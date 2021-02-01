Насколько Россия "потеряла" промышленность и сельское хозяйство

Довольно тяжело читать на этом ресурсе высказывания «всепрпальщиков» о том, что современная Россия деиндустриализирована, убито десятки тысяч заводов и фабрик, и вообще, во всем виноват Путин. Тем более, что на «всепропальщиков» активно работает «как бы левые» и либералы. Прекрасный пример подобной пропаганды: За 25 лет в России закрыты около 80 тысяч заводов и фабрик- Новые известия. Ну репутация у этого издания общеизвестна.

Однако, известный аналитик Александр Роджерс утверждает, что по состоянию на 1990 год в РСФСР было всего 13 тысяч заводов. А сейчас в России 17,4 тысяч заводов! Как-то не бьются цифры, не правда ли?

Действительно. Если пройтись по списку закрытых промышленных предприятий, приведенном «Новыми известиями», выяснится интересная подробность – 70-80% из него, производства, которые переживали трудности, некоторые даже пережили процедуру банкротства, но сменили собственников, юридическое лицо и продолжили работу! Мало того, в последнее время расширяются. За постсоветское время наша промышленность освоила множество видов продукции, которые раньше приходилось импортировать, самые заметные примеры – трубы большого диаметра и морские суда. После развала Союза большинство судостроения осталась за пределами России, у нас сохранился только небольшой осколок военного кораблестроения, но за последние годы в РФ было создано множество новых верфей, часть из них – с нуля.

А в третьем квартале 2020 года Россия заняла вторую строчку рейтинга судостроения, подвинув КНР. Обычно тройка лидеров была неизменна - Южная Корея, Китай и Япония, но в ноябре прошлого года известное английское аналитическое агентство Clarkson Research опубликовало рейтинг, в котором Россия заняла второе место в мире по судостроению. За квартал объем российского тоннажа в судостроении составил 860 тысяч CGT (CGT — это регистровая тонна, единица объёма, равная 100 кубическим футам, то есть 2,83 м³ и тоннаж всех судов пересчитывается в регистровые тонны, чтобы удобно было сравнивать их между собой, а в рейтинге учитывается именно тоннаж). Это на 30 тыс. регистровых тонн больше, чем у Китая, который занял в этот раз третью строчку рейтинга. А в декабре со стапеля Судостроительного комплекса «Звезда» спущен на воду первый российский танкер типа «Афрамакс» «Владимир Мономах». Такие суда в Советском Союзе не строили!

"Новые известия" утверждают, что в России развалено сельское хозяйство: "Страна вернулась к мелкотоварному производству и натуральному хозяйству с преобладанием ручного труда." Рекордный урожай зерна был собран в СССР в 1978 году — 127 млн т. В 2017 году одна Российская Федерация побила советский рекорд, собрав 135,5 млн тонн! В прошедшем году было собрано несколько меньше 127,5 млн тонн. Как такое возможно при "натуральном хозяйстве с преобладанием ручного труда"?

Кстати, в целом экспорт сельскохозяйственной продукции за прошедший год составил 29,453 млрд долларов. Для примера, экспорт оружия за 2019и гшд составил 15,2 млрд долларов, свежих данных пока нет, но эксперты говорят, что в этом году мировой рынок оружия просел на фоне пандемии.

Россия стала экспортёром мяса курицы, свинины и говядины, чего вообще никогда не было.

Россия бьёт рекорды по производству сахара.

По всем этим позициям РФ сейчас в мировых лидерах по экспорту.

И увы, при развитии современных технологий, для этого большого сельского населения уже не нужно, так что некоторые деревни вымирают что происходит не только в России. Во всех мире такая тенденция.

В общем, не все так плохо.

Сергей Михеев, Финам

https://blotter.mirtesen.ru/blog/43859296777/Naskolko-Rossiy...