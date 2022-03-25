Территория Героев...(6)

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Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени.



https://t.me/mod_russia/13364



https://t.me/mod_russia/13353



https://t.me/mod_russia/13350



https://t.me/mod_russia/13380



https://t.me/mod_russia/13397



https://t.me/mod_russia/13388



https://t.me/mod_russia/13476



https://t.me/mod_russia/13481



https://t.me/mod_russia/13488



https://t.me/mod_russia/13474





Этот случай продемонстрировал мужество и мастерство капитана Черного, а также надежность и высокие тактико-технические характеристики Су-25.

В далеком 1944 году гвардии старший лейтенант Иван Шабельников тоже показал, на что способен он и его Ил-2.

Его группу атаковали немецко-фашистские истребители: самолет Шабельникова был подбит, а воздушный стрелок погиб.

Однако в условиях численного превосходства противника летчик продолжил выполнять задачу и командовать группой.

Старший лейтенант на полностью горящем и практически неуправляемом самолете смог вылететь на свою территорию. Под преследованием одного Me-109 он упал в место расположения своих войск.

Противник продолжил расстреливать горящий самолет на земле, но летчик не отдал своей жизни.

А спустя время старший лейтенант Шабельников был удостоен высшей награды – звания Героя Советского Союза.

https://t.me/mod_russia/13333



https://t.me/mod_russia/13513



https://t.me/mod_russia/13496



https://t.me/mod_russia/13500



https://t.me/mod_russia/13531



https://t.me/mod_russia/13536



https://t.me/mod_russia/13548

Старший лейтенант Болдырев Егор



Старший лейтенант Егор Болдырев вскрыл в пригороде одного из населенных пунктов засаду националистов. Внезапной атакой его группа уничтожила до десяти боевиков, остальных взяла в плен.

С начала спецоперации рота Болдырева обнаружила более 50 объектов националистов.

https://t.me/strana_geroev/3131

Прапорщик Джиоев Станислав

Начальник станции связи прапорщик Станислав Джиоев попал под минометный обстрел украинских националистов. Его машина, обеспечивающая связь с вышестоящим штабом, получила осколочные повреждения от разорвавшегося снаряда, была повреждена и выведена из строя. Однако, несмотря на продолжающийся обстрел со стороны противника, Станислав, проявляя мужество и героизм, взобрался на крышу автомобиля и более получаса удерживал накренившуюся антенну, чтобы обеспечить устойчивый сигнал со спутника связи.

https://t.me/strana_geroev/3135

Сержант Каштаков Роман

Отделения сержанта Роман Каштаков в составе сводного отряда мотострелкового батальона выполняло задачи по сопровождению колонны с материально-техническим имуществом в заданный район.

В ходе движения колонна подверглась массированному обстрелу со стороны украинских националистов.

Роман одним из первых вступил в бой с врагом и точным огнем из вооружения боевой машины пехоты поразил вражеский грузовик с боеприпасами, машина противника взорвалась, в результате взрыва которого вылетающими снарядами были уничтожены пять бронетранспортеров и более трех националистов.

Благодаря его действиям, российские войска смогли продолжить движение и выйти в назначенный район без потерь.

https://t.me/strana_geroev/3132

Военнослужащий Гаджиев Ибрагимхалил



Военнослужащий из Дагестана Ибрагимхалил Гаджиев спас жизнь своих товарищей.

Прикрывая своих сослуживцев, Гаджиев уничтожил свыше 50 неонацистов. Благодаря отваге и смелости Ибрагимхалила, его товарищи сохранили жизни.

Сам он получил ранение и находится в военном госпитале.

https://t.me/opersvodki/2197

Подполковник Усманов Альберт

Командир зенитного ракетного дивизиона подполковник Альберт Усманов вместе со своим дивизионом уничтожил шесть воздушных объектов украинских националистов, в том числе 5 беспилотных летательных аппаратов типа «Байрактар ТБ-2» и 1 бомбардировщик СУ-24, которые стремились атаковать позиции российских войск.

https://t.me/strana_geroev/3156

Старший лейтенант Гадаев Хусейн



Машина командира взвода батальона связи старшего лейтенанта Хусейна Гадаева, была атакована украинскими националистами. Автомобиль был выведен из строя, а сам офицер был отброшен взрывной волной и ранен.

Не растерявшись в сложившейся обстановке, Хусейн в состоянии болевого шока вынес из-под огня противника водителя-электрика, потерявшего сознание, и тем самым спас ему жизнь.

Несмотря на полученное тяжелое ранение, Хусейн продолжил управлять подчиненными, пока не потерял сознание.

https://t.me/strana_geroev/3157

Сержант Кузаков Валентин



Сержант Валентин Кузаков обнаружил тщательно укрепленную позицию противника, которая была оборудованы для ведения огня из крупнокалиберных пулеметов и ручных гранатометов. Зная, что прилегающие улицы простреливаются националистическими снайперами, Валентин, рискуя собственной жизнью, выдвинулся для уничтожения огневой позиции крупнокалиберного пулемета националистов, неся с собой запас взрывчатых веществ. Подобравшись как можно ближе, сержант Кузаков забросил заранее подготовленный подрывной заряд к амбразуре огневой точки националистов. В результате подрыва пулеметный расчет противника и расположенный там склад боеприпасов были уничтожены. https://t.me/strana_geroev/3158 Юдин Илья

Военнослужащий из Горно-Алтайска, разведчик Илья Юдин, участник спецоперации ВС РФ на Украине, награжден медалью «За отвагу». В одном из населенных пунктов Донбасса его подразделение попало под минометный обстрел. Мина разорвалась в пяти метрах от Ильи, осколком солдату повредило ногу. Однако Юдин не покинул поле боя, продолжил выполнять задачу. Сейчас он проходит лечение в одном из подмосковных госпиталей и идет на поправку. https://t.me/strana_geroev/3136 БУДНИ ГЕРОЕВ: Двадцать четвёртого февраля экипаж расчета ПВО, под командованием старшего лейтенанта Дмитриева Виктора Сергеевича, выполнял боевую задачу в близи поселка Стыла, получив команду на смену огневой точки, при передвижении машина наехала на противотанковую мину, экипаж получил ранения различной степени тяжести, но несмотря на это, произведя необходимый ремонт техники в сжатые сроки прибыл на огневую позицию и обеспечил прикрытие наступления подразделений на позиции противника. Ведя огонь по беспилотникам противника, экипаж успешно поразил более трёх целей, что лишило националистов возможности корректировать огонь артиллерии и позволило наступающим подразделениям успешно выполнить боевую задачу. Личный состав расчета:

старший лейтенант Дмитриев Виктор Сергеевич,

старший сержант Пурик Артем Олегович,

ефрейтор Гончаров Андрей Витальевич,

рядовой Гапич Андрей Вадимович ©️Народная милиция ДНР https://t.me/Doninside/11263 Минобороны опубликовало рассказы пилотов вертолётов Ми-24 Олега Есмана и

Артема Соколова. В ходе спецоперации на Украине они эвакуировали экипаж Ка-52, повреждённого во время высадки тактического десанта. По группе российских вертолётов, которые пролетали над Днепром, выстрелили порядка 15 раз из ПЗРК. Экипажи отстрелили тепловые ловушки, перестроились в два звена по четыре вертолёта и применили тактику «огненной карусели», непрерывно нанося удары по позициям противника. Ведомый экипаж майора Артёма Соколова уничтожил расчёт ПЗРК противника, а ведущий группы Олег Есман поразил обнаруженные вражеские ЗУ и БТР. В течение семи минут группа полностью подавила все выявленные огневые позиции ВСУ. https://t.me/rt_russian/100969

К огромному сожалению, такое операции не обходятся без потерь. Будем помнить Героев, которые отдали свою жизнь, чтобы победить фашизм и терроризм в одном бандеровском лице!

Военнослужащий Рудаченко Данил

Военнослужащий Данил Рудаченко погиб во время проведения специальной операции на Украине.

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина, Данил Рудаченко был награжден Орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154656645745946

Старший лейтенант Алешко Алексей

Погиб 25 февраля на территории Украины. Ценой своей жизни спас сотни жизней своих сослуживцев. В Туле простились с 26-летним Алексеем Алешко. Алексей выпускник Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища, старший лейтенант, разведчик. Молодой офицер являлся командиром взвода. За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Алексей Алешко награжден Орденом Мужества. https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154660125904154 Ефрейтор Иванов Николай

Ефрейтор 5-ой отдельной танковой бригады Николай Олегович Иванов. Погиб 7 марта 2022 года, во время проведения специальной военной операции на территории Украины.

Николай Олегович Иванов родился в городе Закаменске 6 января 1989 года. После смерти отца семья переехала в Джидинский район, где он успешно окончил Булыкскую среднюю школу.

Обучался во ВСГАКИ, в 2011 году получил диплом по специальности "Народное художественное творчество", руководитель культурного центра.

Далее - служба в рядах Российской армии в войсках ВДВ. Спустя 3 года после срочной службы, он принял осознанное решение вернуться в войска и подписал контракт.

Указом Президента РФ ефрейтор 5-ой отдельной танковой бригады Иванов Николай Олегович награждён Орденом Мужества посмертно.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154672380939546

Военнослужащий Овчинников Владислав

Погиб 26 февраля 2022 года при исполнении служебного долга во время проведения спецоперации на территории Украины Проходил службу в 83-й бригаде ВДВ города Уссурийска.

Награждён орденом Мужества (посмертно).

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154656899108122

Разумов Владислав

Погиб в ходе специальной военной операции на территории Украины. Ему было 20 лет.

Владислав Разумов служил наводчиком парашютно-десантного взвода и участвовал в спецоперации с 24 февраля в составе батальонной тактической группы 234-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Владислав погиб 1 марта.

«Противник открыл огонь, чтобы дезориентировать боевой порядок подразделения. Получив команду от командира машины, рядовой Разумов открыл прицельный огонь по силам неприятеля, уничтожив при этом бронированный автомобиль и не менее 7 солдат противника. В ходе боя, машина, в которой находился рядовой Разумов, получила попадание из противотанкового гранатомета, в результате чего Разумов получил травмы, несовместимые с жизнью».

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154664583269658

Военнослужащий Бакаев Андрей

Южная Осетия простилась с военнослужащим 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации Андреем Бакаевым, погибшим в ходе военной спецоперации на Украине.

Андрей Бакаев — представитель поколения, выросшего в военное время. "Для этого поколения мирная жизнь началась только в 2008 году. Он был маленьким, когда в Южной Осетии началась война, а в районе, где он вырос, не смолкал грохот автоматных очередей. Как человек, который прошел войны 2004 и 2008 годов, Андрей решил не оставаться в стороне. Для такого решения нужны сила духа и смелость", — сказал президент республики.

Андрей Бакаев посмертно награжден орденом Мужества РФ и государственной наградой республики Южная Осетия — медалью "Защитнику Отечества".

У него остались жена и двое детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154657332759834

Младший сержант Ерилов Роман

Героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Роман Константинович Ерилов родился 6 апреля 1992 году, в небольшом городе Борзя Забайкальского края. Младший сержант, в/ч 06705. Погиб 05.03.2022 года, при выполнении специальных задач на территории Украины.

Награждён орденом мужества посмертно.

У военнослужащего остались двое маленьких детей.

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154680062872858

Прапорщик Ошоров Нима

В ходе спецоперации на Украине героически погиб уроженец Бурятии, техник роты глубинной разведки отдельной Лазовской Краснознаменной мотострелковой бригады прапорщик Нима Ошоров.

Нима Дамбаевич посвятил всю свою жизнь служению Родине, после окончания школы он служил срочную службу в подразделениях специального назначения МВД России, неоднократно принимал участие в антитеррористических операциях на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.

За образцовое выполнение воинских обязанностей неоднократно был награжден орденами и медалями.

Посмертно награжден орденом Мужества.

https://t.me/ChDambiev/14248

Гвардии-сержант Тогонов Солбон

Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины погиб забайкалец, участник военной операции в Сирии Солбон Тогонов.

Солбон Тогонов родился в селе Дульдурга. После обучения в школе прошел срочную службу и остался служить по контракту.

В ряду элитных десантных войск принимал участие в общевойсковых учениях Вооружённых сил России. В 2020 году награжден медалью «Участника военной операции в Сирии». Его имя упомянуто в рубрике «Равнение на лучших» войсковой газеты.

26 февраля командир гранатометно-пулеметного отделения десантно-штурмового батальона, гвардии-сержант Солбон Тогонов погиб при исполнении воинского долга на Украине.

За свои героические действия награжден посмертно орденом Мужества. Ему было 24 года.

https://t.me/strana_geroev/3134

Гвардии полковник Сухарев Сергей



Погиб в ходе выполнения задач в рамках проведения специальной военной операции.

Указом Президента Российской Федерации за героизм, мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга, гвардии полковник Сергей Сухарев удостоен звания Героя Российской Федерации (посмертно).

Гвардии полковник Сухарев Сергей Владимирович прошёл боевой путь офицера Вооружённых Сил Российской Федерации от командира взвода до командира полка. Награждён высокими правительственными наградами. Это мужественный, волевой человек. Никогда не прятался за спины других. Его знали как отзывчивого, удивительного, настоящего друга, семьянина. Он всегда с большой требовательностью относился к себе. Его отличало высочайшее чувство ответственности за порученное дело. Он отдал свою жизнь за будущее, за будущее нашего народа, за будущее без нацизма.

http://redstar.ru/hrabryh-serdets-otvagoyu-gordimsya-v-srazhenii-so-zlom/

Младший сержант Подопригора Дмитрий



В ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик погиб Подопригора Дмитрий Юрьевич. Дмитрий служил в 25 отдельном полку специального назначения.

В августе 2015 в звании младшего сержанта Дмитрий поступил на службу. Совершил более 40 прыжков с парашютом. Имеет медали за отличие в учениях, за участие в военном параде в день Победы, за участие контртеррористической операции на Кавказе, ветеран боевых действий.

Дмитрий выбрал для себя непростой и благородный путь защитника, погиб при исполнении своего воинского долга. Он показал настоящий пример мужества, стойкости и верности своей Родине.

У Дмитрия остались жена и ребенок. Он был замечательным, заботливым сыном, любящим мужем и отцом.

https://t.me/strana_geroev/3143

Мурадов Казим

Героически погиб в ходе спецоперации на территории Украины

Уроженец села Эрпели Буйнакского района.

Участвовал в военных действиях в Чечне и Сирии.

Группа капитана Мурадова попала в засаду. Казим прикрывая спуск своих товарищей к машине, получил смертельное ранение. Последние слова героя: «Вперед, мои тигры!»

У Казима Магомедзапировича остались жена и трое несовершеннолетних сыновей.

https://t.me/geroirossii/238?single

Военнослужащий Онучин Кирилл

В ходе спецоперации на Украине при выполнении боевой задачи, погиб Кирилл Онучин.

Он нёс службу по контракту в рядах Российской Армии, выбрав путь военного и посвятив себя защите Отечества.

https://t.me/strana_geroev/3155

Сержант Ситоленко Сергей (Сытый)

Тесть Игоря Стрелкова погиб от пули снайпера под Авдеевкой.

"Сегодня, три часа назад, погиб от пули снайпера под Авдеевкой на фронте мой отец - сержант Ситоленко Сергей Геннадьевич, 09.06.1970 г.р., позывной "Сытый", воевавший с лета 14-го года и проходивший службу в 3-м батальоне 3-й бригады НМ ДНР.

За все 8 лет войны - у него не было ни одной царапины, а сейчас - не довезли даже до санчасти. Хотел быть похороненным в родном Артёме (Верхнеторецком), которое вот только вот сегодня наконец освободили.

Всего три часа назад он вместе с командиром получал гуманитарку от "Прапора" в Макеевке, говорил с ним долго по телефону, прислал вот эти вот фотографии...

Пап, покойся с миром. Победа будет за нами", - пишет Мирослава Регинская

https://t.me/RVvoenkor/4860

Командир танкового взвода механизированной роты гвардии старший лейтенант Сергей Чудник (позывной Штурман) родился в Красном Лимане и встал на защиту Донбасса в 2014 году. Воевал за Славянск, Донецкий аэропорт, Авдеевскую промку.

Освобождая Мариуполь, вел танковый бой, в ходе которого было уничтожено 8 боевых машин ВСУ, 4 блиндажа, им лично был организован захват в плен 11 военнослужащих противника.

16 марта во время боя танк Штурмана был подбит, но экипаж уцелел. Сергей Чудник принял командование штурмовой группой, и она остановила прорыв противника. Под шквальным огнем бойцы перешли в контрнаступление, нанеся урон врагу — пехота была разбита, 6 солдат ВСУ убиты, уничтожены 3 единицы вражеской техники. В результате противник был деморализован и отступил, неся огромные потери. В этом бою Штурман получил смертельное ранение.

Сергею Чуднику присвоено звание Героя ДНР. Посмертно.

Штурман не дошел до Красного Лимана. Мы обязательно дойдем.

https://t.me/pushilindenis/2079

Сегодня в госпитале от полученных под Харьковом ранений скончался Ванька "Север".

Иван Михеев, Русский доброволец.

Воевал на Донбассе в самые тяжелые для нас времена и, позже - в Сирии.

https://t.me/shevchenkorostovprizrak/5763

Заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1 ранга Палий Андрей

В 1992 году Андрей Палий окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, а в 1993 году отказался принимать украинскую военную присягу и отправился служить на Северный флот.

Проходил службу на эсминце "Бесстрашный", большом противолодочном корабле "Очаков".

В августе-сентябре 2008 года участвовал в операции по принуждению Грузии к миру. добавила, что лично знала офицера, преданного присяге и Военно-морскому флоту.

"Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь. Его любили и уважали подчиненные. Он к каждому умел найти подход. Честный, справедливый, понимающий. Таким Андрея Николаевича Палия навсегда запомнят в нашем городе. Приношу родным и близким искренние соболезнования. Больно и горько терять таких людей. Светлая память настоящему Офицеру", – написала сенатор Алтабаева.

Он погиб в ходе спецоперации на Украине, когда вместе с морской пехотой обеспечивал гуманитарный коридор для вывода мирных жителей из Мариуполя.

https://t.me/sashakots/30295

https://ok.ru/group/55431337410586/topic/154665738472730

СЛАВА ЖИВЫМ ! ПАМЯТЬ УШЕДШИМ !

Обращение ветерана Великой Отечественной войны генерал-полковника Бориса Павловича Уткина к участникам специальной военной операции на Украине.





https://t.me/mod_russia/13386