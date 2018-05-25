Крым - удивительное место, им можно любоваться бесконечно!

Вечерний Севастополь. Долина привидений. Партенит. парк Айвазовского Таракташская тропа с горы Ай Петри Демерджи Алушта. Никита 2017. Севастополь. Балаклава. Храм в честь св.Александра Невского г. Ялта. Симферополь. Дворец музей Массандра. Форосская церковь. Херсонес таврический. "Нарцисс" парк Айвазовское. Итальянский дворик Ливадийского дворца. Новый Свет. Памятник вежливым людям в Симферополе. Подъём на Ай-Петри. Ялта бархатный сезон 2017. Воронцовский дворец. Феодосия. Река Аузун-Узень, Большой Каньон Крыма. Танк Победы и храм Александра Невского в Симферополе. Памятник Коту в Балаклаве. Рядом стоит А.И. Куприн. Фиолент. Бахчисарай. Джангуль Тарханкут. Ялта. Карадагский заповедник. Бахчисарайский монастырь. Массандровский пляж. Бисерный храм в скиту св.Анастасии узорешительницы в Крыму.