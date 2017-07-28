Только политика. Козёл и медвежонок 4

Внимание! Благодаря глубокоуважаемой Жанне, глав в сказке будет уже не 4 (как планировалось), а как минимум 7. А то и 8.

Это чуть позже, а пока часть 4.

Первая часть. Только политика. Козёл и медвежонок

Вторая часть. Только политика. Козёл и медвежонок 2



Третья часть. Только политика. Козёл и медвежонок 3



- Ты мне уже что-то толковое посоветуешь?

Хряк возбуждённо бегал вокруг козла, который сидел и задумчиво жевал галстук. Галстук ему нужен был для солидности - козел уже огрёб от медведя, и теперь считал себя экспертом-медвежатником с мировым именем, поэтому старался выглядеть презентабельно. Поправив рога, которые, после встречи с медведем, держались на скотче и постоянно сваливались, он принялся задумчиво чертить по земле копытом.

- Ну, если учесть твою щетину, шкуру и процент жирности, то - если ты наберёшь ещё пару кило - у медведя вполне может случиться изжога. А если в грязи изваляться, то и расстройство желудка. Это, знаешь ли, не хухры-мухры. Кстати, если ещё и кабан подключится - там вообще... Кабан и щетинистый, и шкура потолще. Хе-хе - он месяц с животом маяться будет.

- Ты чо? Совсем? Какая нахрен изжога?

- Сильная.

- А я? Он же что? Сожрёт меня?

- Ну конечно - это же медведь. Но сам понимаешь - если столько жирного за раз сожрать...

- А если тигра подключить? Волка? Вместе на него навалиться.

- Было бы хорошо. Тогда бы он тебя сожрать не успел бы, пожалуй. Задавать - задавил бы, но сожрать бы точно не успел - козел задумчиво почесал голову, - Только они не согласяться.

- Почему? Мы же с ними теперь друзья.

- Не друзья, а партнёры. Не путай.

- А в чем разница?

- Партнёры они как бы за тебя, но как бы в общем. До определённого предела. У партнёрства есть чётко установленные границы.

- А как определить, где эта граница?

- Легко. Где у медведя когти начинаются - там и граница.

- Тю - хряк разочарованно хрюкнул, - А я-то думал...

- Я тоже думал. - козел мрачно показал на отваливающиеся рога, - Потом мне объяснили. Тут дело ведь такое - медведя завалить можно, если толпой.

- Так чеж они?

- Дело в том, что и медведь может кого-нибудь завалить. Тварь-то здоровая.

- Ну да - может.

- И тогда остальные поделят его территорию. Чего ей пропадать-то?

- Резонно.

- Так вот - козел тяжело вздохнул, - Все хотят делить освободившуюся территорию, но никто не хочет быть тем, кто её освободит. Поэтому все сидят и ждут, пока кто-то с медведем не сцепится, чтобы со спины навалиться и целым остаться. И все понимают, что тот, кто сунется первым - не жилец. Поэтому друг друга подзуживают, но никто с места не двигается. Так что на них надежды нет. Но у тебя остаётся кабан!

- Да ну его, скотину эту! - хряк разочарованно махнул копытцем, - Только знает, что в земле ковыряться, а толку от него ноль!

- Дык вы же, вроде, вместе жрёте, что он выкапывает.

- Ага. Только за это его и терплю. В остальном - тупая безыдейная скотина, полностью лишённая полёта мысли. Быдло, если ты понимаешь, о чем я. Ты ведь понимаешь?

Хряк удивлённо огляделся по сторонам и не обнаружил козла. Вместо козла перед ним стоял кабан. И судя по виду, последний его монолог он слушал, и слушал внимательно. Хряк опасливо ткнул его в пятак и пискнул "кыш", однако на кабана это впечатления не произвело. К тому же выяснилось, что граница партнёрства проходит не только там, где начинаются медвежьи когти, но и по линии кабаньих клыков тоже - тигр с волком сидели на взгорке и старательно делали вид, что работают над санкциями. С противоположной стороны поляны в кустах сидел медведь и старательно делал вид, что его там нет...

Вечерело.