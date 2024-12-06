Землетрясение в Армении 1988 года

Сейсмическая катастрофа на Армянском нагорье шокировала всех. Землетрясение в Армении, произошедшее в конце 80-ых годов, вспоминают до сегодняшнего дня. Во всем мире. Ведь последствия природного происшествия 7 декабря устраняли люди 8 профессий из 110 стран.

Какой силы было землетрясение?

В результате толчков (их эпицентром стала самая живописная часть долины Памбаки) погиб городок Спитак.

Название в переводе «белый» (это цвет снега в горах).

Спитакское землетрясение имело силу 9 баллов. Хотя в поселках Гегасар и Ширакамут (ныне Налбанд) приборы определили 11 баллов. На 80% территории 2-й по величине армянской агломерации Ленинакана (который сегодня снова Гюмри) регистрировали 9 баллов. Часть разрушенной аграрной округи являлась сельскохозяйственными пригородами и кварталами Кировакана (8 баллов). Еще на 100 км южнее прокатились сотрясения в 6 баллов. Выяснилось, что энергия, вырвавшаяся тогда из недр, равна 10 бомбам, сброшенным в 1945 г. на Хиросиму. Разломы, быстро образующиеся в каменистом грунте, скручивали полотна железной дороги.

Дрожь земли чувствовали все – Кавказ, Закавказье и Восточная Турция. Толчки ощущали Ереван, Тбилиси и Карс. Ударная волна обошла планету два раза (повторные толчки предположительно ушли вглубь земной коры на 110 километров). Произошедший факт окрестили «планетарным»…

30 секунд, которые едва не стерли Армению с лица Земли Очевидцы вспоминают, что в первые секунды катастрофы толчки были наиболее интенсивными. Все вокруг деформировалось прямо на глазах. Пастух из Ширакамута (селения, где трясло сильнее всего) держит в памяти картину: крыши и стены (уже отдельно друг от друга) подлетали в воздух. Гайк Маргарян (житель того же села) как и обитатели соседних деревень в буквальном смысле летал (ведь некоторых швыряло на 10-15 метров в сторону). Дорожный асфальт вздувался: шоссе и ЖД-полотна шли как бы волнами. Но это только первые 10 секунд. Потом уже хоть как-то, но людям можно было передвигаться. Однако на них все продолжало рушиться. К примеру, в Спитаке сложилось все как в карточном домике – буквально в один миг. От 17-тысячного города за 30 секунд не осталось ничего кроме руин, трупов и раненых. Аргам Степанян вспоминает, что оставались несколько строений, в которых только крышу и несколько пролетов обвалило. Но из-за этого внутри «все стало похоже на пещеры». Потом, кстати, очень помогли увлеченные спелеологией люди со всего СССР. Да и не только из него.

А каково было Ленинакану, где проживало более 100 000 чел? 4/5 этого города оказались в таком же трагическом положении. Высокая плотность заселения заставила людей бежать друг по другу. Женщина Лиана тогда была студенткой одного из тамошних вузов. По ней пробежались чуть ли не все находившиеся в тот день в здании. Ей просто не давали встать. Все проклятые 30 секунд…

10 декабря был объявлен в Советском Союзе днем траура.

Впрочем, скорбил в тот день весь мир

В ожидании помощи

Вот каким было то землетрясение в Армении. Год 1988-й – такая же черная страница истории армянского народа, как и год 1915-й. Оказавшиеся вдруг «запертыми» люди молили бога о спасении, обогреваясь у костров, прячась от декабрьского ветра за обломками раскуроченных стен и добывая пищу где придется. Тысячи горожан стонали, обливаясь кровью – ожидали медиков. А тем еще надо было сюда как-то добраться. Многие рыдали над трупами близких, некоторые из которых представляли собой ворох одежды и окровавленных клочьев. А дети? Чтобы прокормить их матери готовы были на многое. Самая известная спитакская история, показанная по телевизору и облетевшая сейчас тысячи интернет-порталов – рассказ Эммы Акопян. Сначала она кормила девочку-грудничка своим молоком. А когда то кончилось – порезала палец и дала насытиться крохотной дочке кровью. Люди грызли мерзлую картошку и капусту и затем отплевывали куски в руки, чтобы потом чуть погреть и положить в рот малышам.

И хотя с карты исчез Спитак, больше всего людей погибло в первые минуты именно в Ленинакане (сегодня Гюмри). Так как плотность горожан тут высокая, а панельные дома не выдержали толчков, стенами и крышами убивало чуть ли не по тысяче человек каждую секунду! Давид Гай (инженер, возглавлявший тогда спасательные работы в пострадавших районах города) говорит, что вой раздавался из-под каждой плиты. Его трудно было выносить психологически. Рабочий Оганес Авакян, очнувшись после потери сознания, обнаружил себя прижатым металлическими воротами родного завода. А его товарищи провели под обломками 6 часов. В полной тишине.

Пострадавшие вспоминают, что не было покоя и от мародеров. Пока пораженные несчастьем горожане буквально голыми руками вгрызались под завалы, отыскивая родных, многие бродили по еще целым чужим домам – тем самым, которые не полностью сложились. Первые два дня их хорошо помнили волонтеры – это были люди, шатающиеся по остаткам города с огромными тюками и рюкзаками. Очевидец Михаил Шахназарян (ему тогда было 24 года) помнит, что таких ловили военные – солдаты играли роль органов правопорядка. Милиции осталось очень мало. Спасательные работы

Искомый «кромешный ад» наполнялся криками, стонами и хрипами. Надо было извлекать тех, кто не успел вовремя покинуть жилые и общественные строения. Уже с 11 часов по команде подымали местных пожарных. Ереванский комитет КПСС мобилизовал на 5 самых «горячих» точек 12 000 волонтеров-однопартийцев. Раньше остальных иногородних в целях помощи спитакцам на место трагедии прибыли советские военнослужащие. Бойцы разных подразделений, «срочники»-новички, специалисты инженерных частей и, конечно медики (98 человек). Всех их доставляла сюда авиация – Ан-12 и Ил-76. Необходимым полетам очень мешал падающий сверху мокрый снег. Увы, два борта все-таки столкнулись. Один с мостом. Другой со склоном возвышенности. Там все погибли. Лишь при свете солнца могли делать свое нужное дело несколько вертолетов.

Было задействовано (как выяснилось, эффективно) 3 000 единиц военной техники.

Уже во 2-й половине того страшного дня в эпицентр спешили 100 грузовиков со стройматериалами, 5 000 больших брезентовых палаток и с тысячами упаковок медикаментов. Также требовалось много одеял – спасательные работы велись зимой, на высоте 1 400 м.н.у. м…

Теперь о добровольцах, военных и пожарных. Людей, вызвавшихся разбирать опасные завалы, насчитали около 50 000 тысяч. Но палаток хватило на всех. Работало достаточно иностранцев…

Эпохальный выпуск программы «Время» О том, где точно произошло землетрясение в Армении и сколько погибло жителей, советским гражданам впервые рассказала именно программа «Время», появившаяся (под другим именем) еще в 1968 году. Она выходила в 21.00 сразу на двух каналах советского ТВ. Пугающая информация вызвала в нашей (тогда еще более многонациональной) державе широкий резонанс. Со всех уголков страны в Армению хлынули волонтеры, готовые помогать профессионалам из разных отраслей. Как правило, военным и медикам – спасателей тогда не было. Активные соотечественники организовали сбор гуманитарной помощи. Показанные по телевидению страшные кадры никого не оставляли равнодушным. Прилетел Джеб Буш – младший брат президента США.

Масштабы катастрофы

Каков ущерб от события, длившегося ровно полминуты? Что может произойти за короткое время?

Погибло от 25 000 до 45 000 человек. Около 140 000 остались инвалидами. Миллион человек пострадали другим образом. Погребена под завалами северная треть страны (вообще были стерты с карты Спитак и 58 сел). Всего тогда получили разрушения 21 город, 300 более мелких населенных пунктов, одна АТС и 230 предприятий. Всего не стало 500 000 домов. Стекла вылетали в «жилом радиусе» численностью 1 000 000 человек. Говоря про землетрясение в Армении в 1988 году, его называют «отправной точкой» и нынешнего экономического кризиса.

А психологическую травму нельзя оценить до сих пор. Тысячи людей хоронили родственников или оформляли им инвалидность. Но самая страшная ломка произошла внутри тех, кто пробыл сутками под завалами. Или просто в наглухо заблокированной местности. Как вы убедились, обитатели временных локаций испытали то, что психотерапевты сравнивают с переживаниями Великой Отечественной войны...

Ликвидация последствий спитакского землетрясения

Ликвидация итогов подземного буйства заняла не один год, а восстановление местной экономики не закончено и поныне (учитывая, что промышленность внутри Союза с конца 1980-ых уже стагнировала). Власти СССР и еще 110 стран поставили на север Армении 45 тысяч строителей. Восстанавливали не только жилье, школы, магазины, театры, «киношки» и аптеки, но и самих людей. Военные медики из таких стран как СССР, Франция, Норвегия, ГДР, Швеция, Финляндия, Куба и даже Афганистан развернули мобильные госпитали. Они оказали помощь 1 200 раненым.

Почему так много жертв?

От 25 000 до 45 000 погибших и 140 000 людей, получивших различную степень инвалидности – такая статистика поставила упомянутое стихийное бедствие в двадцатку самых смертельных в мире за всю историю наблюдений. Однако очевидцы уверяют, что на самом деле погибло около 100 000 граждан, находившихся в тот момент на северо-западе Армении. Тогда катастрофа попадает уже в ТОП-15. В одном только развалившемся за полминуты Спитаке проживало в 1988 году 30 000 чел. Поэтому цифра в 25 000 выглядит преуменьшенной. О трагедии 3 городов и 300 деревень говорят до сих пор. Сняли 1 художественный и 3 документальных фильма (это ставит катастрофу в один ряд с Чернобыльской трагедией). Почему же погибло и пострадало столько здешних жителей?

Во-первых, в республике тогда только начали возводить строения, выдерживающие тряску 9 баллов и выше. Увы, все они были только в Ленинакане, 20% которого все-таки выстояла. А в иных уголках эпицентра зафиксировали 11 баллов. И там-то, как назло, имелись лишь каркасно-панельные и ветхие кирпичные дома.

Во-вторых, тысячи людей «стерты с лица земли» еще и потому, что не работала система предупреждения подобных ситуаций. Мобильной связи и Интернета тогда попросту не было. Зато теперь мы получаем СМС-сообщения от МЧС даже по поводу шквалистого ветра, жары и ливня.

В-третьих, массу людей не смогли вовремя спасти из-за отсутствия должной координации участников экстренных операций. Это сегодня в бывших республиках СССР учтен опыт подобных трагедий и сформированы профессиональные силы министерства чрезвычайных ситуаций. Имеются и специальные договоренности с другими странами, позволяющие экстренный обмен силами взаимовыручки. Есть учения.

Что думают по этому поводу сейчас:

Часть исследователей считают: сейсмическая опасность была недооценена учеными. Их оппоненты уверены, что исследователи знали о надвигающейся беде. Но власти боялись людской стихии (паники), она могла возникнуть в условиях массовой эвакуации. Третья группа неравнодушных к проблеме экспертов отстаивает свою точку зрения. Суть ее в том, что медики могли бы работать и оперативней.

Новая версия причин землетрясения

Когда-то схожая черная полоса уже была в биографии государств Армянского нагорья. Но это было очень давно, если не считать события в Турции. Уже много веков на Кавказе и в Закавказье нет действующих вулканов. Природа здешних землетрясений имеет не вулканическую, а какую-то иную природу. Видимо, ту, которой боялись еще древние греки. Поместившие на Малый Кавказ реку Тартар. Слово обозначало у эллинов царство, наполненное огнем. У нынешних жителей имя реки произносится «Тертер».

Но это все сказки, которыми прикрывают правду испытатели подземного оружия. В этом уверены журналисты. А директор Международного центра глобального мониторинга Самвел Акопян считает, что в землетрясении виновно тогдашнее строительство Ахурянского водохранилища. А, вернее, работа взрывников.

https://nauka.club/istoriya/zemletryasenie-v-armenii-1988-goda.html

Катастрофическое землетрясение магнитудой 6,8-7,2, произошедшее 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по московскому времени на северо-западе Армянской ССР. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн человек. В эпицентре землетрясения - Спитаке - интенсивность толчков достигла 9-10 баллов. Наряду с ним и близлежащими селами, стихия разрушила 21 город и поселок, 324 села, уничтожила 80% жилищного, социального и производственного фонда второго города Армении – Ленинакана (нынешний Гюмри).

Подземные толчки ощущались в Ереване и Тбилиси. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету 2 раза и была зарегистрирована научными лабораториями в Европе, Азии, Америке и Австралии.

Большие разрушения имели место и в третьем городе республики Кировакане (нынешний Ванадзор). Землетрясение вывело из строя около 40% промышленного потенциала страны. По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, без крова остались 530 000 жителей.

Полностью был разрушен город Спитак и 58 сёл. Повсюду из СССР и других стран в Армению была направлена помощь. Приехало около 45000 строителей, направлено много техники.

Ежегодно 7 декабря в Армении поминают жертв землетрясения. https://t.me/c/1386264888/8175

https://t.me/c/1255997905/11241

https://t.me/ussrsssr/5023

https://t.me/ussrsssr/2567

Землетрясение в Армении (кинохроника 1988 год)