Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.76

"Советскому Союзу не место на нашей земле"Так объяснили в горсовете Черновцов надругательство над братской могилой советских генералов и офицеров. Там демонтирован памятник павшим при освобождении Буковины.
В мэрии западноукраинского города заверили, что останки будут эксгумированы и перезахоронены на местном кладбище. Но всем давно известно, чего стоят обещания властей Незалежной.
https://t.me/tsargradtv/55402
В Харькове демонтируют памятник М.В. Ломоносову. В рамках деколонизации, разумеется.
Бабуины
https://t.me/Crimeanprachka/26432Папа Римский тоже попал на "Миротворец".
В 2014 году это был список почета. Потом уже всякую шляпу начали добавлять, вроде Трампа и Папы Римского.
https://t.me/boris_rozhin/96233
Писал уже о том, что один из бывших "вагнеров" (а бывают ли они "бывшими"?) сказал мне на следующее утро после авиакатастрофы о том, что, если управление группой возьмет на себя человек с позывным "Седой", то история этой ЧВК продолжится самым неудобным для врагов России образом.
Как бы там ни было - бойцы "Вагнера" остались в строю. Не далее, как позавчера, командиром батальона "Херсон" назначен Мустанг (вы простите, что я все больше по позывным). Кавалер ордена "Мужества"!Штурм луганского аэропорта, Африка... Человек - война в самом лучшем смысле этого слова. А есть еще Всадник и Пират... И есть еще тысячи этих Мужиков из легированной стали, которые после гибели своего "концертмейстера" остались в строю и охраняют Россию от нечисти.
Они немногословны. Они крайне неохотно делятся мыслями о случившемся. Да я не особо-то и расспрашиваю. Но они - будут стоять. До смерти и даже после неё.
Потому что "бывших музыкантов" - не бывает.
Впрочем, давайте послушаем, что он сам рассказал о себе военному корреспонденту Царьграда Альгису Микульскису:
"Я очень горжусь тем, что в 2014-2015 годах мне довелось служить в Донбассе и защищать население с лучшими командирами ЧВК "Вагнер". Именно там я получил все свои знания и навыки. Большая часть бойцов в моём разведывательно-штурмовом отряде – тоже выходцы из "Вагнера". И это самая боевая часть отряда, сильные духом ребята с жёсткой дисциплиной.
Недавно отряд "Херсон", в который я был назначен командиром, переименовали в отряд "Бастион". И сейчас мы с моим заместителем "Дизелем", уже ставшим легендой на нашем направлении, перестраиваем отряд в более современную боевую единицу, наиболее приспособленную к сегодняшней войне.
В ЧВК "Вагнер" я попал с момента его создания в конце мая 2014 года. Мне довелось участвовать во многих боевых действиях в тот период – это и бой за село Хрящеватое, и бой за Дебальцево, и штурм Луганского аэропорта…
В 2017 году в составе ЧВК "Вагнер" я выполнял боевые задачи по борьбе с ИГИЛ* в Сирии. С 2020 года долгое время находился в составе "Вагнера" в Центральной Африканской Республике. А по возвращении пошел отдавать долг Родине в зону СВО, в бригаду Святого Георгия Союза добровольцев Донбасса".
А что там было летом? Могу только еще раз повторить: Евгения Викторовича Пригожина теперь судит Судия абсолютно несоизмеримого с нами уровня. Быть Воином - жить вечно.
Военный корреспондент "Царьграда" Альгис МикульскисНа фото - новый комбат батальона "Херсон", позывной "Мустанг" - выходец из "Вагнера".
https://t.me/tsargradtv/55094
Школьнице Маше из Евпатории 14 лет, она в течении года откладывала деньги что бы осуществить свою мечту - съездить в Санкт-Петербург.
А потом передумала. Мечта подождёт, есть вещи и поважнее.
И на все личные сбережения Маша купила для фронта полностью укомплектованный медицинский рюкзак военного врача.
Этот рюкзак уже передан военным медикам на передовую в Запорожскую область, где сейчас идут наиболее ожесточенные бои.
С такими нашими детьми и таким тылом Победа наша!!!
https://t.me/wagner_group_pmc/39133
Боевая работа расчёта 240-мм самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» на Краснолиманском направлении.Боевая работа расчёта 240-мм самоходного миномёта 2С4 «Тюльпан» на Краснолиманском направлении.
https://t.me/boris_rozhin/96045
"Высунуть голову равносильно самоубийству": Боец закрыл собой четверых товарищей – спас всех!Русский воин с позывным "Каспер" из 1430-го полка совершил подвиг. Вместе с четырьмя другими бойцами он оказался под плотным огнём вражеской артиллерии в крошечной бойнице. В один из моментов нацистский дрон завис над окопом и пошёл на наших ребят штопором. Размышлять было некогда.
Каспер схватил лежащий рядом напашник (элемент обмундирования, защищающий паховую область солдата) и использовал его как щит. Мужчина признаётся: сделал всё машинально, думая, что лучше погибнет он один, чем пятеро.
Выжили все: контуженные, со множественными осколочными ранениями, но живые. Сейчас Каспер в больнице. Его раны пока не затянулись, одна рука не работает, так как перебит лучевой нерв, но врачи настроены оптимистично – бойца обязательно вылечат.Вот такие ребята, делающие "всё машинально", спасают жизни товарищей на передовой. Имя каждому – герой.
https://t.me/tsargradtv/55349
Моменты СВО.Моменты СВО.
https://t.me/boris_rozhin/96056
Мысли с фронтаИтак, я где-то на южно-донецком направлении. Небольшая деревенька в 20 км от границы с Запорожской областью и расположение артиллеристов ОБТФ "Каскад". Где-то совсем неподалеку периодически звонко хлопает орудие, принадлежащее, как мне сказали, морпехам Тихоокеанского флота. "Ответка" пока не летит, но, говорят, что это временно. Так что ждём... Тут в округе вообще много подразделений самого разного подчинения. Потому что направление это считается крайне сложным и "контрнаступ" ВСУ ощущается совсем не иллюзорно. Вот и работает наша артиллерия практически круглосуточно. При этом, бойцы вокруг меня совершенно невозмутимы - разговорчики, шуточки, упоительный военно-матерный язык...Командир батареи Бизон - здоровенный выпускник факультета внутренних войск Донецкой академии МВД. Переквалифицироваться в артиллеристы его, как и всех его подчиненных, заставила война. Науку точной стрельбы пришлось постигать в боях, и он постиг ее сполна. Сидим в боевом отделении одной из его "Гвоздик", беседуем...
- Бизон, вы, получается, постоянно испытываете на собственной шкуре действие западных "подарков", поставленных ВСУ?
- Да здесь все его испытывают. Да, западные артиллерийские системы стреляют очень точно, но мы, как ты видишь, живы и продолжаем воевать. Находим ответы на любые "вопросы" противника...
- А как по-твоему должна выглядеть наша победа?
- Дойти бы до Черкасс - мой отец оттуда родом, забрать Николаев, Одессу... А там - как пойдёт.Выбираемся из-под брони на воздух. Вокруг гремит - морпехи Тихоокеанского флота продолжают "причесывать" цели за линией фронта. Боевые действия продолжаются, и, пока не поставлена очередная задача, Бизон идет работать с личным составом - гонять парней по теории ведения огня с закрытых позиций и прочим насущным умениям.военкор Царьграда Альгис Микульскис
https://t.me/tsargradtv/55319
Морпехи Тихоокеанского флота ВМФ России в зоне СВО.Морпехи Тихоокеанского флота ВМФ России в зоне СВО. Фото @Dogswar125
https://t.me/ok_spn/26327
Боец с позывным "Гаусс" Запорожье 2023.Гаусс был нашим подписчиком (канал Русварг) и иногда делился с нами полезной инфой.
К сожалению погиб в результате попытки отбить позиции на Запорожском направлении.Быть воином-жить вечно!
https://t.me/rusvarg/4183
Молодой боец СВО, приехавший в отпуск к родителям, спас из пожара соседа-инвалидаЭто случилось в Балтачевском районе Башкирии. 21-летний Ильдарис был дома, когда его окликнул отец. Оказалось, что у соседей загорелся дом. Молодой человек тут же побежал на помощь.
Подбежав к дому, он услышал голос, который доносился из задымлённой комнаты. Тогда парень взял из стоящего рядом гаража топор и разбил им окно, оттуда повалил густой чёрный дым.
На полу лежал мужчина, из-за инвалидности он никак не мог выбраться сам, но боец быстро вытащил его на улицу. Через считаные минуты огонь охватил дом полностью. Такие вот парни служат в рядах нашей армии, герои своей страны.
https://t.me/tsargradtv/55201
КАДРЫ 18+
Наши взяли опорник, где в бункере была обнаружена пыточная. В ней был найден труп нашего воина со следами пыток и отрезанной головой
Для понимания с кем воюем...
Есть сомнения, что с хохлами надо быть мынетакусиками? Заняв очередную позицию хохлосвиней наши бойцы обнаружили паспорт одного из извергов рядом с телом замученного военнопленогоВот эта мразь принимала участие в пытках. Жутких пытках. У воина простреляны обе ноги, ему на теле выжигали надписи. А потом еще и отрезали голову.Надпись: Васильев Олег Олегович. 155-й (отдельной гвардейской) бригады морской пехоты. Г. Владивосток. Это история из серии: Иди и смотри! Не зря, видно, некоторые раненные предпочитают взорвать себя или застрелиться, но не попадать в плен. Те кто нашли тело, говорят, что пытали долго!
https://t.me/rosich_ru/47776
Российские РСЗО 9К58 «Смерч» в Запорожской области применяющие новые типы боеприпасов с повышенными характеристиками дальности, точности и огневой мощи не оставят шансов на выживание ни украинским националистам, ни иностранным наемникам, решившим подзаработать на страданиях мирного населения.В настоящее время, для боеприпасов РСЗО 9К58 «Смерч» используются самые современные ракеты получившие комбинированную головку самонаведения. Для наведения на цель ракета использует тепловизионный и телевизионный каналы наведения, а также дополнительную полуактивную лазерную систему.
https://t.me/boris_rozhin/96144
Владимир Машков заявил, что не нужно пытаться объяснять что-либо родным и друзьям, которые занимают другую позицию.
Он сказал, что о них придется забыть.
Дочь Машкова находится с семьёй за границей и выступает против России.
Настоящий патриот своей Родины
https://t.me/c/1524001401/13431
29 августа - день спецназа Росгвардии (экс-день спецназа ВВ МВД).
https://t.me/ok_spn/26356
Она поняла всё сразу: На поминках по герою СВО случилось маленькое чудоРодные и близкие собрались, чтобы отдать дань памяти бойцу, защищавшему Родину на фронтах в зоне СВО. На поминках произошло нечто необыкновенное.В дом залетел белоснежный голубь. И пока ошеломлённые люди думали, что предпринять, птица прилетела к матери погибшего бойца и села ей на голову.Женщина поняла всё сразу.
https://t.me/tsargradtv/55311
В Смоленске простились с героем СВО Александром Пятниковым Похороны павшего в ходе специальной военной операции уроженца села Печерска, майора противовоздушной обороны Александра Пятникова состоялись 28 августа 2023 в посёлке Пасово Смоленска.
Военный, которому было 37 лет, погиб в бою ровно неделю назад. Как рассказали знакомые смолянина, когда его подчиненных в феврале прошлого года отправили на СВО, он подал рапорт о своём переводе из миссии миротворческих сил России в Карабахе — вслед за подопечными бойцами.
«Сказал, что не сможет смотреть своим ребятам в глаза и спокойно дальше жить, когда они там без него», — уточнили знавшие смоленского офицера.
«Герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах! Мы гордимся тем, что в нашем спортивном клубе Александр Пятников начинал свой путь. Он с достоинством выполнил свой патриотический долг и является для нас гордостью, примером отваги, мужества и героизма»
https://t.me/rosgvardia67/25814
Фото от наших бойцов с мест проведения СВО.Фото от наших бойцов с мест проведения СВО.
https://t.me/boris_rozhin/96218
С этими ЧЕТЫРЬМЯ "повреждёнными" Ил-76 появилась очень простая, но логичная мысль :
1) Вы либо молчите и СОХРАНЯЕТЕ ВОЕННУЮ ТАЙНУ, не говоря о потерях вообще ничего и ЖЁСТКО НАКАЗЫВАЕТЕ всех, кто сливает инфу во всякие ТАСС.
либо
2) Говорите честно и открыто о том, что у нас сгорело 4 самолёта из-за того, что ВСУшники нанесли удар по нашей базе.
Вся эта полу-гласность, полу-ясность, полу-правда и полу-действия очень серьёзно подрывают веру в Официальные источники информации во время ВОЙНЫ. На фото "повреждённый" в официальных отчётах Ту-22М3.
Что думаете?
Какой шанс, что Ил-76 тоже так повреждены?
https://t.me/warhistoryalconafter/119048
Парни из 3 батальона полка Оплот
https://t.me/rosich_ru/47834
Фото от читателя Канала Специального НазначенияРазведчики армейского спецназа после успешного выполнения одной из боевых задач получили заслуженные государственные награда: медали «За отвагу» и Жукова, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени.
https://t.me/ok_spn/26359
Вчера, 30 августа, под Бахмутом погибли шесть украинских пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского.
По заявлению спикера бригады армейской авиации, все погибшие имели офицерские звания.
Противник потерял два вертолета Ми-8. Вероятно, были сбиты силами ВКС РФ.
https://t.me/orchestra_w/8719
Будни войныБудни войны
https://t.me/boris_rozhin/96308
Уничтоженная на Запорожском направлении украинская инженерная машина разграждения ИМР-2.
https://t.me/boris_rozhin/96361
Кавалер двух Орденов Мужества, футбольный хулиган «Зенита», петербуржец. Командир взвода разведки в 106 батальоне.
https://t.me/VDV106Moskva/401
В даркнете львовские бандерлоги продают семилетнего мальчика.
На органы.
Указана группа крови: вторая.
Национальность ребёнка не указывается. Но чувствую: «москалёнок». Хотя людоеды могут и своего.
Могут доставить в Польшу, но можно и самовывозом, из Львова.
Тот случай, когда комментарии – излишни.
https://t.me/uraldailyPeZerV/16068
Фото от читателя канала Специально назначения
https://t.me/ok_spn/26404
Z - в зоне проведения Специальной Военной ОперацииZ - в зоне проведения Специальной Военной Операции
https://t.me/boris_rozhin/96474
Образцы FPV-дронов, посаженных силами РЭБ в районе Новомайорского.Первый образец с отломанной "ногой" утащили себе на память.
https://t.me/boris_rozhin/96493
Итоги нашей с вами работы за лето просто невероятные. Пытались подсчитать оплаты за 3 месяца это около 200 млн. Сотни дронов, тепловизоров, ночных прицелов, лодки, тысячи максхалатов, футболок, рации, класс по обучению управлению фпв дронами, противодронные ружья, глушители, ретрансляторы, машины, аптечки и т.д.
https://t.me/katya_valya_dnr/3526
Такую "Бабу Ягу" заземлили разведчики 218 танкового полка 127 мотострелковой дивизии.Сообщается, что дрон нёс на себе четыре 82мм мины.
https://t.me/boris_rozhin/96531
Подписчики канала "Росич"из ОСН ВМФ
https://t.me/rosich_ru/47966
«Тот, кто родился в Донбассе, гордится этим. И поэтому, когда мне задают вопрос: «Ну зачем они так яростно борются, зачем они воюют? Ну подчинились бы!», я в ответ говорю: «Никогда! Мои земляки никогда не подчинятся мракобесию».Эти слова Иосифа Давыдовича Кобзона как нельзя точно показывают, насколько тонко он чувствовал Донбасс, как всем сердцем был с земляками и остро переживал за то, что приходилось испытывать жителям Республики в связи с агрессией киевского режима. «Они дорого заплатят», – не сомневался преданный сын Донбасса.
Уже пять лет, как нет с нами Героя Донецкой Народной Республики Иосифа Кобзона. Как и все мы, он мечтал, чтобы Донбасс вернулся домой, в Россию, и делал все, что мог, для достижения этой цели.
Мы всегда будем помнить его поддержку, его концерты в военном Донбассе и обязательно добьемся того, чтобы родная земля Кобзона – наша родная земля – процветала под мирным небом России - заявил Пушилин в своем блоге
https://t.me/pushilindenis/3762
Сегодня опять нагрянем в гости к херсонскому енотику
Собственный вольер! Его построили бойцы. Гулять-то животинке надо, пока ребята в отлучке, а это бывает постоянно!Скалолаз... вот потому вольер и построили, что пешком пытался по потолку пройти.
И на сегодня все.
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