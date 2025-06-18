"Мое место - в небе!". Советскому летчику удавалось воевать с фашистами без обеих ног

Мы, в основном, знаем о летчике Мересьеве, воевавшем без ног. Но он был не один такой.

Когда военный атташе Великобритании вручал Сорокину Захару Артемовичу орден Британской империи, произнес такие слова: «Пока в России есть такие люди, она непобедима». И действительно, советский летчик вызывал не только уважение у союзников, но и страх у врага.

За время войны Захар Артемович совершил 267 боевых вылетов. Многие из них уже после того, как он лишился ног.

Влюбленный в небо Захар Сорокин родился 17 марта 1917 года на станции Глубокое в Барнаульском уезде Томской губернии. В 1921 году семья Сорокиных переехала в город Тихорецк.

Окончив 7 классов, мальчик устроился работать помощником машиниста. Но связывать свою жизнь с железной дорогой он не хотел, параллельно посещал местный аэроклуб.

В те времена влюбленных в небо мальчишек было не мало. Но небесная романтика покорила далеко не всех. Захару повезло. В 1937 году он был отправлен по комсомольской линии в Ейское военно-морское авиационное училище, которое с успехом окончил в 1939 году. Мечта юного Захара сбылась. Он стал летчиком Военно Воздушных Сил Черноморского флота.

Захар переехал в Севастополь, где его и застигла война. Осенью 1941 года Захару Артемовичу было 24 года. Он служил в морской авиации Северного флота. Уже тогда он проявил себя. За два месяца сбил пять немецких самолетов. За это его наградили орденом Красного знамени и назначили заместителем командира эскадрильи.

В одном бою возле аэродрома Ваенга Захар Артемович со своим товарищем Дмитрием Соколовым на истребителях МиГ-3 вступили в схватку с четырьмя немецкими Messerschmitt Bf.

– Идём в атаку! – передал я ведомому. Я повёл самолёт на головную машину фашистов. «Мессер» стремительно приближался. Стал отчётливо виден его жёлтый камуфляж и чёрный крест на борту. Секунда – и самолёт попал в рамку оптического прицела. Я дал длинную пулемётную очередь по мотору и кабине лётчика. (Сорокин Захар Артемович. Поединок в снежной пустыне) 110. Захар Артемович разобрался с одним и "сел на хвост" ко второму.– Идём в атаку! – передал я ведомому. Я повёл самолёт на головную машину фашистов. «Мессер» стремительно приближался. Стал отчётливо виден его жёлтый камуфляж и чёрный крест на борту. Секунда – и самолёт попал в рамку оптического прицела. Я дал длинную пулемётную очередь по мотору и кабине лётчика.(Сорокин Захар Артемович. Поединок в снежной пустыне) Сорокин Захар Артемович

Патроны закончились и в этот момент еще один "мессершмидт" поймал в прицел самолет Захара. Немец принялся поливать свинцом самолет Захара и тогда наш пилот пошел на таран. Своим винтом он повредил хвост летящему впереди немецкому самолету. В результате немецкий и советский самолет начали падать. Захар выровнял самолет и, выбрав место на замерзшем озере начал снижаться.

Самолеты приземлились недалеко друг от друга. Когда Захар открыл кабину, то увидел несущуюся к нему огромную собаку. Немецкие пилоты брали с собой в полет служебных собак. Захар достал пистолет и разобрался с собакой а затем и с ее хозяином, что шел следом. Но в немецком самолете два пилота.

– Русс, сдавайс! Русс, не уйдёшь!... Не помня себя от ярости, двинулся навстречу врагу. Идти по глубокому снегу было трудно. Мешала раненая нога. И всё же расстояние между нами быстро сокращалось. Уже слышно его тяжёлое дыхание, видно искажённое злобой лицо. На руке немца, сжимавшей финский нож, блеснул золотой перстень. Он вызвал у меня приступ бешенства (Сорокин Захар Артемович. Поединок в снежной пустыне)

Со вторым Захар Артемович сошелся врукопашную из которой вышел победителем.

Messerschmitt Bf.110.

До советского аэродрома было километров 70. У летчика с собой только консервы, шоколад, компас и ракетница. Но выбора не было, нужно было идти. На Кольском полуострове в октябре уже начались морозы, поэтому идти нужно было без остановок на сон. 70 километров расстояние не такое уж и большое, если идти по ровной дороге в хороших погодных условиях. Но путь по заснеженным склонам, да еще и с раненной ногой - совсем другое дело.

Он шел двое суток. На пути, однажды, встретился волк, которого Захар отпугнул ракетницей. На третьи сутки Захар провалился в озеро и намочил ноги. Мороз быстро "прихватил" замерзшие штаны. Сменной одежды не было. Летчик не сдался и продолжил путь. Но вскоре ноги просто отказались слушаться. Ему пришлось ползти на руках. Так, на четвертые сутки он вышел к своим.

В госпитале он лишился обоих ступней. Казалось бы все, карьера военного летчика окончена. Его признали негодным. Но Захар не хотел отсиживаться в тылу. Он прорвался на личный прием к главнокомандующему ВМФ Николаю Кузнецову и попросил взять его обратно на службу в авиацию. Через пару недель в госпиталь пришла бумага:

В порядке индивидуальной оценки Сорокин З.А., старший лейтенант, признан годным к летной работе на всех типах самолетов, имеющих тормозной рычаг на ручке управления, и к парашютным прыжкам в воду.

Захар Артемович с мамой и дочерью в 1962 году

Захар Артемович вернулся в строй в феврале 1943 года. Уже через месяц он сбил еще один немецкий самолет. К лету 1944 года на его счету числилось уже 11 немецких самолетов, шесть из которых он сбил уже без ног. Среди этих самолетов был и очень маневренный разведчик Fw-189, который был сложной целью. А еще два бомбардировщика и восемь истребителей.

В августе 1944 года гвардии капитану Сорокину присвоили звание Героя Советского Союза. Помимо Золотой звезды Захар получил орден Ленина и два ордена Трудового Красного знамени. В 1945 году его уволили в запас по болезни. Но после войны в 1952 году он вновь вернулся в авиацию ВМФ и проходил службу на Северном и Черноморском флоте.

В 1955 году его уволили в запас окончательно. Сорокин жил и работал в Москве. Состоял в Союзе журналистов и всесоюзном обществе "Знание". Написал 15-ть книг.

До самого последнего дня он служил примером доблести и самопожертвования не только для своих коллег и товарищей, но и для подрастающего поколения. Еще в 44-ом году, возвращаясь на аэродром с очередного задания он услышал в шлемофоне голос с земли "Ты - Герой! Как понял?".

По материалам прессы военных лет:

Послевоенная пресса: Послевоенная жизнь

После войны Захар Артемович осел в Евпатории. Женился во второй раз. В браке родилась дочь. Казалось - вот оно счастье! Но судьба приготовила Сорокину новый тяжелый удар.

В 1953 году умерла его вторая жена, оставив ему маленькую дочь. Сорокин начал выпивать. От алкоголизма его спасла женщина по имени Валентина. ставшая его третьей женой.

Переехав в Москву, Захар Артемович стал писать книги. Было написано 15 произведений.

Протезы-ботинки постоянно причиняли неудобство. Он мучился от незаживающих язв. Сорокину приходилось ходить с палочкой. Практически каждый год бывший лётчик лежал в госпиталях, так как протезы сильно натирали ноги – тогда ведь силикона не было. Тем не менее, Сорокин объездил всю страну: выступал в школах, пионерских лагерях, воинских частях и даже тюрьмах… Герой Заполярья был необходим всем! Дочь Захара Артёмовича с гордостью рассказывает, что отец неоднократно бывал в Звёздном городке, дружил с Гагариным. Первый космонавт нередко говорил: «Мы все учились у Сорокина».

Сердце Героя перестало биться в 1978 году. Захар Артемович Сорокин похоронен на Кунцевском кладбище в городе Москве. Бюст Захара Сорокина, в числе 53-х лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен в посёлке Сафоново на Аллее Героев около музея ВВС СФ.В Тихорецке установлена мемориальная доска в честь Героя

8 мая 2015 года в городе Тихорецке открыта Аллея Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы — жителей Тихорецка и Тихорецкого района, где размещен портрет Сорокина Захара Артёмовича



https://picturehistory.livejournal.com/7014556.html

http://soviet-aces-1936-53.ru/abc/s/sorokin_za.htm

https://cmvvs.ru/muzejnaya-deyatelnost/alleya-geroe-aviatoro...