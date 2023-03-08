Москва. Было — стало - 28

Тишинская площадь. 1928 год. Чёрно-белая фотография из журнала «Жилищная кооперация». Перед вами уникальная постройка. Один из самых первых индустриальных многоквартирных жилых домов страны. Самая передовая стройка Москвы 1920-х годов. Здание отливали из монолитного железобетона. Таких технологий в Советском Союзе ещё не было.

В 1926 году Совнарком издал постановление «О льготных условиях допущения иностранного капитала к производству строительных работ на территории СССР». В Москву приехала немецкая компания Paul Kossel & Cie. KG. Германцы привезли своё производство пористого бетона с низкой теплопроводностью и способ заливки этажей на стандартизированной опалубке. На этих технологиях потом возник трест «Теплобетон».

Дом в 1928 году построила советско-германская строительная концессия «Русгермстрой» по проекту архитекторов Андреева и Минкуса (Моисей Адольфович Минкус потом станет соавтором высотки МИДа на Смоленке). Заказчиком выступало первое рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество «Военный строитель». Памятник истории и архитектуры.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 94 года. Подкопаевский переулок. Одна из самых везучих московских церквушек — Николая Чудотворца Подкопаева. Слева — 1881-й. Справа — 141 год спустя.

Что такое Подкопаи, москвоведы спорят до сих пор. Если интересно, почитайте и решите, на чьей стороне вы: Подкопаи от слова «подкоп» или фамилия. Так или иначе, было здесь когда-то село Подкопаево.

Церковь в камне появилась, когда Ивану Грозному не было ещё 30 лет. В Отечественную 1812 года её разорили, да так сильно, что она ещё 40 лет стояла закрытая без прихода. В царствование Александра II храм был восстановлен и освящён заново. После революции 1917 года его долго не закрывали, но в 1929-м общину при церкви разогнали, церковь прикрыли, а затем приспособили под гальванический цех завода «Полиэтилен». В 1991-м храм освятили и открыли в третий раз, после чего началась долгая реставрация.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Охотнический переулок (с 1922-го Столярный). Чёрно-белая фотография сделана в 1904 году. Нижний снимок — 118 лет спустя.

Перед вами корпус мебельно-столярной фабрики торгово-промышленного товарищества «Мюр и Мерилиз». Архитектор Роман Иванович Клейн стилизовал фасад фабрики под шотландский замок. Владельцы фабрики компаньон Арчибальд Мерилиз и Эндрю Мюр были шотландцами.

В советские годы фабрика была национализирована, а затем преобразована в завод «Рассвет». Здесь производили узлы и детали для авиации: винты, лыжи, гидроагрегаты. В 1929 году на верхнем этаже размещалось конструкторское бюро Поля Ришара. Здесь начинали почти все великие наши авиаконструкторы: Королёв, Лавочкин, Камов, Гуревич. В 1930-е годы корпус был надстроен. Завод давно съехал. Теперь здесь деловой квартал «Рассвет».

Обе фотографии сделаны с одной точки. Петербургское шоссе (ныне Ленинградский проспект). 1910 год. Прежняя точка съёмки определена по старинной застройке. На чёрно-белом снимке отчётливо видно бюро похоронных процессий Козырева (теремок в центре). Бюро располагалось по соседству с табачной фабрикой Самуила Садуковича Габая. Ныне их места заняли жилые дома №10 и №12 по Ленинградскому проспекту.

На дальнем плане проглядывает белая колокольня храма Воздвижения Честного Креста Господня при Ямских училищах. Храм был снесён в 1938 году. До революции шоссе представляло собой обычную пастораль. Москва фактически заканчивалась за Тверской заставой. Едва замощённая дорога, ямы, заросли, палисадники. Ничего из того, что вы видите на старинной фотокарточке, не сохранилось.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 110 лет. Чистопрудный бульвар. Кино-театръ «Колизей». Ныне «Современник». Роман Иванович Клейн был автором проекта «Колизея».

Жаль, что на фасаде не сохранились надпись Colosseum и римские цифры MCMXII, МСМXIV — годы строительства кинотеатра. Он был открыт в августе 1914-го. После революции, в 1920-е, помимо кино здесь работала труппа 1-го рабочего театра «Пролеткультура».

В начале 1936 года газета «Правда» информировала, что в конце января в Москве откроется ещё один кинотеатр на Чистых Прудах («Колизей»): «Театр заново отремонтирован. В нем свыше 1000 мест». Фильмы крутили здесь до начала 1970-х. Театр «Современник» перебрался в «Колизей» в 1974 году. До этого они работали в бывшем театре-варьете «Альказар» на площади Маяковского.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей чуть меньше 110 лет. Площадь Журавлёва. В центре фотографий — бывший Театр Моссовета, или Дворец на Яузе. Петровско-Разумовское. Старейшая фотография Петровской земледельческой и лесной академии. Снимок выполнен со стороны Петровского проспекта (ныне Лиственничная аллея). Теперь здесь Тимирязевская академия. В этом году ровно 100 лет, как академия носит имя Климента Аркадьевича Тимирязева.

Усадьба была возведена в 1750-е годы. Руководил строительством столичный, то есть петербургский, зодчий Александр Филиппович Кокоринов. Это был деревянный дворец. Когда русское правительство в 1860-х выкупило усадьбу у владельца — Павла Антоновича фон Шултца для размещения академии, дворец был разобран. На месте был поставлен новый, в стиле необарокко, по проекту Николая Леонтьевича Бенуа.

По правую руку на старинном снимке — красивейший Петропавловский храм. К сожалению, он был разобран в апреле 1934 года.

Петровско-Разумовское вошло в состав Москвы в 1917 году. Академия сдавала в аренду южную часть имения. Там образовался дачный посёлок, который в народе быстро окрестили «Соломенная сторожка». В этой сторожке в 1890 году родился великий архитектор Константин Степанович Мельников.

Её называли улица-коридор из-за узости проезжей части и высоты зданий. Тем не менее по Мясницкой ходил трамвай. На старинном снимке вдали можно увидеть вагон. Это был маршрут №4: от Сокольнической заставы до Дорогомиловской.

Красивое здание справа возведено в 1906 году. Это бывший доходный дом Строгановского училища. Проектировал Фёдор Осипович Шехтель. В 1920-е годы в нём располагалось Главэнерго. Коренные москвичи ещё помнят ресторан «Юпитер» на первом этаже. Потом здесь работала столовая для старых большевиков.

21 января 1924 года в 18:50 в имении Горки Подольского уезда Московской губернии скончался председатель Совнаркома СССР Владимир Ильич Ленин. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет.21 января 1924 года в 18:50 в имении Горки Подольского уезда Московской губернии скончался председатель Совнаркома СССР Владимир Ильич Ленин.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около полутора веков.Улица Кирова (ныне Мясницкая). 1935 год. Старинная московская улочка Мясницкая была переименована в улицу Кирова сразу после убийства Сергея Мироновича Кирова в Ленинграде в декабре 1934 года. По этой улице обычно проходили похоронные процессии: при царях и при Советской власти. Гроб с телом Кирова везли к Кремлёвской стене по Мясницкой 6 декабря 1934-го.

Имение Горки до революции принадлежало вдове Саввы Морозова Зинаиде Григорьевне. После таинственной смерти мужа она повторно вступила брак — с бывшим московским градоначальником Анатолием Анатольевичем Рейнботом.

Главный дом на двух фотографиях был возведён Аграфеной Алексеевной Дурасовой в начале 1800-х. Незадолго до революции был перестроен по заказу Морозовой-Рейнбот. Руководил работами Фёдор Осипович Шехтель. Ленин жил в этом доме последние три года жизни. На старинной фотографии запечатлён вынос гроба. 23 января 1924 года. Московские женские педагогические курсы имени Тихомирова при Обществе воспитательниц и учительниц. Стрелка Вселенского переулка и Царицынской Малой (ныне улицы 10-летия Октября и Малая Пироговская). Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Нижний снимок — 109 лет спустя. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 99 лет.Московские женские педагогические курсы имени Тихомирова при Обществе воспитательниц и учительниц. Стрелка Вселенского переулка и Царицынской Малой (ныне улицы 10-летия Октября и Малая Пироговская). Чёрно-белая фотография сделана в 1913 году. Нижний снимок — 109 лет спустя.

Здание женских педагогических возведено в 1913 году по проекту архитекторов Оттона Вильгельмовича фон Дессина и Николая Александровича Эйхенвальда. Здание получилось новаторским: железобетонный каркас, металл, стекло. Стеклянная пирамида наверху — это световой фонарь над главной лекционной аудиторией. К сожалению, пирамида давно покрыта кровельным железом и по прямому назначению не используется.

Идея организации женских педагогических курсов исходила от педагога Дмитрия Ивановича Тихомирова. Человек он был состоятельный, пожертвовал на строительство здания 200 тысяч рублей. С 1919 года курсы были преобразованы в Педагогический институт. Ныне — МПГУ.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Бывшая Васильевская площадь в годы Советской власти исчезла из московской топонимики. Она стала частью Красной площади, хотя, конечно, никогда ею не являлась. При Юрии Михайловиче Лужкове, в 1995 году, эта территория была названа Васильевским спуском, потому что от богатой некогда площади сохранился только рельеф.

Застройка Васильевской площади пошла под снос из-за строительства Большого Москворецкого моста в начале 1930-х годов. Новый мост был передвинут, что потребовало уничтожения Васильевской площади и Москворецкой улицы вплоть до Покровского собора, включая храм Николая Чудотворца Москворецкого. На чёрно-белом снимке видны Торговые ряды Васильевской площади. Они были возведены в начале 1890-х годов.

В 1930 году был убран трамвай, который курсировал через Красную площадь с 1909-го.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей больше 90 лет. Земляной вал. Жилой дом управления Московско-Курской железной дороги. Чёрно-белый снимок сделан в начале 1930-х. Ещё цветут палисадники, по Садовому ещё ходит трамвай. В 1936 году рельсы будут убраны со всего кольца.

Дом для сотрудников железной дороги был заложен в 1927 году, к 10-летнему юбилею Октябрьского переворота. Завершён строительством в 1929-м. Проектировал Борис Николаевич Шатнев.

На первом этаже дома много-много лет работал гастроном №25. Это был один из немногих в Москве так называемых дежурных магазинов — работал заполночь. Там всегда были очереди. Народ валил с близлежащего Курского вокзала.

Дом получил статус выявленного объекта культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 90 лет. Улица Щепкина, бывшая 3-я Мещанская. Чёрно-белая фотография — 1913 год. Нижний снимок — 109 лет спустя. Перед вами Родильный дом имени Саввы Тимофеевича Морозова. 25 января 1938 года здесь родился поэт Владимир Семёнович Высоцкий. Высоцкий с мамой был выписан спустя несколько дней домой на 1-ю Мещанскую.

Старо-Екатерининская была крупнейшей больницей Москвы. Полтора десятка корпусов. Почти каждому присвоено имя мецената, на чьи деньги он был построен. Родильный дом был возведён на деньги, пожертвованные семьёй Морозовых. В 1924 году роддом был переименован в Пролетарский. Также была акушерская клиника Московского клинического института для усовершенствования врачей. Ныне здесь хирургическое отделение Московского областного научно-исследовательского клинического института (сокращённо МОНИКИ).

Обе фотографии сделаны с одной точки. Перекрёсток 5-го Монетчиковского и Славущинского переулков (с 1933 года — 6-й Монетчиковский). Храм Воскресения Христова Словущего в Монетчиках. 1882 год. Правый снимок сделан ровно 140 лет спустя.

Это была церковь Монетчиковой слободы. Здесь селился рабочий люд Кадашёвского монетного двора. Построена в 1750-е на месте деревянной. Храм неоднократно пристраивался и перестраивался. В 1790-е поставлена колокольня.

В 1930-е годы церковь была закрыта, а в 1934-м разрушена. На освободившемся месте в сентябре 1935 года была открыта типовая средняя школа №529. От храма сохранилась лишь каменная ограда. Много позже при строительстве школьного спортзала из-под земли доставали человеческие кости — останки с бывшего церковного погоста.

Потом школа поменяла номер, стала 74-й с углублённым изучением английского языка. Осенью 2004 года старое здание было снесено вместе с чудом сохранившейся церковной оградой. Такая же история произошла с оградой снесённой церкви Живоначальной Троицы, что стояла на улице Бахрушина.

В 2005 году открыта новая школа №1259. О том, что обе фотографии сделаны с одной точки, напоминает лишь двухэтажный жилой дом с левого края двух снимков. Пречистенский бульвар (с 1924 года — Гоголевский). Дом Сергея Михайловича Третьякова. 1880 год.

В старой России каменные дома строились на века. Потому они переходили от поколения к поколению, от одного хозяина к другому, и каждый последующий владелец мог перестроить фасад на свой вкус, расширить дом, пристроить его, но в основе пребывала изначальная, порой древняя постройка.

Дом Сергея Михайловича Третьякова свой классический вид приобрёл относительно недавно. Всего полтора века назад. Однако в основе лежат каменные палаты, принадлежавшие некогда князю Петру Александровичу Меньшикову.

Третьяков приобрёл дом в 1871 году и поручил своему зятю, великолепному архитектору Александру Степановичу Каминскому перестройку. В 1873 году дом приобрёл черты неорусского стиля, очень популярного во второй половине XIX века.

Рядом Каминский пристроил двухэтажный флигель — для размещения коллекции Третьякова. После кончины хозяина дом был продан Павлу Павловичу Рябушинскому. Он владел им вплоть до революции 1917-го. В советские годы здесь сидел Ревтрибунал, потом Военная прокуратура, а после войны — один из отделов ГРУ Генштаба. С конца 1980-х и по сей день — Российский фонд культуры.

После революции дом был национализирован. С 1924 года и вплоть до 1960-х (с небольшим перерывом в 1941 году) здесь располагалось посольство Греции. Затем — посольство Цейлона, потом торгпредство Чехословакии. Сейчас — Научно-исследовательский институт проблем безопасности СНГ. В 1913 году рядом с домом была возведена часовня Серафима Саровского. На чёрно-белом снимке она ещё даже не заложена. В советские годы часовня пострадала, но была возрождена в 1990-е. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 115 лет. Пятницкая улица. Женское профессиональное училище имени Варвары Лепёшкиной. 1913-й. Корпус училища занимал угол с Большим Курбатовским переулком (бывший Большой Маратовский, ныне Большой Ордынский). Некогда богатый жилой дом, перестроенный и надстроенный на два этажа в 1890-е архитектором Виктором Александровичем Мазыриным по заказу купеческой семьи Лепёшкиных. В 1887 году Варвара Яковлевна Лепёшкина учредила профучилище для подготовки детских воспитательниц для городских и сельских школ. В училище также были отделения домоводства, белошвейного, портновского, машинно-вязального мастерства и классы изящных рукоделий. Лепёшкина скончалась в 1901 году. По завещанию, здание училища и деньги на его содержание отошли в дар Москве. После революции училище закрылось. До войны здесь работал Институт теоретической геофизики, которым руководил легендарный Отто Юльевич Шмидт. 23 июля 1941 года в здание попала немецкая бомба. Восстанавливать его не стали. О прежней жизни напоминает лишь сохранившийся маленький флигель бывшего дома Лепёшкиных. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 109 лет. Советская Москва. Площадь Янышева (ныне Триумфальная). 1923 год. Цирк братьев Никитиных на чёрно-белом снимке. Сюда булгаковский доктор Иван Арнольдович Борменталь приводил Шарикова смотреть слонов («слоны животные полезные»). Цирк работал до 1926 года. Здание было возведено в 1911 году по соседству с театром Шарля Омона. Архитекторы Богдан Михайлович Нилус и Антон Михайлович Гуржиенко. После цирка здесь расположился Московский мюзик-холл. Булгаков также упоминает его в романе «Мастер и Маргарита» как театр-варьете. Здесь Воланд со свитой устраивал сеанс черной магии. Чуть позже холл стал Театром оперетты, а с 1965 года и по сей день здесь Театр сатиры. Здание было перестроено, и только купол напоминает о прежней жизни. В 1960 году на Большой Садовой проложили тоннель. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Большая Дмитровка. Известное и довольно скучное здание Генеральной прокуратуры СССР имеет весьма богатую историю. В его основе лежит 200-летний дом молдавского князя Александра Маврокордата, выстроенный в 1820-х годах. После кончины князя дом принадлежал московскому генерал-губернатору Дмитрию Владимировичу Голицыну. В 1890-е — перешёл Борису Дмитриевичу Вострякову, представителю двух богатейших московских купеческих семей — Хлудовых и Востряковых. При новом хозяине дом перестраивался не один раз. Среди его архитекторов был Фёдор Осипович Шехтель. В 1904 году Востряков отдал здание Литературно-художественному кружку. После революции в доме разместился Московский комитет коммунистической партии. В конце 1920-х дом был надстроен двумя этажами, одновременно с этим исчез его богатый декор. После войны здание передано Генеральной прокуратуре СССР (ныне Генпрокуратура РФ). Снимки даны чуть в разных масштабах, чтобы вы лучше могли видеть изменения. Разница между фотографиями около 110 лет. Биржевая площадь. Вид с Ильинки. В центре площади — новаторское здание архитектора Фёдора Осиповича Шехтеля, 1903 года постройки. Это Банкирский дом братьев Рябушинских. Такая гордая надпись шла по фасаду. К сожалению, изначальный замысел Шехтеля был искажён поздними надстройками. В 1913 году был возведён шестой этаж, а в конце 1920-х - седьмой. После революции банк Рябушинского был закрыт. В начале 1920-х здесь размещался Госплан СССР. В середине 1930-х Госплан переехал в Дом Совета труда и обороны, что на Охотном ряду. Сейчас в бывшем банкирском доме располагается Федеральная служба по труду и занятости. Слева на двух снимках виден трёхэтажный корпус Тёплых торговых рядов. По центру — доходный дом Товарищества Даниловской мануфактуры. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Камергерский переулок. Ровно 100 лет назад, в 1923 году, переулок был переименован в проезд Художественного театра. В тот год МХАТ отмечал 25-летие. Переименование было приурочено к юбилею. Здание театра было перестроено в 1882 году по проекту Михаила Николаевича Чичагова. Немного жаль, что не сохранился маленький домик, что стоял между МХАТом и уцелевшим крылом доходного дома Александры Герасимовны Толмачёвой. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 108–109 лет. В феврале исполняется 150 лет со дня рождения архитектора Георгия Павловича Евланова. Самая известная его постройка стоит на Лаврентьевской улице (с 1929 года улица Электрозаводская). Настоящий готический замок — главный корпус Московского электролампового завода. В минувшем январе исполнилось ровно 95 лет, как был образован Московский электрозавод. Заводской корпус был возведён почти на самом устье речки Хапиловки, там, где она впадала в Яузу. Хапиловка ныне закована в подземную трубу. Георгий Павлович проектировал для нужд русско-французского товарищества «Проводник». Однако начавшаяся мировая война, а потом революция не дали завершить строительство. Заводской корпус вышел незаконченным. Достроили уже при советской власти, в 1926–1927 годах. В 1928 году здесь открылся Московский электрозавод. В 1930-х предприятие разделилось на четыре самостоятельных производства, главное из которых — Московский электроламповый. Чего здесь только не производили: от ламп для кремлёвских звёзд и трансформаторов до утюгов и электропечей. Завод фактически кончился много лет назад. Теперь площади здесь сдаются в аренду. Оба снимка сделаны с одного места с разницей около 95 лет. Улица Серафимовича. Угловой дом №5/16. Построен в 1926 году для обслуживающего персонала Кремля. Также в доме селились сотрудники бывшего завода Густава Листа (в советское время —завод «Красный факел»). Изначально он был построен в другом месте. Да. Не удивляйтесь. В 1937 году, из-за строительства нового Большого Каменного моста, дом был передвинут более чем на 70 метров и поставлен на возвышенность. Он не был расселён даже на время передвижки и переехал на новое место вместе с жильцами. Верхний снимок сделан уже после переезда, в том же 1937 году, то есть 86 лет назад. Поэтесса Агния Барто посвятила этому событию стихотворение «Дом переехал». На месте, где стоял дом, возведена эстакада моста. Кстати, самый первый дом в Москве был передвинут в 1890-е. Он сохранился. В последний раз передвижка была выполнена в 2020 году. Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Бывший Театр Моссовета, названный несколько лет назад Дворцом на Яузе, на площади Журавлёва, — на самом деле перестроенный Введенский народный дом. Зданию в этом году исполнится 120 лет, но в своём классическом виде оно появилось лишь в 1947 году, когда архитектор Борис Васильевич Ефимович перестроил его в стиле сталинского ампира. Советская Москва. Улица Чайковского (ныне — Новинский бульвар). 1953 год. Идёт строительство высотки на площади Восстания (ныне — Кудринская). Недалеко возводится здание для сотрудников посольства США. Если внимательно присмотритесь, увидите, что в основе правого крыла посольства лежит старинный двухэтажный дом. Говорят, что до революции он принадлежал корреспонденту Главного управления коннозаводства Николаю Михайловичу Петрово-Соловово. Во время строительства сверху были поставлены ещё четыре этажа. Дипмиссия США перебралась на улицу Чайковского в 1954 году. До этого американские дипломаты занимали известный дом Жолтовского на Моховой. Высотка на Кудринской была закончена позже. В апреле 1955 года туда въедут первые жильцы. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 70 лет. Зарядье. Исчезнувший Мокринский переулок. 1920-е.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 142 года.1-я Мещанская (с 1957 года — проспект Мира). Красивый дом был возведён в 1901 году, то есть 122 года назад. Проектировал Анатолий Оттович Гунст. Заказчиком был Алексей Степанович Саркисов, но он продал его Анатолию Павловичу Богданову сразу после завершения строительства. Богданов также вскоре продал дом.

Трудно найти изначальную точку съёмки, когда место постигли такие фатальные перемены. Но фотографу удалось это сделать.

Мокринский переулок завершался церковью Зачатия Святой Анны. Приземистая колокольня этого храма видна на на дальнем плане чёрно-белого снимка. Церковь ещё называли «в углу», поскольку это был крайний угол Зарядья, который сейчас очерчивают Москворецкая набережная и Никитский (ныне Китайгородский) проезд.

На нижнем снимке храм Зачатия святой праведной Анны, «что в углу», едва проглядывает за конструкцией парящего моста. Колокольня давно снесена. Да и сам храм сильно изменился. Он единственное сохранившееся напоминание о том прежнем Зарядье, что мы видим на верхнем снимке.

Чёрно-белая фотография сделана в первые советские годы. Освещение переулка уже электрическое. Одинокий извозчик. Такие ездили по Москве до 1930-х годов.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 100 лет. Новодевичий монастырь. 1920-е годы. Датировка старинной фотографии относительная. Но судя по тому, что Преображенская надвратная церковь (самая крайняя слева) стоит без центрального купола, это первые советские годы.

В следующем, 2024 году исполнится ровно 500 лет, как была основана Великая обитель Пречистой Богородицы Одигитрии, больше известная нам как Новый Девичий (или Новодевичий) монастырь. Спустя 400 лет, в самом начале 1920-х, обитель была закрыта. В монастырских стенах был организован музей. Это спасло обитель от разрушения. На первых порах музей был посвящён царевне Софье и стрелецким бунтам. Была здесь выставка с типичным названием для первой советской эпохи: Музей раскрепощения женщины.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей в 100 лет или около того. Большая Ордынка. Замоскворецкая (она же Кировская) телефонная станция. Это первая в Москве автоматическая телефонная станция. Возведена к 10-летней годовщине революции — в октябре 1927 года. Это здание вполне оценят любители конструктивизма — типовой проект инженера Владимира Владиславовича Патека. Такие же станции возведены на Бакунинской и на Арбате.

Первые советские АТС строились по контракту с компанией Ericsson. Оборудование для них поставлял ленинградский завод «Красная заря» (бывший Русский Эриксон). Какое-то время здесь размещались также почта и телеграф, но потом они покинули здание. Жаль, что на фасаде не сохранились надписи рубленым шрифтом. Закрыта АТС в 1998-м. Теперь здесь офис одного из мобильных операторов.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Доброслободская улица. 1982 год.

Здание бывших Денисовских, или Доброслободских бань возведено в Чечёрском переулке на месте старого банного корпуса. Переулок назывался по московской речке Чечёре, впадавшей в Яузу. Изначально бани стояли на её берегу. В 1970-е переулок исчез из московской топонимики — он был объединён с Доброслободской улицей.

Архитектором проекта в мавританском стиле называют Василия Мясникова. Но встречается другое имя: Семён Эйбушиц. Это здание до сих пор удивляет красотой форм. Многие думали (и думают), что это мечеть.

Денисовские бани послужили москвичам несколько веков. Они были закрыты в начале 1990-х. В 2000-е годы здание фактически было отстроено заново. Сохранились лишь фасад и часть капитальных стен. Теперь здесь офис страховой компании.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 40 лет. Большая Ростокинская улица (ныне проспект Мира). Дом-коммуна для рабочих ватной фабрики. 1928 год.

Здание сильно напоминает известнейший Дом Наркомфина. У них один архитектор — Моисей Яковлевич Гинзбург. Только к Наркомфину ходят туристы, а у бывшего общежития мало кто останавливается. Трудно поверить, что ему без малого 100 лет.

Гинзбург со своим учеником Соломоном Абрамовичем Лисагором построил в Ростокино целый жилой комплекс из трёх корпусов. Самый большой — с двухкомнатными квартирами для семейных. Рядом (слева на двух фотографиях) коммунальный корпус или клуб с актовым залом (там крутили фильмы), столовой, кухней, прачечной. Был ещё третий корпус — деревянный — для одиноких. С клетушками, которые именовались ячейки типа F. Третий корпус не сохранился.

Клуб и Дом-коммуна внесены в реестр объектов культурного наследия.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 95 лет. Большая Ордынка. Церковь Великомученицы Екатерины, что на Всполье. 1882 год.

Некогда в этой части Москвы была Екатерининская слобода, где селились белильщики тканей. Храм Великомученицы Екатерины был слободским центром. Он стоял с давних времён — сначала деревянный, затем в камне.

В 1762 году императрица Екатерина II поручила архитектору Карлу Ивановичу Бланку перестроить обветшавший каменный Екатерининский храм. Работы оплачивала казна. Бланк с заданием справился. Два здания церкви — зимнее и летнее — были объединены колокольней.

Храм сильно пострадал от огня Великого пожара 1812 года. Восстановлен Фёдором Михайловичем Шестаковым. В советские годы храм подвергся «изъятию церковных ценностей», а в 1931 году вовсе закрыт. Колокольня и купола снесены. Церковные помещения переделаны под конторские комнаты и жилплощадь. Позднее тут работали Центральное проектно-конструкторское бюро приборостроения и Всесоюзный художественно-реставрационный центр имени Грабаря. С 1970-х храм восстанавливался реставраторами центра.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 140 лет. Лесная улица. 1920-е годы. Бывший доходный дом Кузьмы Колупаева.

Если увеличите старинную и новую фотографии, то сумеете разглядеть на правом крыле здания одинаковую вывеску: Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе. Это, возможно, первый в России музей новейшей политической истории.

В 1905 году большевики организовали здесь под видом магазина подпольную типографию. В подвале стоял портативный печатный станок. На нём штамповали революционные листовки, воззвания от имени большевистской партии. В то время Москва горела в пожаре Первой революции 1905 года.

Магазин был зарегистрирован на «левого» человека с внушающим доверие полиции именем — Мириан Каландадзе. Он был портовым грузчиком из Батуми. Фруктами в лавке торговали для отвода глаз, конечно же.

После революции было принято решение сохранить это место и сделать из него музей. Он работает с 1924 года и по сей день, кстати.