными бойцами, оставшимися в живых, был взят в плен».

А на Балтике советские моряки превращают в крепость целый полуостров Гангут, где располагалась база флота Ханко. Никакой паники — под бомбежками и артобстрелами на базе даже устраивают концерты, а в блиндажах работают парикмахерские.

Моряки находят силы атаковать — и делают это блестяще. 19 островов, откуда финны обстреливали базу, захватил отряд десантников под командованием Бориса Гранина.

В строчках документов боль, трагизм и рассказ о великой силе духа. Все они теперь в свободном доступе. Чтобы каждый смог вместе с миллионами советских граждан спустя 80 лет прожить эти страшные дни.

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Брестская крепость. Она не сдалась, а истекла кровью

https://e-news.su/history/386533-na-sajte-minoborony-rf-poja...