Дореволюционный Санкт-Петербург в фотографиях, ч.68

Вид с Николаевской набережной на Николаевский мост и Исаакиевский собор, 1915 г. Фотограф: Герберт Гэллоуэй Стюарт Фонтанка у Аничкова моста, 1895 г. Вид на Николаевский (Благовещенский) мост. Начало XX в. Лиговский кинематограф. 1910–1916 гг.

Вид на здание кинематографа с переулка Беляева.

Белая башня. Первый владелец — А. И. Грюнфельдт, позже владельцем стал В.И. Патковский.Невский проспект, 1903 г. Автор: Н. ОльшевскийЗдание Большого театра в процессе перестройки под Санкт-Петербургскую консерваторию. Около 1888 годаВ 1886 году историческое здание Большого театра на Театральной площади закрылось после последнего спектакля — оперы «Кармен» Жоржа Бизе. Театральная труппа переехала в Мариинский театр, а само здание передали Русскому музыкальному обществу для создания Консерватории.Извозчики на Дворцовой площади. Около 1900 г.Освящение парохода «Жорж Борман», 1912 г.Петроградская футбольная команда «Спорт», которая обыграла «Нарву», «Петровский» и «Коломяги» с результатами 7:1, 6:1, 5:1. Сентябрь 1914 г. Автор: Н. ХавринНово-Михайловский дворец на Дворцовой набережной, 1862–1863 гг. Автор: Альфред ЛоренсУгол Малого проспекта В.О. и 7-й линии В.О. Январь 1905 г. Автор: К. БуллаОсобняк купца Ивана Левтеева на набережной реки Карповки, дом № 23 (утрачен). 1860 г.Памятник Екатерине II, Санкт-Петербург. 1880-е годы. Скульптор: Михаил Осипович Микешин (1835-1896)Особняк В.Ф. Гагариной, Санкт-Петербург. Последняя треть XIX века. Фотограф: И.К. БианкиВ марте 1913 года было отпраздновано 300-летия Дома РомановыхВ этот день на улицах было много народа, а празднование началось с пушечного выстрела от Санкт-Петербургской крепости в 8 утра.В 11 часу была торжественная литургия в Казанском соборе, а после неё к собору прибыла императорская семья Николая II.Народные гуляния продлились целых три дня.Смотр пожарных частей на Марсовом поле. Бранд-майор верхом на лошади (на первом плане), 1909–1910 гг. Фотограф: Карл БуллаЛитейный проспект. Почтовая открытка. Около 1910 г.Мариинская площадь, 1890-е годы. Фотограф: К. БуллаМариинская площадь — историческое пространство между Синим мостом и Мариинским дворцом, названным в честь великой княгини Марии Николаевны, дочери императора Николая I. Первоначально площадь предназначалась для торговли, однако официальное название «Торговая» так и не вошло в обиход.В разные годы площадь называли Мариинской и Николаевской, но последнее наименование не прижилось. В послевоенные годы Мариинская площадь была фактически присоединена к Исаакиевской, а её название исчезло с городских карт к середине XX века.Гостиный двор. На Невском проспекте идёт установка электрического освещения. Санкт-Петербург. 1888 годВид на Николаевский мост и часовню Св. Николая Чудотворца, 1900-е гг. Автор: Н. МатвеевНародные гуляния на Семеновском плацу, 1890-е гг.Разводные пролёты Николаевского (Благовещенского) моста и часовня св. Николая Чудотворца, 1861-1865 гг. Автор: Альфред ЛоренсГвардейский экипаж. Относ знамени в Зимний дворец. 1902 годВодосвятие. Санкт-Петербург. 1904 годМихайловский дворец, 1857–1860 гг. Автор: Альфред ЛоренсПродавец мороженого, 1899 г. Источник: Ателье К. БуллыПрогулочный катер на Мойке у Реформатской церкви. Начало 1900-хМеждународная выставка новейших изобретений на Манежной площади, 1909 г. Автор: К. БуллаВесной 1909 года в Санкт-Петербурге открылась масштабная Международная выставка новейших изобретений имени наследника Цесаревича Алексея Николаевича. Особое внимание привлекал отдел воздухоплавания, что соответствовало духу эпохи технических прорывов.Организатором выступило Общество военной, морской и сельской техники при поддержке Всероссийского Аэро-Клуба. Выставка пользовалась грандиозным успехом: ежедневно её посещали до 6000 человек, а для учащихся и рабочих организовывали бесплатные экскурсии. О событиях на выставке можно было узнать из специального издания — «Обозрение Международной выставки новейших изобретений».Церковь Святой Великомученицы Екатерины на Старо-Петергофском проспекте, 1860-е годыЦерковь была построена в 1837 году по проекту архитектора Константина Тона и стала первым образцом русско-византийского стиля в Санкт-Петербурге. А.С. Пушкин застал начало её строительства, а в 1870-х годах к храму пристроили колокольню. В 1929 году церковь закрыли и снесли, а на её месте появился кинотеатр «Москва».Прибытие Императора и Императрицы Германских к дому германского посольства в Санкт-Петербурге, 1897 г.Автотипия из журнала «Нива» с фотографии Карла БуллыЗдание биржи. Около 1870 г. Фотограф: Альфред ЛоренсСтрелка Васильевского острова, 1869 г.Минский переулок и Литовский рынок, 1903 г. Автор: Н. ОльшевскийПостроенный в 1787–1789 годах по проекту Джакомо Кваренги Литовский рынок получил имя из‑за соседства с Литовским замком и занимал целый квартал: трапециевидное здание с проездами во внутренний двор с каждой стороны.К началу XX века рынок был заброшен и использовался как склады и мастерские; после пожара середины 1920‑х его большую часть снесли, а в 1929–1930 годах на этом месте появился конструктивистский Дворец культуры и техники им. Первой пятилетки.Князь Ростислав Александрович Романов на Елагином острове. Октябрь 1915 г. Фотограф: Герберт Гэллоуэй СтюартНа фотографии — князь Ростислав Александрович Романов, внук императора Александра III, названный в честь эскадренного броненосца, на котором служил его отец.Судьба Ростислава сложилась необычно: Октябрьская революция застала его в Крыму. В 1919 году вместе с другими членами семьи Романовых он был эвакуирован британским линкором «Мальборо» на Мальту, а затем жил во Франции, Англии и США, где работал бухгалтером. После Второй мировой войны князь вернулся во Францию, где прожил до самой смерти в 1978 году.Набережная реки Фонтанки. Перспектива до Ново-Александровского рынка, 1913 г. Фотоателье К. БуллыВсе виды музыкальных инструментов, а также граммофоны, оргофоны и музыкальные шкатулки в главном депо музыкальных инструментов и нот Юлия Генриха ЦиммерманаБольшая Морская ул., д.34Конюшенный корпус. Центральный павильон со стороны Мойки , 1900-е гг. Автор: К. КубешЦерковь святой Марии Магдалины на Малоохтинском проспекте. Около 1910 г.Построена в 1781 году, перестроена в 1857 году, разрушена в 1972 году.Манифестация «Да здравствует Сербия! Ура!» на Невском проспекте, 28 июля 1914 г.В этот день на Невском проспекте прошла массовая манифестация в поддержку Сербии, начавшаяся после объявления войны Австро-Венгрией. Толпы людей скандировали «Да здравствует Сербия! Ура!», выражая сочувствие и солидарность с союзниками, что было довольно необычным для российской общественной жизни того времени.Как отмечал писатель Фёдор Сологуб, подобные эмоциональные патриотические проявления были нехарактерны для России — у нас чаще звучало простое и громкое «Ура!». Однако именно в такие исторические моменты, накануне Первой мировой войны, на улицах Петербурга можно было увидеть и услышать настоящий всплеск народных чувств.Здание Синода, 1868–1869 гг. Фотограф: Л. ГётеБольница Общины сестер милосердия святого Георгия и часовня, 1895 г.Троицкая (Рубинштейна) улица, 1909 г.У Варшавского вокзала, 1914–1916 гг.Малая Конюшенная улица, 1900–1910 гг.Малая Конюшенная улица получила своё название в 1776 году по Конюшенному двору — императорским конюшням, расположеным на Конюшенной площади. С октября 1918 по 1991 год улица носила имя революционерки Софьи Перовской.В 1877 году на средства домовладельцев здесь появился Мейендорфский бульвар — в память о генерал-адъютанте бароне Мейендорфе, который управлял благотворительными заведениями лютеранской церкви на этой улице. Бульвар долго не принимался на городское содержание, а высаженные липы плохо приживались; только с 1898 года бульвар перешёл в ведение города и приобрёл законченный вид: дорожка с рядами лип и клёнов.С начала XX века на бульваре регулярно проходил «Вербный торг» — ярмарка в Вербную неделю. В наши дни улица стала пешеходной зоной, а с 1997 года её украшает бронзовый памятник Николаю Гоголю.Комната рабочей семьи в доме на Нарвском проспекте. Около 1913 г.Богадельня цесаревича Николая Александровича, улица Смольного, 2А, 1868–1869 гг.Комплекс зданий богадельни был построен в 1860–1862 годах по проекту академика архитектуры Фёдора Ивановича Эппингера, а в 1868 году расширен архитектором Александром Христофоровичем Пелем.Учреждение было создано как отделение для выздоравливающих, чтобы разгрузить городские больницы от хронических больных, и получило имя в память наследника цесаревича Николая Александровича. Позднее, после передачи ведомства в городское управление, учреждение было реорганизовано, а его имя перешло к отделению для хронических больных.После революции здание использовалось НКВД, а в 1930-е годы здесь работала меховая фабрика «Рот-фронт», где производили шубы, шапки и фетровые изделия для всего Советского Союза.Здание трибун Семёновского ипподрома на месте нынешнего Багратионовского сквера. Начало XX в.Московские ворота. Около 1905 г.Великий князь Константин Романов с женой и сопровождающими лицами у музея, Санкт-Петербург, 1900-е.Екатерининский канал и часовня Иверской иконы Божией Матери храма Воскресения Христова (Спас на Крови), 1908–1910 гг.Уличный факир и его клиенты у памятника Барклаю-де-Толли (Казанская площадь). Конец ХIX векаОтель «Дагмар». Знаменская (Восстания) площадь, 1870–1890 гг.Мариинский театр, 1871–1880 гг.Фасад здания школы фабрики товарищества российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», 1911 г.Трамвай на Невском проспекте. Июль 1914 г.На первом плане (в коляске) — Президент Французской республики Раймон Пуанкаре в сопровождении эскадрона лейб-гвардии казачьего его величества полка проезжает по Невскому проспекту у Екатерининского сквера.Аничков мост. Скульптура «Конь с идущим юношей». Начало XX векаВид с 15-й линии В.О. на угол Среднего проспекта В.О. 1911 г.Дачный поезд в Сестрорецке. Почтовая открытка, 1900-1914 гг.Здание полицейского участка после пожара в феврале 1917 г. по адресу Тверская ул. д.15, 1917 г.Здание простояло до 1979 года, затем было снесено.Праворульные автомобили компании Renault на Дворцовой площади, 1913 г. Автор: К. БуллаВ Екатерининском саду, 1910 г.Часовня Христа Спасителя у Гостиного двора, 1898 годЧасовня, построенная в «русском стиле» по проекту архитектора Алексея Горностаева, стояла между Городской думой и Гостиным двором на Перинной линии. Часовню возвели на средства купцов Петровых, а освящение состоялось в 1861 году.Троице-Измайловский собор, 1886–1895 гг.Часовня у северной Ростральной колонны на Стрелке Васильевского острова, 1900-е годы. Автор: Н. МатвеевЧасовня была построена в 1829–1830 годах рядом с северной Ростральной колонной по проекту архитектора И. Ф. Лукини при участии В. П. Стасова, одновременно со зданием таможни.В 1833 году часовню освятили во имя Николая Чудотворца, и она более века украшала Стрелку Васильевского острова, став заметной деталью ансамбля. В начале 1930-х годов, в период масштабных преобразований города, часовню снесли, и до наших дней она не сохранилась.Снимок сделан на углу Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы в 1909 году.Как же сильно все изменилось за 117 лет!Троицкая площадь (Революции). Начало XX векаКрестный ход у церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Рыбацком. Епископ Вениамин (Казанский) в окружении священнослужителей и прихожан.

Начало XX века

На снимке из семейного архива М.Н. Чирковой запечатлён торжественный момент: крестный ход с участием епископа Вениамина (Казанского), настоятеля Николая Петровича Кулигина, священника Константина Константиновича Рождественского и протоиерея Михаила Николаевича Славнитского.

Это живое свидетельство религиозной жизни Рыбацкого до революционных потрясений. Позже, в 1937 году, настоятель Николай Кулигин был арестован и расстрелян, а впоследствии причислен к лику новомучеников как Николай Рыбацкий. Люди на улицах Санкт-Петербурга, 1900 г. Автор: А. Эберлинг Охтенский мост Императора Петра Великого (Большеохтинский) через Неву. 1912–1913 годы.

Это первый мост в Санкт-Петербурге через Неву с проезжей частью, расположенной внизу пролётного строения, и разводным пролётом в центре реки. Мост был заложен в 1909 году в честь 200-летия Полтавской битвы и сразу стал одним из инженерных символов города. Изначально назывался Охтенским, позже — мостом Императора Петра Великого, а уже после революции получил привычное сегодня название — Большеохтинский.

Конструкция моста была уникальной для своего времени: разводной механизм позволял пропускать крупные суда, а архитектурные башни до сих пор остаются узнаваемым акцентом города на Неве. Здание Центральной «Трамвайной» электростанции на Атаманской улице, 1 октября 1907 года. Автор: К. Булла

Центральная «Трамвайная» электростанция — источник энергии для городской трамвайной сети Петербурга; по идее академика Г. О. Графтио питание линий шло через сеть из пяти трансформаторных подстанций (переводили трёхфазный ток в постоянный).

Строительством и оснащением станции занималось АО «Вестингауз», а здание в эстетике венского сецессиона спроектировал А. И. Зазерский вместе с Ф. О. Тейхманом, Л. Б. Гронбергом и В. И. Радзивановским. 28 июля 1918 года станцию национализировали и передали в ведение Петрокомунны. Пролётки у Зимнего дворца, 1900-е Невский проспект у здания Городской думы, 1906 год

В марте–апреле 1906 года в Российской империи впервые прошли выборы в Государственную думу. Избирательная система была сложной и многоступенчатой: выборы проводились через посредников — выборщиков, которых избирали по четырём куриям (землевладельческой, городской, крестьянской и рабочей).

При этом права и представительство крестьян и рабочих были заметно ограничены, а голосовать могли только мужчины старше 25 лет, обладающие определённым имущественным и сословным статусом. Военнослужащие, студенты и представители кочевых народов были полностью лишены избирательных прав. Литейный проспект, дом № 20 — здание Офицерского собрания армии и флота (ныне Дом офицеров), 1898 г.

Здесь, на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы, возвели величественное здание Офицерского собрания армии и флота, ставшее одним из самых заметных памятников архитектуры конца XIX века. Проект был разработан военными инженерами и архитекторами, а строительство велось с 1895 года.

Фасад украшен фигурным кирпичом и чугунными рельефами, главный вход оформлен гранитной аркой, а парадная лестница выполнена из белого эстляндского мрамора. Внутри располагались залы для собраний, номера для приезжающих офицеров, склады, магазины и мастерские.

В советское время, в 1950 году, в стенах Дома офицеров проходили судебные процессы по «Ленинградскому делу», а позднее — над его организаторами. Памятник Екатерине Великой, 1895–1897 гг. Торговые лавки Петербурга на рубеже веков. Конец XIX в. Колесо обозрения на Семеновском плацу. Фото сделано во время масленичных гуляний весной 1895 года. В настоящее время это место называется Пионерская площадь и здесь находится ТЮЗ (Театр юного зрителя). 17 марта 1900 года в Академии художеств случился сильнейший пожар.

Помещениям был нанесён сильный урон, но коллекция живописи и музейные собрания не пострадали.

Также при пожаре была повреждена знаменитая статуя Минервы — покровительницы ремёсел и искусств — на куполе Академии.

И на сегодня все.