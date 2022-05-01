Превратится ли Казахстан во «второе издание» Украины?

Высшее руководство Казахстана ведёт себя так, что его нужно проверить на предмет наличия украинского гражданства и связей с СБУ пишет в своем открытом письме президенту Казахстана политзаключенный Ермек Тайчибеков. Его обращение опубликовал портал Stanradar.

Нурсултане Абишевиче Назарбаеве не было такого, что происходит сейчас, в эпоху Вашего правления. Ваш первый заместитель руководителя администрации Тимур Муратович Сулейменов перед депутатами Европарламента заявляет, что Казахстан в скором времени будет вводить санкции против Российской Федерации. Маулен Сагатханович Ашимбаев, второй человек в Республике Казахстан, председатель Сената парламента, публично призывает провести международное расследование по событиям в городе Буча. В этом же ряду позиция министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди.

Полагаю, что необходимо проверить высшее политическое руководство Казахстана на предмет наличия украинского гражданства и связей с СБУ.

Ежедневно по всему Казахстану проходят многотысячные антироссийские митинги с выкрикиванием грубейших оскорблений в адрес легитимного президента России Владимира Владимировича Путина. И это всё с подачи Вашей государственной власти», – отмечает выступающий за тесную интеграцию и сотрудничество Казахстана и России узник совести. «Даже при русофобене было такого, что происходит сейчас, в эпоху Вашего правления. Ваш первый заместитель руководителя администрацииперед депутатами Европарламента заявляет, что Казахстан в скором времени будет вводить санкции против Российской Федерации., второй человек в Республике Казахстан, председатель Сената парламента, публично призывает провести международное расследование по событиям в городе Буча. В этом же ряду позиция министра иностранных делПолагаю, что необходимо проверить высшее политическое руководство Казахстана на предмет наличия украинского гражданства и связей с СБУ.Ежедневно по всему Казахстану проходят многотысячные антироссийские митинги с выкрикиванием грубейших оскорблений в адрес легитимного президента России. И это всё с подачи Вашей государственной власти», – отмечает выступающий за тесную интеграцию и сотрудничество Казахстана и России узник совести.

Тайчибеков обоснованно обращает внимание руководства Казахстана на тот факт, что «в Австрии, Германии, Болгарии, Сербии, Словакии, Греции, Израиле, Венгрии регулярно собираются десятки тысяч людей с транспарантами в поддержку Путина с флагами РФ, СССР, Российской империи, ДНР, ЛНР. Их никто не разгоняет.

Почему именно в Казахстане и только в нём категорически запрещены пророссийские настроения? Даже букву “Z” органы полиции запрещают наносить на автомашины и на одежду. Это уже совсем перебор. Вы против волеизъявления граждан Казахстана, желающих быть солидарными с В. В. Путиным?»

На этот риторический вопрос политического заключенного глава республики, конечно, ничего не ответил.

Тайчибеков считает, что Казахстан ускоренно превращается в «Украину-2», то есть откровенно враждебное и лишённое реального государственного суверенитета государственное образование, а президент Казахстана – по факту в полпреда НАТО в Средней Азии.

И действительно, позиция Нур-Султана, занятая в связи с антироссийскими санкциями Запада, показала глубокие системные проблемы во внешней политике республики. Создается впечатление, что казахские дипломаты не готовы защищать национальные интересы республики.

Так, резонансный скандал спровоцировало недавнее выступление заместителя главы администрации президента Казахстана Тимура Сулейменова, который в ходе поездки в Европу пообещал: «Мы будем соблюдать санкции против России… мы сделаем все возможное, чтобы контролировать санкционные товары. Мы будем делать все возможное, чтобы контролировать любые инвестиции от физического или юридического лица, находящегося под санкциями… Мы не хотим оказаться в одной корзине… Меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции США и ЕС».

Казахстанские эксперты раскритиковали Сулейменова за непрофессиональное обещание «соблюдать санкции», хотя официальная позиция Казахстана этого не подразумевала.

На самом же деле высокопоставленный чиновник открыто транслировал urbi et orbi, что казахстанское руководство «до чёртиков» напугано возможностью попасть под западные санкции и сделает в этой связи всё возможное и невозможное, чтобы не разгневать коллективный Запад.

На минуточку, – именно западные страны – США, Великобритания, даже Франция (именно там базируется небезызвестный Мухтар Аблязов, по некоторым данным, непосредственно руководивший «стихийными протестами») и примкнувшая к ним Турция стояли за январским путчем, разрушительные последствия которого удалось упредить вооруженной силой ОДКБ и России.

Недавно побывавший в Москве министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди попытался спасти лицо казахстанской дипломатии, прокомментировал заявления Сулейменова: «Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важно, чтобы, во-первых, не было негативного влияния этих санкций на экономику Казахстана и, во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций».

Как говорится, что в лоб, что по лбу. Та же трусливая конфета, только в более пристойном фантике.

Тлеуберди не снял с повестки намерение Казахстана контролировать перемещение санкционных товаров и финансовые потоки согласно неким спискам минюста США, не имеющим никакого международно-правового значения.

Иными словами, Казахстан по факту присоединяется к усилиям Запада по подрыву российской экономики, но делает это исключительно из инстинкта самосохранения. А также из болезненного желания «услужить» европейским партнерам, что ставит под вопрос реальный суверенитет и независимость центральноазиатской страны. Ведь даже Грузия при гораздо худших отношениях с Москвой сохранила некую долю здорового прагматизма, заявив об отказе участвовать в антироссийских санкциях, оставив за скобками вопрос об отношении к ним собственного бизнеса.

Казахстан же не только молниеносно облобызал сандалии Вашингтона и Брюсселя, но и открыто заявил, что ни о какой принципиальности или формировании нового стратегического курса речи не идет: руководство страны до паники боится гипотетических «вторичных санкций» Запада. Тем самым направлен крайне негативный сигнал любым иностранным партнёрам республики. Все заинтересованные стороны теперь в курсе того, что любое стратегическое партнёрство, договорные обязательства и прочие красивые фразы не имеют значения на фоне сиюминутного страха казахстанских элит перед угрозами, высказанными западными господами.

Сулейменов явно, а МИД более завуалировано, сообщают всем тем, кому ведать надлежит, что теперь им нет смысла вести политический диалог с Нур-Султаном и создавать базу для взаимовыгодного сотрудничества. Самый эффективный путь давления на Казахстан – неприкрытый шантаж, который буквально ставит казахстанские власти «на колени». Соответственно, они откровенно пренебрегают союзными обязательствами перед Москвой, размещая на своей территории военно-биологические лаборатории Пентагона, проводя совместные с США ежегодные учения «Степной орел», заключая соглашения о сотрудничестве американских и казахстанских военных разведок и т.д. Это ни в коем разе даже не многовекторность, а неприкрытая сервильность перед США и их союзниками.

К чему же может привести такая, с позволения сказать, «геополитическая стратегия» республики? К полной зависимости от колониальной администрации коллективного Запада, к приходу на высшие посты республики откровенных русофобов – поначалу в либеральных одеждах. А затем, не исключено – к очередному перевороту с перспективой прихода к власти радикальных исламистов, которые не оставят ни малейших шансов на выживание, причем в физическом смысле, всей нынешней казахстанской верхушке, не способной к проведению разумной и взвешенной Realpolitik, ориентированной на подлинные национальные интересы.

Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных

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