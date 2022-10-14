Азбука-картинка. Горбунов-Посадов И. 1895

Мы из Советского Союза

Азбука-картинка с подвижными-разрезными буквами, содержащая в себе постепенные уроки чтения-письма по наглядно-звуковому способу, первое чтение после азбуки и церковно-славянскую азбуку.

Составили: Горбунов-Посадов И. и Егоров Я. Москва, 1895































































































.