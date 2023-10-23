Первый фильм проекта “ВОПРЕКИ”

Лу Юйгуан - военный корреспондент крупнейшей телекомпании из Китая – “Феникс”, единственный китайский журналист на Донбассе.

“Я прочитал “Как закалялась сталь” Островского. Такой мощный, терпеливый, такой мудрый, такой уважаемый герой. Это вся Россия!”

Второй фильм проекта «ВОПРЕКИ»

«Франция была родиной ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. А сейчас Франция даёт оружие режиму, который убивает мирных жителей на Донбассе. Я не понимаю, как страна, где я родилась, может делать это?!»

Кристель Нэан - военный корреспондент из Франции, которая приехала на Донбасс, чтобы понять, на чьей стороне правда.

Третий фильм проекта “ВОПРЕКИ”

«Они сгоняли пациентов в подвал, убивали врачей и потом всех расстреливали».

Алина Липп - военный корреспондент из Германии, которая после приезда на Донбасс стала врагом для своей страны.

Четвёртый фильм проекта «ВОПРЕКИ»

«Я мечтаю о любви, счастливой семье, красивом доме. И всё это я хочу в России».

Франсуа Модеме - оперный певец и бывший военный, который приехал на Донбасс из Франции в поисках правды.

Пятый фильм проекта "ВОПРЕКИ"

«Германия выполняет приказы из Вашингтона. Без мата не прокомментировать, что там творится»

Томас Рёпер - журналист и военный корреспондент из Германии, который стал врагом для своей родной страны и для Украины за неудобную для них правду.

Шестой фильм проекта "ВОПРЕКИ"

«Они думают: «Мы сейчас победим Россию, а Запад нам потом сделает всё из золота». Но Запад их использует».

Игорь Дамьянович - военный корреспондент из Черногории, который снимает эксклюзивные репортажи в самых горячих точках Донбасса.