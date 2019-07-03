Государством управляла Коммунистическая партия. Во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И именно во главе с ними и была одержана эта победа.

Пыхалов: крещеных в РККА было большинство, но фашизм победили коммунисты

Игорь Пыхалов

Скопина Ольга © ИА Красная Весна

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, говоря о том, что Великую Отечественную войну выиграли крещёные, демонстрирует свое невежество даже в вопросах веры. Невежество, граничащее с глупостью, считает известный историк, автор книг о Великой Отечественной войне Игорь Пыхалов.

ИА Красная Весна: Игорь Васильевич, вы известны своими работами на тему Великой Отечественной войны. Это всегда материалы, опирающиеся на документы и архивные данные. Что вы можете сказать по поводу количества некрещёных среди бойцов РККА?

— В первую очередь должен заметить, что митрополит демонстрирует свое невежество. Даже в вопросах веры. Невежество, граничащее, я бы сказал, с глупостью.

Конечно, в христианстве крещение важно для верующего. Но оно вовсе не гарантирует христианину спасения или благоволения со стороны Господа.

То есть, если бы митрополит сказал что-то типа «погибли неверующие, а выиграли верующие», тогда это было бы еще хоть как-то корректно. Но сам факт крещения вовсе не говорит о вере. Если люди были крещены, а потом не верили в бога и не ходили в церковь, то, по сути, они христианами не являются.

Кстати говоря, большинство нынешних «верующих» являются таковыми именно в кавычках. Потому что, как мы знаем, реально соблюдают обряды у нас всего около 2% населения. А подавляющее большинство носит крестик, потому что это сейчас модно.

ИА Красная Весна: Но если всё-таки взглянуть хотя бы с формальной стороны: кого было в РККА больше, крещёных или некрещёных?

— Если мы возьмем ситуацию на начало войны, то что мы увидим: те, кто был призван накануне 1941 года, они в самом молодом случае люди 18 лет. То есть это 1923 год рождения.

Они родились в начале 20-х годов, когда у нас еще большая часть живет в деревне. Там, где-то свыше 80% населения. Там сохраняются практически все прежние обычаи и порядки, в том числе и обычай крестить младенцев.

Получается, что и среди тех, кто был призван накануне Великой Отечественной войны, большинство было крещёными. Так же, как и среди тех, кто призывался позже.

Дальше есть еще один интересный момент. Как раз накануне Великой Отечественной мы присоединили новые территории — Западную Украину, Западную Белоруссию — которые мы освободили от Польши. Потом, те же Прибалтика, Молдавия.

На этих территориях у нас был произведён призыв в Красную Армию. Причем, достаточно массовый. Эти люди родились и выросли в условиях так называемых «независимых государств», либо в составе Польши и Румынии. И, естественно, что они были на 100% крещёные и верующие.

То есть, опять же, мы видим, что человек демонстрирует не только глупость, но и просто незнание элементарных фактов.

ИА Красная Весна: Получается, в том, что войну выиграли крещёные люди, митрополит прав?

— Здесь самое главное, что надо сказать по всему этому поводу. Надо понимать, что на тот момент наша страна была государством атеистическим, государством с коммунистической идеологией.

То есть у нас государством управляла Коммунистическая партия. Во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным. И именно во главе с ними и была одержана эта победа.

А все нынешние попытки РПЦ к этому «примазаться» — они выглядят достаточно жалкими и нелепыми.

ИА Красная Весна: Значит ли это, что верующие вообще никак не приняли участие в Победе?

— Конечно, нет. Верующие тоже принимали участие в Победе. Мы помним и про те пожертвования, которые собрала Православная церковь. И то, что среди воюющих красноармейцев было много верующих. Но их вклад, я бы сказал, в разы меньше, чем вклад коммунистов.

Я уважаю тех священников, которые помогали партизанам, которые оказывали помощь Красной Армии. Но вот нынешних их собратьев по вере, которые сочиняют чушь, я уважать не могу.

Поэтому я бы сказал так: та Победа — это не их победа, это наша Победа. Если говорить от нас, от имени тех, кто разделяет коммунистические идеи.

Напомним, «жертвой за безбожие» назвал бойцов Красной Армии митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. По его словам, прозвучавшим во время вечера памяти в честь начала войны, солдаты СССР, которые погибли в первый период Великой Отечественной войны, были некрещеными. Слова иерарха прозвучали в сюжете Belgorod24tv 25 июня.

Мероприятие, на котором прозвучали слова митрополита, состояло из концерта, речи священника и литургии. Именно во время речи митрополит Иоанн сказал, что гибель некрещёных молодых бойцов РККА в начале Великой Отечественной войны стала жертвой, «которая была принесена за безбожие». После чего добавил, что победу в войне одержали крещёные люди.

Также напомним мнение журналиста и историка Армена Гаспаряна, который считает, что митрополит в своей речи просто процитировал яркие фразы, которые прочитал еще во времена перестройки, в литературе, которая отражала мнение части российской эмиграции первой половины XX века.

https://rossaprimavera.ru/article/72e5fb91