Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.76

"Советскому Союзу не место на нашей земле" Так объяснили в горсовете Черновцов надругательство над братской могилой советских генералов и офицеров. Там демонтирован памятник павшим при освобождении Буковины.

В мэрии западноукраинского города заверили, что останки будут эксгумированы и перезахоронены на местном кладбище. Но всем давно известно, чего стоят обещания властей Незалежной.

https://t.me/tsargradtv/55402

В Харькове демонтируют памятник М.В. Ломоносову. В рамках деколонизации, разумеется.

Бабуины

https://t.me/Crimeanprachka/26432 Папа Римский тоже попал на "Миротворец".

В 2014 году это был список почета. Потом уже всякую шляпу начали добавлять, вроде Трампа и Папы Римского.

https://t.me/boris_rozhin/96233

Писал уже о том, что один из бывших "вагнеров" (а бывают ли они "бывшими"?) сказал мне на следующее утро после авиакатастрофы о том, что, если управление группой возьмет на себя человек с позывным "Седой", то история этой ЧВК продолжится самым неудобным для врагов России образом.

Как бы там ни было - бойцы "Вагнера" остались в строю. Не далее, как позавчера, командиром батальона "Херсон" назначен Мустанг (вы простите, что я все больше по позывным). Кавалер ордена "Мужества"! Штурм луганского аэропорта, Африка... Человек - война в самом лучшем смысле этого слова. А есть еще Всадник и Пират... И есть еще тысячи этих Мужиков из легированной стали, которые после гибели своего "концертмейстера" остались в строю и охраняют Россию от нечисти.

Они немногословны. Они крайне неохотно делятся мыслями о случившемся. Да я не особо-то и расспрашиваю. Но они - будут стоять. До смерти и даже после неё.

Потому что "бывших музыкантов" - не бывает.

Впрочем, давайте послушаем, что он сам рассказал о себе военному корреспонденту Царьграда Альгису Микульскису:

"Я очень горжусь тем, что в 2014-2015 годах мне довелось служить в Донбассе и защищать население с лучшими командирами ЧВК "Вагнер". Именно там я получил все свои знания и навыки. Большая часть бойцов в моём разведывательно-штурмовом отряде – тоже выходцы из "Вагнера". И это самая боевая часть отряда, сильные духом ребята с жёсткой дисциплиной.

Недавно отряд "Херсон", в который я был назначен командиром, переименовали в отряд "Бастион". И сейчас мы с моим заместителем "Дизелем", уже ставшим легендой на нашем направлении, перестраиваем отряд в более современную боевую единицу, наиболее приспособленную к сегодняшней войне.

В ЧВК "Вагнер" я попал с момента его создания в конце мая 2014 года. Мне довелось участвовать во многих боевых действиях в тот период – это и бой за село Хрящеватое, и бой за Дебальцево, и штурм Луганского аэропорта…

В 2017 году в составе ЧВК "Вагнер" я выполнял боевые задачи по борьбе с ИГИЛ* в Сирии. С 2020 года долгое время находился в составе "Вагнера" в Центральной Африканской Республике. А по возвращении пошел отдавать долг Родине в зону СВО, в бригаду Святого Георгия Союза добровольцев Донбасса".

А что там было летом? Могу только еще раз повторить: Евгения Викторовича Пригожина теперь судит Судия абсолютно несоизмеримого с нами уровня. Быть Воином - жить вечно.

Военный корреспондент "Царьграда" Альгис Микульскис На фото - новый комбат батальона "Херсон", позывной "Мустанг" - выходец из "Вагнера".

https://t.me/tsargradtv/55094

Школьнице Маше из Евпатории 14 лет, она в течении года откладывала деньги что бы осуществить свою мечту - съездить в Санкт-Петербург.

А потом передумала. Мечта подождёт, есть вещи и поважнее.

И на все личные сбережения Маша купила для фронта полностью укомплектованный медицинский рюкзак военного врача.

Этот рюкзак уже передан военным медикам на передовую в Запорожскую область, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои.

С такими нашими детьми и таким тылом Победа наша!!!

https://t.me/wagner_group_pmc/39133

Боевая работа расчёта 240-мм самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» на Краснолиманском направлении. Боевая работа расчёта 240-мм самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» на Краснолиманском направлении.

https://t.me/boris_rozhin/96045

"Высунуть голову равносильно самоубийству": Боец закрыл собой четверых товарищей – спас всех! Русский воин с позывным "Каспер" из 1430-го полка совершил подвиг. Вместе с четырьмя другими бойцами он оказался под плотным огнём вражеской артиллерии в крошечной бойнице. В один из моментов нацистский дрон завис над окопом и пошёл на наших ребят штопором. Размышлять было некогда.

Каспер схватил лежащий рядом напашник (элемент обмундирования, защищающий паховую область солдата) и использовал его как щит. Мужчина признаётся: сделал всё машинально, думая, что лучше погибнет он один, чем пятеро.

Выжили все: контуженные, со множественными осколочными ранениями, но живые. Сейчас Каспер в больнице. Его раны пока не затянулись, одна рука не работает, так как перебит лучевой нерв, но врачи настроены оптимистично – бойца обязательно вылечат. Вот такие ребята, делающие "всё машинально", спасают жизни товарищей на передовой. Имя каждому – герой.

https://t.me/tsargradtv/55349

Моменты СВО. Моменты СВО.

https://t.me/boris_rozhin/96056

Мысли с фронта Итак, я где-то на южно-донецком направлении. Небольшая деревенька в 20 км от границы с Запорожской областью и расположение артиллеристов ОБТФ "Каскад". Где-то совсем неподалеку периодически звонко хлопает орудие, принадлежащее, как мне сказали, морпехам Тихоокеанского флота. "Ответка" пока не летит, но, говорят, что это временно. Так что ждём... Тут в округе вообще много подразделений самого разного подчинения. Потому что направление это считается крайне сложным и "контрнаступ" ВСУ ощущается совсем не иллюзорно. Вот и работает наша артиллерия практически круглосуточно. При этом, бойцы вокруг меня совершенно невозмутимы - разговорчики, шуточки, упоительный военно-матерный язык... Командир батареи Бизон - здоровенный выпускник факультета внутренних войск Донецкой академии МВД. Переквалифицироваться в артиллеристы его, как и всех его подчиненных, заставила война. Науку точной стрельбы пришлось постигать в боях, и он постиг ее сполна. Сидим в боевом отделении одной из его "Гвоздик", беседуем...

- Бизон, вы, получается, постоянно испытываете на собственной шкуре действие западных "подарков", поставленных ВСУ?

- Да здесь все его испытывают. Да, западные артиллерийские системы стреляют очень точно, но мы, как ты видишь, живы и продолжаем воевать. Находим ответы на любые "вопросы" противника...

- А как по-твоему должна выглядеть наша победа?

- Дойти бы до Черкасс - мой отец оттуда родом, забрать Николаев, Одессу... А там - как пойдёт. Выбираемся из-под брони на воздух. Вокруг гремит - морпехи Тихоокеанского флота продолжают "причесывать" цели за линией фронта. Боевые действия продолжаются, и, пока не поставлена очередная задача, Бизон идет работать с личным составом - гонять парней по теории ведения огня с закрытых позиций и прочим насущным умениям. военкор Царьграда Альгис Микульскис

https://t.me/tsargradtv/55319

Морпехи Тихоокеанского флота ВМФ России в зоне СВО. Морпехи Тихоокеанского флота ВМФ России в зоне СВО. Фото @Dogswar125

https://t.me/ok_spn/26327

Боец с позывным "Гаусс" Запорожье 2023. Гаусс был нашим подписчиком (канал Русварг) и иногда делился с нами полезной инфой.

К сожалению погиб в результате попытки отбить позиции на Запорожском направлении. Быть воином-жить вечно!

https://t.me/rusvarg/4183

Молодой боец СВО, приехавший в отпуск к родителям, спас из пожара соседа-инвалида Это случилось в Балтачевском районе Башкирии. 21-летний Ильдарис был дома, когда его окликнул отец. Оказалось, что у соседей загорелся дом. Молодой человек тут же побежал на помощь.

Подбежав к дому, он услышал голос, который доносился из задымлённой комнаты. Тогда парень взял из стоящего рядом гаража топор и разбил им окно, оттуда повалил густой чёрный дым.

На полу лежал мужчина, из-за инвалидности он никак не мог выбраться сам, но боец быстро вытащил его на улицу. Через считаные минуты огонь охватил дом полностью. Такие вот парни служат в рядах нашей армии, герои своей страны.

https://t.me/tsargradtv/55201

КАДРЫ 18+

Наши взяли опорник, где в бункере была обнаружена пыточная. В ней был найден труп нашего воина со следами пыток и отрезанной головой

Для понимания с кем воюем...

Есть сомнения, что с хохлами надо быть мынетакусиками? Заняв очередную позицию хохлосвиней наши бойцы обнаружили паспорт одного из извергов рядом с телом замученного военнопленого Вот эта мразь принимала участие в пытках. Жутких пытках. У воина простреляны обе ноги, ему на теле выжигали надписи. А потом еще и отрезали голову. Надпись: Васильев Олег Олегович. 155-й (отдельной гвардейской) бригады морской пехоты. Г. Владивосток. Это история из серии: Иди и смотри! Не зря, видно, некоторые раненные предпочитают взорвать себя или застрелиться, но не попадать в плен. Те кто нашли тело, говорят, что пытали долго!

https://t.me/rosich_ru/47776

Российские РСЗО 9К58 «Смерч» в Запорожской области применяющие новые типы боеприпасов с повышенными характеристиками дальности, точности и огневой мощи не оставят шансов на выживание ни украинским националистам, ни иностранным наемникам, решившим подзаработать на страданиях мирного населения. В настоящее время, для боеприпасов РСЗО 9К58 «Смерч» используются самые современные ракеты получившие комбинированную головку самонаведения. Для наведения на цель ракета использует тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему.

https://t.me/boris_rozhin/96144

Владимир Машков заявил, что не нужно пытаться объяснять что-либо родным и друзьям, которые занимают другую позицию.

Он сказал, что о них придется забыть.

Дочь Машкова находится с семьёй за границей и выступает против России.

Настоящий патриот своей Родины

https://t.me/c/1524001401/13431

29 августа - день спецназа Росгвардии (экс-день спецназа ВВ МВД).

https://t.me/ok_spn/26356

Она поняла всё сразу: На поминках по герою СВО случилось маленькое чудо Родные и близкие собрались, чтобы отдать дань памяти бойцу, защищавшему Родину на фронтах в зоне СВО. На поминках произошло нечто необыкновенное. В дом залетел белоснежный голубь. И пока ошеломлённые люди думали, что предпринять, птица прилетела к матери погибшего бойца и села ей на голову. Женщина поняла всё сразу.

https://t.me/tsargradtv/55311

В Смоленске простились с героем СВО Александром Пятниковым Похороны павшего в ходе специальной военной операции уроженца села Печерска, майора противовоздушной обороны Александра Пятникова состоялись 28 августа 2023 в посёлке Пасово Смоленска.

Военный, которому было 37 лет, погиб в бою ровно неделю назад. Как рассказали знакомые смолянина, когда его подчиненных в феврале прошлого года отправили на СВО, он подал рапорт о своём переводе из миссии миротворческих сил России в Карабахе — вслед за подопечными бойцами.

«Сказал, что не сможет смотреть своим ребятам в глаза и спокойно дальше жить, когда они там без него», — уточнили знавшие смоленского офицера.

«Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах! Мы гордимся тем, что в нашем спортивном клубе Александр Пятников начинал свой путь. Он с достоинством выполнил свой патриотический долг и является для нас гордостью, примером отваги, мужества и героизма»

https://t.me/rosgvardia67/25814

Фото от наших бойцов с мест проведения СВО. Фото от наших бойцов с мест проведения СВО.

https://t.me/boris_rozhin/96218

С этими ЧЕТЫРЬМЯ "повреждёнными" Ил-76 появилась очень простая, но логичная мысль :

1) Вы либо молчите и СОХРАНЯЕТЕ ВОЕННУЮ ТАЙНУ, не говоря о потерях вообще ничего и ЖЁСТКО НАКАЗЫВАЕТЕ всех, кто сливает инфу во всякие ТАСС.

либо

2) Говорите честно и открыто о том, что у нас сгорело 4 самолёта из-за того, что ВСУшники нанесли удар по нашей базе.

Вся эта полу-гласность, полу-ясность, полу-правда и полу-действия очень серьёзно подрывают веру в Официальные источники информации во время ВОЙНЫ. На фото "повреждённый" в официальных отчётах Ту-22М3.

Что думаете?

Какой шанс, что Ил-76 тоже так повреждены?

https://t.me/warhistoryalconafter/119048

Парни из 3 батальона полка Оплот

https://t.me/rosich_ru/47834

Фото от читателя Канала Специального Назначения Разведчики армейского спецназа после успешного выполнения одной из боевых задач получили заслуженные государственные награда: медали «За отвагу» и Жукова, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени.

https://t.me/ok_spn/26359

Вчера, 30 августа, под Бахмутом погибли шесть украинских пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.



По заявлению спикера бригады армейской авиации, все погибшие имели офицерские звания.

Противник потерял два вертолета Ми-8. Вероятно, были сбиты силами ВКС РФ.

https://t.me/orchestra_w/8719

Будни войны Будни войны

https://t.me/boris_rozhin/96308

Уничтоженная на Запорожском направлении украинская инженерная машина разграждения ИМР-2.

https://t.me/boris_rozhin/96361

Кавалер двух Орденов Мужества, футбольный хулиган «Зенита», петербуржец. Командир взвода разведки в 106 батальоне.

https://t.me/VDV106Moskva/401

В даркнете львовские бандерлоги продают семилетнего мальчика.

На органы.

Указана группа крови: вторая.

Национальность ребёнка не указывается. Но чувствую: «москалёнок». Хотя людоеды могут и своего.

Могут доставить в Польшу, но можно и самовывозом, из Львова.

Тот случай, когда комментарии – излишни.

https://t.me/uraldailyPeZerV/16068

Фото от читателя канала Специально назначения

https://t.me/ok_spn/26404

Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции Z - в зоне проведения Специальной Военной Операции

https://t.me/boris_rozhin/96474

Образцы FPV-дронов, посаженных силами РЭБ в районе Новомайорского. Первый образец с отломанной "ногой" утащили себе на память.

https://t.me/boris_rozhin/96493

Итоги нашей с вами работы за лето просто невероятные. Пытались подсчитать оплаты за 3 месяца это около 200 млн. Сотни дронов, тепловизоров, ночных прицелов, лодки, тысячи максхалатов, футболок, рации, класс по обучению управлению фпв дронами, противодронные ружья, глушители, ретрансляторы, машины, аптечки и т.д.

https://t.me/katya_valya_dnr/3526

Такую "Бабу Ягу" заземлили разведчики 218 танкового полка 127 мотострелковой дивизии. Сообщается, что дрон нёс на себе четыре 82мм мины.

https://t.me/boris_rozhin/96531

Подписчики канала "Росич"из ОСН ВМФ

https://t.me/rosich_ru/47966