Енисей. Смертельный заплыв

В своем рассказе «Путешествие на пароме или спасите наши души» я рассказывал про свое приключение на пароме, давал характеристику реки Енисей, поэтому сразу перейду к делу. Как вы уже догадались, действие происходило на реке Енисей – одной из крупнейшей и полноводной реке России. Расположился наш палаточный лагерь на высоком берегу реки.

За спиной лес, спереди река, красота.

Однажды, прогуливаясь по обрывистому берегу реки, я заметил небольшой островок, расположенный почти посередине реки, и мне в голову пришла идея там побывать. Бредовая идея или нет – решать вам. А что? Плаваю я вроде бы неплохо. Течение, правда, сильное, но у меня ласты есть, прихватил из дома. Расстояние на глазок метров 200-250. Вполне можно сплавать до островка и обратно.

ЗАПЛЫВ

И вот как-то вечером, прихватив ласты, я отправился на берег. Я рассуждал так: «Чтобы течение меня не снесло далеко от лагеря, зайду-ка я повыше по течению и оттуда начну заплыв. Плывя по течению, спокойно пристану к острову, там отдохну и отправлюсь опять же по течению на свой берег». Мне мое путешествие казалось детской забавой, не представлявшей никакой сложности и опасности.

Прошел я метров сто выше по течению, напялил ласты, зашел задом в реку, плюхнулся в воду и поплыл. Вяло работая ластами, отплыл от берега метров десять, как меня вдруг подхватило течение и понесло.

«Не, - думаю, - надо шустрее работать ногами, а то унесет меня за Можай». Стал работать ногами, да и руками шустрее. А меня относило все дальше и дальше от места начала путешествия.

Течение, как оказалось, было сильнее, чем я ожидал, и мне пришлось приложить массу сил, чтобы добраться до острова. Я устал, да к тому же еще и немного замерз, поэтому на берег выбрался покачиваясь.

МОТОРКА

А на берегу меня ждала новая напасть - ветер. Замерзнув, я стал бегать по берегу, чтобы согреться, но таким образом я терял силы. «Во попал, - подумал я, - но надо же как-то выбираться. Пускай меня течение отнесет намного дальше намеченной точке на берегу, но хоть выберусь из реки».

Делать нечего, залез я опять в воду и поплыл. Но не тут-то было. Река в этом месте делала поворот и разделялась на два рукава. Самое сильное течение шло по фарватеру, туда меня и понесло. Мой островок остался далеко позади. Я уже замерз окончательно, устал и еле шевелил ластами и, честно сказать, прощался с жизнью, как вдруг услышал рокот мотора. Из-за поворота показалась моторка, а в ней двое - муж и жена возвращались из города с базара.

Вдвоем они затащили меня в лодку, стали спрашивать, что да как, а я от холода только клацал зубами. Тогда мне дали какую-то дерюжку, в которую я завернулся, согреваясь. Подплывая к своему лагерю, я уже окончательно пришел в себя, согрелся и поведал им свою историю. Они ничего не сказали, а только покрутили пальцем у виска. Хорошие люди...

СОВЕТ

Не перебирайтесь на Енисее вплавь до другого берега. Лучше это сделать на лодке, а еще лучше на пароме. Сидишь себе на скамеечке, лузгаешь семечки, а тебя спокойно везут на другой берег.

Остальные рассказы можно прочитать здесь: Рассказы Сергея Легкова.