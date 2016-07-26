Между землёй и небом - война

В связи с участившимися терактами, в средствах массовой информации постоянно всплывают в разных вариациях вопросы: "Почему?", "За что?", "В чём причина?", "Кто виноват?", "Что же делать?" - и прочие в том же духе.

Версий выдвигается - вагон и маленькая тележка. Одна другой разнообразнее. Упоминаются названия всяких экстремистских организаций. Гадание на кофейной гуще идёт стахановскими темпами.

А между тем ответ на все эти вопросы прост, как устройство валенка.

Надо понять одну банальную до безобразия мысль: В мире ВСЕГДА идёт война - которая закончится лишь тогда, когда закончатся люди.

Человечество воюет столько, сколько существует. И будет воевать до тех пор, пока не уконтропупит себя полностью, без остатка.

Откройте Библию - и вы узнаете, что люди начали убивать друг друга не тогда, когда у них возникли государства, сформировались нации, и появились друг к другу политические претензии. Нет!

Первая война случилась тогда, когда у Адама и Евы родились два брата - Каин и Авель.

И длилось это противостояние до тех пор, пока Каин не убил Авеля.

Вверху вы как раз видите картину французского художника Вильяма Бугро "Каин и Авель - первые разногласия".

Вообще, вся история человечества есть история войн. От войны до войны - так живут двуногие.

Именно войны являются мощнейшим двигателем прогресса. Человек сначала изобретает что-то в качестве оружия - а уж потом, как бы между делом, частично приспосабливает своё изобретение для мирных нужд.

Например, атомная бомба появилась гораздо раньше атомных электростанций и ледоколов.

Военная авиация появилась гораздо раньше, чем пассажирская.

Нации, которые не знали железа - не умирали от голода, возникшего из-за того, что у них не было железных плугов или рыболовных крючков. Нет! Они погибали под ударами тех наций, которые умели плавить железо. То есть железный меч и наконечник для копья всегда были намного важнее железного плуга или косы.

Зодчество начинало развиваться с того, что люди учились строить крепостные стены.

Так что позволю себе повториться: война, вражда, междоусобица - это то, что является совершенно обычным, обыденным делом.

Так было, так есть - и так будет. До тех пор, пока существует человечество.

Это совершенно нормальное стремление, обусловленное элементарными животными инстинктами - расширить свою территорию, завладеть дополнительно чьими-то полями, стадами, жилищами, женщинами, предметами роскоши.

И столь же нормальным, естественным является желание оградить от чужаков свои поля и пастбища, стада и жилища, своих женщин и свои предметы роскоши.

А вот когда кто-то без боя уступает чужакам свою собственность - это НЕнормально и совершенно противоестественно, противно природе и здравому смыслу.

Когда кто-то защищает от захватчиков свою собственность, но при этом не стесняется захватывать собственность чужую - это не "двойные стандарты" (как сейчас модно говорить). Нет! Это как раз совершенно естественное поведение.

Единственное условие при этом - твёрдо понимать что под словом "чужое", подразумевается не имущество твоего соплеменника, а собственность иноземца.

Своих трогать нельзя!

Иноземцев трогать можно и нужно - в противном случае иноземцы тронут тебя.

Таковы элементарные правила жизни, диктуемые нам самой природой.

Однако существуют народы, у которых животные инстинкты развиты слабо.

И есть племена, у которых эти самые инстинкты никуда не делись.

Сегодня народы, у которых животные инстинкты развиты слабо подвергаются напору со стороны племён, у которых инстинкты развиты сильно.

Это противостояние особого рода.

И вот об этом-то противостоянии, следует поговорить отдельно, без обиняков и умолчаний.

У меня об этом написан большой материал, в котором как раз подробно раскладывается всё по полочкам.

Но читать его можно только людям здравым, с нормальной психикой, с серьёзным жизненным опытом и на трезвую голову.

Смотрите - я вас предупредил!

ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ