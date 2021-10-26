В России начали создаваться первые группы самообороны против мигрантов

И ничего в общем-то в этом удивительного нет. Если власти перестают или не успевают выполнять свои функции по защите населения от мигрантов, массово прибывающих в страну, то местные жители начинают самостоятельно искать пути решения сложившейся проблемы.

Пионерами альтернативного способа защиты от самобытно первобытного поведения, привычек и уклада жизни среднеазиатских гостей стали граждане спальных районов Москвы.

Так коренные жители поселения Сосенское, в чей состав входит знаменитый на всю страну поселок Коммунарка, проявили самоорганизацию и создали группу самообороны.

Средством коммуникации для общей информации и оперативного сбора стал телеграм-канал, в котором и была создана группа с креативным названием «Вежливые люди».

Исторические корни данного названия уходят к военным без опознавательных знаков различия, прекрасно проявившем себя во время Крымских событий 2014 года, но сейчас не об этом.

Причиной создания группы гражданской самообороны стало ухудшение поведения трудовых мигрантов в геометрической прогрессии.

Почему шляетесь без работы? Авторский коллаж

С наступлением сумерек, выход жителей на улицу становится крайне проблематичен, так как с приближением темноты из всех уличных щелей и переулков начинают вылезать таинственные, непредсказуемые и крайне опасные чужаки.

Преимущественно они передвигаются группами, в состояние алкогольного поведения и в агрессивно-возбужденном состояние.

За последние полтора месяца в Сосенском поселение произошло несколько резонансных преступлений связанных с нападением на женщин.

Чужаки совершающие данные преступления преследуют определенные цели, которые они не могут реализовать, находясь среди своих соплеменников мужского пола.

По ночам часто слышны перестрелки, а на утро на асфальте обнаруживаются следы поножовщины. Среднеазиаты склонны и к внутренним разборкам, а полицейское отделение всего одно и обеспечить порядок не успевает. Сетует глава поселения Кирилл Бармашев.

Вот и создаются народные дружины и группы поддержки, которые по заявкам в группе «Вежливые люди» провожают женщин от метро до дома, сопровождают одиноких людей в магазины и готовы оперативно прийти на помощь.

Мужики сегодня идем встречать к метро тещу

Ранее жители поселения отправляли коллективное письмо на деревню дедушке, ой простите президенту страны, с челобитной прийти и вспоможествовать с наведением миграционного порядка.

Им не повезло уж тем, что рядом с ними были возведены продовольственный рынок «Фуд Сити» и строительный рынок «Славянский базар», где в основном трудятся узбеки и таджики.

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