Росстат проговорился - Реальные цифры зарплат в России – "настоящий позор"

Росстат впервые опубликовал данные о средней зарплате в России, рассчитанной по новой методике. Цифры обескураживают. "Это настоящий позор", – оценил представленное исследование Юрий Пронько в эфире "Сухого остатка".

В 2020 году до вычета НДФЛ средний доход работающего человека в стране составил 32 422 рубля. То есть на руки, как говорят у нас, чистыми, работник получал 28 207 рублей. И это позор, на мой взгляд, для одной из богатейших стран мира. В России должен быть запущен фискальный механизм, который бы привёл к перераспределению богатств в пользу основной массы населения, а не мизерной кучки дельцов, которые "прибили" активы страны к своим липким рукам.

Ранее нам рассказывали про то, что средняя зарплата по стране в районе 50 тысяч рублей. Это, мягко говоря, оказалось манипуляцией. Новая методика Росстата показала, что эта реальная цифра доходов у населения почти в два раза меньше. Принципиальная новелла – официальная статистика – посчитала не среднюю, а медианную зарплату. Именно она отражает, сколько в реальности зарабатывает большинство граждан. Иными словами, основная масса если не в нищете, то в бедности точно. В этой ситуации пора, на мой взгляд, менять ситуацию с налогами на сверхдоходы.

Вы знаете, у нас часто те, кто выступает против введения прогрессивной шкалы, говорят о том, что многие уйдут в тень, чтобы не платить этот налог. 70% российской экономики – это госкомпании, государственные предприятия либо предприятия с государственным участием. И там очень многие получают высокие заработные платы, – отметил глава Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. – Ну, во-первых, депутаты Госдумы. Получают высокую зарплату – как раз больше 5 миллионов в год. И они вполне должны платить повышенный налог. И это уже практически сделано – они платят 15% с превышения. Есть люди, которые получают миллион, больше миллиона. И по 5 миллионов получают в месяц. Не в год, а в месяц. Соответственно, если они работают в госкомпаниях, мне трудно представить, что они уйдут в тень, что им зарплату будут выдавать в конвертах. По крайней мере, за это будет серьёзная ответственность и могут быть серьёзные последствия. Так что ожидать ухода массового в тень точно не приходится. Вряд ли на малых предприятиях, да и на средних, да и на крупных, кстати, предприятиях люди получают зарплату выше 5 миллионов в год.

В России необходимо продолжить политику увеличения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан, запустив многоступенчатую шкалу и повысив ставку до 35%. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Нам необходима ступенчатая шкала налогообложения, когда доходы сверхбогатых облагают по специальной шкале. Это реальный ответ на колоссальный запрос в России на социальную справедливость.

"Несомненно то, что в России будет работать прогрессивная шкала налогообложения. Как бы трудно ни было её ввести, какую бы критику это ни вызывало, это всё равно произойдёт. Но мера необходима не в виде катастрофы, когда ввели и сказали: "Ой, а ничего и не собрали". И тут либеральные экономисты из Высшей школы экономики выскочили бы и заявили: мол, а вы ничего никогда не соберёте, потому что ваша идея прогрессивных налогов подлая, гадкая, неправильная, неработающая, вы представители неэффективного государства, неэффективного мышления и просто ду-ра-ки. Впрочем, академическим языком это можно сказать культурно – идиоты, – подчеркнул в беседе с Царьградом экономист Василий Колташов. – Есть такой научный термин – идиоты – люди, которые далеки от общественной проблематики и механизмов функционирования общества. И если к этому времени борьба с тенью не развернётся, то именно такой сценарий и ожидает. Я думаю, что кто-то будет ухмыляться в министерстве финансов и говорить: мол, прекрасно, провал, что может быть лучше провала прогрессивного налога?.."

Кстати, в Америке до 50% доходит подоходный налог – с учётом федеральной и региональной ставки. И ничего, платят. Более того, богатые выходят с инициативой о дополнительном обложении их доходов. В России ничего подобного, к сожалению, я не слышу.

Безусловно, конечно, требуется в стране пересмотр системы доходов, системы налогообложения. Безусловно, должна быть некая реформа и заработной платы. Потому что мы сегодня наблюдаем, что мировые тенденции в инфляции ускоряются, они приняли достаточно серьёзный характер. И те прогнозы, которые нам сегодня выдаёт Минэкономики, слишком радужные – по сравнению с той действительностью, которая нас ожидает, – изложил свою позицию экономист Константин Добромыслов. – Понятно, что мы не выходим на 4% инфляции, мы уже сегодня вышли на 7-8% инфляции. Соответственно, обнищание населения будет идти и дальше. Поэтому вопрос перераспределения доходов среди населения, их налогообложение становится всё более и более актуальным. Конечно, такие инициативы нужны. Но ещё раз я хотел бы повторить, что это требует достаточно взвешенного подхода, обсуждения на общественном уровне, то есть создания определённых рабочих групп и, соответственно, привлечения специалистов в области экономики, труда и права, которые занимаются трудовыми отношениями и понимают демографический состав населения, его структуру доходов.

Очевидно, в России пришло время ответить на самый острый вызов – вопиющую социальную несправедливость, которая сформировалась в стране за минувшие 30 лет. Богатые не должны плакать, но должны платить больше и в России, а не в офшорных юрисдикциях. Зарплата большинства в 28 тысяч – это непозволительная роскошь для нашей богатой страны. Если, конечно, мы хотим сохранить её для будущих поколений.

https://tsargrad.tv/articles/rosstat-progovorilsja-realnye-c...