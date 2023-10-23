Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 905 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Siika Petrova
    Спасибо Фурсову и всем вам за оптимизм и вера в будущем человечества! Слава России и русского народа! Слава Великого ...Чем на самом деле...
  • Vasily Golov
    155мм и 152 мм-разница небольшая.но разрушения дает 155 мм огромные и больше 152мм.Не то взрывчатое вещество.По дальн...Самая странная га...
  • вага карлито
    Сейчас  страна еще умудряется балансировать между социальной направленностью и требованиями капитализма вернее  огран...Чем на самом деле...

Проект "Вопреки"

Первый фильм проекта “ВОПРЕКИ”
Лу Юйгуан - военный корреспондент крупнейшей телекомпании из Китая – “Феникс”, единственный китайский журналист на Донбассе.
“Я прочитал “Как закалялась сталь” Островского. Такой мощный, терпеливый, такой мудрый, такой уважаемый герой. Это вся Россия!”

Второй фильм проекта «ВОПРЕКИ»
«Франция была родиной ПРАВ ЧЕЛОВЕКА. А сейчас Франция даёт оружие режиму, который убивает мирных жителей на Донбассе. Я не понимаю, как страна, где я родилась, может делать это?!»
Кристель Нэан - военный корреспондент из Франции, которая приехала на Донбасс, чтобы понять, на чьей стороне правда.

Третий фильм проекта “ВОПРЕКИ”
«Они сгоняли пациентов в подвал, убивали врачей и потом всех расстреливали».
Алина Липп - военный корреспондент из Германии, которая после приезда на Донбасс стала врагом для своей страны.

Четвёртый фильм проекта «ВОПРЕКИ»
«Я мечтаю о любви, счастливой семье, красивом доме. И всё это я хочу в России».
Франсуа Модеме - оперный певец и бывший военный, который приехал на Донбасс из Франции в поисках правды.

Пятый фильм проекта "ВОПРЕКИ"
«Германия выполняет приказы из Вашингтона. Без мата не прокомментировать, что там творится»
Томас Рёпер - журналист и военный корреспондент из Германии, который стал врагом для своей родной страны и для Украины за неудобную для них правду.

Шестой фильм проекта "ВОПРЕКИ"
«Они думают: «Мы сейчас победим Россию, а Запад нам потом сделает всё из золота». Но Запад их использует».
Игорь Дамьянович - военный корреспондент из Черногории, который снимает эксклюзивные репортажи в самых горячих точках Донбасса.

героиНовороссияЧёшева

Картина дня

наверх