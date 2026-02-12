Много памятников героям Великой Отечественной войны есть в нашей стране. Но особенно трогательны памятники юным героям… Один из таких обелисков с жестяной звездой увидел однажды в хуторе Вербовке Виктор Николаевич Дроботов. Оказалось, что это братская могила, но не солдаты в ней похоронены, а мальчишки 9-14 лет.

Подвиг пионерского отряда Ляпичевской семилетней школы Виктор Дроботов описал в книге «Босоногий гарнизон».

До войны это были самые обыкновенные мальчишки и девчонки. Учились, помогали старшим, играли, бегали-прыгали, разбивали носы и коленки. Пришел час и они показали, каким огромным может стать маленькое детское сердце, когда разгорается в нем священная любовь к Родине и ненависть к его врагам.

В захваченном гитлеровцами хуторе Вербовка Калачевского района действовал “босоногий гарнизон”. Бойцами его были хуторские ребята десяти-четырнадцати лет: братья Аксён и Тимофей Тимонины, Василий и Николай Егоровы, Максим Церковников, Федор Силкин, Емельян Сафонов и другие – всего 20 человек. Они не взрывали поездов, не пускали на воздух склады с боеприпасами. По-своему, как могли боролись с захватчиками.



Аксён Тимонин (командир)



Тимофей Тимонин



Семён Манжин



Максим Церковников

Братья Аксён и Тимошка Тимонины были детьми колхозного конюха Филиппа Дмитриевича. Немцы подступали к Сталинграду. Спешно шла эвакуация. Филипп перегнал скот за Волгу и вернулся за семьёй, но семья не успела эвакуироваться, путь перерезали фашисты.

Старший четырнадцатилетний Аксён был рассудительным, спокойным. Он любил читать, отлично учился.

Сам делал модели крейсеров и самолётов. Дома у Тимониных всегда собирались мальчишки — они приходили к Аксёну послушать рассказы о лётчиках и мореходах.

Младший, Тимошка, совершенно не походил на брата. Любознательный, отчаянный, озорной, он не очень-то жаловал учёбу и даже застрял на пару лет в первом классе. Он всегда находил приключения на свою пятую точку, за что и перепадало от отца частенько. Правда, уже тогда под ремнём видно было характер, не заплачет, не попросит пощады.

Братья Тимонины и стали вдохновителями и организаторами отряда. Они решили, что будут бороться с фашистами всеми силами, а когда отряд окрепнет, попросятся к партизанам.

Босоногий гарнизон вырос за считанные дни. К братьям Тимониным первыми примкнули отчаянные озорники Максим Церковников и Сёма Манжиков. В ту первую разведку ребята ходили вчетвером. И вот же пацанская удача — нашли немецкие припасы — двенадцать винтовок и ящик патронов! С собой унести не могли, решили вернуться домой и рассказать нашим бойцам — ведь для солдат Красной Армии это настоящая помощь. Но опоздали — красноармейцы покинули хутор.

Винтовки ребята перепрятали, одну оставили себе. Хутор заняли фашисты, объявили свои правила. За малейшее отклонение от правил - расстрел.

Нашёлся и предатель Устин , бывший тракторист, дезертировавший с фронта. Он встретил немцев хлебом-солью. Его они и назначили старостой.

Тем же вечером Аксён с Тимошкой обстреляли из рогаток окна предателя.

Ребята обнаружили амбар с продуктами и порядком подчистили его, а возвращаясь домой нашли за деревней раненного красноармейца Николая Свиридова.

Он с двумя товарищами сбежал из немецкого плена, голод заставил их зайти на хутор, "приютил" их предатель Устин. Пока они пили молоко он сбегал за немцами. Двоих немцы схватили, а Свиридов, раненный в ногу ушёл.

Две недели Аксён каждый день приносил раненному бойцу еду. Принёс он ему йод и перевязочный материал.

От Николая Свиридова мальчишки узнали, что Сталинград немцы не взяли, фашисты же объявили, что Сталинград пал.

Когда немцы распространили слух о том, что Сталинград пал, что наши войска разгромлены, на здании комендатуры появилась листовка:

“Товарищи! Немцы брешут, что Советская власть разбита. Брешут, сволочи, что Сталинград сдался. Сталинград наш, и наши скоро придут. Не верьте гадам. Партизаны”.

Немцы думали, что поблизости находится и вредит им партизанский отряд, а это был всего лишь отряд ребятишек, в котором насчитывалось уже 17 человек, но дети есть дети, и навыка к конспирации у них не было.

В один из дней был совершен дерзкий налет на почту и похищены мешки с ценными документами и письмами. Стало известно в хуторе и об исчезновении продуктов из хорошо охраняемого немецкими часовыми амбара. Пропадало оружие. Все это вселяло страх и сеяло панику среди фашистов. Они были уверены, что действуют партизаны. Мальчишки укрыли и выхаживали советского офицера, бежавшего из Калачёвского лагеря для военнопленных. Готовились уйти в лес к партизанам, но перед этим собирались вывесить на здании комендатуры к годовщине Октябрьской революции красный флаг.

К ним всё внимательнее приглядывался староста Устин, а после того, как ребятишки ограбили почту, он усилил слежку за ними. Он то и сдал гитлеровцам кто являлся “партизанами”. 4 ноября 1942 г. мальчишек схватили. Трое суток жестоко пытали: 7 ноября десять человек из “босоного гарнизона” на глазах хуторян были расстреляны. Правду о достоверности этих событий подтверждает документ – акт комиссии по расследованию и удостоверению факта изуверства, совершенного фашистами в хуторе Вербовка.

А К Т

18 декабря 1942 года в хуторе Аверинском (Вербовка тогда входила в состав этого хутора) Ляпичевского сельсовета Калачевского района Сталинградской области комиссией в составе: капитана Хаитова Г.А., уполномоченного Ляпичевского сельсовета по хутору Аверинскому Силкина М.И. и местных жителей – отца двух убитых детей Тимонина Ф.Д., колхозников Горина А.Ф., Силкиной Д.М., Силкиной Н.Ф. составлен настоящий акт о нижеследующем:

4 ноября 1042 года в хут. Аверинском немцы, запуганные действиями неизвестных партизан в районе хуторов Вербовки, Ляпичево, Аверинский, заподозрили в этих действиях ребят, бывших школьников, и предприняли облаву на мальчиков хутора. Они врывались в хаты, силой брали мальчиков и избивали их палками, ногайками, резиной и ногами. Затем выбрасывали детей на улицу и, издеваясь, требовали, чтобы каждый из детей оговаривал кого-либо из своих товарищей.

Избив детей до потери сознания, немцы бросили их в крытую холодную автомашину. Гитлеровские изверги взяли 17 мальчиков, двух матерей и одного отца.

Схвачены немцами были следующие: Махин Иван – 11 лет, Егоров Николай – 12 лет, Горин Василий – 13 лет, Тимонин Тимофей – 12 лет, Тимонин Аксен – 14 лет, Егоров Василий – 13 лет, Манжин Семен – 9 лет, Назаркин Никифор – 12 лет, Головлев Константин – 13 лет, Сафонов Емельян – 12 лет, Церковников Максим – 13 лет, Семенов Анатолий – 10 лет, Ребриков Григорий – 12 лет, Сафонов Сергей – 12 лет, Силкин Петр – 11 лет, Силкин Федор – 13 лет, Головлев Филипп – 13 лет.

Вместе с детьми в эту машину фашисты посадили Тимонина Филиппа Дмитриевича – отца Тимониных Аксена и Тимофея, Головлеву Дарью Ивановну – мать Головлева Константина и Сафонову Степаниду Акимову – мать Сафонова Емельяна.

Дети и трое взрослых, как указано выше, находились под арестом в холодной автомашине. Мальчики после истязаний были в крови, с опухшими и окровавленными лицами, все в синяках. Немцы с 4 до 7 ноября врывались в машину по несколько раз в день, снова избивали детей, грозили им расстрелом и виселицей. После трехдневного издевательства над детьми в автомашине были оставлены 10 мальчиков, приговоренных к расстрелу.

Согласно, показаниям жителей хутора Аверинского, немецкий комендант выезжал в Калач санкционировать расправу над людьми.

7 ноября 1942 года немецкий комендант согнал население на площадь хутора Аверинского и через немца-переводчика объявил, что мальчиков расстреляют и что в дальнейшем за неподчинение немцам виновные будут расстреливаться, а если у жителей хутора будет обнаружен кто-либо чужой, то хозяин будет выгнан из дому и дом сожжен.

Днем в двадцать пятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции измученных после пыток детей начали выводить связанными по пять человек на расстрел к силосной яме возле МТФ, где и расстреляли их под смех и шум пьяных немцев.

Были расстреляны: Аксен Тимонин, Тимофей Тимонин, Василий Егоров, Николай Егоров, Семен Манжин, Константин Головлев, Никофор Назаркин, Емельян Сафонов, Василий Горин и Иван Махин.

Руководил расправой обер-лейтенант Фридрих Гук и унтер-офицер, переводчик Асмус.

Подписи: капитан Х а и т о в,

уполномоченный сельсовета С и л к и н,

отец двух расстрелянных сыновей Т и м о н и н,

местные жители С и л к и н а, Г о р и н , С и л к и н а ТАК ПОГИБЛИ ГЕРОИ:

Егоров Николай – 12 лет,

Горин Василий – 13 лет,

Тимонин Тимофей – 12 лет,

Тимонин Аксен – 14 лет,

Егоров Василий – 13 лет,

Манжин Семен – 9 лет,

Назаркин Никифор – 12 лет,

Махин Иван – 11 лет,

Головлев Константин – 13 лет,

Сафонов Емельян – 12 лет.

… А через месяц пришли наши. Устина – предателя поймали и судили его позорным судом… Весь хутор. После чего расстреляли.

Прошло несколько лет. Война давно закончилась. После войны двое ребят из хутора Вербовки были призваны в ряды Советской Армии и направлены в войска по охране военных немецких преступников, совершивших злодеяния на оккупированной территории Советского Союза. В одном из лагерей вербовцы случайно столкнулись с немцем, которого звали Фридрихом Гуком. Обер-лейтенант был пленен советскими солдатами при паническом отступлении фашистских войск из-под Сталинграда. Он скрывал, что был комендантом в казачьем хуторе и учинил расправу над подростками.

При расследовании Фридрих Гук во всем сознался и даже представил фотографии, сделанные им в день расстрела ребят и тайно спрятанные. Не ушел палач от расплаты!

Состоялся суд. Гук признался во всём. Его расстреляли. И рассказ об этом юноши отправили в Вербовку — Филиппу Дмитриевичу Тимонину.

Во время наступления наших войск предатель Устин решил бежать — немцы-то его с собой не взяли. Да не успел, наткнулся на красноармейцев. Прикинулся своим, но...

Среди тех, кто его задерживал, оказался Свиридов — тот самый солдат, которого спасли ребята. Тот самый, которого когда-то Устин выдал немцам вместе с его товарищами.

Устина судили и тоже расстреляли. А знаете, что перед казнью сказал предателю Аксён? «Придут наши, ты ещё поплатишься, гад...»

В 1968 году вышла в свет документальная книга Виктора Дроботова «Босоногий гарнизон».

На месте гибели детей- героев в 2003 году был открыт памятник.

