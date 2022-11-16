Некоторые фото с мест проведения операции 30

Морпехи Тихоокеанского флота, участвующие в боях за Павловку. Угледарское направление. https://t.me/ok_spn/21651

Башкирские юниты в зоне СВО Вместе с военкором Семеном Пеговым Башкирские юниты в зоне СВО Башкирский купидон Башкирский купидон

https://t.me/rosich_ru/26858

Слава Военной разведке

Военнослужащие армии России применяют связку из разведывательных БЛА ZALA 421-16Е и дронов-камикадзе «Куб» на Николаево-Криворожском направлении.

https://t.me/rosich_ru/26624

Мобилизованные военнослужащие ВС РФ на линии обороны в Харьковской области.

Мобилизованные военнослужащие ВС РФ на линии обороны в Харьковской области. Самурай

Воины Мотиватор

Бог войны в деле. Артиллерийский расчёт 152-мм самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» в ходе выполнения боевой задачи в Харьковской области.

https://t.me/rosich_ru/26633

Наши. Разведка.

Наши. Разведка.

https://t.me/rosich_ru/26643

Военнослужащие одного из подразделений России в Харьковской области. Военнослужащие одного из подразделений России в Харьковской области.

https://t.me/ok_spn/21655

Расчет РСЗО 9К51 «Град» в Харьковской области.

Расчет РСЗО 9К51 «Град» в Харьковской области.

https://t.me/rosich_ru/26651

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов.

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Вы посмотрите на этот "Аллигатор" Сразу видно, что работает без устали и днем и ночью!

https://t.me/mod_russia/21523

Еще несколько кадров летной работы Небесная КАдриль

Горловка. Осень.

Господи! Совсем мальчишки... нет! Мужчины! Достойные сыны Отечества. Дончане.

Поколение в котором еще не все потеряно. Первый из них — 19-летний доброволец и наводчик миномета с позывным "Вжик".

Почему "Вжик"? Пожимает плечами, мол, пацаны так назвали. Когда началась война ему было 11 лет. Второй — 20-летний доброволец "Масик". Он друг "Вжика" еще со школы и тоже наводчик 120-мм миномета.

https://t.me/rosich_ru/26805

Многоцелевой бронеавтомобиль АМН-590951 подразделения СпН ВС РФ в зоне проведения СВО.

Работа военных медиков в зоне СВО

Работа военных медиков в зоне СВО

https://t.me/rosich_ru/26659

Врачи медицинского отряда специального назначения ВДВ (МОСН) оперируют раненую местную жительницу в Херсонской области. Отряд расположен близко к линии боевых действий. Врачи принимают не только российских военнослужащих, но и гражданских местных жителей подорвавшихся на минах, залечивают осколочные ранения и тд.

https://t.me/rosich_ru/26668

Это Артем. Ему 25 лет и у него 5к ммр в доте, десятки пересмотренных аниме и также он является гулем SS ранга. Ну а еще он снайпер-разведчик, командир группы. Потерял правую ногу в бою под Марьинкой. Накрыло снарядом 152 калибра. Вторая нога еле работает, сейчас он её восстанавливает, каждый день делает упражнения. Надеется после изготовления протеза вернуться на фронт в качестве оператора дрона.

Чтобы было веселее лечиться, заказал себе кигуруми - анимешный костюм в виде единорога. И в нем рассекает по госпиталю на каталке.

- Я подумал, что все унылые такие ходят? Порадую людей, - говорит он.

И действительно, когда Артем подъезжает на своей коляске в очередь на перевязку, хмурые лица раненых бойцов расплываются в улыбках. Еще бы! Никто не ожидает в военном госпитале встретить единорога. https://t.me/rosich_ru/26585

Футбольные фанаты проводили в последний путь своего камрада, который погиб в зоне боевых действий на Украине – Максим «Плацкарт» Шманин погиб 29 октября на Угледарском направлении, ему было 44 года. «Плацкарт» болел за ЦСКА и воевал в добровольческом подразделении состоящем из фанатов (фирмы/бригады/банды) крупнейших московских футбольных клубов под названием «Эспаньола», которое организовал известный в узких кругах фанат одного из московских футбольных клубов с позывным «Испанец», который уже 2014-2015 годах руководил разведротой в донецкой Горловке и был личным помощником командира горловского ополчения Игоря «Бес» Безлера.

Вот что пишет Сладков:

Это первый погибший доброволец команды «Эспаньола», воюющей в составе батальона «Восток» ВВ МВД ДНР.

Улыбчивый, спокойный, комфортный в общении, воспитанный… Таким лично я запомнил Максима после нашего знакомства в октябре этого года. Отряд Эспаньола

Футбольные «хулиганы» (язык не поворачивается так называть этих нормальных, адекватных, уравновешенных мужчин) организованно участвуют в СВО уже не первый месяц. Я как-то спросил у Стаса «Испанца», капитана этой команды:

- Погибших-то ведь тоже придется отправлять. Готов?

Стас ответил обыденно:

- Да уже всё заранее проработано.

Вот теперь пригодилось. Макс был одним из самых опытных, командовал разведротой ополчения в Горловке, в 2014-15. После первой потери, а она самая тяжелая, как правило, - никто из «хулиганов» не уехал домой, наоборот, добровольцы только прибывают.

https://t.me/Sladkov_plus/6617



https://t.me/grey_zone/15632

Протоиерей Михаил Васильев погиб в ходе спецоперации, сообщил епископ Зеленоградский Савва в своем Telegram-канале. По словам епископа, отец Михаил на протяжении последних 20 лет совершал поездки в зоны боевых действий. Он был и в Чечне, и в Сирии. У священника остались жена и дети, епископ выразил им глубокие соболезнование.

https://t.me/izvestia/110871

Вот что о нем пишет Сладков:

Херсонская область, ракетный удар ВСУ. Погиб, как батюшка-воин, в рядах десантников. Да его и называли батюшкой ВДВ.

Что сказать… Смелый, даже дерзкий, честный, даже не просто честный, а непреклонный правдоруб. Верный друг, лютый враг пороков, самокритичный, скромный, беззащитный перед несправедливостью, смиренный. Его самоирония так же филигранна, как уместна. (обратите внимание на наградные планки!)

Сколько же друзей я потерял. Знаю, кто враг, знаю, что мы должны идти к Победе. Знаю, что жертвы неизбежны, но так не хочу мириться с ними, их принимать. Отец Михаил незаменим. Реально.

Бунтарь, солдат по жизни, но священник от начала и до конца.

Узнал трагичную новость о гибели отца Михаила почти сразу, ребята сообщили. Но, считаю, что пока не узнают родственники, мы, репортёры, сообщать об этом не должны. Но, тут уже пошла информация. Знаю, что отец Александр поехал сообщать. Пятеро сирот осталось. Матушка, держись.

Друг мой, буду помнить тебя всегда. Земля пухом, Царствия Небесного…

https://t.me/Sladkov_plus/6635

«Эмоции переполняют»: в результате очередного обмена военнопленными 3 ноября, домой вернулись 107 российских военнослужащих. Возвращённые домой бойцы поделились эмоциями

Самочувствие лучше. У меня отличное самочувствие сейчас, и моральное и даже физическое. Дома ждёт вся семья: мама, брат, жена, дети ждут. Я не могу сказать, насколько я счастлив сейчас», - рассказал Анатолий.

«Очень рад, наконец-то на своей земле. Меня ждут мои родные и близкие: брат, три сестры. Наташа, не волнуйся, все хорошо я уже дома», - поделился своими эмоциями Игорь.

«Эмоции переполняют, что наконец-то попал на Родину. Дома ждут дочки. Все будет хорошо, огромное спасибо, что помогли нам вернуться домой», - выразил слова благодарности Тарас. https://t.me/mod_russia/21463

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник и командир спецподразделения "Ахмат" назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики

https://t.me/c/1801542020/530

С самого начала СВО, будучи генерал-майором полиции в отставке, Апты Аронович оставался на линии соприкосновения, командовал спецназом "Ахмат". За боевые заслуги удостоен звания Героя России и Героя ЛНР. Вторая командировка Алаудинова в должности секретаря Совбеза ЧР снова проходит в Луганской Народной Республике и длится уже три месяца. Под ответственностью командира спецназа "Ахмат" находится линия соприкосновения в 200 километров. За всё время его командования бойцы не сделали ни единого шага назад, а только методично двигаются вперёд, нанося потери противнику. По причине его исключительных заслуг и по причине желания Апты Ароновича оставаться в зоне боевых действий до победного конца считаю правильным решение о назначении его заместителем командующего по ведению боевых действий 2-го армейского корпуса УНМ ЛНР. Ему также присвоено воинское звание генерал-майора. Правда, согласился командир спецназа "Ахмат" с условием: за ним будет сохранён статус помощника Главы ЧР. Отказать боевому генералу, тем более, моему БРАТУ я не могу.

https://t.me/RKadyrov_95/3060 Депутат Госдумы Денис Майданов предложил запретить на законодательном уровне выступление артистов, музыкантов, признанных иностранными агентами, в эфире радиостанций и на концертных площадках в России. По словам Майданова, нельзя давать выступать в России артистам, которые критикуют страну.

https://t.me/rsotmdivision/2306 Актуальная цитата из фронтового дневника Ильи Эренбурга (записано 25 октября 1941 года): “Надевая солдатскую шинель, человек оставляет теплую, косматую, сложную жизнь. Все, что его волновало вчера, становится призрачным. Неужто он еще недавно думал, возле какой стены поставить диван, собирал гравюры или трубки? Россия теперь в солдатской шинели. Она трясется на грузовиках, шагает по дорогам, громыхает на телегах, спит в блиндажах и в теплушках. Она ничего не жалеет”.

https://t.me/boris_rozhin/69263



Певица Вика Цыганова во время спонтанного визита в Екатеринбург исполнила патриотичные песни вместе с тысячами сотрудников «Сима-ленд». На видео певица совместно тысячами уральцев исполняют песню патриотичную песню «ЧВК». В тексте песни Цыганова прославляет российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на Украине. https://t.me/c/1524001401/3276

Без злорадства, а как факт. Очереди за водой в Киеве. В связи с продолжающимися отключениями света, как веерными, так и необъявленными аварийными, проблема с водоснабжением в некоторых районах Киева усложняется. Также сохраняются сбои в работе в интернета и сотовой связи. И очень хочется спросить у людей, каково это? Они понимают каково было в Крыму сидеть без воды? И над кем они насмехались? https://t.me/boris_rozhin/69253

Пасечник из Тулы отправил фронтовикам около 400 килограммов мёда «Я помню войну, помню голод, хочу, чтобы наши ребята были здоровы и вернулись с победой», - сказал дедушка Валентин.

Спасибо, отец! Хоть немного подсластил жизнь наших ребят.

https://t.me/c/1524001401/3275

Более 80 автомобилей марки УАЗ отправит Народный фронт (НФ) для нужд военных ЛНР и ДНР в День народного единства. По словам руководителя Исполкома НФ Михаила Кузнецова, передача машин очень хорошо символизирует этот праздник: "Пять месяцев всей страной в фонд "Все для Победы!" сбросилось уже более миллиона человек, от Камчатки до Калининграда". "Люди перечисляют небольшие суммы из своей зарплаты, чтобы помогать бойцам на передовой, поставлять им то, что не стоит на вооружении Минобороны", — отметил Кузнецов. https://t.me/izvestia/110642

3 ноября в Москве медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получил 21 ребенок, среди них – трое ребят из ДНР. 16-летняя Лиза Шекмар из Мариуполя получила ранение ноги при попытке выбраться из района «Азовстали», на ее глазах погибла мама. Лиза спряталась в подвал горящего дома, из которого смогла выбраться, прихватив с собой 5-летнюю девочку. Лизе награду вручил глава МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Настя Хаунова учится в кадетском корпусе им. Александра Захарченко. Она организовала работу волонтерской бригады. Дети собирают вещи для жителей освобожденных территорий и бойцов, работают в госпитале, оказывая помощь раненым и медперсоналу. 9-летний Элнур Кунов живет в прифронтовом районе Донецка и, несмотря на обстрелы, каждый день вместе с папой бесплатно привозит воду для жителей своего микрорайона.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко особо отметила участие детей-героев из новых регионов России. Отрадно, что мужественные поступки наших ребят отмечены столь высоко.

https://t.me/ssigny/46959

Боевые котики Боевые котики Нечаянная встреча

И на этом сегодня все.

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