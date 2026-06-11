Сегодня мы отмечаем величайшую трагедию русского народа. Сегодня нужно не радоваться. Сегодня нужно скорбеть.

Двенадцатое июня - день скорби и поминовения по потерянному государству. Это не День России. 12 июня - День памяти СССР.

36 лет назад мы добровольно отказались от будущего в пользу хаоса и мракобесия.

Отказались от самих себя в пользу образов прошлого.

Отказались от мирового лидерства и земель. Отказались от науки и истории. Чести, совести и веры.

Миллионы людей превратились в преступников просто потому, что они выбрали социалистический путь развития. Взамен гордости навязали чувство вины и требовали покаяния. В красном углу вместо иконы повесили черный квадрат.

Главное, чего добивались и добились враги - это не распад государства. Самое страшное - это распад личности человека. Это взращивание иванов, не помнящих родства.

Нам всучили стекляшки и забрали алмазы. Вместо тоталитарного "совка" навязали "ценности" свободного общества.

Мы стали клевать ближнего, срать на нижнего и жрать больше, чем влезет. Ну, а как же: все цивилизованное общество так живет. Кто не захотел жить по свинячьим законам, у кого еще остались честь и совесть, стали быдлом и лузерами.

Пидорасы стали уважаемыми людьми, несущими в массы "разумное, доброе, вечное".

Барыги всех мастей, еще недавно скрывавшиеся от ОБХСС, стали продавать наше наследство. И даже не продавать, а тащить за бугор оптом, за бесценок, куски родины, политые кровью наших отцов и дедов.

Грабеж стал называться бизнесом. От такого бизнеса нашим детям и внукам достанутся жалкие крохи и долги.

И пенять нужно только на самих себя: их родители не вписались в рынок. Нищета и разорение достигли космических высот.

Мы, провозгласившие себя "третьим Римом", отвернулись от Бога. Да, строим и восстанавливаем храмы, но Господь смотрит на нас с отвращением. Мы обесчестили своих мудрецов и воинов, возвеличив ублюдков. Господь даровал богатейшие земли, а мы, поверив торгашам и фарисеям, влачим жалкое существование.

Отождествлять сегодняшний день с Россией - это отрекаться от ее тысячелетней истории, ее земель и народа.

Борис Волгин

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