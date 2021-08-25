Экономика "плана Шойгу" - не очень дорого и очень выгодно

Министр обороны Сергей Шойгу полагает, что сверхразвитие Москвы – опасная тенденция, что нам нужно развивать сибирские земли, которые долгое время оставались без повышенного внимания федерального правительства. Может быть, это внимание будет более пристальным, если и правительство перевезти на 4-5 тысяч километров восточнее? Михаил Мельников объясняет, что план Шойгу – это, во-первых, интересно, а во-вторых и в-главных, реалистично.

Неожиданное предложение

На встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН министр обороны Сергей Шойгу высказал нетривиальную по нынешним временам идею о том, что России надо развивать не и без того развитые столицы Москву и Петербург, а свой становой хребет – Сибирь:

"Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря, городов с населением 300–500 тысяч, лучше – до миллиона человек".

Каждый такой город должен стать крупным отраслевым центром, продолжил Шойгу. Как всей страной строили когда-то Комсомольск-на-Амуре, так теперь необходимо создавать новые города, новые возможности в местах, откуда население постепенно уходит в поисках лучшей жизни.

Новосибирская область, где выступал Шойгу, не относится к депрессивным: население здесь не быстро, но стабильно растет.

Но есть сибирские регионы, которые стремительно теряют жителей. А если ты не заселяешь собственную страну, ее заселит кто-то другой.

Масштабные перспективы

Предложение или, как тут же окрестили слова министра, "план Шойгу" – не досужий разговор: он подкреплен серьезными доводами. Сибирь остается природной русской кладовой, и вполне разумно именно там строить центры переработки богатств, извлеченных из недр: не гнать же всю жизнь за рубеж сырье, чтобы потом втридорога покупать готовую продукцию. А переработка – это рабочие, инженеры, их семьи, это школы и поликлиники, это дороги, электричество, отопление, газ и, конечно же, жилье. Нам нужны не комбинаты со сменяющимися вахтовиками, а родные дома для людей, которые будут работать на благо всей России.

Разумеется, мегаполис мегаполису рознь. Наборы 17-этажных коробок в стиле спальных районов современных миллионников – это тупиковый путь развития, гораздо более способствующий распространению эпидемий, чем народосбережению, воспитанию детей. Самой большой стране мира пристало малоэтажное строительство, невысокие многоквартирные дома в скандинавском стиле, таунхаусы и индивидуальное, в том числе деревянное домостроение.

Такому подходу способствует и декларированная Сергеем Шойгу задача сформировать вокруг городов промышленные кластеры опережающего развития. В числе главных направлений названы:

лес и стройматериалы;

медь и электроника;

углехимия;

алюминиевое производство;

золото и другие драгоценные металлы.

Подсчитано, что уже на первых порах, еще в процессе строительства городов, на этот проект приедет не менее 400 тысяч человек – существенный прирост населения, который сразу компенсирует потери последнего десятилетия.

Число рабочих мест на старте существования городов составит 275 тысяч – огромный вклад в экономику.

Будет построено более 25 крупных транспортных объектов – аэропорты, порты, автомагистрали, железные дороги, трубопроводы.

Считаем деньги

Понятно, что строительство городов и комбинатов, а также сопутствующей инфраструктуры – удовольствие не из дешевых. По оценке аналитической группы Шойгу, цена вопроса – 6,6 трлн рублей (примерно сумма состояний четырех богатейших граждан России). Государственные субсидии должны составить примерно 10% этой суммы – если вспомнить предполагаемую собираемость налогов, это очень выгодная сделка. Остальное – частные инвестиции. Деньги у промышленников есть, задача государства – заинтересовать их вложить эти средства в проекты национального значения.

При современном уровне технологий сроки полной реализации проекта – то есть выхода новых предприятий на плановую мощность и переселения необходимого числа людей – составят всего десять лет.

По приблизительным оценкам, новые производства дадут продукции на 2,3 триллиона рублей ежегодно – на старте это около 2,5% ВВП страны, но далее запланирован опережающий рост. Что до Сибири, то ее ВРП вырастет сразу на 30%.

Производство – это налоги; в бюджеты разных уровней будет поступать примерно 11% от стоимости продукта, то есть 250 миллиардов рублей.

Дополнительный экспорт составит не менее 20 миллиардов долларов ежегодно.

Новые люди – новый подход

Почему именно Шойгу? Потому что люди устали от бесчисленных "стратегий", разрабатываемых в разнообразных комитетах, комиссиях, институтах, университетах. Время от времени нам торжественно презентуют очередной план преображения России за четыре года, а потом стыдливо стараются про него забыть, ибо с реальностью наполеоновские планы не соотносятся никак. Вы все знаете имена авторов этих эпохальных трудов со стилистическими ошибками и яркими иллюстрациями из бесплатных западных фотобанков.

Иное дело министр обороны. Хорошо это или плохо, но исторически в России успешно реализуются главным образом проекты, которые контролируют действующие или бывшие военные. Шойгу сделал МЧС одним из самых влиятельных министерств страны, потом, экстренно взявшись за новое для себя дело, успешно контрреформировал армию после экспериментов конца нулевых, вывел ее на совершенно новый материальный и технический уровень. Почему бы ему теперь не заняться сибирским проектом?

Если все получится – а должно получиться – реализация плана Шойгу позволит России вернуться в число мировых лидеров по научному и промышленному потенциалу. Мы сможем пополнить бюджет и развивать на эти средства социальные программы. Благодаря сотням тысяч рабочих мест снизится уровень безработицы.

Да и просто сам факт того, что Россия заново осваивает Сибирь, строит там крупные города, станет ярким сигналом нашим дружественным, но зубастым партнерам – не дождетесь! Министр обороны здесь и все про вас понимает, так что давайте лучше мирно сотрудничать.

* * *

Сибирь все равно будет развиваться. Но вот в чьих интересах – русских, китайцев, японцев или, например, американцев – зависит от нас. Пока что от нас.

https://ruposters.ru/news/14-08-2021/ekonomika-plana-shoigu?...