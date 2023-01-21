Командир танка Н. Киндер попросил военкора сфотографировать свой экипаж. Он как знал, что через несколько дней танкистов не станет

Экипаж лейтенанта Николая Киндера

Незадолго до смерти военный корреспондент запечатлел экипаж советского тяжелого танка КВ-1 под командованием лейтенанта Николая Киндера в полном составе. Никто тогда, ни сами танкисты, ни фотограф и представить себе не могли, что этот снимок окажется для них последним.

Экипаж Николая Киндера, что ни говори, был прославленным. Танкисты к тому времени уже имели ордена и медали. Сам лейтенант Киндер был награжден орденом «Красной Звезды» за проявленные мужество и героизм.

Для 1941 года это была большая редкость, ведь в самом начале войны командование наградами не разбрасывалось.

На память сразу приходит бой 20 августа 1941 года, в котором экипаж Зиновия Колобанова дал оккупантам достойный отпор.

Кроме того, лейтенант Киндер в 17 танковом полку 17 бригады занимал должность командира танкового взвода, что говорило о высоком доверии к нему со стороны командования.

Последний бой экипажа Николая Киндера

2 декабря 1941 года командир 78-й стрелковой дивизии генерал-майор Афанасий Павлантьевич Белобородов поставил задачу выдвинуться в село Талицы, после чего захватить село Петровское, и далее Дедово.

В тот же день танки 17 танковой бригады: КВ – 8 шт., Т-34 -2 шт, Т 26 - 3 шт., Т-60 – 3 шт выдвинулись на выполнение поставленной задачи. В спешке танки оказались не полностью заправленными, хотя это, как потом оказалось, было не самым главным.

Главное то, что не имея возможности провести собственную разведку (опять же скорее всего по причине спешки), пришлось полагаться на данные разведчиков 40 СП, что в итоге сыграло свою роковую роль.

При подходе к селу Петровское на пути у танков бригады встал глубокий противотанковый ров. Когда его обошли, оказались на южной окраине села, вместо того, чтобы наступать на восток.

А когда до села оставалось чуть меньше полукилометра, немцы открыли шквальный огонь термитными снарядами из противотанковых пушек. Оказалось, что разведка дала недостоверные данные. Немцы были там, где их никто не ждал.

Горящий танк КВ-1

По истечении пяти минут уже полыхали 4 танка КВ. Остальным танкам предстояло вести тяжелый бой, который продлился полтора часа.

Всего в танках 17-й бригады погибло 11 человек. Орденоносный экипаж лейтенанта Николая Киндера погиб в полном составе.

Похоронить танкистов не представлялось никакой возможности. Танк КВ стал их могилой.

Место гибели: Московская область, Истринский район.

☝ ПОСЛЕДСТВИЯ!

4 декабря 1941 года командира бригады Николая Клыпина приказом Г.К. Жукова сняли с должности с формулировкой: «За халатное отношение к выполнению моего приказа по захвату д. Петровское и за плохую организацию взаимодействия с 9 гвардейской стрелковой дивизией».

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