Каспаров рассказал, какое задание Запад дал российской оппозиции

Каковы на самом деле идейные воззрения сбежавших заграницу российских либералов на судьбу «своей» страны и «своего» народа.

Часто люди не понимают, почему, по их мнению, российское государство излишне строго относится к деятельности либеральной оппозиции. Дескать, ну не совпадают люди по взглядам на общество, историю и экономику с большинством российского народа – ну и что, сразу их в тюрьму сажать, что ли? Разумеется, нет. Никто в РФ за разницу во взглядах никого не преследует. А реакция закона наступает только тогда, когда очевидна практическая вредоносность человека или организации. Практическая опасность его для самого факта существования страны, благополучия её населения и перспектив её нормального развития.

Ну всё, кое-кто подумает, началось сгущение красок. Пять с половиной фриков не могут быть опасными. Однако что скажут такие скептики, дочитав этот текст до конца?

Вот есть у нас определённое количество бывших российских граждан, смывшихся за рубеж, которые не стали эмигрантами в прямом смысле слова – это, скорее, отошедший на территорию Пакистана для перегруппировки и перевооружения отряд афганских моджахедов 80-х годов. Они имеют своё виденье будущего для России. И не стесняясь, говорят о нём.

Итак, цель российских оппозиционеров теперь, по мнению Каспарова, состоит не в том, чтобы как-то сделать страну лучше, а в том, чтобы сделать её как можно хуже. А в идеале – вообще развалить. Уничтожить. Логика тут, в принципе, проста: Россия – это Путин, Путин – это Россия. Пока есть одно, будет и другое. Чтобы свергнуть Путина, нужно уничтожить Россию, иначе никак.

Миссия оппозиции заключается в том, чтобы Запад признал Россию своим врагом и причинил ей наибольший ущерб. НАИБОЛЬШИЙ! Максимальный.

Ниже будут цитаты.

Текст опубликован на сайте Радио Свобода – иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента, ниже его цитаты.

«Нам нужно объединять усилия для того, чтобы Запад признал путинскую Россию конкретным врагом и начал действовать».

«Сейчас ты сказал о том, что пытаются давить на западные компании. Правильно. Тогда надо давить на эти компании с другой стороны. Надо лоббировать законы в Америке, которые не позволили бы им прогибаться перед российскими мафиози, перед китайскими диктаторами. То есть это на самом деле борьба, которая имеет смысл, потому что она может нанести ущерб».

«Дестабилизация в Донбассе прекращается очень просто, когда Америка объявляет о том, что она поставляет Украине современное оружие, дестабилизация заканчивается немедленно… Любое поражение диктатуры в мире бьет по Путину. Ничего не может оказаться более тяжелым и может быть даже смертельным, чем поражение в Украине и Беларуси».

Какой, извините, красавчик наш Гарри Кимович: считает, что чем больше современного летального оружия будет у украинских милитаристов, тем спокойнее будет на Донбассе! А чтобы победить Путина, надо свергать законные правительства а Венесуэле, Белоруссии, Сирии (в тексте интервью есть об этом пространные рассуждения). Сразу виден гуманист, законник, защитник прав человека!

Но есть большая проблема: почему-то проклятый Запад никак не спешит уничтожать Россию –

«Мы видим на сегодняшний день, что западный истеблишмент к этому не готов. А западное общественное мнение до сих пор не понимает, почему путинская Россия является реальным врагом. Сегодня на европейском континенте две ведущие страны – Германия и Франция, они явно выступают за изменение подхода к России. Это то ли прагматизм, то ли еще какие-то более скрытые факторы, но и Меркель, и Макрон сегодня занимают позицию, которую иначе как близорукой по отношению именно к Европе не назовешь».

Близорукая позиция, сокрушается Гарри Кимович. Эти дураки Макрон и Меркель не понимают, что нужно Европе и их странам. А его, Каспарова, не спрашивают! Вот что тут будешь делать?!

А делать нужно вот что: лезть во все щели и зудеть, зудеть, зудеть. Клевать, клевать, клевать европейцев в темечко, чтобы они плюнули на свои собственные интересы и начали вредить России, вредя тем самым и самим себе. Все прошлые дела – типа регистрации независимых кандидатов на выборы или защиты геев на Кавказе – потеряли актуальность. Теперь если ты любишь Россию в либеральном понимании этого странного чувства – помоги её ослабить, уничтожить и расчленить.

И нет, это снова не метафоры и не гиперболы:

«На мой взгляд, прекрасная Россия будущего – это, конечно, государство, ориентированное на евроатлантические ценности. Не обязательно в тех же географических границах, что проходят сегодня. Потому что вполне возможно, будут части российского государства, в которых возобладает другая точка зрения. В данном случае, я считаю, принцип Российской Федерации должен соблюдаться. Если кому-то хочется уходить и выстраивать собственное прекрасное будущее, пожалуйста, Россия не должна никого удерживать».

Помним-помним: «Берите суверенитета столько, сколько сможете проглотить». Версия два-ноль. Ну и, разумеется, обращают на себя внимание «евроатлантические ценности». Это как? Ну, в смысле, какие-такие «ценности» могут именоваться не просто «западными», а сугубо «евроатлантическими» – то есть, имеющими не идеологическую или культурную, а сугубо геополитическую окраску?

А вот какие – только не смейтесь!

«Естественно, станет барьером на пути китайского империализма… Я вижу Россию, свободную Россию, прекрасную Россию будущего, как важнейший фактор противостояния этой агрессии. Это, безусловно, поможет нам, используя свои ресурсы, интеллектуальные ресурсы, природные ресурсы, стать частью глобальных решений, а не оставаться постоянным источником проблем».

Ва-а-у! Прекрасно просто до невозможности: единственная возможность быть хоть как-то полезными «евроатлантическим ценностям» – это стать бесплатным пушечным мясом в американо-китайской геополитической конкуренции. Всё, других перспектив у «прекрасной России будущего» не просматривается!

И вот теперь решайте сами: как относиться к таким людям? Опасны они или нет? Их «различия во взглядах» укладываются в рамки полемики и дискуссии или же является сущностной угрозой для России? Ответьте на эти вопросы честно, и тогда логика жёстких действий российских властей станет куда понятнее.