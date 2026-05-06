7 мая - День радио и День инаугурации Владимира Путина в 2000 году

Сегодня в России отмечается День радио! В первые дни Великой Отечественной войны в одной из радиопередач для Красной Армии выступили двое рабочих московских заводов. В конце выступлений каждый из них сказал несколько слов, обращенных к своим сыновьям - воинам Красной Армии. Сразу после передачи в Радиокомитет начали обращаться по телефону москвичи с просьбой прочитать по радио и их послания к своим родным-фронтовикам.

На следующий день в Радиокомитет пришли десятки людей, чтобы обратиться к родственникам, находящимся в Красной Армии. Многие из них в этот день выступили у микрофона. С каждым днем поток писем и телеграмм увеличивался. По предложению слушателей были введены специальные радиопередачи писем на фронт и с фронта. В августе 1941 г. Всесоюзный радиокомитет получил 52570 писем, в январе 1942 г. 56 451 письмо.

В феврале 1942 г. ежедневно приходило в среднем две с половиной тысячи писем для передачи по радио. Всего за время войны поступило 2 миллиона писем и десятки тысяч телеграмм. Многие авторы писем приезжали издалека, чтобы непосредственно обратиться по радио к родным на фронте. В свою очередь фронтовики, попадая в Москву, считали своим долгом зайти в Радиокомитет, передать письма товарищей и обратиться по радио к родным землякам. Часто письма подписывали десятки и сотни людей. Писали коллективно жители поселков и деревень, бойцы рот и батальонов. Письма по радио вызывали широкий отклик радиослушателей. Авторы писем, прочитанных по радио, получали в свою очередь десятки и сотни писем со всех концов страны от незнакомых людей со словами привета. Эти передачи помогли тысячам людей найти своих близких после освобождения оккупированных территорий.

С помощью переданных по радио писем была восстановлена связь между членами 27 тысяч семей.

Предлагаем вам послушать два звуковых письма.

Звуковое письмо Я. А. Лисогурского родным (1942 г.).

Фотография: Я. А. Лисогурский с женой и дочкой (1940-е гг.)

Звуковое письмо П. Е. Торопова родным (1940-е гг.).

Фотография: П. Е. Торопов (слева) и Я. А. Лисогурский (в центре) на фронте. Подпись Я. А. Лисогурского (22 декабря 1941 г.).

https://t.me/sovrhistory/5332 7 мая (25 апреля по старому стилю) 1895 года на историческом заседании физического отделения Русского физико‑химического общества (РФХО) в Санкт‑Петербургском университете Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приёмо‑передающую радиосистему для обмена информационными сигналами и провёл сеанс радиосвязи. Впервые День радио начали отмечать в СССР в 1925 году, а с 1945 года праздник отмечается в стране ежегодно. В ознаменование 50-летия со дня изобретения радио русским ученым Поповым, исполняющегося 7 мая 1945 года, СНК Союза ССР постановил: «Учитывая важнейшую роль радио в культурной и политической жизни населения и для обороны страны, в целях популяризации достижений отечественной науки и техники в области радио и поощрения радиолюбительства среди широких слоев населения, установить 7 мая ежегодный „День радио“». Первые нерегулярные радиовещательные передачи в РФ велись с 1919 года из Нижегородской радиолаборатории, а с 1920 года — из опытных радиовещательных станций в Москве, Казани и в других городах. Становлению и популяризации радиовещания в стране в 1920-е годы способствовало массовое радиолюбительское движение, которое стало развиваться после открытия в 1922 году в Москве радиостанции имени Коминтерна. Регулярное радиовещание началось 23 ноября 1924 года, когда в эфир был передан первый номер радиогазеты. В США изобретателем радио считается Никола Тесла, запатентовавший в 1893 году радиопередатчик, а в 1895 году — приёмник. Конструкция устройств Теслы позволяла модулировать акустическим сигналом колебательный контур передатчика, осуществлять радиопередачу сигнала на расстояние и принимать его приёмником, который преобразовывал сигнал в акустический звук. Такую же конструкцию имеют все современные радиоустройства, в основе которых лежит колебательный контур. В то время как конструкции Попова и Маркони были примитивны и позволяли осуществлять только сигнальную функцию, используя в том числе азбуку Морзе. Во Франции изобретателем беспроволочной телеграфии долгое время считался создатель когерера (трубки Бранли, 1890 год) Эдуар Бранли. В Индии радиопередачу в миллиметровом диапазоне в ноябре 1894 года продемонстрировал Джагадиш Чандра Боше. В Великобритании в 1894 году первым демонстрирует радиопередачу и радиоприём на расстояние 40 метров изобретатель когерера (трубка Бранли со встряхивателем) Оливер Джозеф Лодж. Первым же изобретателем способов передачи и приёма электромагнитных волн (которые длительное время назывались «Волнами Герца — Hertzian Waves»), является сам их первооткрыватель, немецкий учёный Генрих Герц в 1888 году. Изобретение радиосвязи дало начало таким наукам как радиоастрономия, радиометрология, радионавигация, радиоразведка, радиопротиводействие. День радио — это праздник объединения астрономов, физиков, инженеров, связистов, радиолюбителей и всех тех, кто оперативно информирует о важнейших событиях, происходящих в стране и мире и передаёт и принимает сигналы на дальних расстояниях. Поздравляем с праздником Дня радио инженеров, радиолюбителей, энтузиастов, профессионалов и всех-всех радиопользователей! https://habr.com/ru/news/907498/ 7 мая 2000 года в Большом Кремлёвском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина. Той весной, четверть века назад, страна не только вступила в новое тысячелетие — по сути, началась новая эпоха в развитии Российской Федерации. Владимир Путин принял страну в состоянии тяжелейшего общественно-политического и экономического кризиса, государство находилось на пороге величайшей катастрофы — развала. Только благодаря решительным и эффективным мерам удалось выстроить сильную вертикаль государственной власти, способную осуществить необходимые преобразования, совершенствовать принципы народовластия, обеспечить устойчивое экономическое развитие страны, сохранить национальный суверенитет.

Международная политическая и военная повестки, расширение блока НАТО на восток, поддержка западными странами националистических режимов потребовали от России решительного изменения внешнеполитического курса, оперативного усиления армии и военно-промышленного комплекса. При этом Владимир Путин неизменно выступал за глобальный баланс сил, за выстраивание нового миропорядка — системы справедливого многополярного мира.

Фундаментальной вехой в истории России стало воссоединение в 2014 году с Крымом и Севастополем. В целях сохранения суверенитета страны и защиты русскоязычного населения Донбасса 24 февраля 2022 года президент России В. В. Путин объявил о начале специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины. В этом же году Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области стали частью Российской Федерации на основе убедительных итогов референдумов, проведённых в этих регионах.

Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин является безусловным авторитетом для граждан страны, сплотившихся вокруг своего национального лидера. Для Музея современной истории России важно, что президент особое внимание уделяет сохранению исторической памяти. Свою позицию он формулирует так:

«Убеждён, успешное движение России вперёд, её суверенитет и национальная безопасность напрямую зависят от сбережения нашей исторической памяти, духовных основ и нравственных ценностей, воспитания молодёжи на высоких образцах патриотизма».

Музей современной истории России является одним из ведущих учреждений культуры по популяризации достоверного исторического знания. В ноябре 2014 года на площадке Музея Владимир Путин провёл встречу с молодыми учёными и преподавателями отечественной истории. На ней он определил роль исторической науки в развитии общества, призвал шире популяризировать достоверные исторические знания в контексте современных реалий, включая противодействие фальсификации истории. Владимир Владимирович также сформулировал принципы музейной работы: объективность и взвешенность в представлении исторических событий, подлинность фактов, документов и предметов, оперативность в отражении значимых явлений. Сообразно этим направлениям и строится работа Музея современной истории сегодня. Принцип «соучастия», оперативного реагирования на происходящее на сегодняшний день является главным в комплектовании фондов Музея и в выставочной работе.

Глубоко символично, что 7 мая 2024 года, в день инаугурации, Президент подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». А уже на следующий день, 8 мая 2024 года, — Указ «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

Эти и другие документы — логическое продолжение того, что было сделано в последние годы в стране под руководством нашего президента для сохранения исторической памяти, наших традиционных духовно-нравственных ценностей.

https://t.me/sovrhistory/5334

Предыдущие материалы:

День радио! Празднику 100 лет, изобретению 130 !

День радио и работников всех отраслей связи

День радио в России празднуют 7 мая

День Радио

День радио - 125 лет!

День радио (День связи) - 7 мая 2018, история и особенности праздника

7 мая - День радио - День работников всех отраслей связи

7 мая - День радио !!! 120 ЛЕТ !!!!!!

ЧТО ИЗОБРЕЛ А.С. ПОПОВ, И НА ЧТО ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ Г. МАРКОНИ

.

.

.

.

.

.