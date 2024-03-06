Опустынивание в Казахстане - сталинские дискуссии и хрущёвский волюнтаризм

Не пора бы вспомнить о советской программе, «заменённой» целиной и кукурузой?

Высадка крупных и весьма протяжённых лесополос, призванных предотвращать опустынивание земель и дефицит природных водоисточников, была запланирована на 1953-63 гг. в том числе и на территории Казахской ССР. Похоже, нынешние власти республики об этой поздне-сталинской программе как бы «забыли», поскольку периодически и всё чаще с начала 2020-х гг. напоминают Москве о проектах 1960-х – начала 1980-х гг. переброса западносибирских рек в Казахстан и далее в Узбекистан. Иногда в постсоветском Казахстане сетуют и на недостаточный объём волжской воды, периодически доставляемой по не закрытому полностью трансграничному каналу (из Саратовской области) Волга – Урал, предлагают новые водоотводы с Нижней Волги…

Однако, как свидетельствует международная, в том числе советская практика, именно лесовосстановление/лесоразведение, способны оказывать решающее влияние на повышение плодородия почв, на стабильное водообеспечение и, соответственно, на состояние всех компонентов окружающей среды.

В основу комплексной советской госпрограммы 1948-1963/65 гг., известной как «Великий план преобразования природы», был положен межрегиональный подход к борьбе с засухой и опустыниванием. Речь идёт о долгосрочном «Плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, облесения песков, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части СССР». К слову, поныне ту же советскую практику, притом весьма успешно используют в КНР, Иране, Алжире, Саудовской Аравии, Сирии, Иордании, Пакистане, Туркменистане, Узбекистане, а с начала 2010-х – и в казахстанском, узбекистанском Приаралье…

Уже в первые 6 лет реализации того плана, в Европейском регионе СССР урожайность зерновых культур увеличилась на 25-30%, плодовых и овощных – на 50-75%, технических (лён и текстильная конопля, сахарная свекла, подсолнечник, табак) – более чем на 15%. А по кормовым травам рост урожайности составил 2-2,5 раза, что, разумеется, благоприятно сказалось на животноводстве в означенном степном регионе. В свою очередь, естественное, то есть природное плодородие почв увеличилось почти на треть.

Вполне зримыми стали тогда и благоприятные изменения климата, ибо новые лесопосадки и водоёмы, существенно снижая эрозию почв, способствовали росту количества осадков, что, в свою очередь, препятствовало засухам, опустыниванию земель и пыльным бурям. Согласно упомянутому плану, с середины 1953 г. те же мероприятия панировалось проводить в Казахстане, Узбекистане и Туркменистане, причём в западном российско-казахстанском приграничье и в ряде районов Туркменистана и Узбекистана соответствующие работы стали проводиться с 1952 года (см. карту), а к концу 1950-х гг. свыше трети обширной совокупной территории северного и северо-западного Казахстана планировалось обеспечить почвозащитными лесополосами (и не менее трети общей территории Узбекистана с Туркменистаном).

Однако 70 лет назад – в августе-ноябре 1953 г. – успешно реализуемая в СССР программа, к сожалению, была остановлена как комплексное мероприятие, а в 1958 г. – фактически отменена. Ещё в сентябре 1953 г. те же работы были «директивно» остановлены в Гурьевской, Актюбинской и Уральской областях (северо-запад Казахстана). Причина – это природоущербные, зато «рекордные» объемы распашки Целины с весны 1954 года, быстрорастущие затраты на небезызвестную кукурузную кампанию с конца 1950-х годов. Одновременно в тех же регионах – для целинной и последовавшей кукурузной компаний – стали едва ли не массово вырубаться уже созданные лесополосы.

Адресованные в Москву запросы специалистов, в т.ч. из Казахской ССР, о необходимости продолжения работ по высаживанию лесополос, либо оставались без ответа, либо возвращались с отписками со ссылками на иные приоритеты в советской аграрной политике. Как отмечает академик Россельхозакадемии Николай Дубенок, первый секретарь ЦК компартии Казахстана Жумабай Шаяхметов попытался развернуть в прессе дискуссию по поводу принципов развития земледелия, критикуя его экстенсивные методы. При Сталине это было принято: в газетах и журналах постоянно шли споры по различным вопросам – научным, производственным и даже идеологическим. Вспомнили и документ 1946 года, подготовленный комиссией под руководством академиков Немчинова и Лысенко. Авторы документа предупреждали о том, что «целинная урожайность будет низкая или нестабильная, а опасность эрозии почв и смежных катаклизмов (опустынивание, засоление, вододефицитность почв; учащение засух и пыльных бурь; сокращение кормовой базы животноводства и т.п. – Прим. ВПА) — наоборот, крайне высокая».

Однако Шаяхметова отправили в отставку с жёсткой формулировкой; сторонников интенсивных методов развития сельского хозяйства окончательно «разгромили», а дискуссию в СМИ «прикрыли».

После же 1991 года, к примеру, «в Северном Казахстане… все мероприятия по защитному лесоразведению в постсоветский период оказались свёрнутыми. Все некогда созданные полосы, находившиеся на балансе совхозов и колхозов, в настоящее время в результате передачи земель в собственность заброшены или уничтожены… В целом состояние защитных полос находится в неудовлетворительном состоянии. Имеются сухостойные деревья, большая захламленность валежом и буреломом. Одними из факторов, нивелирующих защитные функции лесных полос и сокращающих сроки жизни деревьев, являются болезни и вредители, приводящие к ослаблению деревьев и древостоев», – отмечают авторы недавнего исследования.

Всё это лишь подчёркивает безусловную и бессрочную актуальность лесовосстановления/лесоразведение, причём не только для обширных территорий Казахстана.

Алексей ЧИЧКИН

https://vpoanalytics.com/istoriya/opustynivanie-v-kazahstane-stalinskie-diskussii-i-hrushhyovskij-volyuntarizm/