Почему в Санкт-Петербурге чиновников уголовно стали наказывать всё чаще, и есть ли тут конспирология

Бывший глава администрации Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов

В 2022 году против чиновников Санкт-Петербурга возбуждено 131 уголовное дело по статьям «получение взятки» и «превышение должностных полномочий». Это на 66% больше, чем за 2021 год. Сразу резонны вопросы: питерская власть, что, в конец коррумпировалась, или же оперативные службы и следствие стали работать усердней?

По данным портала правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ, в 2022 году было возбуждено 164 уголовных дела по статьям 290 УК РФ «получение взятки» (131 эпизод) и 286 УК РФ «превышение должностных полномочий» (33) в отношении чиновников Санкт-Петербурга. По сравнению с годом раньше прирост таких «чиновничьих» уголовных дел составил 66%. Что рекордный показатель для северной столицы за последние пятнадцать лет. Сведения и статистику прокуратуры подтверждают и данные объединенной пресс-службы петербургских судов. И эти цифры относятся только к чиновникам, ведь в последнее время каких только не было уголовных дел в отношении депутатов городского и муниципального уровней. А они тоже, по идее, «слуги народа». Но, конечно, медийным чемпионом стал экс-глава Василеостровского района Эдуард Ильин, который просто-напросто скрылся от правосудия накануне своего ареста, планировавшегося на 12 декабря прошлого года.

Оперативно предупредили

Тут к гадалке не ходи, - кто-то Эдуарда Ильина оперативно предупредил. Впрочем, и он человек тертый, видел, к чему все идет после обысков у его зама Игоря Пономарева. С последующим арестом. Дело о медицинском клининге в Василеостровском районе — с ним можно подробно ознакомиться тут. Отметим, что Смольный до последнего был лоялен к главе района Эдуарде Ильину — увольнения не произошло после первой волны обысков у него и подчиненных осенью 2022 года. Но оформилось 9 декабря, что, наверное, стало сигналом для чиновника — пора рвать когти. И сейчас экс-глава самого элитного района Санкт-Петербурга пребывает за пределами нашей родины. Как он смог выехать — вопрос весьма интересный.

Разработкой Эдуарда Ильина, насколько известно корреспонденту «Нашей версии», занималась экономическая полиция Санкт-Петербурга, хотя коррупционная борьба с чиновниками по долгу службы относится и к четвертой службе местного управления ФСБ. Как силовики решали разделение обязанностей, может, когда-то прояснится. Но «четверка» точно участвовала в разработке другого «слуги народа» - Ивана Громова с портфелем главы районов Калининского и Петроградского, также элитных в городе на Неве.

В оффшоры

Экс-главе Калининского района Санкт-Петербурга Ивану Громову и его брату Павлу предъявлено обвинение по 159 статье УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой, либо в особо крупном размере»), на целых 165 миллионов рублей. Арестован еще в конце 2021 года, но дело следственно развивалось в прошлом. В его случае тоже есть любопытный нюанс — он был отправлен в отставку губернатором за день до задержания. Что характерно, следствие даже в свое время считало, что Громов и его брат Павел могут скрыться на территории Украины, «потому что там есть родственники». Впрочем, к вверенным районам Иван Громов не имеет коррупционной составляющей — уголовные дела давно минувших дней. Так, портал «Фонтанка» фиксирует: «Иван Громов, бывший глава комитета по информатизации Смольного, позже перешедший на должность главы Петроградского, а затем Калининского районов, находится под арестом по следующим обстоятельствам. По версии следствия, с 2013 по 2018 годы подведомственный комитету, которым руководил Иван Громов, центр заключил контракты с компанией «Тэсонэро компьютерс» на развитие системы межведомственного электронного документооборота, поддержку единой дежурной службы, системы госархивов. Контракты именно компанией-подрядчиком были не выполнены, но средства якобы перечислялись на нужные счета». По версии следствия — в оффшоры.

«Население уже изнемогает»

А ведь есть и «простые» чиновники. Почему следствие и экономическая безопасность вдруг обратила внимание и на них? О чем громко говорит статистика за прошлый год. Источник в «четверке» ФСБ поясняет: «Здесь нет какого-то «госзаказа», скорее стечение обстоятельств. И не стоит искать политические моменты в отношении действующего губернатора. Там своя кухня, у правоохранителей своя».

А вот источник в экономической полиции города выдвигает другую версию: «Наработки по чиновникам идут всегда, это обычное дело, а момент коррупционного слияния районной власти, различных жилкомсервисов и управляющих компаний поставлен на учет МВД РФ. В принципе, нам и говорится — население жалуется, уже изнемогает от беспредела всех этих товарищей, - так действуйте, чего сидите. Действуем, это сложные дела, между прочим, где требуется экономическое образование. Но ведь процесс пошел».

Раздражают чиновники от медицины

Процесс пошел, но куда? Насколько знает корреспондент «Нашей версии», обстановка в районных администрациях и в Смольном тревожная, выручает психологически только бронь от призыва в действующую армию. Тут у всех своя правда, как всегда. Чиновники считают, что к ним придираются, делают на них «отчетность». Это прямой намек на силовиков. Те всегда могут скрыться за фразой «если виноват — отвечай». Естественно, население чиновники раздражают, особенно в последнее время от медицины — тут и хамское обращение с пациентами, и халтурное исполнение своих обязанностей, но главное - воруют. Самые громкие уголовные дела последнего времени касались онкологии и сопутствующих лекарств. Правда, система так устроена, что реальные приговоры вредители в белых халатах получают крайне редко.

А в целом про чиновников оперативный сотрудник «четверки» говорит корреспонденту: «Ты сразу говоришь — компанейщина. Почему много арестов так сразу, здесь и сейчас? Прежде всего простое совпадение, потому что разработки чиновников длятся годами». В МВД примерно такого же мнения, но есть нюансы: «Спрашиваешь, есть ли тут «госзаказ», так сказать? Может, и есть, но не явный, и не очевидный. Конечно, как там Ленин писал, что экономика есть производная политики, так и сейчас чиновники ну такие выпуклые в своих перегибах, особенно на фоне СВО, да и брони имеют. Экономика падает, зарплаты вместе с этим у них растут — всё понятно, кто раздражающий фактор для простых людей».

Петербургский политолог Владимир Большеков по этому поводу говорит: «Давайте смотреть на ситуацию сверху, что ли. Конечно, ситуация в стране непростая, доходы населения падают, есть социальная нервозность, а потому коррупция среди чиновников вызывает резкие эмоции, и это не только Петербурга касается. Следственным органам сейчас легко уйти в популизм, желание понравиться населению. Однако в их случае обществу было бы приятнее и надежней увидеть борьбу с системой круговой поруки во взяточистничестве, а не с отдельными представителями сложившейся бюрократии».

Юрист, бывший сотрудник правоохранительных органов Сергей Егоров добавляет: «Вот как раз 2023 год многое покажет в этом разрезе — пойдут резкие посадки чиновников в Санкт-Петербурге, либо то были лишь клановые разборки на олимпе? Я вот как раз не жажду крови — быть человеком в системе, и не запачкаться трудно, а человек слаб еще, как известно. Главное, чтобы силовики «закатывали рукава» только по делу, а не в дань какой-то моде или политическим ветрам».

https://versia.ru/pochemu-v-sankt-peterburge-chinovnikov-ugolovno-stali-nakazyvat-vsyo-chashhe-i-est-li-tut-konspirologiya