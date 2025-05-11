И наши девочки оделись!

Группа работниц фабрики «Красная роза», ставшая донорами крови. Москва, 1941 г. С приближением Победы население, и в первую очередь, конечно, женщины, стали больше уделять внимания своей внешности и предметам гардероба. Руководство страны решило поддержать интерес к, казалось бы, такой далекой от военной повседневности проблеме, как одежда и мода. Новости СМИ2 Дарья Гармаш в поле. СССР, 1943 г. Оно справедливо полагало, что народ, почувствовавший радость грядущей победы, захочет приодеться. Кажется удивительным, но советские модные журналы продолжали выходить в военное время с разной степенью периодичности. Более того, в 1944 г. создается Московский Дом моделей одежды, а в 1945 г. – Ленинградский Дом моделей. Было принято решение поручить создание новых моделей лучшим художникам-модельерам страны, а затем в директивном порядке обязать швейные предприятия выпускать изделия только по лекалам лучших образцов. К сожалению, планы были далеки от жизни в силу множества причин, среди которых нехватка соответствующих тканей, современного оборудования, опытных кадров.Дарья Гармаш в поле. СССР, 1943 г.

Часть одежды и обуви для жителей тыловых территорий была получена от союзников по лендлизу и в качестве гуманитарной помощи от зарубежных общественных организаций, в том числе Красного Креста. Одежда была ношеная, но модных фасонов.

По воспоминаниям очевидцев, и в 1945 г. на городских улицах довольно часто встречались люди в ватниках и видавших виды сапогах. Они стеснялись своего внешнего вида. Таким образом, бедствия войны коснулись как образа жизни советского человека, так и его одежды, и внешности.

Но надо помнить, какие тяготы выпали и как обстояли дела с предметами первой необходимости, с продуктами, теплой одеждой в начале войны. Были установлены дифференцированные нормы обеспечения населения промышленными изделиями. Продажа по карточкам товаров была введена с 1 февраля 1942 г. сначала в 43 крупных городах и индустриальных центрах, а в течение 1942 года – во всех городах и рабочих поселках СССР. В число нормированных товаров вошли швейные изделия, трикотаж, все виды тканей, кожаная, валяная, резиновая обувь, часы и некоторые другие предметы повседневного спроса. Их приобретение населением многократно уменьшилось. Например, уральцы за годы войны стали покупать тканей меньше в 10–12 раз, а обуви – в 3–4 раза.

Особо острую нужду в одежде испытывали эвакуированные семьи. Суровой зимой 1941/42 г. в восточном регионе страны масса рабочих, прибывших из западной части СССР, оказалась в летней одежде и обуви. Люди стали носить телогрейки – ватные простеганные куртки. Им выдавали по 5–10 метров хлопчатобумажной ткани для пошива одежды и белья. Для защиты от мороза под телогрейки одевалась иногда почти вся имевшаяся одежда. На голову под кепку или поверх нее наматывались шарфы, а на ноги иногда наматывали также различные куски материи.

В военное время в рабочей среде появилась обычная одежда - шинели и полушубки, гимнастерки и бушлаты, многие вещи переходили от раненых воинов и инвалидов, вернувшихся домой. Характерным как для будничной, так и для праздничной одежды мужчин тех лет было включение какой-нибудь детали из военного костюма, что могло и не быть вызвано необходимостью. Чаще всего встречались морские тельняшки, пилотки, бескозырки, солдатские ремни и так далее. В Советском Союзе, как и в других странах, в одежде стал популярным военный стиль «милитари» (military). Из головных уборов пользовались популярностью буденовки времен Гражданской войны. А танкистский шлем был пределом мечтаний тысяч мальчишек. Из-за постоянного дефицита детских товаров нередко подростки носили шапки, обувь старших братьев и родителей, не соответствующих их размеру. Медсанбат 11-й гвардейской стрелковой дивизии. Танцы в часы досуга. Действующая армия 1941–1945 гг.

Широкое распространение получила практика «самопошива» одежды, особенно в сельской местности. Старую одежду перекраивали, штопали, конструируемые из нее вещи нередко шились для молодых мужчин по фасонам военного обмундирования. Если шинель переделывалась в женское пальто, сукно окрашивали в черный цвет и при создании нового изделия не оставляли следов покроя шинели.

Ввиду крайне ограниченного производства гражданской продукции промтовары выдавались в качестве премий за ударный труд или особо нуждающимся семьям. Например, в системе Наркомата черной металлургии для этой цели ежемесячно выделялось тысяча пар обуви, 500 шерстяных костюмов и т.д. Получение костюма, ткани на платье или обуви было радостным событием в бригаде, общежитии, в домашнем кругу.

Одним из источников обеспечения населения предметами каждодневного спроса был вещевой рынок, где цены выросли многократно. Так, в Свердловске в июне 1943 г. один метр ситца стоил 200 рублей, сапоги хромовые (пара) – 6000 рублей, в июне 1944 г. соответственно – 200 и 4500 рублей. Среднемесячная зарплата рабочих в союзной промышленности в 1944 г. составляла 573 рубля. Дефицитные вещи с апреля 1944 г. жители крупных городов могли приобрести в коммерческих магазинах по повышенным ценам.

Одежда пользовалась особым спросом, как и обувь. На предприятиях легкой и текстильной промышленности с 1943 г. увеличился выпуск товаров для народа. Перелом, который произошел не только в ходе боевых действий на Восточном фронте, но и в работе советского тыла, позволил поставить на повестку дня вопрос об улучшении условий жизни трудящихся, их потреблении, в том числе одежды, швейных изделий, тканей, несмотря на большие трудности с сырьем, топливом, кадрами. Смягчить кризис снабжения должны были местная промышленность и промкооперация. Однако качество ширпотреба вызывало много нареканий у населения. В общежитии Меланжевого завода. Иваново, 1950 г.

Автор статьи: Маргарита Зинич, кандидат исторических наук

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