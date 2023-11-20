Бабий Яр - куда "ушли" киевские евреи

Одно из урочищ под Киевом 29 сентября 1941 года… печально известный Бабий Яр, ставший одним из символов безжалостных преступлений, не поддающихся логике нормального человека. За два дня уничтожили больше 33 тысяч человек, в основном евреев и всех тех, кто был неугоден нацистам.

Геноцид евреев на окраине Киева

Защитники Киева обороняли город от нацистов в течение шести недель, но захватчики всё-таки оказались сильнее и вошли в город 19 сентября 1941 года. После этого по Киеву прокатилась волна взрывов: бойцы РККА заминировали здания стратегического значения. Фашисты обезвредили бомбы в нескольких уцелевших объектах, но это не остановило вторую серию взрывов через несколько дней.

Примерно половина жителей Киева эвакуировалась до захвата города, но после 19 сентября в нём оставались ещё около 400 тыс. человек. Четверть населения Киева составляли евреи. Именно их нацисты и решили обвинить в подрывах, чтобы расположить к себе титульную нацию — они были уверены, что украинцы враждебны к евреям.

Так был найден повод для уничтожения еврейского населения Киева. 27 сентября по городу развесили объявления. В них евреям предписывалось явиться 29 сентября в 8 утра на пересечение Мельниковой и Дегтярёвской улиц, взяв с собой документы и ценные вещи. Ослушавшихся ждал расстрел. Через раввинов распространяли слух, что евреев собираются вывезти в безопасное место. К сожалению, люди верили этому до последнего, поэтому в назначенный час рядом с Бабьим Яром (именно так в народе называли указанное нацистами место) собрались больше 30 тыс. человек. Явились и представители других национальностей, которые сопровождали членов своих семей.



Люди идут к Бабьему Яру

Прибывших делили на группы по 100 человек и вели к оврагу, который заранее оградили колючей проволокой и выставили оцепление из трёх колец охраны. Жертвам велели раздеваться, после чего расстреливали на краю оврага на глазах тех, кто ещё только ждал своего смертного часа. Многие люди только в этот момент понимали истинную цель, с которой нацисты собрали их близ Бабьего Яра. Когда немцы узнали, что евреев пришло гораздо больше, чем ожидалось, они сделали казнь ещё страшнее, экономя патроны. Жертв заставляли ложиться ровными рядами на трупы убитых, и каждому стреляли в затылок. Детей нацисты просто бросали в овраг. По воспоминаниям выживших, многие люди не переставали кричать, пока их не убивали, некоторые седели или сходили с ума на глазах. Палачи работали без перерыва, сменяя друг друга, иногда на их место заступали те, кто подносил патроны. Однако не все соглашались возвращаться к убийству после перерыва.



Зондеркоманда готовит место… Киев, Бабий Яр

Непосредственно расстрелами в Бабьем Яру занимались только немцы, но нельзя упускать из виду тот факт, что украинские коллаборационисты тоже приняли деятельное участие в кровавой трагедии: они охраняли жертв, подбирали их вещи и отвозили на склад, чтобы потом отсортировать ценности.

Прибывших к Бабьему Яру евреев расстреливали двое суток с перерывом на ночь. Генрих Мюллер, группенфюрер СС (одно из высших званий этого военного формирования) отчитывался 31 октября, что в те два дня был уничтожен 33 771 еврей. Среди этих убитых были в основном старики, женщины, дети и больные люди. Мужчины в основном воевали в РККА, но тех, кто остался в Киеве, расстреливали первыми, чтобы они не оказали сопротивление нацистам.



До сих пор в Бабьем Яру находят останки

После 30 сентября дно оврага засыпали землёй, но расстрелы в Бабьем Яру продолжались почти до 6 ноября 1943 года, когда Красная армия освободила Киев от нацистов. За это время на урочище убивали пациентов психиатрической больницы имени Павлова (причём первый расстрел нескольких сотен из них произошёл ещё 27 сентября), советских военнопленных, священников, цыган и узников концлагерей, в том числе Сырецкого, устроенного при Бабьем Яре. Точное количество жертв неизвестно: считается, что за всё время оккупации Киева там расстреляны около 70 тыс. человек, но есть предположения и о 120 тыс. Только 11 человек смогли спастись во время расстрелов.

Освобождение Киева

Летом 1943 года стало ясно, что освобождение Киева советскими войсками неизбежно, поэтому в августе немцы начали тайную операцию, в ходе которой они планировали уничтожить следы массовых убийств. Выполнять эту работу заставили узников Сырецкого концентрационного лагеря. Трупы выкапывали и сжигали в печах, а пепел рассеивали по территории. Для постройки печей (этим тоже занимались заключённые Сырца) были взяты надгробия и ограды с еврейского кладбища, расположенного неподалеку. 29 сентября 329 узников взбунтовались и напали на охрану. Так из Бабьего Яра смогли спастись ещё 18 человек. Остальных восставших расстреляли. Все выжившие потом стали свидетелями в суде над нацистами.

Расследование зверств захватчиков началось сразу после 6 ноября 1943 года, дня освобождения Киева. Была создана Чрезвычайная комиссия, которая обнаружила и несгоревшие останки расстрелянных, и могилы с истощёнными телами узников Сырецкого концлагеря. Число погибших в последнем тоже известно лишь примерно — от 20 тыс. до 25 тыс. человек за полтора года.

После войны организаторов расстрелов подвергли суду, но многие из них избежали наказания. Пауль Блобель, командующий зондеркомандой 4а, который руководил массовыми убийствами и операцией по сокрытию их следов, был повешен в Нюрнберге в 1951 году. Жизнь Отто Раша унесла болезнь в тюрьме. Он возглавлял Айнзатцгруппу С — это эскадроны смерти, сформированные для уничтожения мирного населения. Точно неизвестна судьба военного коменданта Киева Курта Эберхарда, отдавшего приказ о расстрелах киевских евреев: он либо совершил самоубийство, либо умер в заключении в 1947 или 1948 году.

Помнить нельзя забыть

Власти Украинской ССР ещё в марте 1945 года решили, что памятники над Бабьим Яром необходимо создать, но эти планы тогда не были исполнены. Вместо них началось восстановление инфраструктуры города: в тех местах проложили три новые дороги, а сам овраг решили заполнить отходами кирпичных заводов — жидкой смесью из глины, воды и песка. В 1957 году эта пульпа начала вытекать, затапливая окрестности, но власти не пытались ничего сделать, и в 1961 году произошла Куренёвская катастрофа. Дамбу на Бабьем Яре прорвало, и на Киев хлынул сель. Эта трагедия замалчивалась, насколько было возможно, по официальным данным погибли 145 человек, пострадали 143, в то время как было разрушено 244 жилых дома. Неподтверждённые же данные говорят о 1500 погибших. Это число только примерное, потому что, по свидетельствам очевидцев, из пульпы достали тела не всех погибших. Виновников катастрофы судили в режиме особой секретности.

После ликвидации последствий селя застройка урочища продолжилась. Еврейское кладбище снесли и возвели телевизионную башню, проложили новые улицы. Только в 1971 году власти вернулись к идеям создания мемориала над Бабьим Яром. 2 июля 1976 года наконец открыли первый памятник «Советским гражданам и военнопленным солдатам и офицерам Советской армии, расстрелянным немецкими фашистами в Бабьем Яру». Между расстрелами и установкой первого памятника прошло почти 35 лет.

Отдельный памятник расстрелянным евреям открыли только на полувековую годовщину, в 1991 году. Это бронзовая менора, священный подсвечник на семь свечей на пьедестале. С момента установки монумент не раз оскверняли вандалы.



Памятник расстрелянным в Бабьем Яру евреям.

Деятели искусства увековечили трагедию раньше, чем это сделали власти. Поэт Евгений Евтушенко в 1961 году написал поэму «Бабий Яр». Она начинается словами «Над Бабьим Яром памятников нет». Евтушенко жестоко критиковали за это, в том числе сам Хрущёв. Другая причина критики — тема антисемитизма, основная в поэме. Об этом было не принято говорить в СССР. На основе поэмы Евтушенко композитор Д. Д. Шостакович написал свою 13-ю симфонию.

Через несколько лет, в 1966 году, в журнале «Юность» появились отрывки документального антивоенного романа «Бабий Яр». Его автор Анатолий Кузнецов был свидетелем всех произошедших там трагедий и подробно рассказал о них в своей книге, которую в СССР так полностью и не опубликовали. В 1969 году её автор эмигрировал, и через год она вышла без сокращений в Германии.

Кинематографисты создали несколько фильмов, посвящённых военной катастрофе в Бабьем Яру.



Мемориал «Бабий Яр» в Киеве

Никто не забыт, ничто не забыто.

И не это ли стыдливое умалчивание и желание замести тему геноцида населения и привело к тому, что представители еврейского народа воюют на стороне украинского нацизма, а Израиль тайно поставлял вооружение. Кому помогал? Представителям того режима, который уничтожал их народ? А теперь и сами устраивают геноцид палестинскому населению непризнанной территории. Нельзя забывать уроки истории, иначе хождение по граблям может фатально закончится.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=93682