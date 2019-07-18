Марш военнопленных в Москве. Что осталась за кадром

75 лет назад, 17 июля 1944 года по улицам Москвы прошествовали остатки разбитых в Белоруссии немецких дивизий. Это мероприятие должно было вселить в советских граждан уверенность, что враг уже сломлен и общая победа не за горами.

Думали, что это конец Как это ни удивительно, идею парада военнопленных по улицам советской столицы подсказала немецкая пропаганда. В одной из трофейных кинохроник голос за кадром сообщал, что бравые солдаты германской армии уже прошагали победным маршем по улицам многих столиц Европы и теперь на очереди Москва. Советское руководство решило не лишать их такой возможности, но маршировать пришлось в качестве не победителей, а побежденных. Марш немецких военнопленных обещал стать мощным пропагандистским ходом.

Очевидцы тех событий сходятся во мнении, что появление немцев на улицах Москвы произвело эффект «разорвавшейся бомбы». Несмотря на то, что о предстоящем марше дважды объявили по радио в 7 и 8 утра, а также сообщили на первой полосе газеты «Правда», у некоторых москвичей обилие немцев в столице поначалу вызвало недоумение и даже панику.

Всего в параде побежденных приняли участие 57 600 пленных немцев – преимущественно из числа тех, кто уцелел в ходе масштабной операции Красной Армии «Багратион» по освобождению Белоруссии. В Москву были отправлены лишь те солдаты и офицеры вермахта, кому физическое состояние позволяло выдержать длительный марш. Среди них – 23 генерала.

К организации «немецкого марша» были привлечены представители разных родов войск. Так, охрану военнопленных на ипподроме и Ходынском поле обеспечивали структуры НКВД. А непосредственное конвоирование осуществляли военнослужащие Московского военного округа под командованием генерал-полковника Павла Артемьева: часть из них двигалась на лошадях с обнаженными шашками, другие шли пешком с винтовками наперевес.

Эти редкие фото-кадры выложены на сайте «Оldmos.ru». Там же активно осбуждается увиденное. Одна из форумчанок, под ником aznazn, имеющая доступ к архивам, процитировала кусочек документа: «Всю ночь, в одном из пригородов Москвы, их тщательно готовили к параду. Сами немцы об этом даже не догадывались. Позже, один из выживших в тех событиях – отсидевший в советских лагерях, и вернувшийся на родину,- рядовой немецкой армии, Хельмут К. скажет: Мы думали, что нас готовят к показательному расстрелу!"





Немцев кормят на ипподроме перед конвоированием.



Скаковая аллея. Немецкие офицеры перед началом конвоирования.



Шествие поверженных начало путь от ипподрома в 11 часов утра. Сначала двигались по Ленинградскому шоссе (сегодня это участок Ленинградского проспекта), дальше по улице Горького (ныне Тверская). Затем пленных разделили на две колонны. Первая в составе 42 тысяч человек на площади Маяковского повернула по часовой стрелке на Садовое кольцо. Конечной целью шествия был Курский вокзал: дорога заняла 2 часа 25 минут. В этой группе были 1227 пленных с офицерскими и генеральскими званиями, в том числе 19 генералов, шедших в оставленных им орденах и форме, 6 полковников и подполковников.

Вторая колонна, в которую входили еще 15 600 военнопленных, с площади Маяковского повернула на Садовое кольцо против часовой стрелки. Немцы прошли Смоленскую, Крымскую и Калужскую площади, после чего свернули на Большую Калужскую улицу (Ленинский проспект). Конечным пунктом маршрута была станция Канатчиково Окружной железной дороги (ныне район станции метро Ленинский проспект). Весь путь занял 4 часа 20 минут.



Немцы на Ленинградском шоссе в районе ипподрома. Здесь ещё оставалась булыжная мостовая...



Колонна пленных у Белорусского вокзала.







Здесь же.



Колонна поворачивает на Садовое кольцо.



Пленные немцы на Каланчёвской улице.



Марш по Садовому кольцу.



На Садовой-Сухаревской.



Самотечная улица.

По улицам столицы прошло почти 58 000 немецких солдат и офицеров (включая 19 генералов), взятых в плен в ходе разгрома гитлеровских войск в Белоруссии. Перед маршем их содержали во временных лагерях на Московском ипподроме и на стадионе "Динамо".Немцев кормят на ипподроме перед конвоированием.Скаковая аллея. Немецкие офицеры перед началом конвоирования.Шествие поверженных начало путь от ипподрома в 11 часов утра. Сначала двигались по Ленинградскому шоссе (сегодня это участок Ленинградского проспекта), дальше по улице Горького (ныне Тверская). Затем пленных разделили на две колонны. Первая в составе 42 тысяч человек на площади Маяковского повернула по часовой стрелке на Садовое кольцо. Конечной целью шествия был Курский вокзал: дорога заняла 2 часа 25 минут. В этой группе были 1227 пленных с офицерскими и генеральскими званиями, в том числе 19 генералов, шедших в оставленных им орденах и форме, 6 полковников и подполковников.Вторая колонна, в которую входили еще 15 600 военнопленных, с площади Маяковского повернула на Садовое кольцо против часовой стрелки. Немцы прошли Смоленскую, Крымскую и Калужскую площади, после чего свернули на Большую Калужскую улицу (Ленинский проспект). Конечным пунктом маршрута была станция Канатчиково Окружной железной дороги (ныне район станции метро Ленинский проспект). Весь путь занял 4 часа 20 минут.Немцы на Ленинградском шоссе в районе ипподрома. Здесь ещё оставалась булыжная мостовая...Колонна пленных у Белорусского вокзала.На улице Горького.Здесь же.Колонна поворачивает на Садовое кольцо.Пленные немцы на Каланчёвской улице.Марш по Садовому кольцу.На Садовой-Сухаревской.Самотечная улица.Москвичи наблюдают за колоннами немцев на Садовой-Сухаревской.На сайте «Оldmos.ru» москвичи поделились воспоминаниями очевидцев, услышанными от своих родных Vintorez :«Эх, где-то здесь мой отец (я имею ввиду детишек) - Царство ему Небесное... Рассказывал мне про эти события... 12 лет было ему, жил там где сейчас памятник В.И.Ленину на Октябрьской площади» chess: «Да, среди этих москвичей и мой 10-летний отец. С Серпуховки они с пацанами прибежали к Крымскому мосту. Он отчётливо запомнил тишину, нарушаемую лишь шарканьем тысяч подошв об асфальт, и тяжёлый запах пота плыл над колоннами пленных...» Из воспоминаний художницы Аллы Андреевой: "По Садовому кольцу вели напоказ большую колонну немецких военнопленных. Об этом было объявлено по радио заранее, и всех москвичей приглашали посмотреть на это зрелище. Я не пошла. Меня оттолкнула какая-то темная средневековость этого замысла. От тех, кто пошел, я слышала два запомнившихся мне рассказа. Первый – немцы смотрели на детей, которых некоторые матери взяли с собой. Второй – о том, как многие из женщин плакали и говорили: "И вот и наших так где-то ведут". Оба этих рассказа остались в моей памяти прорвавшейся в них человечностью".



Немецкие солдаты возле здания Наркомата путей сообщения (ныне здание РЖД)



И у Курского вокзала.



Вторая колонна пленных численностью 15 600 человек шла от площади Маяковского по Садовому кольцу к Зубовской площади, через Крымский мост и далее по Большой Калужской улице до станции Канатчиково. Из воспоминаний художницы Аллы Андреевой: "По Садовому кольцу вели напоказ большую колонну немецких военнопленных. Об этом было объявлено по радио заранее, и всех москвичей приглашали посмотреть на это зрелище. Я не пошла. Меня оттолкнула какая-то темная средневековость этого замысла. От тех, кто пошел, я слышала два запомнившихся мне рассказа. Первый – немцы смотрели на детей, которых некоторые матери взяли с собой. Второй – о том, как многие из женщин плакали и говорили: "И вот и наших так где-то ведут". Оба этих рассказа остались в моей памяти прорвавшейся в них человечностью".Немецкие солдаты возле здания Наркомата путей сообщения (ныне здание РЖД)И у Курского вокзала.Вторая колонна пленных численностью 15 600 человек шла от площади Маяковского по Садовому кольцу к Зубовской площади, через Крымский мост и далее по Большой Калужской улице до станции Канатчиково.