Удивительная история советского певца, попавшего в Книгу Рекордов Гиннесса

Знаете ли вы хотя бы одного отечественного исполнителя, внесенного в Книгу Рекордов Гиннесса? На страницах знаменитого справочника можно отыскать как минимум одну фамилию нашего соотечественника. Советского оперного певца Марка Рейзена неспроста сравнивали с самим Шаляпиным: его мощный голос и проникновенное исполнение как классических произведений, так и народных песен всегда впечатляли публику. Новости СМИ2

А уже в почтенном возрасте Марк Осипович удивил слушателей в очередной раз, вписав свое имя в историю невероятным достижением. За что советский певец был внесен в Книгу Рекордов Гиннесса?



Два ранения и два креста

Интересно, что легендарный бас попал на сцену случайно. Марк Рейзен не задумывался о карьере певца, хотя музыка всегда занимала в его жизни особое место. Будущий солист Большого Театра родился в 1895 году на Донбассе в многодетной семье, которой была не чужда тяга к прекрасному.

По вечерам младшие часто устраивали домашние концерты: играли на музыкальных инструментах, пели. Уже тогда выделялся звучный голос юного Марка.

Когда грянула Первая Мировая война, 19-летнего Рейзена призвали в армию. Марк Осипович не любил рассказывать о своем боевом пути и редко доставал на всеобщее обозрение свои награды — два Георгиевских креста.

На передовой солдат лейб-гвардии Финляндского стрелкового полка организовал оркестр народных инструментов, в перерывах между сражениями отвлекавший бойцов от тяжелых фронтовых будней.



Марк Рейзен в молодости.

После второго ранения в 1917 году дважды Георгиевского кавалера демобилизовали. Вернувшись домой, Рейзен стал готовиться к поступлению в харьковский политех, занимаясь музыкой в свободное время.

Но один из его друзей, отметив талант товарища, без ведома самого абитуриента записал Рейзена на прослушивание в консерваторию и уговорил прийти в назначенный день в качестве зрителя.

Какого же было удивление сидящего в зале Рейзена, когда члены приемной комиссии назвали его фамилию и пригласили молодого человека на сцену. Опешив, он поднялся со своего места и блестяще исполнил несколько песен. Так будущий солист ведущих театров страны совершенно случайно поступил в харьковскую консерваторию.

Впечатлил Сталина и вернулся на сцену в 85

На сцене Харьковского оперного театра Марк Рейзен дебютировал в 26 лет. Слава о талантливом исполнителе с неповторимым тембром голоса быстро долетела до Ленинграда.

В 1925 году бас принял приглашение Мариинского театра, с которым в 1929 году впервые выехал на гастроли за границу. Европейская публика рукоплескала Рейзену, а скупые на комплименты театральные критики называли его вторым Шаляпиным.

Знаковым для Марка Осиповича стало выступление в Большом Театре в 1930 году. Исполнителя партии князя Игоря из одноименной оперы Бородина зал провожал овациями.

Понравилось выступление и сидевшему в ложе Сталину. Он пригласил Марка Рейзена к себе и предложил ему перейти в главный театр страны. Отказать вождю было трудно. С того дня Рейзен стал солистом Большого, на сцене которого певец провел без малого четверть века.

Голос певца — высокий, певучий бас-кантанте, хотя иногда его относят к центральным басам за счёт хороших и крепких низких нот. Имея прекрасный диапазон (от Ре большой октавы до Соль первой октавы) он запросто исполнял партии как для высоких басов (Дон Базилио, Варяжский гость, Мефистофель, Руслан, Борис Годунов), так и традиционно исполняемые центральными и низкими басами (хан Кончак, Сусанин, Гремин). Выдающийся мастер фразировки, обладал превосходной дикцией.



Марк Рейзен в образе.

Солист Большого театра Иван Петров говорил о нем:

"Выдающийся артист и певец Марк Осипович Рейзен был наделен всеми необходимыми вокальными и сценическими данными: гренадерской фигурой, красивой внешностью и могучим, бархатистого тембра басом, которым он мастерски владел".

«Вынашивание создаваемого образа, — говорил Рейзен, — процесс очень длительный. Оно не заканчивается и тогда, когда спета премьера оперы. С каждым новым спектаклем находишь какие-то новые черточки и детали, которые углубляют создаваемый образ, делают его более многогранным, а следовательно, и более художественным. Настоящая проверка образа — это только сцена, где окончательно формируется и совершенствуется роль».

Наряду с работой на оперной сцене Рейзен ведет большую концертную деятельность. Его обширный камерный репертуар содержит свыше 150 романсов Глинки, Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, Чайковского, Римского-Корсакова, Моцарта, Бетховена, Шуберта, Шумана, Брамса. Проникновенно поет он русские народные песни. В его камерных концертах всегда привлекает тонкость фразировки, подвижность его могучего голоса, артистичность исполнения, большой эмоциональный диапазон, простирающийся от лирики шедевра Бородина «Для берегов отчизны дальней» до юмора «Титулярного советника» Даргомыжского.

Когда оперный певец почувствовал, что его громогласный голос слабеет, он в 59 лет перешел на преподавательскую работу. До 75 лет Рейзен трудился в столичной консерватории, после чего ушел на заслуженный отдых.

Но, как оказалось, даже в столь почтенном возрасте он находился в прекрасной форме. В 85 лет Рейзен записал пластинку с романсами и вновь выступил на сцене Большого Театра.

В год своего 90-летия Марк Осипович вновь вышел на сцену главного театра России, исполнив партию Гремина в опере "Евгений Онегин". Зал аплодировал ветерану сцены стоя.

За это уникальное выступление Марк Рейзен был внесен в Книгу Рекордов Гиннесса, как самый возрастной действующий оперный певец в мире. Годы идут, но, кажется, к его невероятному рекорду еще никто не подобрался. Умер 25 ноября 1992 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (25 уч.).

Чтобы понимать, каким Райзен был исполнителем, предлагаю послушать его голос.

Поёт Народный арт. СССР Марк Рейзен. Россини. Ария Дон Базилио из оперы "Севильский цирюльник.

Даргомыжский Ария Мельника из оперы Русалка Марк Рейзен

http://ymorno.ru/index.php?showtopic=96830