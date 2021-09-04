Осень Кристины Макеевой

Кристина Макеева — не просто фотограф, а настоящий художник: с помощью камеры она рисует удивительные сказочные миры.

О себе она рассказала:“Я — фотограф по профессии, и снимать начала в 16 лет. Тогда еще только-только начали появляться цифровые камеры, а у меня была видеокамера Panasonic, которая умела снимать и фото в разрешении 640?480. И, мне кажется, уже тогда я поняла, что это мое. Я и Photoshop начала изучать еще в школе в 14 лет.

Мне ведь мало просто делать обычные кадры — хочется приукрасить реальность. Я училась на дизайнера полиграфии и два года проработала по профессии, а потом поняла, что для меня это все-таки тяжеловато, особенно морально. Но именно та работа сильно повлияла на мою нынешнюю. Ведь как обычно дают задания дизайнерам? «У нас ничего нет, но сделайте нам красиво».

И вот сейчас точно так же из разных фотографий я могу собрать свой собственный мир.” Я уже ставила ее работы, давайте посмотрим осенние снимки.

Я вообще по-другому смотрю на самые обычные вещи!

О путешествиях

Путешествую часто, но, конечно, хочу еще больше. Новые впечатления затягивают, они — как влюбленность или как наркотик: хочется все больше, все ярче. Опять же, я не могу сказать, что больше из природных явлений меня вдохновляет.

Во-первых, в каждом уголке света все по-разному. Иногда и лава синей бывает. В Новой Зеландии, например, первое, что меня поразило, — это перевернутая луна и яркая, как фонарь, звезда южного полушария Альфа Киля. Конечно, я больше люблю солнечную погоду, но не днем. На закате. Днем лучше туман. Или снегопад. Самое красивое время для съемок — это от золотого часа и до конца рассвета. В остальное время можно смело спать, есть, работать. Так что фотографы — это настоящая мафия: город засыпает — начинаем шастать мы.

Вот ее сайт: http://www.ipai.ru/