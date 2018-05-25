Вечерний Севастополь.Долина привидений.Партенит.парк АйвазовскогоТаракташская тропа с горы Ай ПетриДемерджи Алушта.Никита 2017.Севастополь.Балаклава.Храм в честь св.Александра Невского г. Ялта.Симферополь.Дворец музей Массандра.Форосская церковь.Херсонес таврический."Нарцисс" парк Айвазовское.Итальянский дворик Ливадийского дворца.Новый Свет.Памятник вежливым людям в Симферополе.Подъём на Ай-Петри.Ялта бархатный сезон 2017.Воронцовский дворец.Феодосия.Река Аузун-Узень, Большой Каньон Крыма.Танк Победы и храм Александра Невского в Симферополе.Памятник Коту в Балаклаве.Рядом стоит А.И. Куприн.Фиолент.Бахчисарай.Джангуль Тарханкут.Ялта.Карадагский заповедник.Бахчисарайский монастырь.Массандровский пляж.Бисерный храм в скиту св.Анастасии узорешительницы в Крыму.
Крым - удивительное место, им можно любоваться бесконечно!
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