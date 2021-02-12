Солнечные танки Столтенберга атакуют здравый смысл

Хоспеди, какую хрень мне приходится нести!
Знаете, когда я впервые услышал об этом, то не поверил и полез проверять. Причём первые источники, на которые находились ссылки, были типа «пикабу», что не особо добавляло достоверности. Но нет, на официальном сайте НАТО нашлась стенограмма, это действительно было.
В общем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг толкнул речь об экологической ситуации в мире.
То есть Беня знает за налёт, Йеня знает за экологию. Извините, не сдержался.
Оказывается, современные армии потребляют слишком много углеводородов и выбрасывают в атмосферу слишком много СО2 и других вредных веществ. И поэтому нужно что-то срочно предпринять.
Например, поставить на боевые корабли и броню танков солнечные батареи. Солнечные батареи, Карл!
Хотя, по здравом размышлении, спасибо, что не ветряки. А то Столтенберг пришёл бы к концепции вечного двигателя, когда электромобиль едет, а закреплённые на ней ветряки за счёт встречного ветра заряжают её аккумулятор. Фейспалм.
Но вернёмся к нашим танкам. Что такое танк? Это, если утрировать, передвижная бронированная огневая точка. Которая ездит по полю боя и портит всем жизнь и настроение. С упором на слово «бронированная».
То есть снаружи толстый-толстый слой шоколада. Кхм, простите (просто бред Столтенберга сложно всерьёз обсуждать). Брони, конечно. А всё жизненно важное (включая экипаж, двигатели, запас топлива и боекомплект) спрятано за этой бронёй.
Мало того, что «солнечные» танки будут зависеть от прогноза погоды (пасмурно или дождик – и всё, уже не повоюешь, электричество кончилось). Так у них ещё и поверх брони будут стоять солнечные панели. Которые, на минуточку, не только очень хрупкие, но и дико пожароопасные.
В общем, российская армия в ужасе. «Ааааа!».
В основном, правда, от того, что потенциальные противники законченные неизлечимые идиоты. Что самое страшное, с наглухо атрофированным чувством самосохранения (а это значит, что на них могут не подействовать механизмы сдерживания, в том числе ядерного) и подверженные модным веяниям.
Хотя увлечение экологией – это хорошо. А Столтенберг в курсе, что американские военные до сих пор стреляют из грубого стального оружия, которое не является перерабатываемым? А нужно стрелять из экологичного, деревянного! Или, в крайнем случае, из разлагаемого биопластика!
А боеприпасы с обеднённым ураном – это как, экологично? Да и вообще, самое токсичное американское оружие – это ядерное оружие и крылатые ракеты. Нужно утилизировать их немедленно!
Эти русские будут просто в ужасе…
P.S. «Зелёная» повестка, разрушающая энергетику и промышленность западных стран, добралась и до их армий. И это хорошо.
Солнечные танки Столтенберга атакуют здравый смысл
Хоспеди, какую хрень мне приходится нести!
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