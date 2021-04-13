Нам есть, чем Гордиться! Россия - не лапотная страна, а высокотехнологичная Сверхдержава

Свой ответ клеветникам России начну с обзора новых успехов России, которых наша страна достигла в прошлом 2020 году. Свой ответ клеветникам России начну с обзора новых успехов России, которых наша страна достигла в прошлом 2020 году.

Больше не меняем нефть на бусы - Россия возвращается к статусу высокотехнологичной сверхдержавы

Наверняка никто ещё не забыл, как в 2014-м зарубежные политики, а вместе с ними и эксперты злорадно возвещали о скором крахе российской экономики, а вслед за ними с воплями «всё пропало» подтягивались и отечественные пророки. Они были уверены: зависимость от западных кредитов, технологий, импорт из-за границы многих критически важных для страны наименований продукции уже сделали Россию полностью зависимой от мирового лидера – фактически колонией. Поэтому санкции быстро заставят её забыть и об экономической, и о политической независимости.

Мнение их основывалось на любимом постулате либералов: изоляция национального рынка и проведение протекционистской политики якобы неизбежно душит экономику.

А значит, первые же санкции, ограничивающие экономическую деятельность России, гарантированно станут непреодолимой преградой для её планов.

Но эти мечты не сбылись. Год за годом, постепенно, но непрерывно Россия шла собственным путём, покоряя новые вершины, опираясь при этом на собственные силы и не отвлекаясь на злобные окрики.

Прошёл и 2020-й – сложный год. Какими же успехами ознаменовался он для российской науки и промышленности?

Если составить рейтинг из десяти прорывных проектов, то выглядит он примерно так.

Вакцина. Ещё в январе о ней и не думали, но ситуация с пандемией диктовала сжатые сроки. В течение нескольких месяцев в Центре им. Гамалеи провели титаническую работу. Помогло то, что когда-то учёные уже трудились над вакциной против предыдущей коронавирусной инфекции – MERS. Она и стала базой для прогремевшего на весь мир «Спутника V».

Лайнер МС-21. С учётом того, что самолёт МС-21 летает на двигателе ПД-14 – также отечественного производства, начало его испытаний означает: Россия возвращает себе законное место в высшей лиге авиастроителей.

Плавучая АЭС. Благодаря введённому летом в эксплуатацию «Академику Ломоносову» теперь удалённые прибрежные регионы России получат свет и тепло. В перспективе подобные плавучие АЭС могут стать ещё одной выгодной статьёй экспорта.

Рентгеновский обзор космоса. Российская астрофизическая обсерватория создаёт на орбите полную карту Вселенной. Благодаря «Спектру-РГ» учёные получили данные о космических рентгеновских источниках в рекордном разрешении.

Рентгеновская карта участка галактического диска («Хребта Галактики»)

Ил-114-300. Он станет самолётом, который надёжно обеспечит транспортную связность регионов страны. У него – также отечественный двигатель, и в целом самолёт построен целиком с использованием российских узлов и агрегатов.

Супертанкер класса Афрамакс. На строительство такого судна в настоящее время способны лишь несколько стран мира.

Тяжелая ракета. Поскольку ракеты «Ангара-А5» способны доставить на орбиту полезную нагрузку, необходимую для межпланетных перелётов, Россия готова к реализации как минимум лунной программы – или, возможно, марсианской.

Атомный реактор. Новинка российской атомной индустрии – реактор ВВЭР-1200 запущен на Белорусской АЭС.

Нейтрино. Регистрация солнечных частиц, возникающих в ходе сложнейшего термоядерного цикла, осуществлена командой из «Курчатовского института», МГУ, а также МИФИ.

Технология мембранной очистки. Это – совместная разработка учёных московского РХТУ и нижегородского университета. Отныне процесс получения аммиака не будет требовать гигантского количества тепло- и электроэнергии: зелёная энергетика в действии. А значит удобрения теперь можно будет получать дешевле.

Значение этих технологических достижений велико ещё и потому, что каждое из них знаменует высокую степень готовности России к решению самых сложных задач. Ведь каждый проект подобного уровня – это долгий цикл создания, кооперация предприятий по всей стране, модернизация действующих производств. Каждый проект влечёт загрузку мощностей – например, для постройки супертанкера потребовалось наладить выпуск не только огромных листов судовой стали, но и железнодорожных платформ для их перевозки.

Итак, Россия претендует на технологическое мировое лидерство и опережающими темпами развивает инновационную экономику.

Президент Путин выступил с предложением: пусть год 2021-й станет Годом науки и технологий. В этой идее кроется глубокий смысл: пройдя пандемию, находясь под санкциями, действуя не в самых простых условиях, Россия где-то возвращает себе утраченные когда-то позиции, а где-то и вырывается в мировые лидеры впервые в истории.

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Многие диванные эксперты считают, что России нечем гордиться, показывая пальчиком в сторону смартфонов, ноутбуков и других гаджетов, которые производятся в ... странах Юго-Восточной Азии. Мол они то Ого-го в области современных технологий, а Россия как была лапотной, такой по сей день и является.

Диванных экспертов даже не смущает, что все гаджеты производятся вовсе не на "благословенном" Западе, а в Китае, потому что десятилетия назад США перевезли туда свои предприятия, в Южной Корее, которую опять таки индустриализовали США, во Вьетнаме или в Малайзии.

Ну ладно еще быстро развивающийся Китай. Но с какой радости в высокотехнологичные державы вы, товарисчи ксперды, записали Вьетнам и Малайзию?

У этих стран разве существуют такие высокотехнологичные области промышленности, как атомная или космическая? Может они производят современные двигатели для самолетов и ракет, а также - сами самолеты, ракеты, ледокольный, военный и гражданский флот? Может это они производят и продают американцам двигатели для ракет Atlas? Может это они разработали самую эффективную и безопасную вакцину от коронавируса?

Может быть они разработали и поставили на вооружение собственных армий: гиперзвуковые ракеты, современные подлодки, которые могут легко проломить полутора метровый лед в Арктике, боевые самолеты 5-го поколения аналогичные нашему Су-57? Или же это не считово, так как эту высокотехнологичную продукцию вы не можете в магазине купить и в свой карман положить?

Слышу новый вой из кспердного болота о производстве современных станков. Диванные эксперты просто не в курсе, что в прошлом году мы этих станков только экспортировали на сумму, аналогичную выручке от экспорта трубопроводного газа, то есть на 25 млрд долларов. Как тебе подобное, Карл!

Позиция диванных кспердов такова:

Никаких достижений вокруг себя не вижу, ничего позитивного о России не слышу.

Они хотят оставаться глухими и слепыми, лишь бы ненароком не узнать о достижениях России, которыми мы сегодня по праву Гордимся.

Роются только в оппозиционных помойках, и тащат в сеть одну лишь грязь, которую с помощью вентилятора кидают в сторону России.

Находятся среди псевдо-красных чучел, из-под буденовок которых чубы торчат, и вовсе на всю голову отмороженные.

К Юбилею полета Гагарина они заметили только ... флэшмоб.)))

Запуск новой ракеты "Юрий Гагарин" с экипажем МКС-65 они нет, вовсе не заметили. Ещё чего. Не было его, не было его. Этот полет на Мосфильме сняли, как до этого - строительство Крымского моста.

А новый Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина на месте приземления первого космонавта планеты под Энгельсом, где 12 апреля Владимир Путин проведет совещание о развитии космической отрасли - это снова Путинские мультики. Не иначе.:)

Точно такая же невменяшка, давно перевезшая семью в США, помимо флэшмоба заметила еще и шлемы, на которых нет надписи "СССР", и поэтому ей обязательно нужно смачно плюнуть в Россию.

Вместолевому Семину плевать, что в советских газетах фотографии Гагарина были точно такими же, как сейчас.

Ему лишь бы только нагадить на Россию, чтобы продолжать мечтать о новой революции, после которой в нашей стране начнется кровавая баня.

А наш пострел будет в это время под попкорн комментировать о трагических событиях в России из Вашингтонщины. Ну не сам же этот мажор будет порядок в стране наводить. Он же не юный пионер-герой, а старый козел-провокатор.

Хочу обратить ваше внимание на эти 2 фотографии:

На одной фотографии герой СССР - Юрий Гагарин вместе с другим героем СССР - Валентиной Терешковой. На одной фотографии герой СССР - Юрий Гагарин вместе с другим героем СССР - Валентиной Терешковой.

Наших героев-космонавтом связывала большая человеческая дружба. Они мечтали вместе полететь в космос. И исполнили бы свою мечту, если бы не трагическая гибель Юрия Гагарина.

На другой фотографии первая женщина-космонавт Валентина Терешкова одна.

Её одну псевдо-красные чучелы сейчас поливают грязью из-за того, что она является настоящим патриотом России. Служит своему Отечеству!

Юрия Гагарина подняли на свой кумачовый стяг, а на его подругу - Валентину Терешкову льют помои только за то, что она посмела обнулить президентские сроки Путина. Поэтому ненавистный красным хомячкам и их залужным хозяевам Путин останется на своем месте - во главе России и после 2024-го года. Они же прекрасного понимают, КОГО выберет народ России на следующих президентских выборах! Отсюда и такая ненависть к нашей первой женщине-космонавту - Валентине Терешкой.

На самом деле вместолевые плевать хотели и на космос, и на достижения нашей страны. Им революцию подавай, чтобы снова воссиял давно потухший град на холме. В чьих интересах они и работают.

Когда красные хомячки начинают рассказывать о достижениях нашей страны с ее тысячелетней историей, то вспоминают только достижения СССР. Других достижений, ни прошлых - дореволюционных, ни настоящих в упор не видят. Зато высасывают из пальца "грехи" современной России и распространяют лживые фейки. Верещат из всех щелей о ползучей декоммунизации России, как-будто бы мы до сих пор живем в "коммунистическом раю". В нем вообще-то никто не жил, кроме советской номенклатуры, построившей лично для себя, любимых, коммунизм. А вовсе не для народа.

Так и хочется всем вместолевым хулителям России сказать:

Поднимите этим Виям веки. СССР распался 30 лет назад. Если в 90-е Россия негласно, так как по Конституции государственная идеология запрещена, придерживалась либеральной идеологии, то последние 20 лет никакой идеологии Россия не придерживается.

Наша страна живет согласно своим традиционным ценностям, которые как фундамент, легли в основу образования русского народа из многочисленных славянских племен.

Исповедуя русскую Традиция наш народ создал не только самое большое в мире государство - государство Российское, чьим носителем он и является, но и собственную уникальную Русскую Цивилизацию.

Именно этим - своей Традицией сейчас и СИЛЬНА Россия.

"Россия возвращается к себе самой. Россия возвращается в свою историю" - именно об этом сказал наш президент. Он расставил приоритеты будущего развития России. И несмотря на непрерывные завывания кликуш, требующих вернуть им идеологию, Россия пойдет вперед по проторенному ее народом пути, а не по навязанной Западом скользкой тропинке в никуда - в тупик. Плавали - знаем.

(Если бы России нужна была бы государственная идеология, то относительно нее внесли бы поправки в Конституцию, за которые мы проголосовали на референдуме летом прошлого года. Однако ж такой поправки президентом внесено не было. Так что для сомневающихся есть повод задуматься над этой темой.)

Именно поэтому сейчас смотрят все незападные страны на Россию с большой надеждой. Они надеются на то, что мы окончательно и бесповоротно уничтожим однополярный мир. Тем самым позволим им жить и развиваться согласно их собственных традиционных ценностей, а не навязанных, через дерьмократизацию с помощью бомб и крылатых ракет.

Народам разных стран не нужны такие резиденты: которые, являясь марионетками США, будут проводить в их странах идеологию: нацизма; исламизма; либерализма.

С такой повесткой на будущее Россия выглядит предпочтительнее коммунистического Китая, так как мы не лицемерим, навесив на свою страну вывеску "отнять и поделить", а в реалиях видим: самое большое в мире расслоение, где у сотен человек (1058 миллиардеров в КНР) - миллиарды, у тысяч человек - миллионы, а с другой стороны у десятков миллионов человек - миска риса в день.

Именно этим, приверженностью своей Традиции, мы сейчас так отличаемся от ослабевшего Запада, потерявшего всю свою привлекательность. Потому что западные страны живут в либеральной парадигме со всеми вытекающими из нее последствиями: ЛГБТ, трансгендеры, родитель №1 и родитель №2, различными сектами и извращениями, где Американская мечта давно умерла. Только пепел от нее и остался.

Ну а мы - Россия движемся вперед: к новым достижениям и открытиям!

В заключение хочу Поздравить всех с Днем Космонавтики!

К новым успехам, достижениям и открытиям! Поехали!

PS: Те настоящие коммунисты, трудившиеся на совесть на благо своей советской Родины, и до сих пор не утратившее веры в коммунистическую идею, а я точно знаю, что они есть - встречала и в реальной жизни и в сети -, сегодня гордятся Россией. Поддерживают нашего президента, а вовсе не дедушку Зю и его коммерческую партию РФ. К этим перевертышам и остальной вместолевой нечисти, которые подхватили белый пораженческий флаг, выпавший из рук обанкротившихся либералов, чтобы сдать Россию дяде Сэму за 30 сребреников, настоящие коммунисты относятся с брезгливостью, как и положено относиться к русофобской нечисти.

Секте свидетелей сказочного СССР, обещающим воссоздать СССР 2,0, а на самом деле желающих уничтожить Россию, мой пламенный привет.

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