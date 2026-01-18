Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как две недели дипломатического хаоса и авантюр Дональда Трампа привели к прямо противоположным результатам: укреплению России, расколу Запада и возвращению в мировую политику правила силы. Трамп подтолкнул Канаду к Китаю, а Европу — к России. Краткий курс дипломатии.

Мы пропустили один еженедельный дайджест в связи с праздниками. Но в этом есть и преимущество, потому что мы теперь можем подвести итоги всего, что произошло за две недели нового года.

— Это был тяжёлый год…

— Алё! Пока только две недели прошло!

— Ох! А можно вернуть ковид?

Итак, за две (чуть более) недели Трамп похитил Мадуро, не завоевал Венесуэлу, назначил себя президентом Венесуэлы, назначил Рубио зиц-президентом Венесуэлы, отобрал нобелевскую медаль у Мачадо, подтолкнул Канаду в объятья Китая (в результате чего те подписали в Пекине целый ряд соглашений по торговле и сотрудничеству), напугал Европу силовым захватом Гренландии, вызвал протесты в Миннеаполисе и задумался, а не отменить ли ему выборы в Конгресс. Николас Мадуро. Фото © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Есть подозрение, что в одну из встреч Зеленский всё-таки умудрился его покусать (ах вот откуда те синяки на руке у Трампа!) — и теперь под синим костюмом Дональда стремительно зеленеет роба уборщика.

Ах да! Чуть не забыл. Трамп ещё умудрился погасить протесты в Иране. Ибо сначала заявил, что будет бомбить Иран, потом вытащил из нафталина престарелого наследника шаха с предъявой: «Это будет вашим новым «демократическим» правителем» (от чего офигели даже те, кто аятолл терпеть не может).

Сопровождая это криками «Мейк Израиль грейт эгейн!». В результате иранцы подумали: «Не так уж мы и не любим нашего Верховного аятоллу» и «Не настолько уж плохо нам живётся, может быть гораздо хуже», — и перестали протестовать.

Последствия всей этой гиперактивности просто прекрасны.

Во-первых, вместо склонного к уступкам Мадуро в Венесуэле пришла к власти более радикальная боливарианка Делси Родригес. А российские и китайские компании как работали в Венесуэле, так и продолжают работать. Делси Родригес. Фото © ТАСС / AP / Ariana Cubillos

Во-вторых, Путин на встрече с новыми послами опосредованно заявил: «Донни, в сторону Кубы даже не думай». То есть угрозы Трампа ещё сильнее задвигают Кубу под наш зонтик.

В-третьих, как пишут западные же аналитики, «тень Кремля упала на Иран». Ибо иранские власти ранее выкобенивались, отказываясь от российской помощи. А теперь были вынуждены взять кредиты у китайцев и прибегнуть к российской помощи в части подавления мятежей (пока военкурятник хрюкал, что «Россия слила Иран», наши спецы там давили Старлинк и не только, но слабоумным о таком не рассказывают). Плюс позиции прозападного Пезешкяна, который на начальном этапе даже пытался поддерживать протесты, сильно ослаблены. Так что Трамп ещё и усилил влияние России на Ближнем Востоке.

В-четвёртых, до Европы постепенно доходит, что США им больше не союзник (спойлер: и никогда не были), а вполне себе враг, который хочет отжать у них часть территорий и для этого готов угрожать вооружённым вторжением.

Поэтому сначала Мелони, потом Макрон и, наконец, на днях и Мерц друг за дружкой завопили о необходимости разговаривать с Россией. А что случилось? Украина же побеждает, НАТО сильна как никогда, а у России огромные проблемы с экономикой и через пару недель она развалится! Так же все они говорили буквально совсем недавно…

Теперь же, по словам Мерца, оказывается, Россия не отсталая азиатская орда, населённая орками, а «европейская держава». И, как вторит ему спешно перекрасившийся Столтенберг, «наш сосед».

Ну, пусть приезжают в Москву. Их там, как говорил Харламов, «в....... и высушат», то есть «внимательно выслушают».

В целом, как результат действий Трампа, глобальная политика стала правдивее. Не честнее, потому что Трамп, как и другие, продолжает обильно врать, но правдивее. Ибо если раньше они втирали для оправдания нападения на другие страны, что они несут демократию, свободу слова и прочую ахинею, то теперь прямо говорят: нам нужна нефть, нам нужны ресурсы, нам нужна территория.

Там ещё пошли интересные заявления от американских чиновников и политиков на тему «Страна имеет право на территорию, только если она способна её защитить» (в адрес Гренландии, разумеется). Это очень интересные заявления. Я вот согласен. А то, видишь, развели какую-то дичь про «право наций на самоопределение» и «большие страны не имеют права захватывать маленькие» (с каких пор?). В результате маленькие оборзели и гавкают на большие. Гренландия. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Там, например, недавно кто-то вещал, что за неделю уничтожит Российскую армию, если та надумает на них напасть. Кто ж это был? Не Дания случайно?

Вот теперь больше такого не будет. Прибалтику в родную гавань, это наша собственность, за серебряные ефимки купленная. Киев тоже. Финляндия, опять же, личный домен российского императора (у них в Конституции до сих пор это записано). И дальше по списку.

Право сильного — так право сильного. Мы не против…

https://life.ru/p/1831152

.

.

.

.

.

.