С праздником Пасхи !

Даты пасхи до 2027 года
Пасха. Как это было в СССР
В этот день с древних времен добрые люди приветствуют друг друга словами:
- Христос воскресе!
- Воистину воскресе!
Бывает, “племя молодое, незнакомое” интересуется : а праздновали Пасху в СССР?
Известно, что долгие годы взаимоотношения государства и верующих были противоречивыми и неоднозначными. Иногда, особенно на уровне местных властей, эти взаимоотношения были просто ужасными. Вспомнить хотя бы уничтожение в Опочке замечательного по красоте и масштабу Спасо-Преображенского Собора.
Но об этом пусть пишут и рассказывают историки и краеведы.
А я просто попытаюсь вспомнить, как отмечали Пасху простые люди в маленьком провинциальном городке – Опочке.
Праздник не признавался официально, но его отмечали почти во всех семьях.
В нашей семье не было “партейных“, как говаривала моя бабушка, поэтому особенно не таились. В церковь, правда, всей семьей не ходили. Были среди нас ответственные работники.
Семья собиралась у дедушки и бабушки в доме на Коммунальной улице. Как правило, приходили гости – родственники и соседи.
Разумеется, главное угощение на столе – пасхальные яйца.
Красили мы их исключительно по древним традициям: в луковичной шелухе или свекольном отваре. В традиционный красный цвет.
Пасху и куличи не помню, чтобы делали. Зато бабушка пекла изумительные по вкусу дрожжевые лепешки – “бабашки” и неповторимый манник. Неповторимый потому, что я такого больше никогда не пробовал, и потому, что секрет этого лакомства так и ушел вместе с бабушкой.
Для детей Пасха была интересна пасхальными играми.
Наиболее популярные игры – битье и катание пасхальных яиц.
Первая игра была самой простой и незатейливой. С нее обычно начиналась трапеза за праздничным столом. Разговлялись. Пост тогда соблюдали немногие, но порядок есть порядок.
Вторая игра была сложнее и шумнее. Для нее требовалась специальная горка для катания яиц. Во многих домах они были старые, сделанные еще предками.Играли в эту игру и дома, и в публичных местах. В Опочке мужики собирались для игр на базаре. Игры были веселыми, шумными и часто не бескорыстными. Иногда заканчивались неблагополучно…
Дети, играя в эти игры, далеко не всегда представляли себе суть происходящего. Главное – весело и празднично!
Помню, будучи еще совсем ребенком, я накануне Пасхи приставал к бабушке с расспросами:
- А кто такой Христос?
- А почему его мучили?
- А он правда воскрес?
- А что такое “воскрес”?
Бабушка как могла, терпеливо пыталась все объяснить. Я далеко не все понимал.
Не могу не вспомнить один смешной случай. Во время игры в битье яиц мне сильно повезло – попалось очень крепкое яйцо. Никто не смог его побить. А я бил все! Представляете - восторг у ребенка был!
Дальше - интереснее. Ребенок сообразил, что такая удача бывает раз в жизни. И было бы целесообразно сохранить это волшебное яйцо до следующей Пасхи! Что и было тихо и незаметно осуществлено. Яйцо было спрятано между оконными рамами.
Некоторое время спустя бабушка стала ходить по комнате и приговаривать:
- Чем-то пахнет, чем-то пахнет!
В результате наказывать меня не стали – просто от души посмеялись. И прочитали лекцию о том, почему я поступил неправильно. Что делать – ребенок только начинал познавать мир!
Вот такие светлые воспоминания о светлом празднике в те уже далекие светлые времена. Времена детства не бывают не светлыми. Конечно, для тех, кому повезло.
Случалось в 60-70-х прошлого века
Записано в апреле 2019 года.
Валерий Павлович Гаврилов
https://proza.ru/2019/04/24/1136Маковский Александр Владимирович «Пасхальный стол (Стол накрыт)», 1915-1916Асия Петрова. Пасхальное утро.Станислав Юлианович Жуковский «Пасхальный натюрморт», 1915
Предыдущие материалы:
Поздравляю со светлым праздником Пасхи!
Со светлым праздником Святой Пасхи
Поздравляем со Светлым днем Пасхи!
"Просим открыть Кремль на Пасху..."
Пасхальные рисунки из «Всемирной иллюстрации»
Как праздновали Пасху в Советском Союзе
Моя советская Пасха
Пасхальные открытки
Свежие комментарии