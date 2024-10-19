Как и зачем был подписан пакт Молотова-Риббентропа

До последнего момента Советский Союз стремился избежать Второй мировой войны. Руководство отчаянно пыталось договориться со странами Запада, но получала в ответ лишь глухое молчание. Пакта Молотова-Риббентропа никогда бы не было, если б Англия и Франция согласились подписать договор, который СССР представил 85 лет назад – 17 апреля 1939 года.

К тому моменту ситуация складывалась таким образом, что усиление гитлеровской Германии происходило стремительными темпами. Поворотной точкой стало Мюнхенское соглашение от 30 сентября 1938 года. После него Гитлер уверился в своих силах и были сняты все психологические барьеры и опасения.

Вместе с главами правительств Великобритании и Франции Чемберленом и Деладье, а также дуче Италии Муссолини в столице Баварии глава рейха договорился о присоединении Чехословакии. У нас уже был об этом материал: Как западные державы помогли Гитлеру покончить с Чехословакией

Для начала, не откладывая в долгий ящик, от нее была отторгнута Судетская область. Страна потеряла почти половину промышленности, все оборонительные рубежи, а граница рейха теперь проходила по пригородам Праги. А в марте, при участии Польши и Венгрии и вовсе лишилась государственности.

Самое обидное было, что предали державы, которые выступали гарантами целостности Чехословакии. Более того, по двустороннему договору с Францией, та была обязана защищать ее. Авторитет этой страны после Мюнхена в мире упал до невозможности низко. Посол США в Испании К. Бауэрс откровенно говорил, что «Мюнхенский мир за одну ночь свел Францию до положения второсортной державы».

Чемберлен, вернувшись в Лондон заявил, что «привез мир», но, кажется, даже английские газеты этому не сильно поверили. Уже в феврале они иронизировали, что это был «мудрый план продать своих друзей, чтобы заплатить врагам».

Но англичане и французы были уверены, что таким образом они повернули внимание Гитлера на восток – в сторону России. И тем самым обезопасили западные державы. И действительно, дальнейшие события указывали на это, что как раз и вызвало серьезную обеспокоенность Москвы.

Немецкие дипломаты в разговорах с коллегами из других стран уже и не скрывали, что Польша лишь временный союзник и пакт Гитлера-Пилсудского ее не спасет. Германии нужны были Силезия и коридор вдоль Балтики к Восточной Пруссии. В результате потом заберут почти всю страну. фото: vk.com

Не видела этого только ослепленная русофобией Польша. К тому же она сладко переваривала полученную при разделе Чехословакии Тешинскую область. Но к весне 1939 года у некоторых реалистов начинается прояснение в голове – на всякий случай начали готовить план войны с Германией под кодовым названием «Захуд».

В Москве же получали тревожные сведения от разведки и дипломатов. Немцы продолжили заигрывать с поляками и в конце марта пообещали им часть Литвы и Латвии в обмен на тот самый «коридор».

Поляки очень быстро, буквально в считанные дни, трезвеют и начинают понимать, кто будет следующей жертвой. Они доводят численность своих войск до 1 млн 100 тысяч человек. Для понимания – даже у большой России до недавнего времени армия была меньше.

Германия тем временем подписывает договор с Румынией. И уже откровенно угрожает Англии требуя, чтобы она прекратила всякую поддержку стран Восточной Европы — у той были двусторонние договоры о военной помощи с Польшей и Румынией. Италия захватывает Албанию.

На Западе тоже начинают понимать, что «политика умиротворения» привела куда-то не туда. И тогда Англия 14 апреля предлагает Советскому Союзу заключить договор, по которому Россия в случае чего, «по приглашению», должна оказать помощь соседним державам. По нему СССР в случае агрессии Германии должен будет с ней воевать. При этом англичане никаких обязательств на себя не брали.

Естественно, такой вариант советское руководство не устраивал. Если в случае с Польшей и Румынией, в силу договоров, им еще можно было на что-то рассчитывать от Англии, то в случае со странами Балтии мы не получали ничего, а воевать были бы обязаны. фото: vk.com

11 апреля, поскольку Польша отказалась отдать «коридор», Гитлер утверждает план «Вайс». По нему вторжение в страну должно быть подготовлено к 1 сентября 1939 года. Военный атташе в Риге Васильев сообщал, что там профашистски настроенные лица уже и не скрываются, а нацистское приветствие стало обычным. «Пятая колонна» была наготове.

В этих условиях народный комиссар иностранных дел Максим Литвинов 17 апреля 1939 года предлагает проект англо-франко-советского договора о взаимопомощи. Франция в ответ сказала, что достаточно будет декларации о намерениях. Англия по своей традиции вертелась и не ничего внятного не говорила. К 3 мая советская сторона поняла, что проект договора отвергнут.

Но не успокоилась. Наркомом становится Вячеслав Молотов, который одновременно возглавлял и правительство. Весь май и лето ведутся дальнейшие активные переговоры с этими двумя ведущими державами. Активно им противодействует Польша, которая выступала категорически против любого участия России. Уже через несколько месяцев она за это поплатится.

Ну а пока усилия советских дипломатов привели к тому, что появился новый проект договора от 2 июня 1939 года. Он рассекречен и его текст имеется на руках у историков. Там уже первым пунктом значилось, что «Франция, Англия и СССР обязываются оказывать друг другу немедленную эффективную помощь, если одно из этих государств будет втянуто в военные действия с европейской державой».

Но и этот проект договора также будет отвергнут. И вот только после этого, чтобы как можно больше оттянуть начало войны, советское правительство начинает переговоры с Германией, которые завершатся «Пактом о ненападении» подписанный 23 августа 1939 года в Москве.

Ну а Англии и Франции все равно потом придется заключать с СССР союзнический договор. Только условия, в которых это произойдет, примут уже откровенно трагический характер, которые можно было бы избежать, ответь западные державы положительно на предложения СССР, которые начали им поступать с 17 апреля 1939 года.

При этом в СССР хорошо понимали причину всех прошлых и нынешних действий держав. Посол США Буллит еще в 1938 году высказался более чем откровенно:

«Желанием демократических государств было бы, чтобы там, на Востоке, дело дошло до конфликта между Германской империей и Россией… Только тогда бы демократические государства атаковали Германию и добились ее капитуляции». фото: rodina-history.ru/ Уильям Буллит, посол США в Советском Союзе.