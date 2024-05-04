С праздником Пасхи !

Даты пасхи до 2027 года

Пасха. Как это было в СССР

В этот день с древних времен добрые люди приветствуют друг друга словами:

- Христос воскресе!

- Воистину воскресе!

Бывает, “племя молодое, незнакомое” интересуется : а праздновали Пасху в СССР?

Известно, что долгие годы взаимоотношения государства и верующих были противоречивыми и неоднозначными. Иногда, особенно на уровне местных властей, эти взаимоотношения были просто ужасными. Вспомнить хотя бы уничтожение в Опочке замечательного по красоте и масштабу Спасо-Преображенского Собора.

Но об этом пусть пишут и рассказывают историки и краеведы.

А я просто попытаюсь вспомнить, как отмечали Пасху простые люди в маленьком провинциальном городке – Опочке.

Праздник не признавался официально, но его отмечали почти во всех семьях.

В нашей семье не было “партейных“, как говаривала моя бабушка, поэтому особенно не таились. В церковь, правда, всей семьей не ходили. Были среди нас ответственные работники.

Семья собиралась у дедушки и бабушки в доме на Коммунальной улице. Как правило, приходили гости – родственники и соседи.

Разумеется, главное угощение на столе – пасхальные яйца.

Красили мы их исключительно по древним традициям: в луковичной шелухе или свекольном отваре. В традиционный красный цвет.

Пасху и куличи не помню, чтобы делали. Зато бабушка пекла изумительные по вкусу дрожжевые лепешки – “бабашки” и неповторимый манник. Неповторимый потому, что я такого больше никогда не пробовал, и потому, что секрет этого лакомства так и ушел вместе с бабушкой.

Для детей Пасха была интересна пасхальными играми.

Наиболее популярные игры – битье и катание пасхальных яиц.

Первая игра была самой простой и незатейливой. С нее обычно начиналась трапеза за праздничным столом. Разговлялись. Пост тогда соблюдали немногие, но порядок есть порядок.

Вторая игра была сложнее и шумнее. Для нее требовалась специальная горка для катания яиц. Во многих домах они были старые, сделанные еще предками. Играли в эту игру и дома, и в публичных местах. В Опочке мужики собирались для игр на базаре. Игры были веселыми, шумными и часто не бескорыстными. Иногда заканчивались неблагополучно…

Дети, играя в эти игры, далеко не всегда представляли себе суть происходящего. Главное – весело и празднично!

Помню, будучи еще совсем ребенком, я накануне Пасхи приставал к бабушке с расспросами:

- А кто такой Христос?

- А почему его мучили?

- А он правда воскрес?

- А что такое “воскрес”?

Бабушка как могла, терпеливо пыталась все объяснить. Я далеко не все понимал.

Не могу не вспомнить один смешной случай. Во время игры в битье яиц мне сильно повезло – попалось очень крепкое яйцо. Никто не смог его побить. А я бил все! Представляете - восторг у ребенка был!

Дальше - интереснее. Ребенок сообразил, что такая удача бывает раз в жизни. И было бы целесообразно сохранить это волшебное яйцо до следующей Пасхи! Что и было тихо и незаметно осуществлено. Яйцо было спрятано между оконными рамами.

Некоторое время спустя бабушка стала ходить по комнате и приговаривать:

- Чем-то пахнет, чем-то пахнет!

В результате наказывать меня не стали – просто от души посмеялись. И прочитали лекцию о том, почему я поступил неправильно. Что делать – ребенок только начинал познавать мир!

Вот такие светлые воспоминания о светлом празднике в те уже далекие светлые времена. Времена детства не бывают не светлыми. Конечно, для тех, кому повезло.

Случалось в 60-70-х прошлого века

Записано в апреле 2019 года.