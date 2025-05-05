Мы из Советског...
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Мы из Советского Союза

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Свежие комментарии

  • Ирина52
    Запад эгоцентричен. А это  синтез индивидуализма и корпоративизма (когда коллективный эгоизм правит бал). Пример этог...Фатальная ложь
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Советский Союз, № 9, 1953

Советский Союз 10 выпусков за 1950 год
Советский Союз 12 выпусков за 1951 год
Советский Союз 12 выпусков за 1952 год
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№ 6, 1953   № 7, 1953   № 8, 1953                            

Продолжим листать прекрасный журнал «Советский Союз», поблагодарив за такую возможность библиотеку «Электронекрасовка».

Журнал издавался на двадцати языках и в формате фоторепортажей и фотоотчётов, рассказывал о преимуществе жизни в СССР.http://electro.nekrasovka.ru/books/6224730

Все предыдущие как и последующие подобные материалы можно найти ЗДЕСЬ

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