На Европу сыплются удары санкционного бумеранга

Удары санкционного бумеранга многоразового использования сыплются на «нормальные-то страны» ЕС – и частота этих ударов нарастает. В Евросоюзе взлетают цены на всё подряд, граждан призывают пересаживаться с автомобилей на велосипеды, впереди маячит продовольственный кризис, а политики никак не могут остановиться в делании гешефтов на поставках оружия Украине. Потому что на Западе – всё просто так, кроме денег.

Продолжаю удовлетворённо наблюдать, как европейские санкции против России и Белоруссии оборачиваются против тех, кто надеялся нанести этими санкциями непоправимый ущерб нам.

https://vk.com/video3485515_456244592

Да, ущерб был нанесён, глупо отрицать это. Только вот светлоликие русофобы недооценили устойчивость российской экономики, базирующейся не на надувании ВВП через соломинку гипертрофированной сферы услуг, а на производстве жизненно необходимой продукции – от энергоносителей до еды.

И теперь упомянутая недооценка выходит боком самим европейцам. Их медиа наполнены паническими воплями, нытьём и продвижением дискурса о том, что рядовым гражданам надо бы затянуть пояса.

Вот лишь несколько примеров такого дискурса.

Руководство клуба немецких автомобилистов призывает отказываться от машин и пересаживаться на велосипеды.

https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/appell-zum-spritsparen-adac-ruft-zum-fahrradfahren-auf-a-d9cd1256-1391-4937-8233-522d3825c022

Потребительскому настроению немцев предрекают достижение нового дна в мае.

https://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-10757977/German-consumer-morale-falls-historic-low-heading-May--GfK.html

Рост цен гробит баварскую промышленность: самое важное сырьё для неё подскочило в цене на 24% за год.

https://www.welt.de/regionales/bayern/article238406201/Wirtschaftsverband-Preissprung-bei-Industriemetallen.html

И такое – по куче позиций, констатируют наши ехидные сограждане. Например, строительной отрасли Германии – ханА, ибо взлёт цены на арматуру похоронит любые планы застройщиков.

«Оказывается, если газ в разы подорожал, то выплавлять стали нужных марок – дорого. А у России готовую арматуру не купить, санкции и просто "нельзя".



И тут-то вылез очередной вопрос, по уровню веселья находящийся примерно рядом с "а чё вы жрать будете-то к осени?" - звучит "а домики вы из чего строить будете, из самАна?".



Не-не, так-то мы все легенды Светлого Запада знаем – там у всех свои коттеджи из панелек, сквозь которые в фильмах машина проезжает обычно смешно, ну либо замки из цельного камня. Просто если вне легенд, то дефицит/подорожание арматуры – это остановка городского строительства примерно всего, за исключением разве что трансформаторных будок (под которые, впрочем, тоже надо опору, и в ней будет арматура).



Немецкий "человек, который смеётся" Шольц уже выпустил фЕтву, что для немецкого здоровья чрезвычайно полезно жить в палатке на улице?»

https://vk.com/wall-172055407_316508

И такое творится не только в Германии. Удары санкционного бумеранга сыплются на всех. Например, государственный авиаперевозчик Финляндии, столь бодро собравшейся нарушить обязательства насчёт нейтралитета и вступить в НАТО, чё-то приуныл из-за нарастающих убытков.

https://www.lefigaro.fr/societes/finnair-creuse-ses-pertes-au-1er-trimestre-avec-la-fermeture-de-l-espace-aerien-russe-20220427

Они же, видимо, думали, что будут играть в одни ворота, и Россия в ответ на санкции против наших авиаперевозчиков не закроет отечественное воздушное пространство для Finnair. Ну, русские же добрые, их можно бить, а они – вторую щёку подставят: такими, судя по неподдельному удивлению от прилетевшей в ответ плЮхи, представляют нас светлоликие европейцы.

Нечто подобное, вероятно, представляли себе и британцы. У которых теперь в перспективе маячит падение экономики, игнорировать которое не могут крупные банки вроде Lloyds.

https://www.dailymail.co.uk/wires/pa/article-10758107/Lloyds-cuts-UK-economic-outlook-amid-inflation-concerns-profits-fall.html

Названный банк прогнозирует снижение прибыли, нарастание инфляции, и следующие из этого экономические проблемы.

Если брать Европу в целом, то её фондовые индексы сыплются на фоне повышенного внимания к поставкам газа из России.

https://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-10758247/European-shares-slip-focus-Russia-gas-supplies-mixed-earnings.html

Русофобы пытались обвалить наш фондовый рынок, который довольно слабо связан с действительным финансовым положением отечественных компаний. А теперь – бумеранг принёс им проблемы на собственных биржах, паника на которых может обрушить вообще всю архитектуру экономики «нормальных-то стран».

Разве это не указывает на существование вселенской справедливости, которая помогает тем государствам, жители которых способны проявлять стойкость перед лицом угроз?

Мы и есть такие жители такого государства.

Запад, привыкший угнетать слабо развитые страны, просто не понимает, с кем связался.

Что же, придётся понять. И это понимание обойдётся светлоликим лжепрогрессорам очень, очень дорого.

https://ruslanostashko.livejournal.com/920773.html?utm_refer...