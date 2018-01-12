АЛЬФА-БАНК НАЧАЛ СПУСК В ДОЛИНУ СМЕРТИ. НА ОЧЕРЕДИ ВСЯ ЕЛЬЦИНСКАЯ АРИСТОКРАТИЯ.

У всякого бизнеса есть своё начало и свой конец. Пришло время и для Альфа-банка - символа бизнеса лихих 90-х. Вот полный перепост статьи об этом. Без комментариев.

https://life.ru/t/банки/1...

"Журналист Андрей Бабицкий — о том, какие последствия ожидают крупнейший частный банк России после заявления его владельцев о прекращении работы с предприятиями ВПК из-за угрозы американских санкций.

Как это работает? Убей меня бог, я не в состоянии понять, каким образом разрыв отношений с обслуживаемыми ранее им предприятиями ВПК может помочь "Альфа-банку" избежать грядущих американских санкций. Понятно, что американцам точно не слишком нравится, как развивается российская военная промышленность, но едва ли кто-то в Вашингтоне считает, что обходить конкурентов следует за счёт создания им проблем в части финансирования, кредитования или проводки платежей. Да, собственно, любой разумный человек прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что место "Альфа-банка" с радостью займут другие кредитно-денежные организации, которые сочтут подарком судьбы возможность работать с гигантскими денежными потоками оборонки.

Другое дело, если речь идёт именно о том, с чем намерена бороться американская администрация посредством нового санкционного закона, который вступит в силу уже в начале февраля, когда будут опубликованы списки представителей российского бизнеса, замешанные в коррупции и имеющие связи с Кремлём.

На этом самом месте мы вынуждены вступить в область чистых предположений, но, поскольку информации всё равно никакой на эту тему не появится, попробуем выстроить несколько логичных предположений. Решение, принятое "Альфа-банком", имеет смысл только в том случае, если оно направлено против коррупции в российском бизнесе. Но само по себе обслуживание предприятий ВПК не является коррупционной деятельностью или свидетельством контактов банкиров с Владимиром Путиным и его преступным окружением. Значит, дело в другом.

Я предполагаю, что речь идёт о досудебной сделке, в рамках которой руководство "Альфа-банка" передало Вашингтону информацию о неких коррупционных схемах, откатах, которые банк выплачивал предприятиям за возможность сидеть на гигантских денежных средствах, обеспеченных госбюджетом. Эти данные были переданы в обмен на гарантию неприкосновенности. Кроме того, "Альфа-банк", естественно, брал на себя обязательство выйти из коррупционных схем, прервав отношения с теми клиентами, которые по этим схемам работали. Только при таких обстоятельствах неожиданный шаг одного из самых крупных российских банков становится ясным и читаемым.

Более того, я готов предположить, что Пётр Авен и его соратники не одиноки. С высокой долей вероятности в спешном порядке заключаются и другие соглашения с бизнесменами из России, которые ради того, чтобы сохранить свои активы за рубежом, готовы вскрыть всю известную им коррупционную подноготную.

Здесь возникает одна любопытная правовая коллизия. Возможно, с точки зрения американцев Авен, поделившийся с ними секретами своего коммерческого успеха, а также прекративший давать откаты, и "очистил" свои активы, но с точки зрения российских следственных органов ничего подобного не произошло. В соответствии с отечественным законодательством преступниками являются оба — и взяткодатель, и тот, кто вымогает взятку. Поэтому Пётр Олегович должен был заявить о совершавшемся, по всей вероятности, в течение многих лет преступлении в правоохранительные структуры, которые должны были призвать к ответу всех участников коррупционного сговора. Думаю, что после всего случившегося "Альфа-банку" не удастся избежать интереса к себе со стороны прокуратуры, Следственного комитета и в обязательном порядке Федеральной службы безопасности. Последней предстоит установить связь между желанием кредитно-денежной организации избежать санкций и решением о прекращении обслуживания предприятия ВПК.

Если подтвердится информация о заключённой с американцами сделке, то нужно будет также проверить, не составляют ли переданные Вашингтону сведения государственной тайны, поскольку речь всё же идёт о кредитовании, финансировании и платежах в оборонной сфере. Я предполагаю, что мы наблюдаем за эпическим началом краха крупного состояния, корни которого восходят к ельцинским временам. Авен и вообще производит впечатление человека неумного и поверхностного, взгляды которого, судя по его беседе с Анатолием Чубайсом, ни на йоту не изменились с 90-х годов прошлого века, когда он занимал различные посты в правительстве Гайдара. Всё те же свобода и рынок, отрицание национальных интересов, восприятие Запада как колыбели и примера демократического развития. К слову, свободу и рынок люди, подобные Авену, воспринимали в первую очередь как возможность без малейшего зазрения совести прикарманивать государственные активы.

Не вызывают ни малейших симпатий его высказывания о русских — в частности, такая характеристика, данная русскому народу в рецензии на роман Захара Прилепила "Санькя": "Проблема наша не в том, что власти плохие, а в том, что русский народ ленив". Банкир считает своё прошлое безупречным, заявляя (в той же рецензии): "А я и мои коллеги заработали свои капиталы честным трудом, и нам не за что просить прощения у народа". Думаю, что как раз сейчас Авен, Фридман и присные как раз и должны будут доказывать, насколько честным был их труд.

Сделка — повторюсь, если она состоялась — с политической точки зрения является подрывом национальных интересов, поскольку с собственной коррупцией нам следует бороться самим, а передача данных американцам, которые свернули сотрудничество в области борьбы с преступностью до минимума — а потому рассчитывать на их помощь едва ли стоит, — даёт им дополнительные козыри, позволяющие утверждать, что в России всё окончательно прогнило.

Я уже не раз говорил, что санкционный закон — это величайшее благо, поскольку он позволяет начать разгребать завалы, доставшиеся нам в наследство от эпохи разграбления России. Он даёт возможность наконец создать экономическую опору в виде национально ориентированного бизнеса, избавившись от компрадорского."

Первый пошёл!