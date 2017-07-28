Только политика. Козёл и медвежонок 4

Внимание! Благодаря глубокоуважаемой Жанне, глав в сказке будет уже не 4 (как планировалось), а как минимум 7. А то и 8.
Это чуть позже, а пока часть 4.
Первая часть. Только политика. Козёл и медвежонок
Вторая часть. Только политика. Козёл и медвежонок 2
Третья часть. Только политика. Козёл и медвежонок 3
- Ты мне уже что-то толковое посоветуешь?
Хряк возбуждённо бегал вокруг козла, который сидел и задумчиво жевал галстук. Галстук ему нужен был для солидности - козел уже огрёб от медведя, и теперь считал себя экспертом-медвежатником с мировым именем, поэтому старался выглядеть презентабельно. Поправив рога, которые, после встречи с медведем, держались на скотче и постоянно сваливались, он принялся задумчиво чертить по земле копытом.
- Ну, если учесть твою щетину, шкуру и процент жирности, то - если ты наберёшь ещё пару кило - у медведя вполне может случиться изжога. А если в грязи изваляться, то и расстройство желудка. Это, знаешь ли, не хухры-мухры. Кстати, если ещё и кабан подключится - там вообще... Кабан и щетинистый, и шкура потолще. Хе-хе - он месяц с животом маяться будет.
- Ты чо? Совсем? Какая нахрен изжога?
- Сильная.
- А я? Он же что? Сожрёт меня?
- Ну конечно - это же медведь. Но сам понимаешь - если столько жирного за раз сожрать...
- А если тигра подключить? Волка? Вместе на него навалиться.
- Было бы хорошо. Тогда бы он тебя сожрать не успел бы, пожалуй. Задавать - задавил бы, но сожрать бы точно не успел - козел задумчиво почесал голову, - Только они не согласяться.
- Почему? Мы же с ними теперь друзья.
- Не друзья, а партнёры. Не путай.
- А в чем разница?
- Партнёры они как бы за тебя, но как бы в общем. До определённого предела. У партнёрства есть чётко установленные границы.
- А как определить, где эта граница?
- Легко. Где у медведя когти начинаются - там и граница.
- Тю - хряк разочарованно хрюкнул, - А я-то думал...
- Я тоже думал. - козел мрачно показал на отваливающиеся рога, - Потом мне объяснили. Тут дело ведь такое - медведя завалить можно, если толпой.
- Так чеж они?
- Дело в том, что и медведь может кого-нибудь завалить. Тварь-то здоровая.
- Ну да - может.
- И тогда остальные поделят его территорию. Чего ей пропадать-то?
- Резонно.
- Так вот - козел тяжело вздохнул, - Все хотят делить освободившуюся территорию, но никто не хочет быть тем, кто её освободит. Поэтому все сидят и ждут, пока кто-то с медведем не сцепится, чтобы со спины навалиться и целым остаться. И все понимают, что тот, кто сунется первым - не жилец. Поэтому друг друга подзуживают, но никто с места не двигается. Так что на них надежды нет. Но у тебя остаётся кабан!
- Да ну его, скотину эту! - хряк разочарованно махнул копытцем, - Только знает, что в земле ковыряться, а толку от него ноль!
- Дык вы же, вроде, вместе жрёте, что он выкапывает.
- Ага. Только за это его и терплю. В остальном - тупая безыдейная скотина, полностью лишённая полёта мысли. Быдло, если ты понимаешь, о чем я. Ты ведь понимаешь?
Хряк удивлённо огляделся по сторонам и не обнаружил козла. Вместо козла перед ним стоял кабан. И судя по виду, последний его монолог он слушал, и слушал внимательно. Хряк опасливо ткнул его в пятак и пискнул "кыш", однако на кабана это впечатления не произвело. К тому же выяснилось, что граница партнёрства проходит не только там, где начинаются медвежьи когти, но и по линии кабаньих клыков тоже - тигр с волком сидели на взгорке и старательно делали вид, что работают над санкциями. С противоположной стороны поляны в кустах сидел медведь и старательно делал вид, что его там нет...
Вечерело.
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