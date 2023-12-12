Зачем немецкий снайпер Йозеф Аллерберг специально стрелял в живот русским солдатам

Тактика снайперов разных сторон конфликта не сильно отличается друг от друга. В ход идут все те же чучела-приманки, замаскированные укрытия, выманивание врага хитростью и многое другое. И все же каждый снайпер вносит в это искусство что-то свое. Лучшие снайперы передают свой опыт молодому пополнению. Но хороший снайпер учится не только у старших товарищей. Но и у своего врага. Одним из лучших снайперов вермахта был Йозеф Аллербергер.

По количеству пораженных целей Йозеф был вторым снайпером в вермахте. На его счету 257 подтвержденных уничтоженных советских солдат и офицеров. На самом деле число это намного выше. В подразделении Йозефа, чтобы поражение цели было засчитано, это должен был увидеть офицер или двое других солдат. Противники уничтоженные в составе подразделения не шли в счет. Не засчитывалось и количество "раненых".

Изначально Аллербергер не должен был стать снайпером. в 1943 году его зачислили в альпийские горные части и шесть месяцев готовили на должность пулеметчика. Но попав на фронт Йозеф сразу понял, что пулеметчики здесь долго не живут. Русские в первую очередь старались уничтожать пулеметные точки. В итоге средняя продолжительность жизни бойца с пулеметом была даже ниже, чем у обычного пехотинца. Чтобы выпутаться из этой сложной ситуации, Аллербергер провернул хитрую махинацию.



Йозеф Аллербергер справа

Будучи легко раненым под Ворошиловском он был прикомандирован к штабу. Там он напросился в качестве плотника восстанавливать разбитые приклады винтовок и карабинов и помогал оружейнику сортировать оружие. Ему в руки попала русская снайперская винтовка. Йозеф упросил одного офицера одолжить ее, чтобы попробовать себя в снайперском деле:

Конечно, это было знаком судьбы, что среди оружия, которое сортировал, я нашел одну-единственную русскую снайперскую винтовку. Только увидев её, я поспешил спросить у унтер-офицера по вооружению, нельзя ли с ней попрактиковаться (Оллерберг Й. Немецкий снайпер на Восточном фронте. 1942-1945 : Жизнь и смерть на Восточном фронте. — М.: Яуза-Пресс, 2008)

Увидев, что боец мастерски владеет оружием ему разрешили оставить эту винтовку. Девять месяцев Аллербергер воевал с русской трехлинейкой против красноармейцев. Лишь в 1944 году, после того как он прошел дополнительные снайперские курсы в Австрии, ему вручили винтовку Маузер с 4-х кратных оптическим прицелом. Иногда Йозеф использовал полуавтоматическую винтовку Вальтер 43, которая отлично подходила для ближнего боя на дистанциях около ста метров.



Йозеф Аллербергер

Как вспоминал позже сам Аллербергер - война сделала его черствым и не восприимчивым к чужим страданиям. Ради победы в бою он был готов на все. Несколько раз его снайперский огонь менял исход боя. Йозеф пропускал вперед первые линии атакующих и вел огонь по следующим за ними бойцам, стараясь попасть в живот.

Я не обращал внимания на первые три-четыре линии атакующих и старался поразить в живот как можно больше бойцов, наступавших позади них. Слыша пронзительные крики раненых у себя за спиной, наступавшие в первых рядах теряли присутствие духа, и атака начинала захлёбываться. (Там же)

Крики раненых оказывали сильный деморализующий эффект. Но и это было еще не все. Как только атака проваливалась и наступающие обращались в бегство, Аллербергер продолжал стрелять им вслед. Опять же стараясь ранить, а не убить:

Когда русские обращались в бегство, особенно эффективными оказывались выстрелы, в результате которых пули попадали отступающим в область почек. В этих случаях раненые начинали буквально по-звериному кричать и выть. В результате атака нередко резко заканчивалась. Мне в подобных ситуациях порою удавалось поразить более двадцати противников за несколько минут. Правда, такие попадания не увеличивали мой снайперский счет (Оллерберг Й. Немецкий снайпер на Восточном фронте. 1942-1945 : Жизнь и смерть на Восточном фронте. — М.: Яуза-Пресс, 2008)



Аллербергер

В голову или в сердце во время вражеской атаки Аллербергер стрелял только в случае крайней необходимости. Когда противник подходил ближе чем на пятьдесят метров. Такая тактика ведения боя позволила выиграть несколько небольших боев.

За время войны немецкий снайпер Йозеф Аллербергер стал известной фигурой. О нем писали газеты Рейха, рассказывали солдатам и ставили в пример. Но к концу войны эта слава могла сыграть с ним злую шутку. Йозеф понимал, что если он окажется в руках у советских солдат, то те не будут с ним церемониться. На этот случай у Йозефа был подготовлен запасной план:

Снайпера же, который попал в плен, ждала жестокая расправа. По этой причине я принимал меры предосторожности перед каждой атакой, чтобы быть уверенным, что я смогу спрятать свою винтовку, если это будет необходимо. На этот раз я приготовил тайник для нее под несколькими ящиками из-под боеприпасов. Как раз перед тем, как русские атакующие достигли немецких траншей, я положил свое снайперское оружие в заранее вырытую яму, а вместо него взял в руки свой пистолет-пулемет МР40 (Там же)

И все же в плен Аллербергер так и не попал. В самом конце войны Йозеф сбежал и спрятался в приальпийских лесах. Несколько недель он блуждал направляясь домой. В конечном итоге ему удалось добраться. Он сменил военный мундир на гражданскую одежду и остаток жизни проработал плотником. Уже многим позже в 2000-м году свет увидела его книга-воспоминание "Немецкий снайпер на Восточном фронте". Там он подробно описал свой боевой путь.

В целом же Йозеф дожил до 85 годов и умер в 2010 году. За время войны он был награжден двумя Железными крестами 1-го и 2-го класса и Золотым знаком снайпера 1-го класса.

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=93678