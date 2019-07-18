Марш военнопленных в Москве. Что осталась за кадром

75 лет назад, 17 июля 1944 года по улицам Москвы прошествовали остатки разбитых в Белоруссии немецких дивизий. Это мероприятие должно было вселить в советских граждан уверенность, что враг уже сломлен и общая победа не за горами.
Думали, что это конец
Как это ни удивительно, идею парада военнопленных по улицам советской столицы подсказала немецкая пропаганда.
В одной из трофейных кинохроник голос за кадром сообщал, что бравые солдаты германской армии уже прошагали победным маршем по улицам многих столиц Европы и теперь на очереди Москва. Советское руководство решило не лишать их такой возможности, но маршировать пришлось в качестве не победителей, а побежденных. Марш немецких военнопленных обещал стать мощным пропагандистским ходом.
Очевидцы тех событий сходятся во мнении, что появление немцев на улицах Москвы произвело эффект «разорвавшейся бомбы». Несмотря на то, что о предстоящем марше дважды объявили по радио в 7 и 8 утра, а также сообщили на первой полосе газеты «Правда», у некоторых москвичей обилие немцев в столице поначалу вызвало недоумение и даже панику.
Всего в параде побежденных приняли участие 57 600 пленных немцев – преимущественно из числа тех, кто уцелел в ходе масштабной операции Красной Армии «Багратион» по освобождению Белоруссии. В Москву были отправлены лишь те солдаты и офицеры вермахта, кому физическое состояние позволяло выдержать длительный марш. Среди них – 23 генерала.
К организации «немецкого марша» были привлечены представители разных родов войск. Так, охрану военнопленных на ипподроме и Ходынском поле обеспечивали структуры НКВД. А непосредственное конвоирование осуществляли военнослужащие Московского военного округа под командованием генерал-полковника Павла Артемьева: часть из них двигалась на лошадях с обнаженными шашками, другие шли пешком с винтовками наперевес.
Эти редкие фото-кадры выложены на сайте «Оldmos.ru». Там же активно осбуждается увиденное. Одна из форумчанок, под ником aznazn, имеющая доступ к архивам, процитировала кусочек документа: «Всю ночь, в одном из пригородов Москвы, их тщательно готовили к параду. Сами немцы об этом даже не догадывались. Позже, один из выживших в тех событиях – отсидевший в советских лагерях, и вернувшийся на родину,- рядовой немецкой армии, Хельмут К. скажет: Мы думали, что нас готовят к показательному расстрелу!"
Немцев кормят на ипподроме перед конвоированием.
Скаковая аллея. Немецкие офицеры перед началом конвоирования.
Шествие поверженных начало путь от ипподрома в 11 часов утра. Сначала двигались по Ленинградскому шоссе (сегодня это участок Ленинградского проспекта), дальше по улице Горького (ныне Тверская). Затем пленных разделили на две колонны. Первая в составе 42 тысяч человек на площади Маяковского повернула по часовой стрелке на Садовое кольцо. Конечной целью шествия был Курский вокзал: дорога заняла 2 часа 25 минут. В этой группе были 1227 пленных с офицерскими и генеральскими званиями, в том числе 19 генералов, шедших в оставленных им орденах и форме, 6 полковников и подполковников.
Вторая колонна, в которую входили еще 15 600 военнопленных, с площади Маяковского повернула на Садовое кольцо против часовой стрелки. Немцы прошли Смоленскую, Крымскую и Калужскую площади, после чего свернули на Большую Калужскую улицу (Ленинский проспект). Конечным пунктом маршрута была станция Канатчиково Окружной железной дороги (ныне район станции метро Ленинский проспект). Весь путь занял 4 часа 20 минут.
Немцы на Ленинградском шоссе в районе ипподрома. Здесь ещё оставалась булыжная мостовая...
Колонна пленных у Белорусского вокзала.
На улице Горького.
Здесь же.
Колонна поворачивает на Садовое кольцо.
Пленные немцы на Каланчёвской улице.
Марш по Садовому кольцу.
На Садовой-Сухаревской.
Самотечная улица.Москвичи наблюдают за колоннами немцев на Садовой-Сухаревской.
На сайте «Оldmos.ru» москвичи поделились воспоминаниями очевидцев, услышанными от своих родных
Vintorez :«Эх, где-то здесь мой отец (я имею ввиду детишек) - Царство ему Небесное... Рассказывал мне про эти события... 12 лет было ему, жил там где сейчас памятник В.И.Ленину на Октябрьской площади»
chess: «Да, среди этих москвичей и мой 10-летний отец. С Серпуховки они с пацанами прибежали к Крымскому мосту. Он отчётливо запомнил тишину, нарушаемую лишь шарканьем тысяч подошв об асфальт, и тяжёлый запах пота плыл над колоннами пленных...»Из воспоминаний художницы Аллы Андреевой: "По Садовому кольцу вели напоказ большую колонну немецких военнопленных. Об этом было объявлено по радио заранее, и всех москвичей приглашали посмотреть на это зрелище. Я не пошла. Меня оттолкнула какая-то темная средневековость этого замысла. От тех, кто пошел, я слышала два запомнившихся мне рассказа. Первый – немцы смотрели на детей, которых некоторые матери взяли с собой. Второй – о том, как многие из женщин плакали и говорили: "И вот и наших так где-то ведут". Оба этих рассказа остались в моей памяти прорвавшейся в них человечностью".
Немецкие солдаты возле здания Наркомата путей сообщения (ныне здание РЖД)
И у Курского вокзала.
Вторая колонна пленных численностью 15 600 человек шла от площади Маяковского по Садовому кольцу к Зубовской площади, через Крымский мост и далее по Большой Калужской улице до станции Канатчиково.
Из воспоминаний:
Taksistka: «А мой отец в грудном возрасте был в плену в концлагере...»
aznazn: «Вот цитата, пока не буду говорить, откуда: "Утром 17 июля, в 7 и 8 часов утра, столичное радио, со ссылкой на начальника московской милиции, сообщило, что через Москву будут проконвоированы немецкие военнопленные. По воспоминаниям очевидцев тех событий, сообщение произвело эффект «разорвавшейся бомбы». К победам на фронтах уже начали привыкать, но чтобы такое??! К моменту, когда прозвучало сообщение по радио, никто из жителей столицы еще не знал, что накануне, в рамках секретной операции НКВД «Большой вальс», в Москву были доставлены 57 600 немецких солдат, офицеров и генералов. Всю ночь, в одном из пригородов Москвы, их тщательно готовили к параду. Сами немцы об этом даже не догадывались. Позже, один из выживших в тех событиях – отсидевший в советских лагерях, и вернувшийся на родину,- рядовой немецкой армии, Хельмут К. скажет: Мы думали, что нас готовят к показательному расстрелу!"
Redkiikadr: «Марш -это когда маршируют, в случае немцев был просто прогон. Прогон скота, за которым мыли мостовые. Совсем неподалеку от этой точке за прогоном немецких скотов наблюдала моя прабабушка. С ее слов: из толпы зрителей крикнули: гитлер капут!! ,а из колонны пленных кричат в ответ- НАЙН!
А еще она рассказывала, что было мало конвоиров. Да и сами конвоиры предназначены были для защиты немецких пленных от советских людей, готовых разорвать любого, кто попытался бы убежать.
Из рассказа прабабушки, знавшей 4 языка: пленный немец попросил немного хлеба, она отказала лишь потому, что хлеба не было. А в подъезд дома 24 по Б.Каретному зашел немец, менять украденную со стройки фанеру на еду. Был обнаружен дворником, показавшему немцу характерным жестом - тебя повесят! А учительница немецкого языка из этого же подъезда поговорила с гансом, успокоила его. Типа не слушай злого человека, ничего страшного не произойдет.
Ганса забрали военные, вместе с фанерой».
Lana: «Москвичам, в общем-то, повезло, многие пережили войну в эвакуации. А для тех, кто остался дома - страшное уже позади. Все были на подъеме, в ожидании новой мирной жизни. Отсюда и любопытство к побежденным, как к диковинным зверям, уцелевшим в этой исторической мясорубке, смягченное жалостью к униженным, что вообще свойственно русской душе. Моя мама оказалось невольной свидетельницей этого события, несколько часов простояв на Самотечной площади, видела и как бросали буханки хлеба в немецкую колонну, и как плевались и матерились в адрес пленных. Было всякое, и не дай Бог, нам пережить такое. Ей запомнились военно-начальники, что шли во главе своих подразделений, в ободранных, когда-то шикарных мундирах, они шли с прямыми спинами, кто опустив голову, а кто - держа ее высоко и гордо. В толпе задавали вопрос - зачем устроили это шествие, ведь мы же почти победили? Народ, как всегда, оказался мудрее властей»
urikkala: «Рассказ очевидца: Мы детьми днём ходили смотреть как пленные немцы строят соседний дом. Мы кричали им - У-у-у. Фашисты!!! И иногда кидались камнями. Но мы же, те которые кидались в них и обзывались, потом приносили им хлеб, так как нам становилось их очень жалко»Мальчишки смотрят на колонны пленных немцев, цепляясь за опоры Крымского моста.
СООБЩЕНИЕ НКВД СССР № 763/Б В ГКО 0 РЕЗУЛЬТАТАХ КОНВОИРОВАНИЯ НЕМЕЦКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ЧЕРЕЗ МОСКВУ 17 июля 1944 г.:
НКВД СССР докладывает о результатах конвоирования через город Москву немецких военнопленных, захваченных войсками Красной Армии 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Движение колонн военнопленных с Московского ипподрома началось ровно в 11 часов утра сегодня, 17 июля, по маршруту: Ленинградское шоссе, улица Горького, площадь Маяковского, Садово-Каретная, Садово-Самотечная, Садово-Черногрязская, улица Чкалова, Курский вокзал и по улицам: Каляевской, Ново-Слободской, 1-й Мещанской. По этому маршруту прошло 42.000 военнопленных, в том числе колонна военнопленных генералов и офицеров численностью 1.227 человек, из них 19 генералов и 6 старших офицеров (полковники и подполковники). Движение колонн военнопленных на этом маршруте продолжалось 2 часа 25 мин. Вторая часть колонн военнопленных прошла от площади Маяковского по улицам: Большая Садовая, Садово-Кудринская, Новинский бульвар, Смоленский бульвар, Зубовская площадь, Крымская площадь, Большая Калужская улица, станция Канатчиково Окружной железной дороги. По этому маршруту прошло 15.600 военнопленных и движение колонн продолжалось 4 часа 20 минут. Колонны шли по фронту 20 человек. Движением колонн руководил командующий Московским военным округом генерал-полковник АРТЕМЬЕВ. По прибытии к пунктам погрузки военнопленные немедленно погружались в железнодорожные эшелоны для отправки в лагери военнопленных. К 19 часам все 25 эшелонов военнопленных были погружены в вагоны и отправлены к местам назначения.
За колоннами немцев следовали поливальные машины, которые символически очищали улицы после того, как их "осквернили" захватчики. На фото – ПУ-5, первая отечественная подметально-уборочная машина на шасси ГАЗ-ММ или ГАЗ-АА.
Из радиорепортажа французского писателя Жан-Ришар Блока для своих соотечественников: "Я только что видел их всех, 57 600! Остатки гитлеровской армии "Центр". Пленные из-под Витебска, Бобруйска, Минска... Я вышел посмотреть на них, как и все москвичи. Густая толпа. Радио призывает к спокойствию. Излишняя предосторожность. Московская толпа поражает своим достойным поведением... Стояла хорошая погода, и москвичи были одеты в полотняные белые костюмы и светлые платья. Землистый, серо-черный поток пленных тек между двух человеческих берегов, и шепот голосов, сливаясь воедино, шелестел подобно летнему ветерку. Эти тысячи людей только раз переступили границу презрительного созерцания. Когда последний ряд колонны прошел, появились поливальные машины, сверкающие серебряной окраской, и залили асфальт дезинфицирующей жидкостью. Вот тут-то русский народ разразился смехом. А когда смеется гигант, это кое-что значит".
«Поносный марш»
Проход военнопленных по улицам Москвы, как отмечали очевидцы, обошелся без серьезных эксцессов. Берия в отчете Сталину писал, что москвичи вели себя организованно, иногда были слышны антифашистские лозунги: «Смерть Гитлеру!» или «Сволочи, чтобы вы подохли!», но чаще раздавались приветственные речи в адрес партии и Красной Армии.
Показательно, что на шествии присутствовало множество иностранных корреспондентов. Руководство страны известило их о предстоящем событии раньше, чем самих москвичей. Также к съемкам мероприятия были привлечены тринадцать операторов. Сталин позаботился, чтобы информация о марше поверженных врагов была донесена до самых широких кругов мировой общественности. Он уже не сомневался в окончательной победе.
Символичным актом стал проезд по улицам столицы поливочной спецтехники, после того как по ним прошли немецкие колонны. Как записал известный прозаик Борис Полевой, машины «мыли и чистили московский асфальт, уничтожая, кажется, и самый дух недавнего немецкого шествия». «Чтобы и следа не осталось от гитлеровской нечисти», – так говорилось в киножурнале, посвященном маршу немецких военнопленных.
Вероятно, это было сказано не только в переносном смысле. Дело в том, что НКВД под страхом расстрела запретил пленным покидать колонны – вот им и приходилось справлять нужду прямо на ходу. Как свидетельствуют очевидцы, московские улицы после прохода военнопленных имели, мягко говоря, неприглядный вид. Возможно это было следствием усиленной кормежки немцев накануне марша: их обеспечили усиленной порцией каши, хлеба и сала, после чего пищеварительный тракт и дал слабину. Недаром в массах закрепилось другое название марша военнопленных – «поносный марш».
А в целом серьезно пострадавших не было. Только четверо немецких военнослужащих после окончания шествия обратились за медицинской помощью. Остальных распределили по вокзалам, погрузили в вагоны и отправили для отбытия наказания в специальные лагеря.
Звучащая тишина
Присутствовавший на марше военнопленных писатель Всеволод Вишневский рассказывал, что со стороны наблюдавших не было проявления видимой агрессии, разве что мальчишки несколько раз пытались швырнуть в сторону колонны камни, но конвоиры их отгоняли. Изредка в адрес поверженного противника летели плевки и «отборный матерок».
Рассматривая фотографии этого события, которых сегодня множество в сети, можно увидеть в целом сдержанную реакцию москвичей на марширующего врага. Кто-то смотрит гневно, кто-то показывает фигу, но чаще бросается в глаза спокойный, сосредоточенный, слегка презрительный взгляд стоящих по обе стороны улиц людей.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Владимир Пахомов, которому на тот момент было 8 лет, хорошо запомнил, что пленные старались не смотреть по сторонам. Лишь некоторые из них, по его словам, бросали равнодушный взгляд на москвичей. Офицеры всем своим видом старались показать, что они не сломлены.
На площади Маяковского один из немецких офицеров, увидев в толпе советского военного с золотой Звездой Героя СССР, показал в его сторону кулак. Им оказался разведчик и будущий писатель Владимир Карпов. В ответ старший лейтенант руками изобразил на своей шее подобие виселицы: «смотри, что тебя ждет», – пытался сказать он немцу. Но тот все продолжал держать кулак. Карпов позднее признавался, что тогда у него промелькнула мысль: «Какая гадина! Жаль, не прибили тебя на фронте».
Многие из очевидцев обращали внимание, как в гробовой тишине позвякивают пустые консервные банки. Кто-то посчитал, что их нарочно заставили привязать на пояса пленных, чтобы те выглядели как шуты. Но правда куда более прозаична. Немцы просто использовали железные банки в качестве личной посуды.
Пользователь под ником chess, оставивший комментарий под фотографией с марша немецких военнопленных, рассказал о других звуках, поразивших тогда его отца: «Он отчетливо запомнил тишину, нарушаемую лишь шарканьем тысяч подошв об асфальт, и тяжелый запах пота, который плыл над колоннами пленных».
Марш пленных немцев по Москве прошёл на следующий день после Партизанского парада, состоявшегося в освобождённом Минске в воскресенье 16 июля 1944 года. В Киеве марш пленных немцев состоялся через месяц— в среду 16 августа 1944 года. Колонна военнопленных в составе 36 918 человек, в том числе 549 офицеров, шла по городу с 10:00 в течение 5 часов.
https://www.kramola.info/vesti/letopisi-proshlogo/marsh-nemeckih-voennoplennyh-v-moskve-1944-goda
https://varlamov.ru/1339256.html
https://politikus.ru/articles/politics/49601-marsh-plennyh-nemcev-1944-v-moskve-operaciya-bolshoy-vals.html
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