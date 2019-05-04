Десантники на Саур-Могиле и освобождение Донбасса. 1943 г.

"В ночь на 15 августа 1942 г. весь дивизион в десантном обмундировании и с десантными петлицами, почти все с десантными кинжалами на боку, на автомашинах с прицепленными к ним "сорокапятками" переехал реку Дон (малая излучина Дона) и сосредоточился в станице Ново-Григорьевская, где переночевал и на рассвете по приказу выехал в Камышинку.

Впереди на юге был слышен сплошной гул боев, для нас пока непривычный. Весь небосвод южного горизонта был затянут дымом и гарью. Все в новом обмундировании и с новым оружием, а навстречу нам то и дело стали все чаще попадаться разрозненные, разбитые в боях, обескровленные части и группы солдат и офицеров, смертельно уставших, почерневших от зноя и пыли воинов, потрепанных в боях.

Несколько раз нас останавливали и спрашивали, откуда и кто мы такие, веселые и откормленные. Предупреждали, что фронт близко и очень много вражеских танков: "Нас хватило на три дня! На сколько же хватит вас? Там танки, тучи танков и самолетов! Разве их остановишь? Фронта нет. Плохо дело! Очень плохо! Ни пуха вам, ни пера!" После таких "приветствий" лица наших десантников посуровели. Не слышно стало песен. Люди примолкли, задумались.

Не успели батареи доехать до хутора Шохино, как наши машины были обстреляны вражескими танками (правда, с дальнего расстояния). Пришлось быстро, с ходу вступать в бой. Так началась для нас стодневная битва под Сталинградом.

Бесчисленное множество раз шли немцы в яростные атаки, чтобы сломить сопротивление неожиданно (как они считали) выросших на пути десантников. Как же! Завоеватели уже готовились понежиться в волжской воде, у них был твердый график наступления, и вдруг – непредвиденная остановка.

На всех фото - гвардейцы-десантники. ++++++++++++++++++

Тяжелые бои пришлось вести частям 40-й гвардейской стрелковой дивизии в районе сильно укрепленного опорного пункта противника на высоте Саур-Могила (высота 277,7). В этих боях участвовал и наш дивизион.

С взятием этой высоты перед дивизией открывался путь в Донбасс, на освобождение которого от немецких захватчиков потребовалось еще шесть кровопролитных дней.

Командир нашей дивизии Герой Советского Союза гвардии полковник Козак собрал командиров частей, объяснил им обстановку и приказал выделить лучших бойцов, сержантов и офицеров, лучшие артиллерийские подразделения для организации передового отряда. Он предупредил, что если мы дадим возможность врагу закрепиться, то город придется брать ценой очень больших потерь.

Передовой отряд был организован из почти 300 человек. Он состоял из усиленной роты автоматчиков, взвода саперов, взвода противотанковых ружей (ПТР), роты 82 мм минометов, батареи 76 мм пушек дивизионной артиллерии, батареи 45 мм пушек и истребительно-противотанкового дивизиона. Весь отряд на автомашинах, лучших в дивизии. Боевое задание было дано в 22.00 2 сентября. Отряд выехал на выполнение этой боевой задачи в 0.10 3 сентября. За эти два часа дивизионом была скомплектована сводная батарея из четырех орудий 45 мм калибра, на автомашинах марки "Виллис".

Во главе батареи был поставлен командир первой батареи гвардии капитан Меркурьев Григорий Иванович. Командирами взводов были: гвардии лейтенант Копылов Николай Матвеевич, гвардии лейтенант Зиновьев Валерий Григорьевич и гвардии старший лейтенант Бурмистров Василий Александрович.

Личному составу была подробно объяснена боевая задача. Каждый отлично знал свои обязанности и свое место в бою. С собой было взято по 40 снарядов осколочных и по 20 снарядов бронебойных на каждое орудие.

Орудийные расчеты были полностью укомплектованы. Каждый имел пистолет-автомат (ППШ) и два диска с патронами к нему, патроны россыпью и гранаты.

На боевую операцию были выделены лучшие автомашины "Виллис" с опытнейшими водителями. Вездеходные "Виллисы" показали в последующем, что они вполне пригодны для малых пушек при таких операциях. Стояла темная осенняя ночь. В десяти шагах ничего не было видно. Шел сильный дождь.

В 0.10 3 сентября 1943 г. отряд на автомашинах под командованием гвардии майора Алябина Михаила Панфиловича выступил на выполнение боевой задачи, взяв направление на сопку, обороняемую усиленной ротой гитлеровцев.

Обходить этот узел сопротивления не было смысла. Во-первых, потребовалось бы драгоценное время, и, во-вторых, мешало бездорожье. Командир отряда гвардии майор Алябин и комиссар отряда гвардии майор Ажгибесов Евгений Павлович приняли решение брать штурмом высоту и смять противника.

При поддержке артиллерийского огня, который обеспечивался истребительной батареей и батареей 76 мм пушек, наша пехота сблизилась с противником и бросилась в рукопашную, в которой также участвовали и некоторые бойцы сводной истребительной батареи.

В полуторачасовом бою враг был разбит, а с взятием сопки открылся и прямой путь на город. Сводная истребительная батарея гвардии капитана Меркурьева при взятии сопки была все время в боевых порядках роты автоматчиков и своим огнем расчищала путь пехоте.

Прямой наводкой в темноте по вспышкам выстрелов из пулеметов и минометов противника батарея уничтожила и подавила живую силу врага и его огневые точки. Хорошо поработали орудийные расчеты, особенно расчеты гвардии сержантов Матюшенкова и Паклева. Передовой отряд устремился в образовавшийся проход, а вслед за ним двинулись и части дивизии, углубляя и расширяя прорыв. Наступило утро. Истребительная батарея гвардии капитана Меркурьева, свернув с дороги прямо на поле, проследовала по нему параллельно дороге на расстоянии 500-600 метров от нее около пяти километров и, выехав обратно на дорогу из кукурузного поля, вдруг обнаружила позади вражеский дивизион 75-миллиметровых пушек, стоящий на огневых позициях.

Враг не заметил нашу батарею. Воспользовавшись этим преимуществом, гвардии капитан Меркурьев вновь укрыл орудия в кукурузе и приказал с расстояния в триста метров открыть внезапный огонь по вражеской артиллерии. Немцы в панике разбежались от орудий, не успев произвести ни одного выстрела. На поле боя осталось около тридцати убитых врагов.

Командир батареи поставил на восемь трофейных орудий по два батарейца и приказал им уничтожить вражескую пехоту, находившуюся впереди позиции захваченного дивизиона, и вести огонь по отходившим обозам врага, чем создали сильнейшую панику в порядках врага.

Подоспевшие к месту боя другие подразделения передового отряда пустили в ход и другие орудия врага, чем создали в его рядах еще большую панику. Вскоре после этого бойцы батареи Меркурьева снялись с позиции и вместе с гвардии майором Алябиным совершили рывок к городу, расстреливая на ходу из автоматов отходящие группы немцев.

Для противника было полной неожиданностью появление в своем тылу дерзкой советской батареи, и артиллеристам почти беспрепятственно удалось проскочить до центра города. Донбасс был полностью освобожден. 41-й гвардейский ОИПТД активно участвовал в освобождении многих населенных пунктов Украины. У деревень Зеленый Гай и Калиновка разыгрались исключительные по упорству бои, которые продолжались около четырех дней.

Противник подбросил авиацию, большое количество артиллерии и минометов. Утром 6 ноября 1943 г. немцам удалось сильным фланговым ударом при помощи 50 танков прорвать соседние нашему корпусу части обороны и замкнуть кольцо. Таким образом, мы оказались полностью окруженными.

К вечеру обстановка усложнилась. Противник занимал выгодные рубежи (на горе), а мы внизу, в поселке Верхний Рогачик. Снарядов мы почти не имели (по крайней мере, в нашем дивизионе их было очень мало). Связь с верхом имели только по радио. И вот получили приказ командующего 5-й Ударной армией во что бы то ни стало всему корпусу со всей приданной артиллерией выйти из окружения. После быстрой и тщательной подготовки к прорыву, при беспрерывной разведке весь корпус в течение ночи почти полностью вышел из окружения, буквально у самого носа немцев.

Справа от нас горел подожженный немцами стог сена, на расстоянии 600-700 метров от нашего пути и около него заправлялись десятки танков и автомашин и тут же собралась пехота погреться. Слева немецкая оборона также отошла на один километр в домики на окраине поселка.

Таким образом, мы уловили момент и в этот проход в 1,5 километра шириной полностью все вышли. Нам повезло: вдоль нашего выхода из поселка, почти от самого поселка на несколько километров проходила посадка - деревья полосой, шириной около 10 метров. Немцы посчитали гул моторов наших машин и тракторов артиллерии за перегруппировку нашей артиллерии внутри кольца. Перед началом выхода нашего корпуса была перехвачена радиограмма немецкого командующего группой войск по "ликвидации" нашего корпуса, в которой сообщалось в Главную квартиру немецких вооруженных сил о том, что наш гвардейский корпус полностью окружен и теперь мелкие группы его "доколачиваются".

Когда мы об этом узнали, то много смеялись, потому что потери наши за этот день боев были совсем малыми, всего несколько десятков человек во всем корпусе и приданных ему частях.

Наш дивизион выходил двумя способами: на машинах с пушками (этой группой руководил командир дивизиона гвардии капитан Куриленко) и пешая колонна из трех взводов ПТР, остатков огневых расчетов и управление дивизиона (под моей командой).

После того, как последний человек из корпуса вышел - у основания "языка" окружения были оставлены разведчики корпуса в 200 человек для наблюдения за поведением врага утром 7 ноября и для отхода с боями до нового переднего края обороны.

По их рассказам, утром 7 ноября в 6.30 противник сделал сильную артиллерийскую подготовку продолжительностью около часа по пустому уже месту.

Затем немцы осторожно пустили танки и авиацию. Танки шли исключительно осторожно, беспрерывно стреляя и часто пятясь назад, так как боялись засады. Молчание поселка Верхний Рогачик страшно беспокоило врага. Только в 14.00 первые танки и пехота немцев вошли в поселок.

За такую "блестящую" операцию по "полному уничтожению" русского гвардейского корпуса немецкому командующему группой войск в этом районе, очевидно, не поздоровилось от немецкой ставки. За время выхода из окружения части нашей дивизии не потеряли ни одного человека. 12 декабря 1944 г. дивизиону было приказано выделить одну батарею для поддержки наступления нашего стрелкового полка в районе Бюльшебаранд против яростно сопротивляющегося врага. Командир дивизиона на эту операцию выделил первую батарею, которой командовал гвардии капитан Меркурьев.

В ночь на 13 декабря батарея заняла огневой рубеж на высоте Безымянной, под Бюльшебарандом. В 10.00 16 декабря противник крупными силами пехоты и до 20 танков при поддержке массированного огня артиллерии и минометов пошел в контрнаступление против горстки артиллеристов и пехотинцев, удерживавших небольшой плацдармик.

На огневой взвод гвардии лейтенанта И.Л.Белого из-за посадки приблизились восемь танков. Гвардии лейтенант приказал открыть огонь. Вторым снарядом был подбит головной танк. Остальные танки, обнаружив орудия, открыли по ним ураганный огонь.

Прямым попаданием наша пушка была разбита, а наводчик и заряжающий убиты. Но расчет второго орудия твердо стоял на своем рубеже. Гранаты, автоматы и карабины заменили им пушку.

- Ни шагу назад! - приказал лейтенант Белый.

И они стояли, отбивая подходившую пехоту противника ружейным автоматным огнем и гранатами. Свыше 25 немцев легли у огневой позиции. И только по приказу взвод был вынужден отойти на исходные позиции. В этом бою особенно отличился товарищ Назаров, которого командование наградило орденом Красной Звезды. Храбро сражались бойцы второй батареи. Подпустив противника на близкое расстояние, наши бойцы открыли смертоносный огонь прямой наводкой.

Но немецкие солдаты и офицеры лезли "на рожон", буквально хватая орудия руками. Не мало положили тогда наши бойцы немцев. До последнего снаряда и патрона дрались наши гвардейцы, но под напором явно превосходящего врага пришлось отойти назад.

В этом бою погибли наши лучшие товарищи, прошедшие свой боевой путь от Дона до Венгрии - гвардии младший сержант Булавский П., гвардии ефрейтор Аушев П. Море огня и стали обрушилось на огневые позиции первой батареи гвардии капитана Меркурьева. Но гвардейцы стояли как стена.

Артиллеристов, стоящих насмерть, обожгло сообщение: "тяжело ранен комбат". Противник окружает его наблюдательный пункт. Вот в эту трудную минуту наводчик Образцов, орудие которого было разбито, под градом пуль и осколков снарядов и мин пробрался к своему командиру.

Наскоро перевязал комбата и под огнем вынес его с поля боя в укрытие, в безопасное место. Образцов шел на верную смерть, но он знал свой долг, он должен был спасти командира, рискуя собой, и он спас его. А то, что он остался при этом живой, ну что ж, это дело счастливого случая. Батарейцы при отходе под напором превосходящего врага, своим огнем прикрывали своих раненых товарищей, выносили их с поля боя, но не всем удалось уйти.

Когда через четыре дня наши войска, снеся ураганным огнем всю оборону противника, вновь заняли населенный пункт Бюльшебаранд, мы нашли их, своих товарищей. Они лежали с перебитыми ногами и руками, разбитыми головами, изуродованные и искалеченные.

На их могиле бойцы и командиры первой и второй батарей поклялись отомстить за своих товарищей, увеличить свой боевой счет, отплатить гитлеровцам за все зло, которое они сделали. И они, гвардейцы, в дальнейшем выполнили эту клятву.

Двенадцать благодарностей имеют бойцы, сержанты и офицеры, прошедшие от Сталинграда до Австрии, от Верховного Главнокомандующего Сталина. Около 700 правительственных наград получили наши воины только через дивизион. Такова кратко история боевого пути и боевых действий 41-го гвардейского ОИПТД с 14 августа 1942 г. по 9 мая 1945 г. Ну а я Приказом Главнокомандующего Центральной Группы Войск от 28 декабря 1945 г. был уволен из кадров Красной Армии в запас как специалист народного хозяйства." - из воспоминаний капитана 40-й гвардейской стрелковой дивизии И.П. Ваганова.