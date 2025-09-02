Грозный Алиев признал своего папу оккупантом

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР оккупацией. По его словам, из-за вхождения страны в Советский Союз азербайджанская территория была разделена на две части. Это что ж тогда получается: отец Алиева, Гейдар Алиевич (Член ЦК КПСС, Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, Председатель КГБ Азербайджана) - оккупант?

Или пособник оккупантов? - прим. ред.

«Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: ''фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам''. Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас»,— сказал Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабии».

Тем самым азербайджанский лидер объяснял, откуда возникла необходимость создания Зангезурского коридора — транспортного маршрута, который соединит западные районы Азербайджана с его эксклавом (Нахичеванской Автономной Республикой) через Сюникскую область Армении.

«В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур»,— рассказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал СВО «российским вторжением». И заявил, что Баку всегда поддерживал территориальную целостность Украины.

- Надо срочно еще соглашений - пишет Сергей Колясников - назаключать с Азербайджаном.

И денег отсыпать.

UPD. (как в воду глядел) Тут как раз к подписанию документов об экономическом сотрудничестве Азербайджан еще подсуетился, чтобы сотрудничалось лучше:

В Азербайджане подписали новый указ, касающийся образования в русскоязычных школах и учебных заведениях, где обучение идет на иностранном языке. С этого года «История Азербайджана» в 5-6 классах будет преподаваться на азербайджанском (c) министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев

Борис Рожин:

Тут президент Азербайджана Ильхам Алиев внезапно прозрел и сообщил миру о советской оккупации: возникшая в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика спустя два года была отнята большевиками у народа. Но тут вот какое дело.

Папа президента, тогда - 44-летний генерал-майор, как раз возглавивший КГБ АзССР, - в статье для внутриведомственного сборника КГБ СССР № 4 (36) 1967 г., рассказывает, как своими руками рулил оккупационным режимом.

Кровавая гэбня усилиями как Гейдара Алиева, так и его предшественников (деятельность которых он оценивает весьма позитивно) ловила и убивала борцов за независимость. Лучших людей: дезертиров из Красной армии, завербованных турецкой разведкой, представителей разного рода террористических организаций, агентов иранской и американской спецслужб. Папа оккупант

Всячески способствовал тому, чтобы оккупационный режим был крепок и дальше душил свободу азербайджанского народа. Как говорится в последнем абзаце, "с честью выполнить задачи, поставленные перед чекистами партией и правительством", конкретными делами отметить 50-летие Великого Октября.

Отнявшего у азербайджанцев демократическую республику вообще-то.

Папа-оккупант, эта чекистская мерзость, правил Азербайджаном 10 лет как президент и передал власть сыну из рук в руки. Ему же теперь по всем понятиям надо бы сходить на Аллею почетного захоронения в Баку и выплеснуть все свои эмоции на могилу Гейдара Алиевича.

А всех его жертв - посмертно наградить. Да вот он, первоисточник. Желательно прочесть господину Алиеву

Хорошо ответил Сергей Колясников:

Как СССР оккупировал и угнетал Азербайджан, в деталях:

- В 1950-1980-е годы Азербайджанская ССР считалась одной из самых передовых республик в Союзе. Более 65 стран мира покупали станки и сложные приборы, которые здесь производились, а знаменитым белым золотом - хлопком, Азербайджан обеспечивал все республики СССР.

- После установления советской власти, благодаря масштабным поисково-разведочным работам открывались и вводились в разработку новые месторождения, добыча нефти увеличивалась год от года. К 1941 году она достигла уже 23,6 млн тонн, это почти 76% общесоюзной добычи.

- В конце 1940-х годов в Азербайджанской ССР был реализован небывалый по тем временам проект: началась морская добыча нефти. В Каспийском море были выявлены и введены в разработку такие месторождения, как «Нефтяные камни», «Гюнешли», «Чираг», «Азери», «Кяпез», которые до сих пор «кормят» Азербайджан. Как и газовые, открытые в 80-е годы прошлого века.

- В Азербайджанской ССР выпускалось ежегодно около 200 млн декалитров портвейна и еще 150 млн декалитров сухого, шампанского, марочного и других вин.

- Усилиями советской власти в стране наладилось промышленное чаеводство. В середине 30-х годов были созданы крупные плантации, а в 1937 году на прилавках появились первые пачки азербайджанского чая. Спустя еще несколько лет под Ленкоранью заработал первый чайный завод. В 1980-х годах азербайджанские плантации занимали 10 тысяч гектаров и давали в год до 38,5 тысячи тонн заварного чая. В середине 1980-х в республике действовали уже 14 предприятий по переработке чайного листа и два завода по производству чая.

- В Азербайджане добывали более половины всех осетровых Каспия и больше трети количества черной икры в мире, она была одним из самых доступных продуктов. Даже детям в школу давали бутерброды не с маслом и сыром, а с черной икрой, которую за деликатес никто и не считал.

- Азербайджан обеспечивал поставками табака весь рынок Союза. Большинство сигарет изготавливалось на знаменитой Бакинской табачной фабрике «Красный Октябрь». Это общесоюзные марки сигарет «Космос», «Казбек», «Астра», «Прима», «Аэрофлот». Было много и местной продукции: сигареты «Баку», «Гек-Гель», «Карабах», «Эфсанэ» и др.

- В Азербайджане с середины 1930-х до конца 1980-х годов было создано более 30 предприятий химпромышленности, порядка 20 — машиностроения, более 10 металлургических предприятий.

- Если на начало XX века в Азербайджане только 209 км дорог имели твердое покрытие, то к середине 30-х годов протяженность автомобильных дорог составила уже более 6500 км. В 1941 году была сдана в эксплуатацию первая троллейбусная линия, а в 1967-м в Баку был открыт метрополитен. За 1959-1968 годы в одном только Баку было построено 5 млн м² жилой площади (72 000 квартир). В Азербайджане открылись более 3600 школ, 600 больниц, 1000 поликлиник, сотни детских яслей и яслей-садов, десятки санаториев.

Помидорному Алиеву это скиньте. То, что СССР построил в Азербайджане - они сегодня даже покрасить не смогут.

Два майора:

А теперь вспомним про отца Ильхама – Гейдара Алиева. Это же легендарная фигура в Азербайджане,между прочим. Памятники по всей стране, книги, песни, стихи – настоящий национальный герой Но: Гейдар Алирза оглы был первым секретарём ЦК Компартии Азербайджанской ССР с 1969 по 1982 год, зампредом Совмина СССР, генерал-майором КГБ. То есть, прямой последователь и руководитель той самой «ненавистной» советской власти.

❓ Получается, отец Алиева – оккупант? Или сын отказывается от идей папы? Ильхам, это как? Семейные ценности в Баку теперь такие: папа – герой, но его эпоха – оккупация? Логика на нуле, или просто антироссийский тренд в моде.

А теперь о главном: влияние Азербайджана в России. Диаспора огромная – по официальным данным, сотни тысяч азербайджанцев живут здесь, контролируют рынки, бизнесы, особенно в торговле. Недавние задержания лидеров диаспор в Екатеринбурге, Воронеже – показывают, как это проникновение работает: от торговли до влияния на местные власти. Еще более показательно незакрытие Алексеевского рынка в Воронеже. Про "Садовод" и "Европейский" уже тоже все написали.

Вывод ясен: России нужна жёсткая централизованная государственная политика по противодействию такому проникновению. Контроль миграции, проверка бизнесов, разбор диаспор на предмет лояльности. Никаких параллельных структур (вроде "общения с "диаспорами", ОПГ по факту) – всё под единым российским флагом. Иначе такие заявления Алиева будут только множиться.

Там понимают только силу.

Как на это отреагировали некоторые СМИ и блогеры:

Оказался наш сосед не молодцом, а сукою...

@rus_demiurge: Алиев пообещал, что Баку продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

@zhivoff: Президент Азербайджана принял у себя украинскую делегацию. Прежде Алиев выбрал вместо парада в Москве коровник в горном селе. Тонкий восточный намек. Зря Карабах оставили. Ну ничего, будет еще время, когда бакинская нефть будет лучшей маркой российской нефти.

@vizioner_rf : Такие веселые "приветы" Путину от лица азербайджанско-турецкого альянса и лично товарища Алиева, закрывшего в Баку "Русский дом" и т.п., вызывают вопросы к многочисленной, влиятельной азербайджанской диаспоре в России: всё ли у них здесь законно с собственностью, всё ли хорошо с правоохранителями?

@rubezhizarubezh : Правительства Азербайджана и Украины – это близкие друг другу правительства. Как минимум, - в вопросе об обеспечении территориальной целостности своих стран и готовности силой подавлять стремление населяющих их народов к национальному самоопределению.

@SergeyKolyasnikov: Азербайджан продолжает намеренно плевать в Россию. И это после показательного игнорирования Дня Победы в Москве. А что же Алиев делает для России? А вот тут большой вопрос. Потому Азербайджан последовательно ужесточает условия пребывания граждан РФ, угрожает депутатам Госдумы РФ и назначает их персонами нон грата, закрывает Русский дом, отказывает в выдаче золотой судьи Хахалевой ... и это не говоря о производстве снарядов для ВСУ. После этого ... требует инвестиций от России в Карабахе - и получает их!

@riakatysha: Турецкоподданный глава Азербайджана Алиев, который в последние месяцы взял моду открыто тявкать на Россию, то закрывая Русский дом, то осуждая своих сограждан за поддержку России, то отменяя решение приехать в Москву на парад в честь 80-летия Победы из-за остро возникшего желания принести букетик на могилу своего папы, опять нарывается.

@Taynaya_kantselyariya: Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с министром иностранных дел Украины является не жестом дипломатической вежливости, а манифестом — выверенным, публичным и целенаправленным. Заявления о «гуманитарной помощи Украине» и поддержке её «территориальной целостности» звучат как декларация позиции, в которой нейтралитет подменяется политическими играми, реверансами перед Западом.

@obrazbuduschego: В Москве появилось много всякой клубники, и конечно Крымская и Кубанская хорошие, а вот Азербайджан дорого и невкусно. Из Азербайджана нам теперь шлют только шлак.

@madam_secretar: Как поживает азербайджанский бизнес в России? Прекрасно!

@pintofmind: С Россией на сегодняшний момент Баку поддерживает нейтральные политические и взаимовыгодные экономические отношения, и на открытый конфликт не идёт. Хотя нередко допускает резкие выпады в отношении Москвы и демонстрирует подчёркнуто лояльную политику по отношению к нынешнему украинскому руководству. Можно констатировать, что надежды на строительство союзнических отношений с Азербайджаном пока не оправдываются. Видимо, понимание этого в Кремле уже есть.

@vadim_trukhachyov: МИД России прокомментировал действия идиота, помочившегося на наш флаг в Грузии. Лучше бы он прокомментировал встречу Алиева с главой МИД Украины Сибигой. Да и все антироссийские действия Азербайджана за последние месяцы. Для некоего равновесия мог бы оценить антироссийские голосование Армении в ООН.

@RusUnlimited Неприятная новость о бесцеремонности службы госбезопасности Азербайджана, занимающейся похищениями на территории России. Она доставила в Азербайджан гражданина России Захиреддина Ибрагимова, жившего в Екатеринбурге и работавшего председателем комитета по защите прав этнических меньшинств... Так что Азербайджан совершил откровенно враждебный акт в отношении России. Стоит также вспомнить, что Азербайджан отказался выдать судью Хахалеву, сбежавшую из России, и позволил ей спокойно покинуть страну. Может, российским спецслужбам стоило тихо выкрасть ее с территории суверенного Азербайджана, показав, что не церемониться можно ведь и обоюдно. Спускать на тормозах такое политическое хамство не стоит.

Россия пока достойно не ответила. Вот разве что только такая международная новость.

Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС, а Пакистан — вступление Армении. Вот так выглядит международная изоляция.

