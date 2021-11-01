Армянин и азербайджанец забыли о вражде, чтобы вместе травить русских метанолом

Фигурантами очередного громкого дела о массовом отравлении наших сограждан метиловым спиртом стали представители издавна враждующих этносов Закавказья. Живущие в Екатеринбурге армянин и азербайджанец не стали выяснят, чей Карабах, а дружно решили делать гешефты на контрафактном алкоголе и травить русских.

ДекАда не прошла с момента, когда стало известно о массовых смертях в Оренбуржье от действий азербайджанских бутлегеров…

…И вот на прошедших выходных из новостных лент посыпалась информация о новом отравлении россиян метиловым спиртом.

«По делу о гибели 18 человек от употребления метилового спирта на Урале задержали двух подозреваемых, сообщило управление СК по Свердловской области.

"В период с 7 по 14 октября 2021 года на территории Чкаловского района города Екатеринбурга несколькими лицами была сбыта гражданам спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт)", — отметили в ведомстве».

https://ria.ru/20211016/otravlenie-1754877209.html

Федеральные СМИ предусмотрительно не стали публиковать фамилии задержанных. Но в информационную эпоху шило в мешке не утаИшь.

«Производителями ядовитого алкоголя в Екатеринбурге, как и в Орске, оказались выходцы с Кавказа

Как стало известно, уголовные дела по статье 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) задержаны 54-летний НадИр МамЕдов и 42-летний АрмЕн АвитесЯн».

https://t.me/readovkanews/22600

Какое поразительное единодушие, а? Армянин и азербайджанец не имеют разногласий, когда речь идёт о криминальном бизнесе, грозящем жителям России смертью.

Да, я знаю: те, кто покупал спиртное у бутлегеров на рыночной подпольной «точке» вряд ли были социально благополучными. Но, как показывает предыдущее массовое смертельное отравление – бутлегеры при малейшей возможности начнут поставлять ядовитое пойло и в магазины, куда ходят вполне благополучные люди. Чтобы купить, например, бутылку водки на семейный ужин по поводу успешного окончания ремонта своего жилья, где воспитывают пятерых детей, как это было в одном из сёл Оренбуржья.

Кстати, в Екатеринбурге произошедшее – не первый случай многонационального бутлегерства.

«Что касается Екатеринбурга, то, как напомнил куратор общественного движения «Народный контроль» Дмитрий ЧукрЕев:

«В прошлом году задержали производителей палёной водки, хлопнули место хранения и дом, в котором производили. Всё это организовали азербайджанцы, клан ГамбАровы. Изъяли более 6000 бутылок палёнки, арестовали автомобиль! И что? В результате он получил год условно и 17 тысяч рублей штрафа».

https://t.me/readovkanews/22600

Год условно за деятельность, не только нарушающую монополию государства на выдачу акцизов на алкоголь, но и несущую угрозу массовых смертей? Серьёзно? Ну, просто офигеть.

Возникает резонный вопрос: а присутствует ли на Урале вообще российское государство? Наша ли это территория? Или это уже территория Азербайджана, отданная на откуп нескольким этническим ОПГ, состоящим из выходцев из названной незалежной республики?

Судя по наглости, с которой ведут себя участники этой закавказской диаспоры на просторах от Оренбурга до Новосибирска, вторую версию сбрасывать со счетов нельзя.

Если российское государство показательно не ужесточит ответственность за подобные преступления, и демонстративно же не станет осуждать многонациональных бутлегеров на пожизненные сроки – как за массовое убийство – то оно покажет собственную слабость.

А слабость – единственное, чего ни при каких обстоятельствах не может себе позволить власть на огромной отечественной территории, спаянной, прежде всего, возможностями Москвы по прижучиванию региональных элиток.

В том же, что региональные элитки тесно связаны с криминальными диаспорами, сомневаться не приходится. Это я иллюстрировал ещё на примере властей Новосибирска, о которых много писали в Telegram-каналах после дела инспектора ДПС Александра Гусева.

Суд над азербайджанцами, пытавшимися отбить Векила Абдуллаева у сотрудников полиции, и тем самым напрямую спровоцировавшими смертельный выстрел, к слову, уже начался.

https://novos.mk.ru/social/2021/10/06/zavershilos-pervoe-sud...

И родня подсудимых, когда оказалось, что привычные методы давления на русских не работают – обделалась и даже не явилась на судебное заседание.

«Журналисты отмечают, что родственники арестованных юношей не пришли в зал суда, чтобы их поддержать, хотя существовали серьёзные опасения, что трагедия перерастет в крупный межэтнический конфликт».

https://novos.mk.ru/social/2021/10/06/zavershilos-pervoe-sud...

Как видим, достаточно нашему государству показать свою власть, причинив неприятности обнаглевшим многонационалам – и они трусливо сдуваются.

Как думаете, уважаемые сограждане, произойдёт ли то же самое в случаях с бутлегерами-отравителями?