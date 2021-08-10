Что нам они готовят «ПОСЛЕ ПУТИНА»

Имеет ли идеология продолжение в реальном мире? Ещё как имеет. И выражается она в политике. Которая, на самом деле, всего лишь инструмент этой самой идеологии. Политика не существует самостоятельно, она не является чем-то самодостаточным. Она — абсолютно прикладная отрасль. Орудие, которым всего лишь пользуются. И то, как именно пользуются, определяется идеологией.

Автор – Павел Кухмиров Автор – Павел Кухмиров

Некоторое время назад я рассказывал об идеологическом манифесте коллективного Запада относительно России, который был озвучен в документе одной из весьма серьёзных смысловых структур, институтом «Чатем Хаус»(Chatham House) в виде т. н. «мифов Запада о России». И вполне закономерно, что, помимо идеологических манифестов, будут формулироваться ещё и политические. Определяющие, что именно надлежит делать в связи с обозначенной идеологией. То есть что именно из неё вытекает. Одним из таких является выпущенный недавно доклад другой влиятельной смысловой структуры Запада — т.н. Атлантическим советом (Atlantic Council) — под названием «Россия после Путина. Первоочередные шаги новой власти». И дело здесь не в Путине, как таковом. Дело в принципе. Что именно они «рекомендуют» делать в нашей стране после захвата контроля над властью со стороны тех, кого «Атлантический совет» считает «прогрессивными силами».

В данном документе много пунктов, но есть то, что лично я считаю основным. Являющееся настоящей политической программой Запада (и прозападных сил внутри страны) сформулированной на основе идеологии, относительно России, как таковой.

Приводить пункты я буду под теми номерами, под которыми они шли в самом документе. Условно разделить их можно на несколько блоков.

А. Силовой блок и правовая система.

3. Роспуск ФСБ. «Это надо будет сделать немедленно, иначе эта структура будет не просто саботировать реформы, но сделает их невозможными. ФСБ является прямой наследницей репрессивных структур советского режима. <…> России не нужна тайная полиция, занятая подавлением свобод и активности граждан. Действительно необходимый функционал — разведка, контрразведка, купирование террористических угроз — должны быть переданы специальным компактным агентствам» (с).

То есть предлагается полностью деконструировать основную структуру безопасности без немедленной замены её на нечто равноценное, урезать функционал, расчленить и превратить в несколько слабых и конкурирующих друг с другом агентств. Иными словами, сделать по образцу 1991-1993 годов, только в разы серьёзнее.

Но речь идёт не только о ФСБ.

4. Роспуск Следственного комитета. «За время своего существования он не доказал своей полезности…» (с).

Ну, и так далее. Иными словами, помимо структур безопасности страну предлагается лишить ещё и основного следственного подразделения.

Что же дальше?

5. Отмена репрессивных законов. «В первые же дни, должно быть объявлено об приостановке действия репрессивных законов, таких, как законы об иноагентах, Димы Яковлева…» (с).

И так далее — отмена всех законов, ограничивающих деятельность иностранных политических и идеологических структур в России.

А что будет после этого?

В. Государственная и политическая система.

10. Новые выборы в законодательные собрания всех уровней. «Они должны пройти одновременно, не позднее, чем через три месяца после прихода к власти нового руководства…» (с).

Совершенно потрясающая по своей незамутнённости фраза, прямо подразумевающая, что граждане из «Атлантического совета» и НАТО, при котором он функционирует, изначально даже не подразумевают «приход к власти нового руководства» путём выборов или каких угодно других законных процедур. Ну, а иначе зачем этот 10-й пункт, в таком случае? То есть граждане исходно планируют либо государственный переворот, либо внешнее вмешательство. Без комментариев.

Но это «цветочки». А вот дальше уже настоящие «ягодки»

12. Децентрализация, построение федерации. «…Новая власть должна отказаться от вмешательства в формирование органов власти в регионах, а также, обеспечить их финансовую самостоятельность. При этом возможен рост центробежных тенденций вплоть до желания выхода из состава РФ. Приоритетом новой власти должно быть не сохранение территориальной целостности, а благополучие людей. Поэтому надо немедленно приступить разработке процедур, которые, если сепаратистские устремления в каких-либо регионах будут разделяться большинством населения, позволят провести процесс отделение мирно, без нарушения прав граждан и, по возможности, закладывающим базу будущих добрососедских отношений отделившегося региона с РФ» (с).

Вот такое они планируют после уничтожения структур безопасности и следственных инстанций. Без комментариев.

13. Переход к парламентской республике. «Три десятилетия, прошедшие после распада СССР показывают, что России выгоднее быть не президентской, а парламентской республикой» (с).

Что в условиях нашей страны означает немедленное ослабление центральной власти в разы. С какой целью? Смотри предыдущий пункт.

Ну, а дальше граждане переходят к главному.

С. Экономика.

17. Приватизация. «Огосударствление российской экономики превышает всякие разумные пределы. Новому правительству России придётся провести новый цикл приватизации. На этот раз сроки приватизации могут быть не столь жёсткими, как в самом начале реформ. Качество приватизации в данном случае важнее еётемпов» (с).

В общем, вы поняли. Людям, пережившим «святые 90-е», здесь не надо ничего объяснять от слова «вообще». Без комментариев.

Ну, и то, что, по словам Конфуция, «правит миром»

D. Знаки и символы.

18. Кремль и офис ФСБ. «Кремль должен быть освобождён от присутствия там органов власти и превращён в открытый для всех музей. Офис президента должен располагаться в нормальном офисном здании. Здание ФСБ на Лубянке должно быть передано для общественных нужд, в части этого здания может располагаться музей террора» (с).

То есть десакрализация главного символа власти с одной стороны, и создание огромного «Ельцин-центра» посреди Москвы, с другой стороны. Что тут скажешь? В идеологию и пропаганду граждане умеют, знают, практикуют.

Но на этом они не останавливаются.

19. «Некрополь на Красной площади должен быть закрыт, все захороненные там, включая и Ленина, должны быть перезахоронены в соответствии с традициями страны» (с).

То есть уничтожение мемориальных захоронений деятелей Советского периода нашей истории, включая маршалов победы. Без комментариев.

Далее в следующем пункте идёт «декоммунизация» по размаху, ну, как минимум, не уступающая украинской. Ну, и напоследок.

21. Государственный гимн. «Нынешний гимн вызывает прямые ассоциации со сталинским периодом существования страны. Целесообразно вернуться к “Патриотической песне” Глинки, окончательно решив вопрос о гимне в ходе широкого общественного обсуждения» (с).

То есть планируется возврат к эпохе Ельцина даже на символическом уровне.

Только совершенно не понятно, зачем. Потому, что после реализации всего, указанного выше, замена гимна будет происходить уже не в России, а в какой-нибудь республике Садового кольца. По сути это — план полного демонтажа страны. Ну, и абсолютного разграбления всего, что от неё останется.

Впрочем, как я уже говорил чуть ранее — Запад не устроит никакая Россия. В принципе. Исходя из этого и планы.

И комментировать тут, в общем, нечего. Вот только один вопрос у меня есть. Причём отнюдь не к Западу. У данного доклада есть два соавтора. Один — профессор Андрес Ослунд. В числе прочего, это бывший советник ельцинского правительства по приватизации. А потом он занимался Украиной (и сейчас занимается). А вот второй — это Леонид Гозман. Вполне себе гражданин России, который живёт на её территории и ходит на всевозможные «ток-шоу». Так я спросить хочу: а в какой момент у нас отменили статью о государственной измене? Как-то это не очень понятно, граждане в погонах и без. Хотя о чём это я? Мы ж все знаем, что вы его не посадите. Как не сажаете ещё много кого. Не забывая при этом требовать от других «патриотизма». Ну, ну. Продолжайте требовать, ребята.

Ещё раз: без комментариев.

(с) Павел Кухмиров

https://rodinananeve.ru/chto-nam-oni-gotovyat-posle-putina/?...