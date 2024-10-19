Как и зачем был подписан пакт Молотова-Риббентропа

"Уж сколько раз твердили миру, а все не в прок".
Почему-то до сих пор встречаются индивидумы, которым этот пакт поперек горла стоит и выдумывают всяческие небылицы. Поэтому, в годовщину подписания, вспомним историю.фото: Фонд ЦГАКФД\Молотов и Риббентроп после подписания советско-германского договора о дружбе и границе между СССР и Германией.
Москва, 28 сентября
Договор между СССР и Германией частенько преподносят как акт, который и развязал Вторую мировую войну. И тем самым перекладывается ответственность и на Россию. При этом лишь вскользь упоминаются унизительный и алчный Версальский мир, который создал почву для фашизма, действия западных стран на восстановление ВПК с целью направить оружие на восток, как план Дауэса, и аналогичные пакту договоры их самих, например пакт Гитлера-Пилсудского.
Не все знают об этом самом плане Дауэса. Для это придется окунуться глубже в историю.
План Дауэса: придумали для Германии, но против Советского СоюзаКомитет Дауэса в Берлине. Дауэс сидит четвертым слева. фото: wikipedia.org
Об этом событии не особо сейчас вспоминают. А между тем именно его можно считать началом подготовки ко Второй мировой войне. Державы-победительницы приступили целенаправленному восстановлению военной промышленности Германии, с целью последующей ее экспансии на Восток. 100 лет назад, 16 августа 1924 года, в Лондоне был принят так называемый «План Дауэса».
Официально он был нацелен на то, чтобы обеспечить возможность Германии платить державам-победительницам репарации. После заключения Версальского мира в 1918 году они с такой алчностью набросились на проигравшую сторону, что той стало просто нечем платить. Разразился известный Рурский кризис, когда встала вся промышленность страны.
Но в реальности весь план Дауэса был построен таким образом, чтобы нацелить Германию на Восток, на советскую Россию. Для этого начали восстанавливать ее военную промышленность, рассчитывали, что поток немецких товаров сорвет индустриализацию СССР. Все пункты плана Дауса вели к этому.
Чарльза Дауэса, автора этого плана, в наших источниках называют то генералом, то банкиром. Все это верно, на момент принятия документа так и было. Дауэс был и банкиром, и генералом во время Первой мировой войны – обеспечивал военные поставки в Европу.
Но стоит также сказать, что уже с 1925 года он стал вице-президентом США в правительстве республиканца президента Калвина Кулиджа. Это после их правления наступит Великая Депрессия.
Тем не менее, Большая Советская Энциклопедия 1930 года издания, характеризовала его как талантливого представителя монополистического капитала, который прекрасно разбирается в делах Европы. Оценка Дауэса более чем объективная, ведь именно его план, осуществись он в полной мере, мог уничтожить Советский Союз. А так, «только» создал условия к приходу к власти Гитлера и позволил тому быстро восстановить мощную армию.Чарльз Даус. фото: wikipedia.org
Но в начале 1920-х годов до этого было еще далеко. Германия лежала в руинах, в стране царил хаос, голод и разгул преступности. При этом победители вообще не желали как-либо это учитывать и требовали выплат по репарациям, которые взять было неоткуда.
Особенно усердствовала Франция. После крушения четырех империй – Германской, Российской, Австро-Венгерской и Османской она оставалась единственной сверхдержавой на континентальной части Европы.
Это вскружило голову. Еще в 1922 году председатель финансовой комиссии парламента Дориак прислал записку президенту Пуанкаре, где указывал, что немецкая марка каждый день обесценивается. А вот заводы Рурской долины, Эльзаса, имеют устойчивую цену. И было бы неплохо их забрать.
Франция начала искать повод аннексировать эти области. И очень быстро нашла. 9 января 1923 года на Репарационной комиссии обсуждались недопоставки угля Германией в счет уплаты долга. Большинством голосов, кроме Великобритании, было принято решение, что она не выполняет свои обязательства.
Вскоре Париж направил в Берлин ноту, в которой объявлял, что для обеспечения поставок угля Франция и Бельгия отправляют в Рурскую область комиссию, а для ее охраны вводят туда еще и войска. 11 января армия заняла Эссен и его окрестности и началась оккупация. Берлин отозвал своих послов из этих двух стран.
Оккупация привела к попытке государственного переворота в Германии, Веймарская республика еле устояла. Это вызвало беспокойство США и Англии – у них были другие планы на Германию. К тому же им не нравилось резкое усиление Франции – этого они допустить не могли.
Оттеснить эту «сверхдержаву» особого труда не составило – Франция зависела от американского и британского капитала. 30 ноября 1923 года был создан Комитет экспертов по решению германского вопроса во главе с Чарльзом Дауэсом. 14 января 1924 года он приступил к работе, а уже 9 апреля был представлен проект плана. 100 лет назад, 16 августа 1924 года, его утвердили на конференции в Лондоне.
По нему предполагалось, что Германия получает первоначальный заем в 200 млн долларов (800 млн золотых марок) для укрепления национальной валюты. Из них 110 млн предоставляли американские банки. Всего же до прихода фашистов к власти успеют выдать кредитов на 21 млрд марок.
Когда план утвердили, банки быстро выпустили под эти займы облигации и американские налогоплательщики их скупили. Таким образом самим банкам это ничего не стоило, еще и с прибылью оказались. И особенно Дауэс, как совладелец многих из них.
По плану отменялась политика «продуктивных залогов» — так французы называли свою оккупацию Рурской области. Пришлось выводить войска.Немецкие дети играют с пачками денег. Автор: Bundesarchiv.
Первые пять лет Германия должна была выплачивать лишь 1-1,75 млрд марок репараций, а затем 2,5 млрд. Деньги на них должны были поступить от косвенных налогов на потребительские товары и таможенных платежей. Таким образом бремя с промышленности было переложено на простых граждан.
А вот сама промышленность начала очень быстро возрождаться. Прежде всего военная, которая как раз и была сосредоточена в Рурской долине. Экономика Германии быстро восстанавливалась. В этой части план Дауэса удался.
Но была еще и основная часть, для чего это все затевалось. В послевоенной разрухе пребывала не только Германия, но и Россия, где к власти пришли большевики – реальная угроза капиталистическому миру. Но ей помощи ждать было неоткуда, поэтому начали разрабатывать план индустриализации страны – единственной возможности поднять экономику до мирового уровня.
И вот тут Дауэс стремился не допустить этого. Он предполагал, что товары из Германии хлынут на восток и тем самым подорвут саму возможность индустриализации. Мол, зачем что-то производить, когда можно просто купить (зато такая политика сработала в наши клятые 90-е, как оказалось, история некоторых ничему не научила). Германские товары в остальной мир особо не пускали, оставляя единственным свободным рынком Россию.
Если индустриализация начнет тормозить, то это неизбежно скажется и на обороноспособности страны. Чтобы стимулировать экспансию на восток в плане Дауэса было прописано, что выплаты репарацию поступают не только от косвенных налогов, но и от таможенных платежей. А они могли быть только от СССР.
Все пункты плана Дауэса оставляли для Германии открытым только рынок России, толкали ее в этом направлении. А если не получится, то можно будет направить и военные устремления Германии туда. Для этого ВПК и восстанавливали.
Порушило все это твердое понимание советским правительством, что только опора на собственные силы может обеспечить стабильность государства. Да и оценка американскому плану сразу была дана верная. СССР не отказывался от торговли, но не допускал полной зависимости от импорта. А вскоре и в самой Европе план Дауэса перестал работать и в 1929 году заменен планом Юнга.
Но военную промышленность Германии он успел восстановить, поскольку был нацелен прежде всего на это. Когда Гитлер придет к власти, ему останется только снять все ограничения и дать ей команду работать на полную мощность.
И вот в такой атмосфере советское правительство активно искало возможности заключения договора именно с Англией, Францией и Америкой. Еще в апреле 1939 года начались переговоры с этими державами, но они всячески затягивались, а все варианты, предложенные Москвой, отвергались.
12 августа даже прибыла военная миссия этих государств, но толку от этого больше не стало.1939 год. СССР. Прибытие англо-французской военной миссии в Москву. фото: vk.com
До последнего момента Советский Союз стремился избежать Второй мировой войны. Руководство отчаянно пыталось договориться со странами Запада, но получала в ответ лишь глухое молчание. Пакта Молотова-Риббентропа никогда бы не было, если б Англия и Франция согласились подписать договор, который СССР представил 85 лет назад – 17 апреля 1939 года.
К тому моменту ситуация складывалась таким образом, что усиление гитлеровской Германии происходило стремительными темпами. Поворотной точкой стало Мюнхенское соглашение от 30 сентября 1938 года. После него Гитлер уверился в своих силах и были сняты все психологические барьеры и опасения.
Вместе с главами правительств Великобритании и Франции Чемберленом и Деладье, а также дуче Италии Муссолини в столице Баварии глава рейха договорился о присоединении Чехословакии. У нас уже был об этом материал: Как западные державы помогли Гитлеру покончить с Чехословакией
Для начала, не откладывая в долгий ящик, от нее была отторгнута Судетская область. Страна потеряла почти половину промышленности, все оборонительные рубежи, а граница рейха теперь проходила по пригородам Праги. А в марте, при участии Польши и Венгрии и вовсе лишилась государственности.
Самое обидное было, что предали державы, которые выступали гарантами целостности Чехословакии. Более того, по двустороннему договору с Францией, та была обязана защищать ее. Авторитет этой страны после Мюнхена в мире упал до невозможности низко. Посол США в Испании К. Бауэрс откровенно говорил, что «Мюнхенский мир за одну ночь свел Францию до положения второсортной державы».
Чемберлен, вернувшись в Лондон заявил, что «привез мир», но, кажется, даже английские газеты этому не сильно поверили. Уже в феврале они иронизировали, что это был «мудрый план продать своих друзей, чтобы заплатить врагам».
Но англичане и французы были уверены, что таким образом они повернули внимание Гитлера на восток – в сторону России. И тем самым обезопасили западные державы. И действительно, дальнейшие события указывали на это, что как раз и вызвало серьезную обеспокоенность Москвы.
Немецкие дипломаты в разговорах с коллегами из других стран уже и не скрывали, что Польша лишь временный союзник и пакт Гитлера-Пилсудского ее не спасет. Германии нужны были Силезия и коридор вдоль Балтики к Восточной Пруссии. В результате потом заберут почти всю страну. фото: vk.com
Не видела этого только ослепленная русофобией Польша. К тому же она сладко переваривала полученную при разделе Чехословакии Тешинскую область. Но к весне 1939 года у некоторых реалистов начинается прояснение в голове – на всякий случай начали готовить план войны с Германией под кодовым названием «Захуд».
В Москве же получали тревожные сведения от разведки и дипломатов. Немцы продолжили заигрывать с поляками и в конце марта пообещали им часть Литвы и Латвии в обмен на тот самый «коридор».
Поляки очень быстро, буквально в считанные дни, трезвеют и начинают понимать, кто будет следующей жертвой. Они доводят численность своих войск до 1 млн 100 тысяч человек. Для понимания – даже у большой России до недавнего времени армия была меньше.
Германия тем временем подписывает договор с Румынией. И уже откровенно угрожает Англии требуя, чтобы она прекратила всякую поддержку стран Восточной Европы — у той были двусторонние договоры о военной помощи с Польшей и Румынией. Италия захватывает Албанию.
На Западе тоже начинают понимать, что «политика умиротворения» привела куда-то не туда. И тогда Англия 14 апреля предлагает Советскому Союзу заключить договор, по которому Россия в случае чего, «по приглашению», должна оказать помощь соседним державам. По нему СССР в случае агрессии Германии должен будет с ней воевать. При этом англичане никаких обязательств на себя не брали.
Естественно, такой вариант советское руководство не устраивал. Если в случае с Польшей и Румынией, в силу договоров, им еще можно было на что-то рассчитывать от Англии, то в случае со странами Балтии мы не получали ничего, а воевать были бы обязаны.фото: vk.com
11 апреля, поскольку Польша отказалась отдать «коридор», Гитлер утверждает план «Вайс». По нему вторжение в страну должно быть подготовлено к 1 сентября 1939 года. Военный атташе в Риге Васильев сообщал, что там профашистски настроенные лица уже и не скрываются, а нацистское приветствие стало обычным. «Пятая колонна» была наготове.
В этих условиях народный комиссар иностранных дел Максим Литвинов 17 апреля 1939 года предлагает проект англо-франко-советского договора о взаимопомощи. Франция в ответ сказала, что достаточно будет декларации о намерениях. Англия по своей традиции вертелась и не ничего внятного не говорила. К 3 мая советская сторона поняла, что проект договора отвергнут.
Но не успокоилась. Наркомом становится Вячеслав Молотов, который одновременно возглавлял и правительство. Весь май и лето ведутся дальнейшие активные переговоры с этими двумя ведущими державами. Активно им противодействует Польша, которая выступала категорически против любого участия России. Уже через несколько месяцев она за это поплатится.
Ну а пока усилия советских дипломатов привели к тому, что появился новый проект договора от 2 июня 1939 года. Он рассекречен и его текст имеется на руках у историков. Там уже первым пунктом значилось, что «Франция, Англия и СССР обязываются оказывать друг другу немедленную эффективную помощь, если одно из этих государств будет втянуто в военные действия с европейской державой».
Но и этот проект договора также будет отвергнут. И вот только после этого, чтобы как можно больше оттянуть начало войны, советское правительство начинает переговоры с Германией, которые завершатся «Пактом о ненападении» подписанный 23 августа 1939 года в Москве.
Ну а Англии и Франции все равно потом придется заключать с СССР союзнический договор. Только условия, в которых это произойдет, примут уже откровенно трагический характер, которые можно было бы избежать, ответь западные державы положительно на предложения СССР, которые начали им поступать с 17 апреля 1939 года.
При этом в СССР хорошо понимали причину всех прошлых и нынешних действий держав. Посол США Буллит еще в 1938 году высказался более чем откровенно:
«Желанием демократических государств было бы, чтобы там, на Востоке, дело дошло до конфликта между Германской империей и Россией… Только тогда бы демократические государства атаковали Германию и добились ее капитуляции».фото: rodina-history.ru/ Уильям Буллит, посол США в Советском Союзе.
На что Сталин на XVIII съезде коммунистической партии (ВКП(б)) в марте 1939 года ответил:
«Россия не намерена таскать каштаны из огня для капиталистических держав».
От этой фразы встрепенулись в Берлине. А именно глава ее МИД Иоахим фон Риббентроп.
Отношения между Германией и СССР испортились сразу, как только к власти пришел Гитлер. До этого они развивались весьма успешно – две экономики хорошо дополняли друг друга. К тому же у обеих стран оказалась схожая судьба – развал империй и трудные отношения с западными странами.
Как только Гитлер пришел к власти по инициативе советской стороны были разорваны все, весьма тесные, отношения между Красной Армией и немецкой. В свою очередь немецкий лидер объявил недействительным торговый договор от 2 мая 1932 года.
Причиной стала антикоммунистическая позиция фашистов. Только за 1933 год советское правительство направило 217 нот протеста против различных арестов, обысков, погромов коммунистов. Закончилось все заключением антикоминтерновского пакта между Германией и Японией, к которому вскоре присоединилась Италия.
Но на этом ничто не закончилось. Начавшаяся в 1936 году гражданская война в Испании привела практически к прямому столкновению немецких и советских военных. В 1937 году разразилась «консульская война», когда в Германии было закрыто 2 советских консульства из 4, а в СССР 5 немецких из 7.
Одним словом, шесть лет роста напряженности. Естественно, в таких условиях Москва искала возможность сближения с западными державами. Были подготовлены несколько вариантов договоров схожих по содержанию с пактом Молотова-Риббентропа. И не находила отклика.
К весне 1939 года стало ясно, что Германия обязательно нападет на Польшу. При том, что поляки первыми в мире заключили союзный договор Гитлера-Пилсудского. Причем с целью нападения на Россию. Теперь вот готовились сами стать жертвой.
фото: commons.wikimedia.org/ Федеральный архив Германии
После слов Сталина на XVIII съезде партии Риббентроп, который всегда выступал за сближение с Советским Союзом и убеждал в этом Гитлера, оживился. Он предложил начать торговые переговоры и по ним судить – действительно Москва готова к сотрудничеству. Переговоры шли более чем успешно.
Вдохновленный глава немецкого МИД активизирует контакты с советским поверенным Георгием Астаховым в Берлине, а общение с послом Германии в Москве Шуленбургом становится ежедневным. Риббентроп и его высокопоставленные сотрудники аккуратно пытаются выяснить, готова ли Россия не только на торговое, но и политическое сближение.
Германия дает понять, что все накопившиеся проблемы и противоречия можно решить. Что все вопросы «в пространстве от Балтийского до Черного моря» доступны урегулированию. Что идеологические противоречия сильно попортили отношения в прошлые годы, но симпатии немцев к русским никуда не делись.
Наконец Шуленбург 14 августа прямо спрашивает наркома иностранных дел Вячеслава Молотова о возможности визита Риббентропа в Москву. Тот отвечает, что это требует подготовки. Тогда Риббентроп велит послу передать, что Германия готова заключить договор на 25 лет.
17 августа Шуленбург передает это Молотову. Разговор проходит в практическом ключе и обсуждается, что надо к такому пакту приложить особый протокол, который определит интересы обеих сторон во внешней политике.
20 августа Риббентроп кладет на стол Гитлеру проект договора. Тот одобряет его, отправляет телеграмму Сталину, в которой заверяет, что отношения с СССР носят для него долгосрочный характер. И предупреждает, что «напряжение между Польшей и Германией становится нестерпимым».
В ответ получает от Сталина сообщение с благодарностью и что советское правительство готово принять Риббентропа 23 августа.
Главу немецкого МИД в аэропорту в Москве встречали с почетным караулом, а фюрер дал ему для поездки свой личный самолет. Поселили в особняке бывшего австрийского посольства. А напротив особняка жили представители Англии и Франции, которые так радостно тянули с переговорами. По словам Риббентропа, «глаза у них буквально вылезли из орбит».
Отправив своего министра в Москву, Гитлер на совещании 22 августа пояснил свою позицию, почему для Германии так важен стал пакт с Советским Союзом. По его словам, в этом случае будет не страшна блокада – «Россия даст зерно, уголь, нефть…» Главной своей задачей на тот момент он считал «сокрушение гегемонии Англии».фото: commons.wikimedia.org/Федеральный архив Германии
23 августа 1939 года в служебном кабинете Молотова, где в этот же день завершились переговоры, договор между Германией и СССР и все протоколы к нему были подписаны. Там же прошел и торжественный ужин по этому случаю. Любопытно, что, произнося тост, Сталин назвал немецкого лидера не господин, а «товарищ Гитлер».
По заключенному пакту распределялись сферы интересов двух государств. К советской отнесли страны Прибалтики, Финляндию и Бессарабию.
Есть в нем один пункт, о котором почти не вспоминают, а он для СССР был важен – Германия брала на себя обязательство договориться со своей союзницей Японией, чтобы она не нападала.
На случай «польского конфликта» была определена демаркационная линия. Как известно, он разразится уже через неделю и 1 сентября начнется Вторая мировая война. Но мировой ее назовут позже, когда в конфликт втянутся практически все державы мира.
31 мая 2019 года сам договор и протоколы к нему были опубликованы и доступны для ознакомления.
Для России война начнется 22 июня 1941 года и станет Великой Отечественной войной. Советское правительство не питало иллюзий относительно сути фашистского режима. Но ему было нужно время для укрепления и перевооружения армии, и страна его получила. А когда нашествие началось, то смещенные границы значительно удлинили путь немецким войскам, пока они не увязли под Москвой. Если бы не пакт Молотова-Риббентропа, то блицкриг мог бы и получиться.
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